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28.02.2019 22:06  Доступен GNUnet 0.11, фреймворк для построения защищённых P2P-сетей

После пяти лет разработки опубликован значительный выпуск фреймворка GNUnet 0.11, предназначенного для построения защищённых децентрализованных P2P-сетей. Создаваемые при помощи GNUnet сети не имеют единой точки отказа и способны гарантировать неприкосновенность частной информации пользователей, в том числе исключить возможные злоупотребления со стороны спецслужб и администраторов, имеющих доступ к узлам сети.

GNUnet поддерживает создание P2P-сетей поверх TCP, UDP, HTTP/HTTPS, Bluetooth и WLAN, может работать в режиме F2F (Friend-to-friend). Поддерживается обход NAT, в том числе с использованием UPnP и ICMP. Для адресации размещения данных возможно использование распределённой хэш таблицы (DHT). Предоставляются средства для развёртывания mesh-сетей.

Система отличается низким потреблением ресурсов и использованием многопроцессной архитектуры для обеспечения изоляции между компонентами. Предоставляются гибкие средства для ведения логов и накопления статистики. Для разработки конечных приложений GNUnet предоставляет API для языка Си и биндинги для других языков программирования. Для упрощения разработки вместо потоков предлагается использовать циклы обработки событий (event loop) и процессы. В состав входит тестовая библиотека для автоматического развёртывания экспериментальных сетей, охватывающих десятки тысяч пиров.

На базе технологий GNUnet развивается несколько готовых приложений:

  • Сервис для анонимного обмена файлами, не позволяющий проанализировать информацию за счёт передачи данных только в зашифрованном виде и не дающий отследить кто разместил, искал и скачал файлы благодаря использованию протокола GAP.
  • Система VPN для создания скрытых сервисов в домене ".gnu" и проброса туннелей IPv4 и IPv6 поверх P2P-сети. Дополнительно поддерживаются схемы трансляции IPv4-в-IPv6 и IPv6-в-IPv4, а также создание туннелей IPv4-поверх-IPv6 и IPv6-поверх-IPv4.
  • Система доменных имён GNS (GNU Name System), выступающая в качестве полностью децентрализованной и недоступной для цензуры замены DNS. GNS может применяться бок о бок с DNS и использоваться в традиционных приложениях, таких как web-браузеры. Целостность и неизменность записей обеспечивается за счёт использования криптографических средств. На данном этапе развития полная анонимность в GNS не гарантируется: сохранение приватности предоставлено только для запросов (другие участники и сторонние наблюдатели не могут расшифровать запросы и ответы, но могут определить какой из пиров связан с определённым доменом).
  • Сервис GNUnet Conversation для совершения голосовых вызовов поверх GNUnet. Для идентификации пользователей используется GNS, содержимое голосового трафика передаётся в зашифрованном виде. Анонимность пока не предоставляется - другие пиры могут отследить соединение между двумя пользователями и определить их IP-адреса.
  • Платформа для построения децентрализованных социальных сетей Secushare, использующая протокол PSYC и поддерживающая распространение уведомлений в режиме multicast с применением end-to-end шифрования для того, чтобы доступ к сообщениям, файлам, чатам и обсуждениям могли получить только авторизированные пользователи (те кому сообщения не адресованы, включая администраторов узлов, не смогут их прочитать);
  • Система для организации шифрованной электронной почты pretty Easy privacy, применяющая GNUnet для защиты метаданных и поддерживающая различные криптографические протоколы для верификации ключей;
  • Платёжная система GNU Taler, предоставляющая анонимность для покупателей, но отслеживающая транзакции продавцов для обеспечения прозрачности и предоставления налоговой отчётности. Поддерживается работа с различными существующими валютами и электронными деньгами, в том числе с долларами, евро и биткоинами.

Основные новшества GNUnet 0.11:

  • В состав включён сервис децентрализованного обмена атрибутами идентификации reclaimID, использующий GNS (GNU Name System) и шифрование на основе атрибутов (Attribute-Based Encryption) для обеспечения выборочного предоставления и отзыва прав доступа;
  • Весь код на языке Python, за исключением gnunet-qr, переведён на Python 3.7;
  • Решены проблемы безопасности в логике работы криптографических операций обмена секретными идентификаторами (secret sharing).
  • Экспериментальный код SecuShare не вошёл в состав релиза и доступен в форме отдельного Git-репозитория;
  • В утилиту Ascension добавлена поддержка импорта DNS-зон в GNS (GNU Name System) при помощи AXFR-запросов;
  • Переработана система сборки;
  • Добавлена возможность сборки с библиотекой libidn2 для поддержки интернационализованных доменных имён (IDN), соответствующих спецификации IDNA2008 (например, домен.рф);
  • Обеспечена экспериментальная поддержка сборки и выполнения на платформах NetBSD и macOS;
  • Введён в строй новый сайт и существенно переработана документация (старый сайт сохранён как old.gnunet.org).


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.gnu.org/archive/h...)
  2. OpenNews: Проект GNU представил собственную платёжную систему GNU Taler
  3. OpenNews: Проект TCP Stealth стал ответом на деятельность спецслужб по сканированию серверов
  4. OpenNews: Релиз GNUnet 0.10, фреймворка для построения безопасных P2P-сетей
  5. OpenNews: В рамках проекта GNU Free Call создается свободная замена Skype
  6. OpenNews: Открытый проект AllJoyn нацелен на создание P2P-сети из мобильных устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gnunet, p2p
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  • 1, Аноним (1), 22:44, 28/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > F2F

    Я так понимаю торренты (и т.п.) там не покачаешь.

     
  • 2, fff (??), 23:05, 28/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Похоже на какой-то конструктор. Есть там готовое кроссплатформенное решение как намутить защищенную виртуальную сеть когда все узлы за натом?
     
  • 3, Аноним (3), 23:09, 28/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >но отслеживающая транзакции продавцов для обеспечения прозрачности и предоставления налоговой отчётности

    то есть с анальным зондом. Надо называть вещи своими именами.

     
     
  • 4, Аноним (4), 00:03, 01/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ну так нужно пофинансировать войнушку в Сирии/Украине/Ираке/whatever. Ну и чиновники тоже люди, им тоже яхты нужны. Плати налоги.
     
  • 5, Аноним (5), 00:27, 01/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Напоминает zerotier, не ?
     

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