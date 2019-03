01.03.2019 10:16  Компания NVIDIA выпустила библиотеку libvdpau 1.2

3.11 , Ан ( ?? ), 13:08, 01/03/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – > Поэтому, если у вас NVIDIA, то запускайте через враппер. Ну, который VDPAU backend for VA-API Вы здесь ничего не напутали? Зачем для NVIDIA backend for VA-API? В Арче, кстати, уже https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=244031.

4.13 , Zenitur ( ok ), 13:23, 01/03/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – Если у вас заболела голова от обилия врапперов, то уточню, что их два. В обе стороны, так сказать. * Если вы пытаетесь запустить приложение, которое поддерживает только VA-API (а у вас NVIDIA) - то враппер, позволяющий получить желание, доступен прямо в коде библиотеки libva. Пример такого приложения - Chromium

* А если вы пытаетесь запустить приложение, которое поддерживает только VDPAU, (а у вас Intel) - то враппер доступен отдельно под названием libvdpau-va-gl. Пример такого приложения - Flash для Linux