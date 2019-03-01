01.03.2019 10:16  Компания NVIDIA выпустила библиотеку libvdpau 1.2

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|4.13, Zenitur (ok), 13:23, 01/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Если у вас заболела голова от обилия врапперов, то уточню, что их два. В обе стороны, так сказать.
* Если вы пытаетесь запустить приложение, которое поддерживает только VA-API (а у вас NVIDIA) - то враппер, позволяющий получить желание, доступен прямо в коде библиотеки libva. Пример такого приложения - Chromium
* А если вы пытаетесь запустить приложение, которое поддерживает только VDPAU, (а у вас Intel) - то враппер доступен отдельно под названием libvdpau-va-gl. Пример такого приложения - Flash для Linux
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|2.12, Fff (?), 13:10, 01/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Собираешь ungoogled-chromium с поддержкой системного ffmpeg, который собираешь в свою очередь с поддержкой аппаратного ускорения. И всё работает (для h264, vp9 пока нет).
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|1.8, Zenitur (ok), 12:19, 01/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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libvdpau-va-gl был просто бомбой. Эффект в зарубежном интернете был просто бомбическим!
Суть в том, что YouTube работал через Flash Player. А версия Flash Player для Linux умела только VDPAU. А VDPAU в то время работал исключительно с GPU от NVIDIA. Обидно немного. То есть, пользователи ATi и Intel были "в пролёте".
Как правило, NVIDIA стояла в больших стационарных компьютерах, на которых проц и так тянул YouTube. А на ноутах, как правило, стояли Intel HD 3000 или Mobility Radeon 4250. Такие ноуты как раз и не тянули YouTube, поэтому было бы здорово, если бы этим занялся GPU. Поэтому у Adobe очень просили поддержку VA-API (для ATi и Intel), но они отвечали, что весь "зоопарк" они поддерживать не намерены.
В 2012 году программист из Уфы написал враппер, позволяющий флешу работать поверх VA-API. Сам флеш думал, что работает с VDPAU, а враппер транслировал вызовы в libva.so. Когда я установил libvdpau-va-gl на свой нетбук, YouTube стал очень плавным. А на зарубежных форумах (я сужу по Reddit) вообще была эйфория!
В 2016 году YouTube начал использовать HTML5 для воспроизведения видео, поэтому аппаратное ускорение FullHD в браузерах в линуксе опять перестало работать. Ни на NVIDIA, ни на AMD - ни на чём. Впрочем, за эти годы пользователи обновили свои ноутбуки, и CPU на них тянет YouTube
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|2.10, iPony (?), 12:47, 01/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Впрочем, за эти годы пользователи обновили свои ноутбуки, и CPU на них тянет YouTube
Ну-ну. Возьми ноутбук с этак 4К экраном и посмотри как на нём будет vp9@4K играться на CPU. Может и будет, но точно с воем кулеров.
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