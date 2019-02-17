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17.02.2019 11:09  Новая версия Cygwin 3.0, GNU-окружения для Windows

После двух лет разработки компания Red Hat опубликовала новый значительный релиз пакета Cygwin 3.0.0, включающего DLL-библиотеку для эмуляции базового Linux API в Windows, позволяющую с минимальными изменениями собирать созданные для Linux программы. В пакет также входят непосредственно собранные для выполнения в Windows стандартные Unix-утилиты, серверные приложения, компиляторы, библиотеки и заголовочные файлы.

Основные изменения:

  • Реализована возможность обработки в окружении Windows каталогов с учётом регистра символов. Вызов mkdir теперь автоматически создаёт регистрозависимые каталоги внутри дерева каталогов, в которое установлен Cygwin. Возможность доступна только начиная с выпуска Windows 10 1803 при наличии подсистемы WSL (Windows Subsystem for Linux);
  • Добавлена поддержка файловой системы exFAT;
  • Добавлены новые файловые ioctl-вызовы FS_IOC_GETFLAGS и FS_IOC_SETFLAGS, при помощи которых можно устанавливать и сбрасывать атрибуты файлов, манипулировать разрежёнными файлами с пустотами внутри, обеспечивать шифрование и сжатие на уровне ФС, программно симулировать различие регистра символов в именах каталогов;
  • Добавлены новые утилиты chattr и lsattr для установки и просмотра атрибутов файлов, манипулируя вышеприведёнными ioctl в командной строке;
  • Добавлена поддержка специфичного для Linux флага O_PATH в функции open();
  • Добавлена поддержка специфичного для Linux флага AT_EMPTY_PATH в функции linkat();
  • Добавлена поддержка переполнения счётчика для POSIX-таймеров (при помощи вызовов timer_getoverrun() или siginfo_t::si_overrun);
  • Добавлены новые API: signalfd, timerfd_create, timerfd_gettime, timerfd_settime и timer_getoverrun;
  • Реализация fork() теперь может корректно обрабатывать ситуацию с удалением/заменой исполняемого файла или DLL в процессе работы (Windows не разрешает удаление используемых исполняемых файлов, но fork() реализован через "хак" в режиме "non-copy-on-write", так как не может быть реализован поверх Win32 API);
  • Добавлена поддержка режимов работы таймера CLOCK_REALTIME_COARSE, CLOCK_MONOTONIC_COARSE, CLOCK_MONOTONIC_RAW, CLOCK_BOOTTIME, CLOCK_REALTIME_ALARM и CLOCK_BOOTTIME_ALARM. В функциях clock_nanosleep, pthread_condattr_setclock и timer_create реализована поддержка всех видов таймеров, кроме CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID и CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID;
  • В окружении Windows 10 1709+ для NTFS задействована новая семантика для POSIX-вызовов unlink и rename - файл теперь удаляется или заменяется другим, а не помещается в корзину;
  • При вызове open(..., O_TMPFILE) файл теперь сразу перемещается в корзину для освобождения места в родительском каталоге;
  • Cygwin PID и Windows PID теперь разделены: PID-идентификаторы Cygwin генерируются как предписывает POSIX, инкрементируя значение в диапазоне от 2 до 65535. При запуске родных процессов Windows их PID отражается в диапазон значений, превышающий 65535.


  1. Главная ссылка к новости (https://cygwin.com/ml/cygwin/2...)
  2. OpenNews: Бета-выпуск Proton 3.16, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Компания Valve представила проект Proton для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Red Hat поменял лицензию на библиотеку Cygwin
  5. OpenNews: Microsoft открыл код для адаптации Linux-дистрибутивов для запуска в WSL
  6. OpenNews: Релиз Cygwin 2.8, GNU-окружения для Windows
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cygwin, wsl, windows
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  • 1.6, Аноним (6), 12:30, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Интересно, зачем Red Hat продолжает это пилить если теперь есть WSL (Windows Subsystem for Linux)?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:49, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Про Windows 7 вы видимо забыли. Там ведь не работает этот ваш WSL.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:16, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Windows 7 можно закапывать. Обновлений безопасности нет. Вернее есть, но с обязательной телеметрией. "Накопительное обновление" называется. Enjoy your proprietary shit.
     
  • 2.9, нонима (?), 12:54, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    WSL только для Win10
     
  • 2.12, Анононим (?), 13:01, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    WSL требует образа OS, например Ubuntu, который весит чёрти сколько. Ну и сам WSL требует, чтобы его установили в компонентах винды - из коробки его нет.
    А cygwin же отлично юзается в приложениях типа Vagrant и Git for windows.
     
     
  • 3.14, Сергей (??), 13:13, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > требует образа OS, например Ubuntu, который весит чёрти сколько

    При сегодняшних размерах хардов даже заикаться про вес образов не стоит!
    ПС: Может вам удалить часть коллекции порнуши? Глядишь место и появится...

     
     
  • 4.17, Аноня (?), 13:17, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > хардов

    Как бы 2019 год. Сколько вы SSD сможете установить в мой ноутбук? Более одного?

     
     
  • 5.26, Сергей (??), 14:08, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сколько вы SSD сможете установить в мой ноутбук

    Вы таки моя любимая тёща? С чего тогда мне проявлять интерес за ваш ноутбук?

     
  • 4.21, Аноним (16), 13:47, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Может вам удалить часть коллекции порнуши?
    >2019
    >хранить коллекцию порнухи
     
     
  • 5.24, Аноним (24), 13:57, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну у него видать она особая))
     
     
  • 6.28, Сергей (??), 14:11, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я предпочитаю реалпродукт, с ним апосля хот поговорить можно...
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:41, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Интересно, кто использует это в проде?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:31, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    те, кто юзают git for windows, например
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:54, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что нельзя делать в WSL из того, что можно в линкусе?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:57, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Обрести свободу от зондов.
     
     
  • 3.13, Аноним (10), 13:02, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Обрести свободу от зондов.

    А если принять таблеточки и рассмотреть практическое применение?

     
     
  • 4.18, Аноним (16), 13:17, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я вижу, что таблетки уже действуют. Anal probes are fine.
     
  • 4.27, Аноним (27), 14:09, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В WSL нет поддержки GUI. Даже X11,  не говоря о Wayland.
     
  • 2.15, Аноня (?), 13:14, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это как сравнивать десятку, запущенную в qemu с десяткой на голом железе.
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:56, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Например, открыть 80 порт процессу из юзерспейс, т.к. в wsl все файлы - симлинки, а cap_net_bind_service не применим к ним.
     
  • 2.25, Аноним (25), 13:58, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А если это виртуалка (вин) и внутри ещё одна виртуалка wsl гипервизором потянет? Или будет синий экран?
     
  • 1.20, Аноним (-), 13:38, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Фи-и... Всего 65533 процеса можно запустить - печалька... Или это по Биллу "640 кБ..."?
     
  • 1.23, Андрей (??), 13:57, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Про восстановление совместимости с wine ни слова :(
     

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