19.02.2019 14:36  Выпуск панели Dash to Dock 65

Доступен релиз панели Dash to Dock 65, которая выполнена в виде расширения к оболочке GNOME Shell. На основе Dash to Dock построена панель Ubuntu Dock, которая поставляется в составе Ubuntu вместо оболочки Unity. Ubuntu Dock главным образом отличается настройками по умолчанию и необходимостью использования иного имени для организации обновления с учётом специфики поставки через основной репозиторий Ubuntu, а разработка функциональных изменений производится в рамках основного проекта Dash to Dock. Выпуск поддерживает GNOME Shell версий с 3.18 по 3.30 включительно. В новой версии обеспечено сохранение порядка отображения содержимого окон при их предпросмотре в отдельном всплывающем меню. Проведена оптимизация производительности. Обновлены файлы с переводом на русский язык.