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02.03.2019 09:45  Релиз веб-браузера Midori 8

Доступен релиз легковесного веб-браузера Midori 8, разрабатываемого участниками проекта Xfce на основе движка WebKit2 и библиотеки GTK3. Ядро браузера написано на языке Vala. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1. Бинарные сборки подготовлены для Linux (snap) и Android. Формирование сборок для Windows и macOS пока прекращено.

Ключевые новшества Midori 8:

  • Добавлена поддержка платформы Android. Сборки подготовлены при помощи Gradle и обвязки на языке Kotlin. Установочные пакеты размещены в Google Play;
  • Реализована экспериментальная поддержка подключения существующих дополнений для Chrome, Opera, Vivaldi и Firefox, реализованных при помощи технологии WebExtension. Графический интерфейс для управления дополнениями пока не реализован, поэтому для подключения дополнений требуется правка файла конфигурации;
  • Возобновлена поддержка опций "--inactivity-reset" (сброс просматриваемой страницы через определённое время), "-e Fullscreen" (открытие в полноэкранном режиме) и "-e ZoomInwork" (задание уровня масштабирования), полезных при создании интернет-киосков или систем мониторинга;
  • Обеспечено определение запуска в окружениях Pantheon, Budgie и GNOME с применением в них декорирования окон на стороне клиента и выноса панели в заголовок окна (использован HeaderBar);
  • Реализована корректная обработка внешних URI, таких как "apt:";
  • Проведена большая работа по повышению стабильности и исправлению ошибок.

Основные возможности Midori:

  • Вкладки, закладки, режим приватного просмотра, управление сеансами и другие типовые возможности;
  • Панель быстрого доступа к поисковым системам;
  • Средства для создания пользовательских меню и кастомизации оформления;
  • Возможность использования пользовательских скриптов для обработки контента в стиле Greasemonkey;
  • Интерфейс для редактирования Cookie и скриптов-обработчиков;
  • Встроенный инструмент для фильтрации рекламы (Adblock);
  • Встроенный интерфейс для чтения RSS;
  • Средства для создания обособленных web-приложений (запуск со скрытием панелей, меню и прочих элементов интерфейса браузера);
  • Возможность подключения различных менеджеров управления загрузками (wget, SteadyFlow, FlashGet);
  • Высокая производительность (без проблем работает при открытии 1000 вкладок);
  • Поддержка подключения внешних расширений, написанных на языках JavaScript(WebExtension), Си, Vala и Lua.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.midori-browser.org...)
  2. OpenNews: Релиз веб-браузера Midori 7
  3. OpenNews: Релиз Midori 0.5.11, легковесного веб-браузера на базе движка WebKit
  4. OpenNews: Доступен web-браузер Min 1.9
  5. OpenNews: Оценка производительности браузерных дополнений для блокировки рекламы
  6. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: midori
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  • 1, Аноним (1), 09:53, 02/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Претензия на второй браузер в линух. Остальное убожество ни в какие рамки.
     
     
  • 3, MPEG LA (ok), 10:00, 02/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    а первый-то кто?
     
  • 2, Аноним (2), 09:54, 02/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Отличный браузер, разработчикам желаю удачи.
     

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