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21.02.2019 14:30  Проект Tor представил OnionShare 2, приложение для защищённого обмена файлами

Проект Tor представил выпуск утилиты OnionShare 2, позволяющей безопасно и анонимно передавать и получать файлы, а также организовать работу публичного файлообменника. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензий GPLv3. Готовые пакеты подготовлены для Ubuntu, Fedora, Windows и macOS.

OnionShare запускает на локальной системе web-сервер, работающий в форме скрытого сервиса Tor, и делает его доступным для других пользователей. Для доступа к серверу генерируется непредсказуемый onion-адрес, который выступает в роли точки входа для организации обмена файлами (например, "http://ash4...pajf2b.onion/slug", где slug - два случайных слова для усиления защиты). Для загрузки или отправки файлов другим пользователям достаточно открыть этот адрес в Tor Browser. В отличие от отправки файлов по email или через такие сервисы, как Google Drive, DropBox WeTransfer, система OnionShare является самодостаточной, не требует обращения к внешним серверам и позволяет передать файл без посредников напрямую со своего компьютера.

От других участников обмена файлами не требуется установка OnionShare, достаточно обычного Tor Browser и одного экземпляра OnionShare у одного из пользователей. Конфиденциальность пересылки осуществляется путём безопасной передачи адреса, например, используя режим end2end-шифрования в мессенджере. После завершения передачи адрес сразу удаляется, т.е. передать файл второй раз в обычном режиме не получится (требуется применение отдельного публичного режима). Для управления отдаваемыми и принимаемыми файлами, а также для контроля за передачей данных, на стороне запущенного на системе пользователя сервера предоставляется графический интерфейс.

В новом выпуске:

  • Добавлена возможность не только отдавать свои файлы, но и принимать файлы других пользователей. Для загрузки файлов от других пользователей генерируется отдельный адрес;
  • Реализован публичный режим работы, который позволяет нескольким пользователям загрузить или отправить файлы. По умолчанию по прежнему генерируются одноразовые адреса, которые удаляются сразу после завершения передачи. В публичном режиме адрес не меняется, а прекращение обмена и удаление адреса производится вручную;
  • Комбинация постоянного адреса и режима отправки позволяет создавать простейшие совместные хранилища типа DropBox или организовать анонимую передачу сведений журналистам и правозащитникам, не раскрывая источник утечки данных;
  • Добавлена поддержка третьей версии протокола onion-сервисов;
  • Реализован запуск версии для macOS в режиме sandbox-изоляции;
  • В случае передачи только одного файла отныне не применяется его упаковка в zip-архив (zip формируется только при выборе нескольких файлов или каталогов);
  • Обеспечена полная поддержка Tor-транспорта meek_lite, существенно упрощающего подключение к Tor в странах с жесткой цензурой. Для обхода блокировок используется проброс через облачную платформу Microsoft Azure;
  • Добавлена возможность выбора языка интерфейса и реализован перевод на русский язык;
  • Значительно переработана кодовая база проекта. Для контроля за качеством продукта реализовано unit-тестирование.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Выпуск Seafile 3.1, Dropbox-подобного сервера хранения на основе технологий Git
  3. OpenNews: Основатель QEMU и FFmpeg развивает систему синхронизации файлов VFsync
  4. OpenNews: Первый стабильный релиз открытой P2P-системы синхронизации файлов Syncthing
  5. OpenNews: Проект Tor начал тестирование браузера для платформы Android
  6. OpenNews: Релиз SparkleShare 1.0, программы для синхронизации данных и организации совместного доступа
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tor, onion
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  • 1.1, Аномномномнимус (?), 15:13, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >> Для обхода блокировок используется проброс через облачную платформу Microsoft Azure;

    Вот такой вот локальный майкрософтокапец с веерными блокировками =)

     
     
  • 2.2, мелкософт (?), 15:16, 21/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –5 +/
    ну о чем вы Придет товарищ-майор, попросит - и мы выпилим эту возможность следо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.3, Некто (??), 15:38, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > где в козлячьем чудо протоколе отлично виден ваш исходящий ip, заметьте

    Пришел большой специалист по "The Onion Router" протоколам и открыл нам глаза на то, что в логах tor ноды хранятся исходящие ip.

    Самое поразительное - вещает так уверенно, будто-бы хоть раз в глаза видел эти самые логи.

     
     
  • 4.4, имя (?), 16:00, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а вот кстати да, интересно: действительно ли тор передает оригинальный адрес в запросе к ресурсу?
     
     
  • 5.5, Аноним (5), 16:02, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лолнет смысл луковицы тогда. Остается просто эмулятор лунных пингов.
     
     
  • 6.9, имя (?), 16:23, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://habr.com/en/company/ua-hosting/blog/424187/

    >Итак, кем был этот парень? Он использовал «партизанский» почтовый сервис для разовой отправки электронных писем Guerilla Mail и отправил своё письмо через TOR.
    >Но он не учёл то, что Guerilla Mail помещает оригинальный IP-адрес отправителя в заголовок письма. Например, если вы отправляете письмо из дома, то на нём будет указан IP-адрес вашего домашнего компьютера. На слайде показан пример, где я использовал свой почтовый ящик на irongeek.com, чтобы показать, как это работает. Этот парень подумал об анонимности и использовал TOR, поэтому в его письме был указан IP-адрес сервера TOR. Однако он не учёл, что все узлы TOR, за исключением «мостов», известны и находятся в открытом доступе – они приведены, например, на этом сайте torstatus.blutmagie.de, и легко можно определить, относится ли конкретный компьютер к сети TOR или нет. Если вы не используете «мост», очень легко отследить, кто и откуда присоединился к локальной сети Гарварда и использовал TOR в то время, когда было отправлено письмо с угрозами.

    Тогда я не понял на чем он там спалился? Т.е. ФБР просто прошерстили всех пользователей, который в этот момент имели соединение с каким-то из серверов тора и просто угадали отправителя?

     
     
  • 7.10, Аноним (5), 16:43, 21/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    На допросе он спалился Дернули на допрос всех кто из локалки Гарварда к тору по... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.6, мелкософт (?), 16:11, 21/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    для непонятливых - тор-то как раз не передает, для того и брали - но вот obfuscating proxy - ни разу, панимаишь, не тор. Это прямое соединение твой комп - хрень в azure. Потому что только так большой-китайский-хе...фиревалл и можно обойти.
    Оно, разумеется, шифрованное, и китайский товарищ-майор не видит, что именно ты там передаешь.
    Оно прикидывается вебней (для того и брали) - поэтому китайский товарищ-майор не видит и факта того, что нифига не за нашими котиками ты на наш сервер пришел.

    Мы - видим. И, разумеется, согласны на сотрудничество, зачем нам кусать кормящую руку-то?

     
     
  • 6.11, Аноним (11), 16:44, 21/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    При желании на примере России - компании обязаны зарегестрировать в России юр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним (7), 16:16, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >организовать анонимую передачу сведений журналистам и правозащитникам

    Так вот как это теперь называется?

     
  • 1.8, Аноним (8), 16:18, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Протоантичебурнет.
     
  • 1.12, YetAnotherOnanym (ok), 16:45, 21/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > организовать анонимую передачу сведений журналистам и правозащитникам

    Fake News одобряют.

     

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