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01.03.2019 22:32  В Firefox 67 появится страница about:compat и выгрузка вкладок при нехватке памяти

В ночных сборках Firefox, на основе которых будет сформирован релиз Firefox 67, появилась поддержка новой встроенной страницы "about:compat". На данной странице перечислены обходные пути и патчи, применяемые для обеспечения совместимости с отдельными сайтами, которые некорректно работают в Firefox. Вносимые для совместимости изменения в простейших случаях ограничиваются сменой идентификатора "User Agent", если сайт жестко привязывается к определённым браузерам. В более сложных ситуациях в контексте сайта запускается JavaScript-код, исправляющий проблемы с совместимостью.

Ещё одним новшеством, запланированным для включения в Firefox, стала реализация возможности автоматической выгрузки вкладок для высвобождения ресурсов. Функция активируется при нехватке памяти и в первую очередь вытесняет давно не используемые вкладки. При этом вкладки не исчезают, а переводятся в состояние готовности к загрузке (режим ожидания), аналогичное тому, что наблюдается после восстановления сеанса. Для включения режима в about:config добавлена опция "browser.tabs.unloadOnLowMemory", которая уже включена в ночных сборках.

Дополнительно можно отметить публикацию корректирующего обновления Firefox 65.0.2, в котором исправлена специфичная для платформы Windows проблема с работой сервисов по определению местоположения пользователя (API Geolocation).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: В Firefox появится режим картинка в картинке и переработанный менеджер дополнений
  3. OpenNews: В Firefox 67 будет изменён интерфейс about:config и интегрировано дополнение Firefox Monitor
  4. OpenNews: Для Firefox развивается режим строгой изоляции страниц
  5. OpenNews: В Firefox 67 ожидается блокировщик скриптов для майнинга и скрытой идентификации
  6. OpenNews: WebRender для видеокарт AMD/Intel и защита от MITM-атак в Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Annoynymous (ok), 23:01, 01/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Доска позора.
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:05, 01/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Эх, about:mortalkombat чегой-то захотелось...
     
     
  • 2.6, Лёня (?), 23:21, 01/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >Эх, about:mortalkombat чегой-то захотелось...

    What about about:systemd ?

     
     
  • 3.13, bOOster (ok), 00:11, 02/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    ShangTsung WINS!
     
  • 3.22, Gannet (ok), 02:37, 02/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    У тебя реально подгорело, да? Больше ничего придумать не смог, а так хотелось сострить?
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:06, 01/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Возвращение в нулевые, где часто можно было встретить, что для работы сайта нео... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 23:07, 01/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    В общем-то да, эдакая доска позора сайтов с худшими фронтенд-макаками мира.
     
  • 2.11, НяшМяш (ok), 00:00, 02/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я помню, давно был XULовый плагин, который в окне лисы запускал Trident. Эдакий веб вью внутри браузера. Очень выручал в своё время.
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:40, 01/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Firefox все лучше и лучше. На хромые браузеры уже смотреть не могу.
     
  • 1.10, AnonPlus (?), 23:58, 01/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И Firefox пошёл по пути Opera... Для тех, кто не застал: в старой Opera (когда у них ещё был самописный движок) был нехилый такой список хаков и костылей для сайтов. Гле-то даже лежал архивчик с их утёкшими сорцами, там можно было на это глянуть.

    Это путь в никуда: количество сайтов огромно, код на сайтах меняется часто, вовремя отслеживать и поддерживать актуальность всего этого добра нереально. Отчасти поэтому старая Опера и загнулась.

     
     
  • 2.12, Аноним (7), 00:08, 02/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это разве вина Оперы? А не тех, кто сайты так ограничивал? Странная у вас логика. Как будто они могут выбирать. То орете что они на Гугл Хром становятся похожи, то в костылях из-за своенравности.
     
     
  • 3.16, ыы (?), 00:14, 02/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    плохому танцору только сайты показывать...
     
  • 3.21, Аноним (21), 02:16, 02/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Гугл то и ограничивал оперу.
    В основном его сервисы не работали и требовали хаков.
     
  • 2.15, НяшМяш (ok), 00:12, 02/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Сейчас другая ситуация по нескольким причинам.

    Во-первых, сейчас все браузеры имеют примерный паритет по соответствию спецификациям, так что список хаков не будет слишком велик.

    Во-вторых, исходники мозиллы открыты и законтрибьютить свой любимый опеннет, упячку или двач может каждый. Вначале сделают хаки для самых популярных сайтов (телеметрия нужна в том числе и для этого). Далее вообще можно сделать что-то типа userscripts, но с модерацией и ограничениями, что можно сабмитить только фиксы совместимости и багов, а не обходить рекламу на ютубчике, например. И этот список периодически будет подгружаться браузером (кто отключил - ССЗБ).

    В-третьих, пользователи должны просто сообщать владельцам сайтов, что они редиски и неплохо бы поправить свой жеесокод. Про монополию и последствия можно умолчать - все и так всё понимают.

     
     
  • 3.18, Qwerty (??), 00:29, 02/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >исходники мозиллы открыты и законтрибьютить ... может каждый

    Известная ложь. Контрибьютят в свободные проекты три с половиной программиста, а не "каждый". Остальные только ноют, что вот это надо так, а это вот так и вообще.

     
  • 1.14, ыы (?), 00:11, 02/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    вместо того чтобы улучшать код и избавляться от утечек памяти - они ограничивают у пользователя количество открытых вкладок...
    Это бессилие.
     
     
  • 2.17, НяшМяш (ok), 00:20, 02/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А бывает браузер без утечек памяти? На жеесе вообще-то очень просто запилить утечку, а учитывая уровень вебмакак - каждый первый сайт где-то да течёт. На самом деле современные браузеры справляются очень хорошо, запиливают всякие сложные штуки типа shared memory на общий код между вкладками и вcё такое. Если бы не это, то вряд ли бы кто смог открывать по 100 вкладок вообще. Хотя казалось бы, надо всего-лишь бить макак по пальцам и заставлять хотя бы гуглить и читать что-то типа "memory leaks in js and how to avoid them".
     
     
  • 3.19, Кухонный аналитик по всему (?), 01:36, 02/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это как раз вот для таких умников, с сотнями открытых вкладок, которые никак не могут понять, что вкладки уже изобрели.
     
     
  • 4.20, Кухонный аналитик по всему (?), 01:37, 02/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Закладки то есть.
     
  • 1.23, Stax (ok), 02:42, 02/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ещё одним новшеством, запланированным для включения в Firefox, стала реализация возможности автоматической выгрузки вкладок для высвобождения ресурсов.

    Нда? А по описанию тикета эта фича только для винды, т.к. "it's the only platform where we can detect a low-memory condition."

    Над реализацией под другие ОС никто даже не чешется...

     

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