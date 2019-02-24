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24.02.2019 11:14  ICANN призывает к повсеместному внедрению DNSSEC. Обновление BIND с устранением уязвимостей

Организация ICANN, регулирующая вопросы, связанные с IP-адресами и доменными именами и интернете, выступила с инициативой повсеместного перехода на использование DNSSEC для всех доменных имён. ICANN отмечает наличие значительного риска для ключевых частей инфраструктуры DNS, вызванного увеличением числа атак на DNS-серверы и ростом связанной с DNS вредоносной активностью.

Последнее время фиксируется множество различных типов атак на DNS, от захвата доменов через перехват параметров учётной записи к интерфейсу регистратора или DNS-сервиса, проводимых с целью изменения списка DNS-серверов или содержимого отдельных записей, до применения BGP для подмены DNS-серверов. Большую часть из атак, связанных с заменой привязки имени к IP, отравлением DNS-кэша или MITM-подменой, можно было блокировать в случае использования DNSSEC, так как атакующие не могли бы сформировать корректную цифровую подпись без получения закрытого ключа, который хранится отдельно у владельца домена.

Для борьбы с участившимися атаками по перенаправлению трафика на уровне изменения параметров DNS организация ICANN выработала список рекомендаций по усилению защиты для регистраторов, владельцев доменов и всех связанных с DNS представителей индустрии. Одной из ключевых рекомендаций является применение DNSSEC для защиты целостности содержимого DNS зон и включение валидации DNSSEC на стороне резолверов. При этом DNSSEC не выполняет шифрование трафика - для обеспечения конфиденциальности и защиты трафика от перехвата следует использовать DoH ("DNS over HTTPS") или DoT ("DNS over TLS").

Также упомянуты такие общие рекомендации, как применение двухфакторой аутентификации для доступа к интерфейсам управления доменами, регулярная и оперативная установка обновлений с устранением уязвимостей, анализ логов на предмет неавторизированного доступа, рецензирование обоснованности предоставления сотрудникам повышенных полномочий (root-доступа), отслеживание истории всех изменений DNS-записей, использование надёжных паролей, исключение передачи паролей в открытом виде и регулярная смена паролей. Для защиты почтовых отправлений рекомендовано использовать DMARC с SPF или DKIM записями.


Дополнительно можно отметитьпубликацию корректирующих выпусков DNS-сервера BIND 9.11.5-P4 и 9.12.3-P4 c устранением трёх уязвимостей:

  • CVE-2018-5744 может использоваться для вызова отказа в обслуживании через создание условий для исчерпания доступной для процесса named памяти. Проблема вызвана некорректным освобождением памяти при обработке пакетов с определённым сочетанием опций EDNS. В случае если на уровне операционной системы размер выделяемой процессу named памяти не лимитирован, атака может использоваться для исчерпания всей доступной в системе свободной памяти.
  • CVE-2019-6465 - пользователь может запросить и получить содержимое DNS-зоны не имея на это полномочий (без явного разрешения allow-transfer в ACL). Проблема проявляется только для зон DLZ (Dynamically Loadable Zones), доступных на запись.
  • CVE-2018-5745 - возможность инициирование краха (assertion failure) процесса named при указании неподдерживаемого в BIND алгоритма ключей DNSSEC при использовании режима "managed-keys". Уязвимость может быть эксплуатировано только сто стороны доверенного DNS-сервера, указанного администраторм в настройках в качестве сервера для валидации DNSSEC. Проблема опасна не столько атаками, сколько возможностью непреднамеренного проявления, например, когда BIND на стороне резолвера собран без поддержки устаревших алгоритмов и настроен на использование для валидации DNSSEC сервера, который может использовать один из этих алгоритмов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/b...)
  2. OpenNews: Крупнейшие DNS-сервисы и серверы прекратят поддержку проблемных реализаций DNS
  3. OpenNews: Рост атак, связанных с захватом контроля над DNS
  4. OpenNews: Анализ перехвата провайдерами транзитного DNS-трафика
  5. OpenNews: Влияние параметров DNSSEC на производительность DNS серверов
  6. OpenNews: DNSSEC на корневых DNS-серверах будет введён в эксплуатацию 5 мая
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: dnssec, dns, bind
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  • 1.1, timur.davletshin (ok), 12:01, 24/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –4 +/
    DNS over HTTPS — шляпа. Если нужно шифрование, то только over TLS.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:25, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Наоборот, если весь трафик будет HTTPS, фильтрануть будет намного сложнее.
     
