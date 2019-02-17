17.02.2019 11:09  Новая версия Cygwin 3.0, GNU-окружения для Windows

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|3.16, Аноним (16), 13:16, 17/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Windows 7 можно закапывать. Обновлений безопасности нет. Вернее есть, но с обязательной телеметрией. "Накопительное обновление" называется. Enjoy your proprietary shit.
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|2.12, Анононим (?), 13:01, 17/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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WSL требует образа OS, например Ubuntu, который весит чёрти сколько. Ну и сам WSL требует, чтобы его установили в компонентах винды - из коробки его нет.
А cygwin же отлично юзается в приложениях типа Vagrant и Git for windows.
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|3.14, Сергей (??), 13:13, 17/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> требует образа OS, например Ubuntu, который весит чёрти сколько
При сегодняшних размерах хардов даже заикаться про вес образов не стоит!
ПС: Может вам удалить часть коллекции порнуши? Глядишь место и появится...
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|4.17, Аноня (?), 13:17, 17/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> хардов
Как бы 2019 год. Сколько вы SSD сможете установить в мой ноутбук? Более одного?
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|5.26, Сергей (??), 14:08, 17/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Сколько вы SSD сможете установить в мой ноутбук
Вы таки моя любимая тёща? С чего тогда мне проявлять интерес за ваш ноутбук?
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|3.13, Аноним (10), 13:02, 17/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Обрести свободу от зондов.
А если принять таблеточки и рассмотреть практическое применение?
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|2.22, Аноним (22), 13:56, 17/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Например, открыть 80 порт процессу из юзерспейс, т.к. в wsl все файлы - симлинки, а cap_net_bind_service не применим к ним.
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|2.25, Аноним (25), 13:58, 17/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А если это виртуалка (вин) и внутри ещё одна виртуалка wsl гипервизором потянет? Или будет синий экран?
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