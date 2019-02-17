17.02.2019 11:09  Новая версия Cygwin 3.0, GNU-окружения для Windows

После двух лет разработки компания Red Hat опубликовала новый значительный релиз пакета Cygwin 3.0.0, включающего DLL-библиотеку для эмуляции базового Linux API в Windows, позволяющую с минимальными изменениями собирать созданные для Linux программы. В пакет также входят непосредственно собранные для выполнения в Windows стандартные Unix-утилиты, серверные приложения, компиляторы, библиотеки и заголовочные файлы. Основные изменения: Реализована возможность обработки в окружении Windows каталогов с учётом регистра символов. Вызов mkdir теперь автоматически создаёт регистрозависимые каталоги внутри дерева каталогов, в которое установлен Cygwin. Возможность доступна только начиная с выпуска Windows 10 1803 при наличии подсистемы WSL (Windows Subsystem for Linux);

Добавлена поддержка файловой системы exFAT;

Добавлены новые файловые ioctl-вызовы FS_IOC_GETFLAGS и FS_IOC_SETFLAGS, при помощи которых можно устанавливать и сбрасывать атрибуты файлов, манипулировать разрежёнными файлами с пустотами внутри, обеспечивать шифрование и сжатие на уровне ФС, программно симулировать различие регистра символов в именах каталогов;

Добавлены новые утилиты chattr и lsattr для установки и просмотра атрибутов файлов, манипулируя вышеприведёнными ioctl в командной строке;

Добавлена поддержка специфичного для Linux флага O_PATH в функции open();

Добавлена поддержка специфичного для Linux флага AT_EMPTY_PATH в функции linkat();

Добавлена поддержка переполнения счётчика для POSIX-таймеров (при помощи вызовов timer_getoverrun() или siginfo_t::si_overrun);

Добавлены новые API: signalfd, timerfd_create, timerfd_gettime, timerfd_settime и timer_getoverrun;

Реализация fork() теперь может корректно обрабатывать ситуацию с удалением/заменой исполняемого файла или DLL в процессе работы (Windows не разрешает удаление используемых исполняемых файлов, но fork() реализован через "хак" в режиме "non-copy-on-write", так как не может быть реализован поверх Win32 API);

Добавлена поддержка режимов работы таймера CLOCK_REALTIME_COARSE, CLOCK_MONOTONIC_COARSE, CLOCK_MONOTONIC_RAW, CLOCK_BOOTTIME, CLOCK_REALTIME_ALARM и CLOCK_BOOTTIME_ALARM. В функциях clock_nanosleep, pthread_condattr_setclock и timer_create реализована поддержка всех видов таймеров, кроме CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID и CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID;

В окружении Windows 10 1709+ для NTFS задействована новая семантика для POSIX-вызовов unlink и rename - файл теперь удаляется или заменяется другим, а не помещается в корзину;

При вызове open(..., O_TMPFILE) файл теперь сразу перемещается в корзину для освобождения места в родительском каталоге;

Cygwin PID и Windows PID теперь разделены: PID-идентификаторы Cygwin генерируются как предписывает POSIX, инкрементируя значение в диапазоне от 2 до 65535. При запуске родных процессов Windows их PID отражается в диапазон значений, превышающий 65535.



