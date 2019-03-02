02.03.2019 11:29  Выпуск языка программирования Rust 1.33

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|1.1, Xasd (ok), 13:17, 02/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.
а можно попросить cargo собрать проект (с учётом всех зависимостей) -- но сказать ему чтобы он НЕ скачивал бы ни чего из сети (ни в коем случае!)? сказать чтобы вообще не пытался бы лесть в интернет (своими замечательными руками)?
то есть чтобы попробовал бы собрать из того что есть уже скаченного (очевидно нужно как-то указать на каталог где оно должно лежать скаченным) -- либо упасть с сообщением "ни чего не выйдет, запчастей не хватает! требуемые запчасти это РУЛЬ и КОЛЁСА, остальное всё пока-что кажется будто бы хватает"
# P.S.: сорян, не пишу на Rast поэтому такие примитивные вопросы
# P.P.S.: то есть речь идёт о ситуации когда нужно организовать на 100% ПОВТОРЯЕМЫЙ результат сборки, в независимости от того на каких компьютерах есть или нет интернета или какие-там-ip-адреса доступны/недоступны на каком-из-компьютеров (или автор пакета решил что-то удалить своего из сети, обидившись на свою жену).
> позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик
подразумевается что просьба "не лезь в интернет" тоже хотелось бы в один клик :-)
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|3.5, Xasd (ok), 13:36, 02/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> cargo build --frozen
судя по описанию похоже на то что надо :-) ..
а путь к РУЛЮ и КОЛЁСАМ указывать-то можно?
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|2.4, Ordu (ok), 13:33, 02/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Да, можно. В депендансах надо прописать что-то типа:
[dependencies]
my-crate = { path="../my-crate" }
Или можно попробовать через git:
[dependencies]
my-crate = { git="бла-бла-бла/", tag="v1.0" }
Я сам не пробовал так, в примерах везде вместо "бла-бла-бла" ссылки, но подозреваю, что туда подставить путь к директории где git-реп лежит, то оно сработает: cargo склонирует оттуда нужную ревизию, и соберёт её.
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|3.6, Xasd (ok), 13:40, 02/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Да, можно. В депендансах надо прописать что-то типа:
> [dependencies]
> my-crate = { path="../my-crate" }
> Или можно попробовать через git:
> [dependencies]
> my-crate = { git="бла-бла-бла/", tag="v1.0" }
менять исходный код нельзя (в том числе нельзя менять исходный код зависимостей, которые имеют другие зависимости, которые имеют другие зависимости -- вся эта глубокая-цепочка-зависмостей должна оставаться в оринигальном виде -- без наложения патчей).
можно только лишь командовать СНАРУЖИ всем этим :-)
то есть предполагаем что проект уже есть (изготовленный традиционным способом) а не с расчётом на offline-сборку, а теперь мы хотим его собрать, но при этои не давая cargo шанса залесть в сеть.
> Я сам не пробовал так, в примерах везде вместо "бла-бла-бла" ссылки, но подозреваю, что туда подставить путь к директории где git-реп лежит, то оно сработает: cargo склонирует оттуда нужную ревизию, и соберёт её.
так ли я понял что вобщем судя по всему -- нужно создать локальный репозиторий и всё накопировать туда?
а при сборке cargo -- сказать ему что-то типа "используй вот этот конфигурационный файл (вместо обычного конфигурационного файла)! а в конфигурационном файле лежат уже ссылки на локальный репозиторий" -- так?
или может не репозиторий а какой-то индивидуальный каталог кэша можно сделать? чтобы возиться поменьше, но получить сходный результат
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|4.9, Ordu (ok), 13:52, 02/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> так ли я понял что вобщем судя по всему -- нужно создать локальный репозиторий и всё накопировать туда?
Не. Это если я сделал git clone https://github.com/.../my-crate, а потом cargo берёт этот my-crate не с github'а, а из этого локального клона репа.
> или может не репозиторий а какой-то индивидуальный каталог кэша можно сделать? чтобы возиться поменьше, но получить сходный результат
У cargo при этом есть какая-то переменная окружения, которая рулит тем, куда он скачивает пакеты. Он по умолчанию складывает их в ~/.cargo, но можно складывать их куда угодно.
А если потом использовать --frozen, то он больше не будет скачивать.
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|5.12, Xasd (ok), 14:10, 02/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Он по умолчанию складывает их в ~/.cargo, но можно складывать их куда угодно.
ну эт переменная по сути CARGO_HOME , тут понятно..
> А если потом использовать --frozen, то он больше не будет скачивать.
