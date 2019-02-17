17.02.2019 02:29  Релиз платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.5

Представлена новая версия RetroShare 0.6.5, платформы для конфиденциального обмена файлами и сообщениями при помощи шифрованной Friend-to-Friend сети. В данной разновидности одноранговых сетей пользователи устанавливают прямые соединения только с пирами, которым они доверяют. Сборки подготовлены для Windows, FreeBSD и многих дистрибутивов GNU/Linux. Исходный код RetroShare написан на языке C++ с использованием тулкита Qt и распространяется под лицензией GPLv2+. Кроме прямого обмена сообщениями, программа предоставляет средства для организации чата с несколькими людьми, организации голосовых- и видеовызовов, отправки шифрованной электронной почты пользователям сети, организации обмена файлами с выбранными пользователями или любым участником сети (используется технология, похожая на BitTorrent), создания защищённых от навязывания цензуры децентрализованных форумов с поддержкой написания сообщений в offline, формирования каналов для доставки контента по подписке. В выпуске: Новая подсистема распределения данных (GXS), позволяющая искать, подписываться и синхронизировать каналы, не подписанные прямыми друзьями. В планах также перевод форумов на GXS;

Переписаны форумы, которые стали работать быстрее и потреблять меньше памяти. Создатель форума теперь может закреплять (pin) записи и назначать модераторов, которые смогут править (но пока не могут удалить) сообщения;

Объединены в одну программу приложения для скрытых (tor, i2p) и стандартных узлов, которые были разделены в версии 0.6.4;

Улучшена работа через Tor. Для работы теперь создаётся скрытый сервис в Tor, к которому и подключаются друзья. В коде для поиска друзей (discovery) обеспечена дополнительная защита от отправки IP-адресов на узлы Tor. Также упрощен интерфейс для Tor;

Реализован JSON API, который автоматически синхронизируется с действующими Си-модулями RetroShare и предоставляет полный и актуальный набор функций (libretroshare), в том числе для мобильных Android-приложений. Теперь любой разработчик на JavaScript, Python и Lua может задействовать RetroShare для разработки своего собственного децентрализованного приложения (а некоторые уже делают это).

Добавлена поддержка IPv6, что в перспективе позволит улучшить преодоление трансляторов адресов (NAT);

Реализовано автоматическое добавление друзей в список контактов, что позволит новичкам видеть друг друга в чатах и почте;

Исправлены ошибки в реализациях систем обмена файлами, форумов и кругов. Решены проблемы при использовании OpenSSL 1.1 и более новых выпусков. Из планов по дальнейшему развитию RetroShare в этом году отмечается переделка веб-интерфейса с помощью нового API. В этом году также планируют добиться включения пакетов с RetroShare в состав Debian, что является условием включения в поставку Tails. Это следующая задача, над которой разработчики планируют работать после релиза. Кроме того, появление API для общения с libretroshare, открыло много интересных возможностей, например, можно сделать социальную сеть, которая будет работать в браузере во время общения с фоновым приложением RetroShare (по типу ZeroNet).