     
  • 3.17, timur.davletshin (ok), 13:36, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Загугли "DNS over HTTPS criticism".
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 14:05, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Загугли "DNS over HTTPS criticism debunked".
     
     
  • 5.23, timur.davletshin (ok), 14:12, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Хорошая попытка, но нет.
     
  • 1.2, Абама (?), 12:05, 24/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Yes ICANN?
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:05, 24/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > закрытого ключа, который хранится отдельно у владельца домена

    Узкое место. Хранится не только у владельца. Потому технология ущербна.

     
  • 1.4, Аноним (4), 12:12, 24/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    угу-угу, бесконечные дыры в кривой и написанной хвостом макаки поддержке овери... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Онаним (?), 12:13, 24/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как только менеджмент ключей DNSSEC перестанет быть адовыми граблями, приводящими к "потере" зоны на часы и сутки, так и сразу. Механизм публикации ключей настолько угрёбищен, что его проще избегать, чем им пользоваться. API для автоматизированной републикации ключей у большинства регистраров также отсутствует, а его наличие создаст дополнительные дыры.
     
  • 1.6, Anon_Erohin (?), 12:29, 24/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ага, сейчас победали сразу. Ни в коем случае нельзя этого делать. Это же очередной зонд от АНБ. Если покопаться кто рулит ICANN через подставные фирмы то там 100% будут торчат уши АНБ.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:10, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Если покопаться
    >Если

    Что же не покопался?

     
  • 1.7, Аноним (7), 12:33, 24/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    А что мешает атакующим полчив контроль за доменом на уровне регистратора или пер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним (7), 12:37, 24/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Всегда убираю DNSSEC при сборке, так половина дыр в BIND так или иначе связаны с кодом DNSSEC.
     
     
  • 2.9, Онаним (?), 12:39, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В рекурсивных резолверах тоже выключены проверки DNSSEC, потому что жалобы юзеров вида "аааа, у меня домен xyzzy.com через вас не резолвится" - задолбали.
     
     
  • 3.10, Онаним (?), 12:41, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Юзер ведь не бежит к админам xyzzy.com, которые продолбали очередной ручной апдейт DS/KSK или у которых регистрар тупо закешировал DS на сутки... юзер сразу бежит к своему ISP и ноет что ISP плохой. Так что пока это счастье не перестанет на 99.9% зависеть от человеческого фактора - оно будет выключено.
     
  • 1.11, Аноним (11), 13:06, 24/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    DNSSEC говно,

    RPKI, BGPSec, DoH & DoT наше все.

     
  • 1.13, Аноним (13), 13:17, 24/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Также упомянуты такие общие рекомендации, как применение двухфакторой аутентификации

    Тащмайор, а вы не зажрались там?

     
  • 1.14, koblin (ok), 13:23, 24/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Смотришь на весь этот стек технологий (smtp, dns, ip4/6...) и как-то грустно становится, слеплено из г-на и веток...
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 13:29, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Проблема легаси... QUIC тоже её дитя
     
  • 2.19, macfaq (?), 14:04, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Попробуй принять во внимание возраст этих технологий и какие ограничения/задачи стояли перед их создателями на момент проектирования.
     
  • 1.18, Qwerty (??), 13:45, 24/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Перепись иностранных шпионов и CEO транснациональных корпораций в комментариях. Ну или кого-то того же уровня важности, я аж горжусь, что пишу в комментариях рядом с такими важными людьми, за данными которых охотятся хацкеры всего мира.
     
     
  • 2.21, macfaq (?), 14:07, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты очень умный и прозорливый.
     
  • 1.22, Аноним (22), 14:08, 24/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ожидаемо, стена плача в комментариях :D
     

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