следовательно для того чтобы весь пазл сошёлся -- нужна ещё какая-то (какая?) инсталляционная cargo-команда которая бы взала бы исходный код пакета-зависимости (пакет-зависимость -- уже заведомо скаченный своим путём в ОБХОД cargo.. то есть это НЕ cargo fetch) и положила бы <что-то> в этот кэш ($CARGO_HOME/.cargo).
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|6.14, Ordu (ok), 14:33, 02/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> нужна ещё cargo-команда которая бы собрала бы исходный код пакета-зависимости (пакет-зависимость -- уже заведомо скаченный МИМО cargo.. то есть это НЕ cargo fetch) и положила бы <что-то> в этот кэш ($CARGO_HOME/.cargo)
Эмм... То есть, ситуация примерно такая. Вчера, перед тем как лечь спать, ты скачал тарболл с офигенно нужным тебе пакетом. Когда же ты встал с утра, то прочитал в новостях, что CIA передралось с ФБР, а ФБР с китайцами, и кто-то из них, решил что crates.io -- это самое удачное место, через которое можно напихать бекдоров потенциальному противнику. В результате теперь все пакеты в интернете теперь содержат бекдоров больше, чем в них строк кода есть. Тебе тем не менее хочется собрать вчера скачанный тарболл (он был скачан до начала конфликта и поэтому без бекдоров), но скачивать ничего ты не намерен. И вопрос собственно: возможно ли это. При этом, есть ещё два условия: 1) в CARGO_HOME уже лежит куча пакетов, которые были выкачаны раньше, и возможно их достаточно; 2) модифицировать сорцы из тарболла или из CARGO_HOME нельзя. Так?
У меня нет ответа на такой вопрос. Я не знаю. Мне кажется, что это нельзя сделать, не ковыряя вручную того, что лежит в ~/.cargo. А может даже ковыряя не удастся.
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|2.19, Аноним (19), 15:25, 02/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Сложнее понять, зачем вам вообще нужны эти монстры. D - наше всё. Особенно после появления бэкенда на LLVM.
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|2.11, Ordu (ok), 14:07, 02/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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При чём тут "складывать числа"? Речь о другом. Скажем rust отслеживает ownership за тебя, а это значит, что ты не упрёшься в ситуацию, когда у строки есть два "владельца", и статически невозможно решить, кто из них должен освобождать память. Точнее даже не так. Это в C у тебя есть возможность подобную ситуацию не заметить, и эскалировать её до того, что один владелец освободит память, а другой продолжит ею пользоваться. В rust'е же ты как раз упрёшься в эту ситуацию лбом, потому что получишь ошибку компиляции.
Разруливать эту ситуацию всё равно придётся тебе -- создавая лишнюю копию строки, или перелопачивая код так, чтобы не возникало нужды освобождать память дважды. То есть, фразировка в новости не совсем верная: манипулировать указателями придётся программисту. Но под пристальным оком борроу-чекера, который будет раздавать пинков за любое проявление неспособности просчитать лайфтаймы объектов в уме.
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|2.22, GentooBoy (ok), 15:46, 02/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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С тех пор как работа с указателями стала отвлекать от бизнеслогики
Для маленький программ проблем нет, но проблемы больших и производительных систем очень заметны.
Мы пытаемся уменьшить количество человеко часов, но когда система разрастается приходиться делить её на модули что опять не очень хорошо но это один из эффективных способ масштабирования проекта. Также очень желательно что бы разработчика не отвлекал ЯП на рутину в виде указателей и отладки.
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|3.21, Xasd (ok), 15:36, 02/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Ни бог весть какая фича, но на понимание кода влияет сильно. Возврат кортежей - тоже удобно.
система алиасов -- недоделана доконца! а они каккую-то дополнительную хрень выдумывают.
A using alias directive cannot have an open generic type on the right hand side. For example, you cannot create a using alias for a List<T>, but you can create one for a List<int>.
вот просто где тут логика? почему нельзя сделать алиас на неуточнённый генерик?
любой алиас сделать можно -- но на неуточнённый генерик сделать алис нельзя (ЗА ШТО?!)-- "тут играем тут не играем"
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|3.28, Аноним (-), 16:04, 02/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Когда на ржавчине напишут хоть что-нибудь полезное кроме двух процентов кода Firefox, тогда и будете рассказывать про его преимущества над C++.
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|2.24, MT (ok), 15:52, 02/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Иногда возникает ощущение, что скорее выйдет Half-Life 3, чем наконец утвердят стандарт модулей C++.
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