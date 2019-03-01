01.03.2019 20:21  Компания Mozilla опубликовала голосовые данные Common Voice

Что не так с речью в Мозилле Common Voice: 1) собираются голоса молодых людей мужского пола 20-30 лет, нет женских, детских, нет голосов старшего возраста.

2) тексты для записи ограничены тысячей предложений, нет вариативности словаря, в дальнейшем будут трудности со словами.

3) записи распространяются в mp3, что вносит искажения в голосовой сигнал. Оригиналы не дают, видимо, не хотят конкуренции.

4) традиционно вместо того, чтобы развивать существующий проект (voxforge) запилили свой.

5) проверка записей делается вручную, хотя может делаться автоматическими средствами.

6) сейчас таких данных можно просто накачать с youtube за пару часов в 10 раз больше, чем они собрали за год для всех языков. DeepSpeech 1) взяли чужую технологию от Baidu

2) за пару лет ничего не сделали, даже не добились нормальной точности, точность гораздо хуже передовых результатов.

3) зато кричат о себе на всех углах, получили европейский грант

4) когда стало поджимать, скопировали втихушку чужую библиотеку libctcdecode, не упомянув автора, выкинув весь свой предыдущий код

5) декодер всё ещё требует 4гб памяти, работает очень медленно

7) в коммитах бесконечно переделывают справку и конфигурационные файлы, ни одного реального улучшения. ну ещё обертки для языков пишут

8) модели не может натренировать простой любитель, нужен суперкомпьютер с 8 GPU В итоге этот проект недалеко ушёл от предыдущего (мобильной ОС)

