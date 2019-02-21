21.02.2019 14:30  Проект Tor представил OnionShare 2, приложение для защищённого обмена файлами

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|3.3, Некто (??), 15:38, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> где в козлячьем чудо протоколе отлично виден ваш исходящий ip, заметьте
Пришел большой специалист по "The Onion Router" протоколам и открыл нам глаза на то, что в логах tor ноды хранятся исходящие ip.
Самое поразительное - вещает так уверенно, будто-бы хоть раз в глаза видел эти самые логи.
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|4.4, имя (?), 16:00, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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а вот кстати да, интересно: действительно ли тор передает оригинальный адрес в запросе к ресурсу?
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|6.9, имя (?), 16:23, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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https://habr.com/en/company/ua-hosting/blog/424187/
>Итак, кем был этот парень? Он использовал «партизанский» почтовый сервис для разовой отправки электронных писем Guerilla Mail и отправил своё письмо через TOR.
>Но он не учёл то, что Guerilla Mail помещает оригинальный IP-адрес отправителя в заголовок письма. Например, если вы отправляете письмо из дома, то на нём будет указан IP-адрес вашего домашнего компьютера. На слайде показан пример, где я использовал свой почтовый ящик на irongeek.com, чтобы показать, как это работает. Этот парень подумал об анонимности и использовал TOR, поэтому в его письме был указан IP-адрес сервера TOR. Однако он не учёл, что все узлы TOR, за исключением «мостов», известны и находятся в открытом доступе – они приведены, например, на этом сайте torstatus.blutmagie.de, и легко можно определить, относится ли конкретный компьютер к сети TOR или нет. Если вы не используете «мост», очень легко отследить, кто и откуда присоединился к локальной сети Гарварда и использовал TOR в то время, когда было отправлено письмо с угрозами.
Тогда я не понял на чем он там спалился? Т.е. ФБР просто прошерстили всех пользователей, который в этот момент имели соединение с каким-то из серверов тора и просто угадали отправителя?
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|5.6, мелкософт (?), 16:11, 21/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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для непонятливых - тор-то как раз не передает, для того и брали - но вот obfuscating proxy - ни разу, панимаишь, не тор. Это прямое соединение твой комп - хрень в azure. Потому что только так большой-китайский-хе...фиревалл и можно обойти.
Оно, разумеется, шифрованное, и китайский товарищ-майор не видит, что именно ты там передаешь.
Оно прикидывается вебней (для того и брали) - поэтому китайский товарищ-майор не видит и факта того, что нифига не за нашими котиками ты на наш сервер пришел.
Мы - видим. И, разумеется, согласны на сотрудничество, зачем нам кусать кормящую руку-то?
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