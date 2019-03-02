02.03.2019 09:45  Релиз веб-браузера Midori 8

Доступен релиз легковесного веб-браузера Midori 8, разрабатываемого участниками проекта Xfce на основе движка WebKit2 и библиотеки GTK3. Ядро браузера написано на языке Vala. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1. Бинарные сборки подготовлены для Linux (snap) и Android. Формирование сборок для Windows и macOS пока прекращено. Ключевые новшества Midori 8: Добавлена поддержка платформы Android. Сборки подготовлены при помощи Gradle и обвязки на языке Kotlin. Установочные пакеты размещены в Google Play;

Реализована экспериментальная поддержка подключения существующих дополнений для Chrome, Opera, Vivaldi и Firefox, реализованных при помощи технологии WebExtension. Графический интерфейс для управления дополнениями пока не реализован, поэтому для подключения дополнений требуется правка файла конфигурации;

Возобновлена поддержка опций "--inactivity-reset" (сброс просматриваемой страницы через определённое время), "-e Fullscreen" (открытие в полноэкранном режиме) и "-e ZoomInwork" (задание уровня масштабирования), полезных при создании интернет-киосков или систем мониторинга;

Обеспечено определение запуска в окружениях Pantheon, Budgie и GNOME с применением в них декорирования окон на стороне клиента и выноса панели в заголовок окна (использован HeaderBar);

Реализована корректная обработка внешних URI, таких как "apt:";

Проведена большая работа по повышению стабильности и исправлению ошибок. Основные возможности Midori: Вкладки, закладки, режим приватного просмотра, управление сеансами и другие типовые возможности;

Панель быстрого доступа к поисковым системам;

Средства для создания пользовательских меню и кастомизации оформления;

Возможность использования пользовательских скриптов для обработки контента в стиле Greasemonkey;

Интерфейс для редактирования Cookie и скриптов-обработчиков;

Встроенный инструмент для фильтрации рекламы (Adblock);

Встроенный интерфейс для чтения RSS;

Средства для создания обособленных web-приложений (запуск со скрытием панелей, меню и прочих элементов интерфейса браузера);

Возможность подключения различных менеджеров управления загрузками (wget, SteadyFlow, FlashGet);

Высокая производительность (без проблем работает при открытии 1000 вкладок);

Поддержка подключения внешних расширений, написанных на языках JavaScript(WebExtension), Си, Vala и Lua.



