01.03.2019 13:01  Выпуск сетевого анализатора Wireshark 3.0

Состоялся релиз новой стабильной ветки сетевого анализатора Wireshark 3.0. Напомним, что изначально проект развивался под именем Ethereal, но в 2006 году из-за конфликта с владельцем торговой марки Ethereal, разработчики были вынуждены переименовать проект в Wireshark. В Wireshark 3 удалена реализация старого интерфейса пользователя, основанного на библиотеке GTK+. В прошлой ветке Wireshark 2 интерфейс пользователя был переведён с GTK+ на Qt, но старый интерфейс оставался доступен в качестве опции. В новом интерфейсе прекращена поддержка Qt 4.x, для работы теперь требуется как минимум Qt 5.2. Ключевые новшества Wireshark 3.0.0: Начальная поддержка токенов PKCS #11 для расшифровки RSA в TLS (добавить ключи для расшифровки можно в секции настроек в меню "RSA Keys");

Обеспечена поддержка повторяемых сборок, позволяющих любому пользователю убедиться, что предлагаемые бинарные сборки сформированы на основе опубликованных исходных текстов;

Добавлена поддержка преобразования меток времени для протоколов UDP/UDP-Lite;

В анализатор TShark добавлена опция "-G" для генерации файла сопоставлений (mapping) для ElasticSearch;

Добавлен диалог с информацией о применяемой системе захвата трафика (Capture Information);

В модулях разбора (dissector) потоков Ethernet и IEEE 802.11 по умолчанию отключена верификация последовательности кадров (контрольных сумм);

В модуль разбора TCP добавлена настройка "Reassemble out-of-order segments", позволяющая решить проблемы с разбором и расшифровкой потоков при неупорядоченном поступлении сегментов;

Добавлен новый модуль WireGuard Dissector для расшифровки трафика VPN WireGuard;

Модуль разбора BOOTP переименован в DHCP, а модуль SSL в TLS;

Добавлена возможность переноса между профилями настроек правил подсветки, графиков ввода/вывода, фильтров и настроек протоколов;

При импорте шестнадцатеричных дампов предоставлена возможность указания заголовка ExportPDU для прямого вызова необходимого модуля разбора, без обращения к модулям нижележащих протоколов;

В extcap-интерфейсы sshdump и ciscodump добавлена поддержка использования прокси для SSH-соединений;

В dumpcap добавлены опции "-a packets:NUM" с определением условия прекращения захвата после записи в дамп NUM пакетов и "-b packets:NUM" с определением лимита по числу пакетов в одном файле;

Добавлен отдельный профиль "No Reassembly" для отключения нормализации трафика;

В систему сборки добавлена поддержка формирования самодостаточных установочных пакетов в формате AppImage;

Реализована возможность расшифровки DTLS и TLS из файлов pcapng, включающих блок DSB (Decryption Secrets Block) c захваченными ключами (TLS Key Log);

В утилиту editcap добавлена опция "--inject-secrets" для прикрепления файла с захваченными ключами (TLS Key Log) к файлу pcapng;

В dfilter добавлена функция string() для преобразования нестроковых полей в строки для последующего использования в функциях сопоставления;

Добавлены переводы интерфейса для русского и украинского языков;

Сборки для Windows теперь поставляются с Npcap вместо WinPcap. Версия для macOS теперь может работать только в выпусках 10.12+;

Добавлена поддержка декодирования формата Ruby Marshal, используемого для сериализации объектов;

Добавлена поддержка захвата данных, передаваемых через AUX-канал интерфейса DisplayPort;

Добавлена поддержка извлечения данных из форматов PEM (RFC 7468) и файлов экспорта systemd Journal;

Обеспечена поддержка новых протоколов: Apple Wireless Direct Link (AWDL), Basic Transport Protocol (BTP), BLIP Couchbase Mobile (BLIP), CDMA 2000, Circuit Emulation Service over Ethernet (CESoETH), Cisco Meraki Discovery Protocol (MDP), Distributed Ruby (DRb), DXL, E1AP (5G), EVS (3GPP TS 26.445 A.2 EVS RTP), Exablaze trailers, General Circuit Services Notification Application Protocol (GCSNA), GeoNetworking (GeoNw), GLOW Lawo Emberplus Data, Great Britain Companion Specification (GBCS), GSM-R (User-to-User Information Element usage), HI3CCLinkData, Intelligent Transport Systems (ITS), ISO 13400-2 Diagnostic communication over Internet Protocol (DoIP), ITU-t X.696 Octet Encoding Rules (OER), Local Number Portability Database Query Protocol (ANSI), MsgPack, NGAP (5G), NR (5G) PDCP, Osmocom Generic Subscriber Update Protocol (GSUP), PCOM, PKCS#10 (RFC2986 Certification Request Syntax), PROXY (v2), S101 Lawo Emberplus, Secure Reliable Transport Protocol (SRT), Spirent Test Center Signature (STCSIG), TeamSpeak 3 DNS, TPM 2.0, Ubiquiti Discovery Protocol (UBDP), WireGuard, XnAP (5G).