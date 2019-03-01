01.03.2019 13:01  Выпуск сетевого анализатора Wireshark 3.0

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Состоялся релиз новой стабильной ветки сетевого анализатора Wireshark 3.0. Напомним, что изначально проект развивался под именем Ethereal, но в 2006 году из-за конфликта с владельцем торговой марки Ethereal, разработчики были вынуждены переименовать проект в Wireshark.
В Wireshark 3 удалена реализация старого интерфейса пользователя, основанного на библиотеке GTK+. В прошлой ветке Wireshark 2 интерфейс пользователя был переведён с GTK+ на Qt, но старый интерфейс оставался доступен в качестве опции. В новом интерфейсе прекращена поддержка Qt 4.x, для работы теперь требуется как минимум Qt 5.2.
Ключевые новшества Wireshark 3.0.0:
- Начальная поддержка токенов PKCS #11 для расшифровки
RSA в TLS (добавить ключи для расшифровки можно в секции настроек в меню "RSA Keys");
- Обеспечена поддержка повторяемых сборок, позволяющих любому пользователю убедиться, что предлагаемые бинарные сборки сформированы на основе опубликованных исходных текстов;
- Добавлена поддержка преобразования меток времени для протоколов UDP/UDP-Lite;
- В анализатор TShark добавлена опция "-G" для генерации файла сопоставлений (mapping) для ElasticSearch;
- Добавлен диалог с информацией о применяемой системе захвата трафика (Capture Information);
- В модулях разбора (dissector) потоков Ethernet и IEEE 802.11 по умолчанию отключена верификация последовательности кадров (контрольных сумм);
- В модуль разбора TCP добавлена настройка "Reassemble out-of-order segments", позволяющая решить проблемы с разбором и расшифровкой потоков при неупорядоченном поступлении сегментов;
- Добавлен новый модуль WireGuard Dissector для расшифровки трафика VPN WireGuard;
- Модуль разбора BOOTP переименован в DHCP, а модуль SSL в TLS;
- Добавлена возможность переноса между профилями настроек правил подсветки, графиков ввода/вывода, фильтров и настроек протоколов;
- При импорте шестнадцатеричных дампов предоставлена возможность указания заголовка ExportPDU для прямого вызова необходимого модуля разбора, без обращения к модулям нижележащих протоколов;
- В extcap-интерфейсы sshdump и ciscodump добавлена поддержка использования прокси для SSH-соединений;
- В dumpcap добавлены опции "-a packets:NUM" с определением условия прекращения захвата после записи в дамп NUM пакетов и "-b packets:NUM" с определением лимита по числу пакетов в одном файле;
- Добавлен отдельный профиль "No Reassembly" для отключения нормализации трафика;
- В систему сборки добавлена поддержка формирования самодостаточных установочных пакетов в формате AppImage;
- Реализована возможность расшифровки DTLS и TLS из файлов pcapng, включающих блок DSB (Decryption Secrets Block) c захваченными ключами (TLS Key Log);
- В утилиту editcap добавлена опция "--inject-secrets" для прикрепления файла с захваченными ключами (TLS Key Log) к файлу pcapng;
- В dfilter добавлена функция string() для преобразования нестроковых полей в строки для последующего использования в функциях сопоставления;
- Добавлены переводы интерфейса для русского и украинского языков;
- Сборки для Windows теперь поставляются с Npcap вместо WinPcap. Версия для macOS теперь может работать только в выпусках 10.12+;
- Добавлена поддержка декодирования формата Ruby Marshal, используемого для сериализации объектов;
- Добавлена поддержка захвата данных, передаваемых через AUX-канал интерфейса DisplayPort;
- Добавлена поддержка извлечения данных из форматов PEM (RFC 7468) и файлов экспорта systemd Journal;
- Обеспечена поддержка новых протоколов:
- Apple Wireless Direct Link (AWDL),
- Basic Transport Protocol (BTP),
- BLIP Couchbase Mobile (BLIP),
- CDMA 2000,
- Circuit Emulation Service over Ethernet (CESoETH),
- Cisco Meraki Discovery Protocol (MDP),
- Distributed Ruby (DRb),
- DXL,
- E1AP (5G),
- EVS (3GPP TS 26.445 A.2 EVS RTP),
- Exablaze trailers,
- General Circuit Services Notification Application Protocol (GCSNA),
- GeoNetworking (GeoNw),
- GLOW Lawo Emberplus Data,
- Great Britain Companion Specification (GBCS),
- GSM-R (User-to-User Information Element usage),
- HI3CCLinkData, Intelligent Transport Systems (ITS),
- ISO 13400-2 Diagnostic communication over Internet Protocol (DoIP),
- ITU-t X.696 Octet Encoding Rules (OER),
- Local Number Portability Database Query Protocol (ANSI),
- MsgPack,
- NGAP (5G),
- NR (5G)
- PDCP,
- Osmocom Generic Subscriber Update Protocol (GSUP),
- PCOM,
- PKCS#10 (RFC2986 Certification Request Syntax),
- PROXY (v2),
- S101 Lawo Emberplus,
- Secure Reliable Transport Protocol (SRT),
- Spirent Test Center Signature (STCSIG),
- TeamSpeak 3 DNS,
- TPM 2.0,
- Ubiquiti Discovery Protocol (UBDP),
- WireGuard,
- XnAP (5G).