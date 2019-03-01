01.03.2019 10:16  Компания NVIDIA выпустила библиотеку libvdpau 1.2

libvdpau-va-gl был просто бомбой. Эффект в зарубежном интернете был просто бомбическим! Суть в том, что YouTube работал через Flash Player. А версия Flash Player для Linux умела только VDPAU. А VDPAU в то время работал исключительно с GPU от NVIDIA. Обидно немного. То есть, пользователи ATi и Intel были "в пролёте". Как правило, NVIDIA стояла в больших стационарных компьютерах, на которых проц и так тянул YouTube. А на ноутах, как правило, стояли Intel HD 3000 или Mobility Radeon 4250. Такие ноуты как раз и не тянули YouTube, поэтому было бы здорово, если бы этим занялся GPU. Поэтому у Adobe очень просили поддержку VA-API (для ATi и Intel), но они отвечали, что весь "зоопарк" они поддерживать не намерены. В 2012 году программист из Уфы написал враппер, позволяющий флешу работать поверх VA-API. Сам флеш думал, что работает с VDPAU, а враппер транслировал вызовы в libva.so. Когда я установил libvdpau-va-gl на свой нетбук, YouTube стал очень плавным. А на зарубежных форумах (я сужу по Reddit) вообще была эйфория! В 2016 году YouTube начал использовать HTML5 для воспроизведения видео, поэтому аппаратное ускорение FullHD в браузерах в линуксе опять перестало работать. Ни на NVIDIA, ни на AMD - ни на чём. Впрочем, за эти годы пользователи обновили свои ноутбуки, и CPU на них тянет YouTube

