02.03.2019 11:29  Выпуск языка программирования Rust 1.33

> Ни бог весть какая фича, но на понимание кода влияет сильно. Возврат кортежей - тоже удобно. система алиасов -- недоделана доконца! а они каккую-то дополнительную хрень выдумывают. A using alias directive cannot have an open generic type on the right hand side. For example, you cannot create a using alias for a List<T>, but you can create one for a List<int>. вот просто где тут логика? почему нельзя сделать алиас на неуточнённый генерик? любой алиас сделать можно -- но на неуточнённый генерик сделать алис нельзя (ЗА ШТО?!)-- "тут играем тут не играем"