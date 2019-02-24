24.02.2019 11:14  ICANN призывает к повсеместному внедрению DNSSEC. Обновление BIND с устранением уязвимостей

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|1.5, Онаним (?), 12:13, 24/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Как только менеджмент ключей DNSSEC перестанет быть адовыми граблями, приводящими к "потере" зоны на часы и сутки, так и сразу. Механизм публикации ключей настолько угрёбищен, что его проще избегать, чем им пользоваться. API для автоматизированной републикации ключей у большинства регистраров также отсутствует, а его наличие создаст дополнительные дыры.
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|1.6, Anon_Erohin (?), 12:29, 24/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Ага, сейчас победали сразу. Ни в коем случае нельзя этого делать. Это же очередной зонд от АНБ. Если покопаться кто рулит ICANN через подставные фирмы то там 100% будут торчат уши АНБ.
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|2.9, Онаним (?), 12:39, 24/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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В рекурсивных резолверах тоже выключены проверки DNSSEC, потому что жалобы юзеров вида "аааа, у меня домен xyzzy.com через вас не резолвится" - задолбали.
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|3.10, Онаним (?), 12:41, 24/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Юзер ведь не бежит к админам xyzzy.com, которые продолбали очередной ручной апдейт DS/KSK или у которых регистрар тупо закешировал DS на сутки... юзер сразу бежит к своему ISP и ноет что ISP плохой. Так что пока это счастье не перестанет на 99.9% зависеть от человеческого фактора - оно будет выключено.
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|2.19, macfaq (?), 14:04, 24/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Попробуй принять во внимание возраст этих технологий и какие ограничения/задачи стояли перед их создателями на момент проектирования.
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|1.18, Qwerty (??), 13:45, 24/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Перепись иностранных шпионов и CEO транснациональных корпораций в комментариях. Ну или кого-то того же уровня важности, я аж горжусь, что пишу в комментариях рядом с такими важными людьми, за данными которых охотятся хацкеры всего мира.
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