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19.02.2019 14:36  Выпуск панели Dash to Dock 65

Доступен релиз панели Dash to Dock 65, которая выполнена в виде расширения к оболочке GNOME Shell. На основе Dash to Dock построена панель Ubuntu Dock, которая поставляется в составе Ubuntu вместо оболочки Unity. Ubuntu Dock главным образом отличается настройками по умолчанию и необходимостью использования иного имени для организации обновления с учётом специфики поставки через основной репозиторий Ubuntu, а разработка функциональных изменений производится в рамках основного проекта Dash to Dock.

Выпуск поддерживает GNOME Shell версий с 3.18 по 3.30 включительно. В новой версии обеспечено сохранение порядка отображения содержимого окон при их предпросмотре в отдельном всплывающем меню. Проведена оптимизация производительности. Обновлены файлы с переводом на русский язык.

  1. Главная ссылка к новости (https://micheleg.github.io/das...)
  2. OpenNews: Выпуск панели Dash to Dock 64
  3. OpenNews: Выпуск панели LXPanel 0.9.0
  4. OpenNews: В тестовых сборках Ubuntu 17.10 по умолчанию задействована панель Ubuntu Dock
  5. OpenNews: Выпуск Latte Dock 0.8, альтернативной панели для KDE
  6. OpenNews: Выпуск панели Xfce 4.13.4, развиваемой для Xfce 4.14
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dash, dock, panel, gnome
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  • 1.1, Анонимный селебрити (?), 14:44, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    А что это? Лаунчер а ля MacOS?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:46, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Это чтоб видеть список запущенных задач хоть как-то кроме Activities.
     
  • 2.4, iPony (?), 15:00, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Да
     
  • 2.20, IRASoldier (?), 16:44, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это прибитие гвоздиками родного гномовского дока, чтобы не уплывал постоянно за границу экрана и возможность его дополнительно настроить на свой вкус по сравнению с дефолтом.
     
  • 2.26, anonymous (??), 18:04, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    et kostyl' ocherednoy
     
  • 1.3, BlackRot (?), 14:47, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А я юзаю Dash to Panel :)
     
     
  • 2.6, Аноним (2), 15:08, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    А я юзаю XFCE
     
     
  • 3.9, Анончик999999 (?), 15:15, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    А я юзаю Windows 10, где Панель задач давно вылезана!
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 15:21, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А я протираю экран ветошью из микрофибры.
     
  • 4.15, Аноним (15), 15:52, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вылезаема/сворачиваема?
    богат русский языка
     
  • 3.27, Мрачный (?), 18:04, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А я Cinnamon.

    И это лучшее что я видел в этой жизни.

     
     
  • 4.28, Аноним (28), 18:18, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да вы, батенька, не жили совсем.
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:09, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати Dash to Dock работает в режиме панели.
     
  • 1.5, Анонимс (?), 15:04, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Unity - то, что делало Ubuntu самобытным, ничем не похожим на другие дистрибутивы Linux. Жаль, что они не осилили развитие Unity, Ubuntu Phone и закрыли эти хорошие и нужные всем проекты.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:14, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Мне ни то, ни другое подавно не нужно было. Ушёл с убунты только из-за юнити
     
  • 2.10, Аноним (7), 15:18, 19/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ога, только эту самобытность создавало прибитие Unity гвоздями к Ubuntu Напри... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, Аноним (11), 15:24, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Смотрел когда-то оверлей с Unity для gentoo, так и не понял - оно на Qt, GTK, или сразу оба использует.
     
  • 2.17, Аноним (17), 15:59, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ubuntu появилась задолго до unity. Такичто не надо ля-ля.
     
     
  • 3.19, тоже Аноним (ok), 16:23, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так она вплоть до 10.04 от других дистрибутивов, использующих Гном, и отличалась только обоями.
    Во всяком случае, с виду ;)

    А с 12.04 на почве упертой самобытности Юнити лично для меня Убунта стала минимально отличаться видом от других дистрибутивов, использующих Xfce.

     
     
  • 4.21, maks (??), 16:58, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пффффффф...  А как же индикаторы, на предложение которых в апстрим 2го гнома те лишь развели руками, но после появления в Убунте их вариации докатились до всех дистрибутивов. А последнее я не понял, сложно.
     
  • 2.22, maks (??), 17:07, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, по сути, Юнити появился благодаря тому, что разработчиков самых разных дистрибутивов хватил Кондратий, когда все поняли, что то, что предлагают разработчики Гнома, они предлагают всерьез. И, по сути, именно благодаря релизу Гнома 3.0 появилить идеи запилить свою ДЕ. без Гнома, но хотя бы с блудницами. И, нужно заметить, она уже довольно давно находилась в стагнации, ничего нового.

    Но спустя время разработчики Гнома подпиливали свою ДЕ до вменяемого состояния, подсуетились разработчики дополнений для добавления лишних штук.  И они всё больше и больше дублировали свой функционал. Зачем оно стало нужно - непонятно. Так что правильно, что прикрыли.

     
  • 2.25, Акроним (?), 17:55, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тестировал тут на своем ПК 1809, нет не виндовс, но Ubuntu.
    Разочаровало своими тормозами Gnome Shell, и кто там замена Unity какой-то док?

    А затем был сильно удивлен
    sudo apt install unity

    Юнити, есть, просто его надо установить.И он работает шустрее этих новомодных  Gnomoв шкур, которые для десктопа, на мой взгляд не подходят.

    Меня тоже огорчил отказ Canonicаl от Unity по умолчанию. Разарботку они типа продолжили сконцентрировавшись на IToI или как то так. Не понятно, как успехи у них в этом направлении. Может кто подскажет ресурс где об этом расписано на понятном русском?

     
  • 1.23, Аноним (23), 17:27, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Существует что-то подобное для других WM?
     
  • 1.24, Oleg (??), 17:43, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    С дополенением Dash to Dock гном еще больше ест оперативки? Просто интересно. Сам я KDE-шник, проверить не могу.
     

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