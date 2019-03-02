02.03.2019 20:30  Опубликованы Linux From Scratch 8.4 и Beyond Linux From Scratch 8.4

Опубликованы новые выпуски руководств Linux From Scratch 8.4 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 8.4 (BLFS), а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 1000 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей.

В Linux From Scratch 8.4 произведено обновление 34 пакетов, исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге. Обновлены требования для хост системы (в число зависимостей добавлен python). В новой версии осуществлён переход на ядро Linux 4.20, glibc 2.29, binutils 2.32, bash 5.0, Eudev 3.2.7, Meson 0.49.2, Openssl 1.1.1a, Perl 5.28.1, Python 3.7.2, Sed 4.7, Tar 1.31, Util-Linux 2.33.1. Упрощены инструкции для glibc в главе 5. Внесены изменения в структуру файловой системы в главе 2. Обновлена информация об SBU (Standard Build Unit) и размерах пакетов. Актуализирован список зависимостей.

В Beyond Linux From Scratch 8.4 по сравнению с прошлым выпуском отмечено около 730 обновлений программ, среди которых GNOME 3.30, KDE Plasma 5.15, KDE Applications 18.12.2, LibreOffice 6.2, Cups 2.2.10, FFmpeg 4.1.1, VLC 3.0.6, PulseAudio 12.2, Inkscape 0.92.4, GIMP 2.10.8 SeaMonkey 2.49.4 и т.п.

Кроме LFS и BLFS в рамках проекта ранее выпускалось несколько дополнительных книг: