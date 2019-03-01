01.03.2019 22:32  В Firefox 67 появится страница about:compat и выгрузка вкладок при нехватке памяти

В ночных сборках Firefox, на основе которых будет сформирован релиз Firefox 67, появилась поддержка новой встроенной страницы "about:compat". На данной странице перечислены обходные пути и патчи, применяемые для обеспечения совместимости с отдельными сайтами, которые некорректно работают в Firefox. Вносимые для совместимости изменения в простейших случаях ограничиваются сменой идентификатора "User Agent", если сайт жестко привязывается к определённым браузерам. В более сложных ситуациях в контексте сайта запускается JavaScript-код, исправляющий проблемы с совместимостью.

Ещё одним новшеством, запланированным для включения в Firefox, стала реализация возможности автоматической выгрузки вкладок для высвобождения ресурсов. Функция активируется при нехватке памяти и в первую очередь вытесняет давно не используемые вкладки. При этом вкладки не исчезают, а переводятся в состояние готовности к загрузке (режим ожидания), аналогичное тому, что наблюдается после восстановления сеанса. Для включения режима в about:config добавлена опция "browser.tabs.unloadOnLowMemory", которая уже включена в ночных сборках.

Дополнительно можно отметить публикацию корректирующего обновления Firefox 65.0.2, в котором исправлена специфичная для платформы Windows проблема с работой сервисов по определению местоположения пользователя (API Geolocation).



