02.03.2019 11:29  Выпуск языка программирования Rust 1.33

3.6 , Xasd ( ok ), 13:40, 02/03/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – > Да, можно. В депендансах надо прописать что-то типа:

> [dependencies]

> my-crate = { path="../my-crate" }

> Или можно попробовать через git:

> [dependencies]

> my-crate = { git="бла-бла-бла/", tag="v1.0" } менять исходный код нельзя (в том числе нельзя менять исходный код зависимостей, которые имеют другие зависимости, которые имеют другие зависимости -- вся эта глубокая-цепочка-зависмостей должна оставаться в оринигальном виде -- без наложения патчей). можно только лишь командовать СНАРУЖИ всем этим :-) то есть предполагаем что проект уже есть (изготовленный традиционным способом) а не с расчётом на offline-сборку, а теперь мы хотим его собрать, но при этои не давая cargo шанса залесть в сеть. > Я сам не пробовал так, в примерах везде вместо "бла-бла-бла" ссылки, но подозреваю, что туда подставить путь к директории где git-реп лежит, то оно сработает: cargo склонирует оттуда нужную ревизию, и соберёт её. так ли я понял что вобщем судя по всему -- нужно создать локальный репозиторий и всё накопировать туда? а при сборке cargo -- сказать ему что-то типа "используй вот этот конфигурационный файл (вместо обычного конфигурационного файла)! а в конфигурационном файле лежат уже ссылки на локальный репозиторий" -- так? или может не репозиторий а какой-то индивидуальный каталог кэша можно сделать? чтобы возиться поменьше, но получить сходный результат

4.9 , Ordu ( ok ), 13:52, 02/03/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – > так ли я понял что вобщем судя по всему -- нужно создать локальный репозиторий и всё накопировать туда? Не. Это если я сделал git clone https://github.com/.../my-crate, а потом cargo берёт этот my-crate не с github'а, а из этого локального клона репа. > или может не репозиторий а какой-то индивидуальный каталог кэша можно сделать? чтобы возиться поменьше, но получить сходный результат У cargo при этом есть какая-то переменная окружения, которая рулит тем, куда он скачивает пакеты. Он по умолчанию складывает их в ~/.cargo, но можно складывать их куда угодно. А если потом использовать --frozen, то он больше не будет скачивать.

5.12 , Xasd ( ok ), 14:10, 02/03/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – > Он по умолчанию складывает их в ~/.cargo, но можно складывать их куда угодно. ну эт переменная по сути CARGO_HOME , тут понятно.. > А если потом использовать --frozen, то он больше не будет скачивать. следовательно для того чтобы весь пазл сошёлся -- нужна ещё какая-то (какая?) инсталляционная cargo-команда которая бы взала бы исходный код пакета-зависимости (пакет-зависимость -- уже заведомо скаченный своим путём в ОБХОД cargo.. то есть это НЕ cargo fetch) и положила бы <что-то> в этот кэш ($CARGO_HOME/.cargo).

6.14 , Ordu ( ok ), 14:33, 02/03/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – > нужна ещё cargo-команда которая бы собрала бы исходный код пакета-зависимости (пакет-зависимость -- уже заведомо скаченный МИМО cargo.. то есть это НЕ cargo fetch) и положила бы <что-то> в этот кэш ($CARGO_HOME/.cargo) Эмм... То есть, ситуация примерно такая. Вчера, перед тем как лечь спать, ты скачал тарболл с офигенно нужным тебе пакетом. Когда же ты встал с утра, то прочитал в новостях, что CIA передралось с ФБР, а ФБР с китайцами, и кто-то из них, решил что crates.io -- это самое удачное место, через которое можно напихать бекдоров потенциальному противнику. В результате теперь все пакеты в интернете теперь содержат бекдоров больше, чем в них строк кода есть. Тебе тем не менее хочется собрать вчера скачанный тарболл (он был скачан до начала конфликта и поэтому без бекдоров), но скачивать ничего ты не намерен. И вопрос собственно: возможно ли это. При этом, есть ещё два условия: 1) в CARGO_HOME уже лежит куча пакетов, которые были выкачаны раньше, и возможно их достаточно; 2) модифицировать сорцы из тарболла или из CARGO_HOME нельзя. Так? У меня нет ответа на такой вопрос. Я не знаю. Мне кажется, что это нельзя сделать, не ковыряя вручную того, что лежит в ~/.cargo. А может даже ковыряя не удастся.

7.17 , Xasd ( ok ), 14:59, 02/03/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – весь текст скрыт [показать] не совсем -- подразумевается что сборка проектов происходит на разных компьютера...