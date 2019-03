02.03.2019 09:04  Выпуск Wine 4.3

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.3. С момента выпуска версии 4.2 было закрыто 45 отчётов об ошибках и внесено 333 изменений. Наиболее важные изменения: Предложена новая реализация звукового API XAudio2, построенная на основе проекта FAudio. Использование FAudio в Wine позволяет добиться более высокого качества звука в играх и задействовать такие возможности как смешивание громкости и расширенные звуковые эффекты;

Обновлён движок Mono;

Усовершенствована работа со свёрнутыми окнами. Добавлена новая реализация функции ArrangeIconicWindows(). Обеспечено перемещение свёрнутых в пиктограммы окон за край окна;

Улучшена обработка объектов ядра Windows NT. Представлена базовая система распределения объектов ядра (object allocator), которая задействована в процессе обработки объектов драйверов;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: LEGO Star Wars, BREW, Ad Astra, Second Sight, Heroes of Might and Magic VI Shades of Darkness, Jurassic Park, Windows Media Player 7.1, League of Legends, TopoEdit, LINE, Photoline, iTunes, BleachBit 2.0.