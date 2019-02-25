25.02.2019 10:07  Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.21

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|1.8, Аноним (8), 10:58, 25/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+13 +/–
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> для только что совершённых действий будет указано "N минут назад"
В чатах такое часто стали делать, как же раздражает эта глупость, хочешь посмотреть когда сделана запись в логе, а тебе пишет "N минут назад" и сидишь вычитаешь от текущего времени, ппц.
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|2.10, Аноним (6), 11:15, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Думаю, что испльзование для публикаций времени в формате "5 дней незад" стало одним из гвоздей в крышку гроба Google+. Как же это бесило.
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|2.17, хотел спросить (?), 12:26, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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В Gitlab такое говнище раздражает. Правда можно посмотреть в тултипе.
Но они так и не запилили нормально учет локального часового пояса.
Дружная команды рубистов из Днепропетровска.
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|3.25, AnonPlus (?), 14:17, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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На гитхабе тоже раздражает, приходится юзерскриптом возвращать стандартные таймстампы. Алло, я не долбаный калькулятор, я не расчётами заниматься пришёл.
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|1.11, shjfbg (?), 11:27, 25/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
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>Добавлена опциональная возможность применения алгоритма хэширования SHA-256 вместо скомпрометированного SHA-1
Теперь индекс будет весить в 2 раза больше? SHA-3 не осилили?
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|2.13, Аноним (6), 11:38, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Написано "sha-256 hash has been added", но думаю это опечатка, так как изначально они планировали добавить SHA3-256.
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|2.31, хотел спросить (?), 14:39, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>>Добавлена опциональная возможность применения алгоритма хэширования SHA-256 вместо скомпрометированного SHA-1
> Теперь индекс будет весить в 2 раза больше? SHA-3 не осилили?
Как SHA3 помог бы?
Размер хеша 224, 256, 384, 512
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|2.26, Andrey Mitrofanov (?), 14:21, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Когда уже исчезнут всякие свн и меркуриалы?Хочу чтоб везде был гит и
> тогда не будет проблем с взаимодействием.
Ты того-этого, мон шер, новость-то почитай: разарботчики поняли, что тебе нДравятся проблемы взимодействия с гит и встроили проблемы взаимодействия в твой гит, чтобы ты мог [проблемить?] сразу, когда .... вот это самое вот ..... в гит.
Ну, то есть, да!, "всякие" уже скоро не нужны будут -- для "проблем взаимодействия".
Да-а?!
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|2.32, имя (?), 14:44, 25/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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One Ring to rule them all,
One Ring to find them,
One Ring to bring them all
And in the Darkness bind them.
P.S. Хотелось, конечно, сперва написать что-то про рейх, народ и фюрера.
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