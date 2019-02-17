17.02.2019 02:29  Релиз платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.5

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|3.10, Аноним (10), 11:49, 17/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Чепуху ты написал. Больше пользователей это лучший отлов багов, больше участнико и в перспективе donate.
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|4.11, Адмирал Майкл Роджерс (?), 12:08, 17/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Совершенно верно, мистер, эээ... кто Вы у нас?... а, да-да, вижу, так вот, мистер Аноним, увеличение числа пользователей есть позитивный фактор. Увеличение числа пользователей притупляет бдительность у интересующих нас по-настоящему опасных противников США, облегчает наблюдение за активностью неблагонадёжных лиц в системах псевдоконфиденциального обмена сообщениями и позволяет получать больше интересующей нас информации, не привлекая нежелательного внимания.
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|1.9, nc (ok), 11:44, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Интересная вещь, движение в правильном направлении, но она слишком F2F. Как я уже говорил в предыдущих обсуждениях, очень не хватает системы структурирования и поиска информации.
Ну и в целом программа несколько переусложненная, что повышает порог входа.
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|1.15, Синий попугай (ok), 13:37, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Идея очень интересная, гуй написан ужасно. Сквозь и рядом едва желтоватый шрифт на ярко белом фоне, свои текстбоксы с едва сереньким шрифтом на белом фоне, нескучные объемные галочки и крестики, градиентные пузыреподобные плашечки и прочие прелести. Создается ощущение, что разработчики никогда не пробовали запускать программу на отличной от своей темы оформления.
Тем не менее мне очень интересна эта программа, правда удалось найти там только одного персонажа из федиверса.
Если вдруг кому-нибудь тоже интересно попробовать: пишите на blue@macaw.me - обменяемся ключами.
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|2.16, YetAnotherOnanym (ok), 14:01, 17/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Обменяться ключами по e-mail с человеком, с которым никогда раньше не общался - это даёт +100 к секурности, +100 к конфиденциальности и ещё +100 к приватности :D
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