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23.02.2019 09:20  Локальная root-уязвимость в реализации SCTP в ядре Linux

В реализации протокола SCTP, предлагаемой в ядре Linux, выявлена уязвимость (CVE-2019-8956), потенциально позволяющая локальному пользователю получить root привилегии в системе (выполнить код в контексте ядра). Прототип эксплоита пока не подготовлен.

Проблема вызвана ошибкой в коде функции sctp_sendmesg(), которая позволяет через манипуляцию с локальным сокетом создать условия для обращения к уже освобождённой области памяти (use-after-free). В частности, проблема проявляется при обработке списка ассоциаций получателей, привязанных к сообщению, отправленному по нескольким адресам в режиме SCTP_SENDALL. В случае удаления ассоциации во время перебора продолжается обработка повреждённого списка, в то время как в ранее используемой для элементов списка памяти могут находиться уже другие структуры ядра.

Проблема проявляется начиная с ядра 4.17 и исправлена в обновлениях 4.20.8 и 4.19.21, а также в тестовом выпуске 5.0rc6. Уязвимость не затрагивает дистрибутивы с версией ядра меньше 4.17, например, проблеме не подвержены Debian (кроме тестовых веток sid и buster), SUSE/openSUSE и RHEL/CentOS. Обновления пакетов уже выпущены для Arch Linux и Fedora. В Ubuntu 18.10 применяется ядро 4.18 и обновление пока недоступно.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Во FreeBSD устранены опасные уязвимости в реализации протокола SCTP
  3. OpenNews: В DragonFly BSD прекращена поддержка протокола SCTP
  4. OpenNews: В реализации IP multicast и SCTP из состава FreeBSD обнаружены уязвимости
  5. OpenNews: В обновлении ядра Linux для RHEL7 исправлено 6 уязвимостей
  6. OpenNews: Линус Торвальдс раскритиковал ограничительные меры по усилению защиты ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: sctp, linux, krenel
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  • 1.1, Аноним (1), 09:27, 23/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Кто использует sctp? Ненужное нужно выпиливать.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:37, 23/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Отличный протокол. Его бы лучше включили в HTTP/3 вместо костылей на UDP. Из реально существующего софта с ним, кроме TCP, работает OpenSSH.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:03, 23/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Тут все детально описано об недостатках SCTP.

    https://http3-explained.haxx.se/en/why-tcpudp.html

     
  • 2.3, ano (??), 09:38, 23/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    мусье желает выпилиться?
     
  • 2.6, рандом (?), 10:03, 23/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    почти каждый оператор c LTE инфраструктурой, почти все коммиты идут от их представителей т.к. они основные крупные пользователи SCTP в линуксе
     
     
  • 3.8, Аноним (7), 10:03, 23/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    SCTP does not fix the head-of-line-blocking problem for streams SCTP requires th... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:49, 23/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ха-ха, use-after-free
    никогда такого не было и вот опять
     
  • 1.5, Онаним (?), 09:53, 23/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Блиииииин, ну сколько можно уже? Каждый год пачка дыр. Вынесите это дерьмо из ядра наконец.
     

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