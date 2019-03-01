01.03.2019 22:32  В Firefox 67 появится страница about:compat и выгрузка вкладок при нехватке памяти

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|2.11, НяшМяш (ok), 00:00, 02/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Я помню, давно был XULовый плагин, который в окне лисы запускал Trident. Эдакий веб вью внутри браузера. Очень выручал в своё время.
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|1.10, AnonPlus (?), 23:58, 01/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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И Firefox пошёл по пути Opera... Для тех, кто не застал: в старой Opera (когда у них ещё был самописный движок) был нехилый такой список хаков и костылей для сайтов. Гле-то даже лежал архивчик с их утёкшими сорцами, там можно было на это глянуть.
Это путь в никуда: количество сайтов огромно, код на сайтах меняется часто, вовремя отслеживать и поддерживать актуальность всего этого добра нереально. Отчасти поэтому старая Опера и загнулась.
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|2.12, Аноним (7), 00:08, 02/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Это разве вина Оперы? А не тех, кто сайты так ограничивал? Странная у вас логика. Как будто они могут выбирать. То орете что они на Гугл Хром становятся похожи, то в костылях из-за своенравности.
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|2.15, НяшМяш (ok), 00:12, 02/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Сейчас другая ситуация по нескольким причинам.
Во-первых, сейчас все браузеры имеют примерный паритет по соответствию спецификациям, так что список хаков не будет слишком велик.
Во-вторых, исходники мозиллы открыты и законтрибьютить свой любимый опеннет, упячку или двач может каждый. Вначале сделают хаки для самых популярных сайтов (телеметрия нужна в том числе и для этого). Далее вообще можно сделать что-то типа userscripts, но с модерацией и ограничениями, что можно сабмитить только фиксы совместимости и багов, а не обходить рекламу на ютубчике, например. И этот список периодически будет подгружаться браузером (кто отключил - ССЗБ).
В-третьих, пользователи должны просто сообщать владельцам сайтов, что они редиски и неплохо бы поправить свой жеесокод. Про монополию и последствия можно умолчать - все и так всё понимают.
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|3.18, Qwerty (??), 00:29, 02/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>исходники мозиллы открыты и законтрибьютить ... может каждый
Известная ложь. Контрибьютят в свободные проекты три с половиной программиста, а не "каждый". Остальные только ноют, что вот это надо так, а это вот так и вообще.
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|1.14, ыы (?), 00:11, 02/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
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вместо того чтобы улучшать код и избавляться от утечек памяти - они ограничивают у пользователя количество открытых вкладок...
Это бессилие.
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|2.17, НяшМяш (ok), 00:20, 02/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А бывает браузер без утечек памяти? На жеесе вообще-то очень просто запилить утечку, а учитывая уровень вебмакак - каждый первый сайт где-то да течёт. На самом деле современные браузеры справляются очень хорошо, запиливают всякие сложные штуки типа shared memory на общий код между вкладками и вcё такое. Если бы не это, то вряд ли бы кто смог открывать по 100 вкладок вообще. Хотя казалось бы, надо всего-лишь бить макак по пальцам и заставлять хотя бы гуглить и читать что-то типа "memory leaks in js and how to avoid them".
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|1.23, Stax (ok), 02:42, 02/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Ещё одним новшеством, запланированным для включения в Firefox, стала реализация возможности автоматической выгрузки вкладок для высвобождения ресурсов.
Нда? А по описанию тикета эта фича только для винды, т.к. "it's the only platform where we can detect a low-memory condition."
Над реализацией под другие ОС никто даже не чешется...
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