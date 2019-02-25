25.02.2019 10:07  Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.21

Представлен выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.21.0. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям задним числом используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов. По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 500 изменений, подготовленных при участии 74 разработчиков, из которых 20 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества: В "git log" и другие команды добавлена опция "--date=human", позволяющая выводить даты в сокращённом читаемом виде, адаптивно выбирая формат в зависимости от давности события. Например, вместо "Mon Feb 25 08:20:14 2019 -0500" для только что совершённых действий будет указано "N минут назад" (как в режиме "--date=relative"), для недавних событий будет показан день и час, а для старых изменений только день, месяц и год: Дополнительно предусмотрена опция "--date=auto:human", которая применяет новое форматирование только при выводе через терминал, а при перенаправлении вывода в файл или в другую команду использует формат по умолчанию:

Добавлена опциональная возможность применения алгоритма хэширования SHA-256 вместо скомпрометированного SHA-1 при сборке Git в режиме "NewHash". Код для обхода дерева объектов изменён с учётом того, что имена объектов могут вычисляться не только с использованием SHA-1. Изначально планировалось использовать алгоритм SHA3-256, но в конечном счёте разработчики остановились на SHA-256, так как SHA2 уже применяется в Git для цифровых подписей. Логика выбора в том, при использовании SHA-256 и SHA3-256 в коде Git, компрометация любого из них приведёт к проблемам с безопасностью, поэтому лучше зависеть от одного алгоритма, а не от двух. Кроме того, SHA-256 широко распространён и поддерживается во всех криптографических библиотеках, а также демонстрирует очень хорошую производительность;

В команде "git cherry-pick" обеспечена возможность использования опции "-m" (mainline) при указании "git cherry-pick -m1", т.е. позволяет повторно применить коммит при выборе первого родителя этого коммита в качестве mainline-ветки. В остальных случаях как и раньше будет выводиться ошибка;

C целью оптимизации производительности команда "git log -G", осуществляющая поиск по регулярному выражению теперь не выполняет поиск в бинарных файлах, если дополнительно явно не указана опция "--text" или не применён textconv;

Добавлена настройка "http.version", позволяющая определить предпочитаемую версию протокола HTTP, применяемую при извлечении или отправке изменений. Для работы опции требуется относительно свежая библиотека cURL;

"git push $there $src:$dst" выдаёт ошибку, если в $dst указан относительный путь и точно не ясно, что пользователь имел в виду. В новой версии текст ошибки стал более понятным и добавлена подсказка с попыткой угадать место назначения с учётом типа объекта;

В команде "git checkout [tree-ish] path..." обеспечен вывод числа путей, которые будут извлечены из индекса или дерева объектов (tree-ish);

В команду "git quiltimport" добавлена опция "--keep-non-patch";

Команды "git worktree remove" и "git worktree move" теперь можно применять при наличии в рабочем дереве неинициализированных субмодулей (ранее данные операции невозможно было использовать при наличии любого субмодуля);

Обновлены реализации команд "git multimail" и "git p4";

При указании опции "--format=" для веток, тегов и при переборе ссылок расширен перечень свойств объектов, извлекаемых через API object_info;

В команде "git rebase -i" обеспечен повторный запуск команды, указанной при помощи настройки 'exec', в случае если прошлая попытка не увенчалась успехом;

Обновлена реализация команды "git diff --color-moved-ws";

В "log --format" добавлена поддержка флага "%S" для отображения подсказки об источнике поступления коммита;

В скрипт "git instaweb", используемый для запуска интерфейса gitweb для доступа через Web к локальному репозиторию, добавлена поддержка применения предоставляемых в Python модулей для встраивания функциональности http-сервера (http.server=python), без необходимости установки внешних http-серверов, таких как lighttp и apache httpd;

Проведена оптимизация и чистка кода, связанного с проверкой несвязанных объектов. Обновлена реализация кэша для ускорения поиска несвязанных объектов;

Запрещено использование в коде функции "strncat()";

Реализация "git rebase --merge" переписана для использования общего кода, уже применяемого в "git rebase -i";

Некоторые части "git bisect", ранее реализованные на Shell, переписаны на языке Си;

В "git fetch-pack" и "git fetch --deepen=..." добавлена поддержка второй версии протокола Git. Команды "git fetch" и "git upload-pack" адаптированы для отправки данных через дополнительные каналы доставки при использовании второй версии протокола Git.



