20.02.2019 10:52  0.77% крупнейших сайтов используют Canvas для скрытой идентификации посетителей

3.32 , dimqua ( ok ), 14:05, 20/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] +1 + / – ЕМНИП, не все так просто. :-) У него вроде скрипт, который страницу (а мб и сайт) wget-ом скачивает и присылает на почту. И когда он читает почту в Emacs, то и просматривает присланные страницы. Ну, на сайте у него этот процесс более точно описан должен быть.

4.39 , имя ( ? ), 14:40, 20/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – https://stallman.org/stallman-computing.html

>I generally do not connect to web sites from my own machine, aside from a few sites I have some special relationship with. I usually fetch web pages from other sites by sending mail to a program (see https://git.savannah.gnu.org/git/womb/hacks.git) that fetches them, much like wget, and then mails them back to me. Then I look at them using a web browser, unless it is easy to see the text in the HTML page directly. I usually try lynx first, then a graphical browser if the page needs it (using konqueror, which won't fetch from other sites in such a situation). да, что-то типа вгета