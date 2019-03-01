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01.03.2019 10:16  Компания NVIDIA выпустила библиотеку libvdpau 1.2

Спустя три года с момента публикации прошлого выпуска разработчики из компании NVIDIA представили libvdpau 1.2, новую версию открытой библиотеки с поддержкой API VDPAU (Video Decode and Presentation) для Unix. Библиотека VDPAU позволяет задействовать механизмы аппаратного ускорения для обработки видео в форматах h264, h265 и VC1. Сначала поддерживались только GPU от NVIDIA, но впоследствии появилась поддержка открытых драйверов Radeon и Nouveau. VDPAU позволяет GPU взять на себя такие задачи, как пост-обработка, слияние (compositing), отображение и декодирование видео. Дополнительно развивается библиотека libvdpau-va-gl с реализацией VDPAU API на базе OpenGL и технологии аппаратного ускорения Intel VA-API. Код libvdpau распространяется под лицензией MIT.

Кроме исправления ошибок в libvdpau 1.2 реализована поддержка новых типов цветовой субдискретизации (chroma type) для кадров и полукадров (полей), добавлен API VdpDecoderQueryProfileCapability и обеспечена поддержка режима компоновки цвета 4:4:4 для формата HEVC.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.x.org/archives/x...)
  2. OpenNews: Компания NVIDIA выпустила библиотеку libvdpau 1.0 с поддержкой HEVC/H.265
  3. OpenNews: Компания NVIDIA выпустила opensource библиотеку для реализации поддержки VDPAU API
  4. OpenNews: NVIDIA объявила о поддержке открытого стандарта FreeSync/VESA Adaptive-Sync
  5. OpenNews: Доступны графические интерфейсы для разгона видеокарт NVIDIA и AMD
  6. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 418.43
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: vdpau
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  • 1.1, Anonim (??), 11:08, 01/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Когда же реализуют в браузерах аппаратное ускорение в Linux?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:19, 01/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    ...спустя еще 3 года
     
  • 2.5, Zenitur (ok), 11:23, 01/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    https://launchpad.net/~saiarcot895/+archive/ubuntu/chromium-dev

    Только здесь не VDPAU, а VA-API. Поэтому, если у вас NVIDIA, то запускайте через враппер. Ну, который VDPAU backend for VA-API

        export LIBVA_DRIVER_NAME=vdpau
        chromium-browser

     
     
  • 3.11, Ан (??), 13:08, 01/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Поэтому, если у вас NVIDIA, то запускайте через враппер. Ну, который VDPAU backend for VA-API

    Вы здесь ничего не напутали? Зачем для NVIDIA backend for VA-API?

    В Арче, кстати, уже https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=244031.

     
     
  • 4.13, Zenitur (ok), 13:23, 01/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Если у вас заболела голова от обилия врапперов, то уточню, что их два. В обе стороны, так сказать.

    * Если вы пытаетесь запустить приложение, которое поддерживает только VA-API (а у вас NVIDIA) - то враппер, позволяющий получить желание, доступен прямо в коде библиотеки libva. Пример такого приложения - Chromium
    * А если вы пытаетесь запустить приложение, которое поддерживает только VDPAU, (а у вас Intel) - то враппер доступен отдельно под названием libvdpau-va-gl. Пример такого приложения - Flash для Linux

     
  • 2.12, Fff (?), 13:10, 01/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Собираешь ungoogled-chromium с поддержкой системного ffmpeg, который собираешь в свою очередь с поддержкой аппаратного ускорения. И всё работает (для h264, vp9 пока нет).
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:15, 01/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А поддержку декодирования HEVC 10bit через vdpau так и не запилили! Чо тут сказать - молодцы!
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 11:20, 01/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    еще 3-4 года и все будет
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:00, 01/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Поддержку wayland ещё не запилили? А то vaapi умеет.
     
  • 1.8, Zenitur (ok), 12:19, 01/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    libvdpau-va-gl был просто бомбой. Эффект в зарубежном интернете был просто бомбическим!

    Суть в том, что YouTube работал через Flash Player. А версия Flash Player для Linux умела только VDPAU. А VDPAU в то время работал исключительно с GPU от NVIDIA. Обидно немного. То есть, пользователи ATi и Intel были "в пролёте".

    Как правило, NVIDIA стояла в больших стационарных компьютерах, на которых проц и так тянул YouTube. А на ноутах, как правило, стояли Intel HD 3000 или Mobility Radeon 4250. Такие ноуты как раз и не тянули YouTube, поэтому было бы здорово, если бы этим занялся GPU. Поэтому у Adobe очень просили поддержку VA-API (для ATi и Intel), но они отвечали, что весь "зоопарк" они поддерживать не намерены.

    В 2012 году программист из Уфы написал враппер, позволяющий флешу работать поверх VA-API. Сам флеш думал, что работает с VDPAU, а враппер транслировал вызовы в libva.so. Когда я установил libvdpau-va-gl на свой нетбук, YouTube стал очень плавным. А на зарубежных форумах (я сужу по Reddit) вообще была эйфория!

    В 2016 году YouTube начал использовать HTML5 для воспроизведения видео, поэтому аппаратное ускорение FullHD в браузерах в линуксе опять перестало работать. Ни на NVIDIA, ни на AMD - ни на чём. Впрочем, за эти годы пользователи обновили свои ноутбуки, и CPU на них тянет YouTube

     
     
  • 2.10, iPony (?), 12:47, 01/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Впрочем, за эти годы пользователи обновили свои ноутбуки, и CPU на них тянет YouTube

    Ну-ну. Возьми ноутбук с этак 4К экраном и посмотри как на нём будет vp9@4K играться на CPU. Может и будет, но точно с воем кулеров.

     

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