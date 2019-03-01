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01.03.2019 13:01  Выпуск сетевого анализатора Wireshark 3.0

Состоялся релиз новой стабильной ветки сетевого анализатора Wireshark 3.0. Напомним, что изначально проект развивался под именем Ethereal, но в 2006 году из-за конфликта с владельцем торговой марки Ethereal, разработчики были вынуждены переименовать проект в Wireshark.

В Wireshark 3 удалена реализация старого интерфейса пользователя, основанного на библиотеке GTK+. В прошлой ветке Wireshark 2 интерфейс пользователя был переведён с GTK+ на Qt, но старый интерфейс оставался доступен в качестве опции. В новом интерфейсе прекращена поддержка Qt 4.x, для работы теперь требуется как минимум Qt 5.2.

Ключевые новшества Wireshark 3.0.0:

  • Начальная поддержка токенов PKCS #11 для расшифровки RSA в TLS (добавить ключи для расшифровки можно в секции настроек в меню "RSA Keys");
  • Обеспечена поддержка повторяемых сборок, позволяющих любому пользователю убедиться, что предлагаемые бинарные сборки сформированы на основе опубликованных исходных текстов;
  • Добавлена поддержка преобразования меток времени для протоколов UDP/UDP-Lite;
  • В анализатор TShark добавлена опция "-G" для генерации файла сопоставлений (mapping) для ElasticSearch;
  • Добавлен диалог с информацией о применяемой системе захвата трафика (Capture Information);
  • В модулях разбора (dissector) потоков Ethernet и IEEE 802.11 по умолчанию отключена верификация последовательности кадров (контрольных сумм);
  • В модуль разбора TCP добавлена настройка "Reassemble out-of-order segments", позволяющая решить проблемы с разбором и расшифровкой потоков при неупорядоченном поступлении сегментов;
  • Добавлен новый модуль WireGuard Dissector для расшифровки трафика VPN WireGuard;
  • Модуль разбора BOOTP переименован в DHCP, а модуль SSL в TLS;
  • Добавлена возможность переноса между профилями настроек правил подсветки, графиков ввода/вывода, фильтров и настроек протоколов;
  • При импорте шестнадцатеричных дампов предоставлена возможность указания заголовка ExportPDU для прямого вызова необходимого модуля разбора, без обращения к модулям нижележащих протоколов;
  • В extcap-интерфейсы sshdump и ciscodump добавлена поддержка использования прокси для SSH-соединений;
  • В dumpcap добавлены опции "-a packets:NUM" с определением условия прекращения захвата после записи в дамп NUM пакетов и "-b packets:NUM" с определением лимита по числу пакетов в одном файле;
  • Добавлен отдельный профиль "No Reassembly" для отключения нормализации трафика;
  • В систему сборки добавлена поддержка формирования самодостаточных установочных пакетов в формате AppImage;
  • Реализована возможность расшифровки DTLS и TLS из файлов pcapng, включающих блок DSB (Decryption Secrets Block) c захваченными ключами (TLS Key Log);
  • В утилиту editcap добавлена опция "--inject-secrets" для прикрепления файла с захваченными ключами (TLS Key Log) к файлу pcapng;
  • В dfilter добавлена функция string() для преобразования нестроковых полей в строки для последующего использования в функциях сопоставления;
  • Добавлены переводы интерфейса для русского и украинского языков;
  • Сборки для Windows теперь поставляются с Npcap вместо WinPcap. Версия для macOS теперь может работать только в выпусках 10.12+;
  • Добавлена поддержка декодирования формата Ruby Marshal, используемого для сериализации объектов;
  • Добавлена поддержка захвата данных, передаваемых через AUX-канал интерфейса DisplayPort;
  • Добавлена поддержка извлечения данных из форматов PEM (RFC 7468) и файлов экспорта systemd Journal;
  • Обеспечена поддержка новых протоколов:
    • Apple Wireless Direct Link (AWDL),
    • Basic Transport Protocol (BTP),
    • BLIP Couchbase Mobile (BLIP),
    • CDMA 2000,
    • Circuit Emulation Service over Ethernet (CESoETH),
    • Cisco Meraki Discovery Protocol (MDP),
    • Distributed Ruby (DRb),
    • DXL,
    • E1AP (5G),
    • EVS (3GPP TS 26.445 A.2 EVS RTP),
    • Exablaze trailers,
    • General Circuit Services Notification Application Protocol (GCSNA),
    • GeoNetworking (GeoNw),
    • GLOW Lawo Emberplus Data,
    • Great Britain Companion Specification (GBCS),
    • GSM-R (User-to-User Information Element usage),
    • HI3CCLinkData, Intelligent Transport Systems (ITS),
    • ISO 13400-2 Diagnostic communication over Internet Protocol (DoIP),
    • ITU-t X.696 Octet Encoding Rules (OER),
    • Local Number Portability Database Query Protocol (ANSI),
    • MsgPack,
    • NGAP (5G),
    • NR (5G)
    • PDCP,
    • Osmocom Generic Subscriber Update Protocol (GSUP),
    • PCOM,
    • PKCS#10 (RFC2986 Certification Request Syntax),
    • PROXY (v2),
    • S101 Lawo Emberplus,
    • Secure Reliable Transport Protocol (SRT),
    • Spirent Test Center Signature (STCSIG),
    • TeamSpeak 3 DNS,
    • TPM 2.0,
    • Ubiquiti Discovery Protocol (UBDP),
    • WireGuard,
    • XnAP (5G).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.wireshark.org/news...)
  2. OpenNews: Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.70
  3. OpenNews: Выпуск сетевого анализатора Wireshark 2.0, перешедшего на Qt
  4. OpenNews: Анализ уязвимостей в Android-приложениях с открытыми сетевыми портами
  5. OpenNews: CERT опубликовал сетевой анализатор Tapioca 2.0
  6. OpenNews: Выпуск сетевого анализатора Wireshark 2.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wireshark
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  • 1, Аноним (1), 13:08, 01/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Годнота! Наконец MsgPack завезли )
     
  • 2, Вася (??), 13:08, 01/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Круто, спасибо большое разрабам. Самый лучший инструмент для сетевого анализа
     
  • 3, Аноним (3), 13:08, 01/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Годно, нужно. Изучал сети по Ethereal и Таненбауму, и продолжаю использовать сабж.
     
  • 4, Zenitur (ok), 13:10, 01/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > В новом интерфейсе прекращена поддержка Qt 4.x, для работы теперь требуется как минимум Qt 5.2

    Аж ностальгия по временам, когда я компилировал Qt 5.2 в CentOS 5 по этому руководству: https://forum.qt.io/topic/37757/howto-building-qt-5-2-1-including-webkit-on-rh Вот только из-за переезда форума там поехало форматирование исходного сообщения, и поэтому всё стало не так просто, как раньше. Вот тут тема расширена, предлагают использовать компилятор из репозитория devtoolset вместо пропатчивания кода под старый компилятор: https://kate-editor.org/2014/12/22/qt-5-4-on-red-hat-enterprise-5/

     

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