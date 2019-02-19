19.02.2019 14:36  Выпуск панели Dash to Dock 65

|
|
|
|
|
|2.20, IRASoldier (?), 16:44, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Это прибитие гвоздиками родного гномовского дока, чтобы не уплывал постоянно за границу экрана и возможность его дополнительно настроить на свой вкус по сравнению с дефолтом.
|
|1.5, Анонимс (?), 15:04, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
|
Unity - то, что делало Ubuntu самобытным, ничем не похожим на другие дистрибутивы Linux. Жаль, что они не осилили развитие Unity, Ubuntu Phone и закрыли эти хорошие и нужные всем проекты.
|
|
|
|
|
|3.12, Аноним (11), 15:24, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Смотрел когда-то оверлей с Unity для gentoo, так и не понял - оно на Qt, GTK, или сразу оба использует.
|
|
|
|3.19, тоже Аноним (ok), 16:23, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Так она вплоть до 10.04 от других дистрибутивов, использующих Гном, и отличалась только обоями.
Во всяком случае, с виду ;)
А с 12.04 на почве упертой самобытности Юнити лично для меня Убунта стала минимально отличаться видом от других дистрибутивов, использующих Xfce.
|
|
|
|4.21, maks (??), 16:58, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Пффффффф... А как же индикаторы, на предложение которых в апстрим 2го гнома те лишь развели руками, но после появления в Убунте их вариации докатились до всех дистрибутивов. А последнее я не понял, сложно.
|
|2.22, maks (??), 17:07, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Ну, по сути, Юнити появился благодаря тому, что разработчиков самых разных дистрибутивов хватил Кондратий, когда все поняли, что то, что предлагают разработчики Гнома, они предлагают всерьез. И, по сути, именно благодаря релизу Гнома 3.0 появилить идеи запилить свою ДЕ. без Гнома, но хотя бы с блудницами. И, нужно заметить, она уже довольно давно находилась в стагнации, ничего нового.
Но спустя время разработчики Гнома подпиливали свою ДЕ до вменяемого состояния, подсуетились разработчики дополнений для добавления лишних штук. И они всё больше и больше дублировали свой функционал. Зачем оно стало нужно - непонятно. Так что правильно, что прикрыли.
|
|2.25, Акроним (?), 17:55, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Тестировал тут на своем ПК 1809, нет не виндовс, но Ubuntu.
Разочаровало своими тормозами Gnome Shell, и кто там замена Unity какой-то док?
А затем был сильно удивлен
sudo apt install unity
Юнити, есть, просто его надо установить.И он работает шустрее этих новомодных Gnomoв шкур, которые для десктопа, на мой взгляд не подходят.
Меня тоже огорчил отказ Canonicаl от Unity по умолчанию. Разарботку они типа продолжили сконцентрировавшись на IToI или как то так. Не понятно, как успехи у них в этом направлении. Может кто подскажет ресурс где об этом расписано на понятном русском?
|