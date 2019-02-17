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17.02.2019 02:29  Релиз платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.5

Представлена новая версия RetroShare 0.6.5, платформы для конфиденциального обмена файлами и сообщениями при помощи шифрованной Friend-to-Friend сети. В данной разновидности одноранговых сетей пользователи устанавливают прямые соединения только с пирами, которым они доверяют. Сборки подготовлены для Windows, FreeBSD и многих дистрибутивов GNU/Linux. Исходный код RetroShare написан на языке C++ с использованием тулкита Qt и распространяется под лицензией GPLv2+.

Кроме прямого обмена сообщениями, программа предоставляет средства для организации чата с несколькими людьми, организации голосовых- и видеовызовов, отправки шифрованной электронной почты пользователям сети, организации обмена файлами с выбранными пользователями или любым участником сети (используется технология, похожая на BitTorrent), создания защищённых от навязывания цензуры децентрализованных форумов с поддержкой написания сообщений в offline, формирования каналов для доставки контента по подписке.

В выпуске:

  • Новая подсистема распределения данных (GXS), позволяющая искать, подписываться и синхронизировать каналы, не подписанные прямыми друзьями. В планах также перевод форумов на GXS;
  • Переписаны форумы, которые стали работать быстрее и потреблять меньше памяти. Создатель форума теперь может закреплять (pin) записи и назначать модераторов, которые смогут править (но пока не могут удалить) сообщения;
  • Объединены в одну программу приложения для скрытых (tor, i2p) и стандартных узлов, которые были разделены в версии 0.6.4;
  • Улучшена работа через Tor. Для работы теперь создаётся скрытый сервис в Tor, к которому и подключаются друзья. В коде для поиска друзей (discovery) обеспечена дополнительная защита от отправки IP-адресов на узлы Tor. Также упрощен интерфейс для Tor;
  • Реализован JSON API, который автоматически синхронизируется с действующими Си-модулями RetroShare и предоставляет полный и актуальный набор функций (libretroshare), в том числе для мобильных Android-приложений. Теперь любой разработчик на JavaScript, Python и Lua может задействовать RetroShare для разработки своего собственного децентрализованного приложения (а некоторые уже делают это).
  • Добавлена поддержка IPv6, что в перспективе позволит улучшить преодоление трансляторов адресов (NAT);
  • Реализовано автоматическое добавление друзей в список контактов, что позволит новичкам видеть друг друга в чатах и почте;
  • Исправлены ошибки в реализациях систем обмена файлами, форумов и кругов. Решены проблемы при использовании OpenSSL 1.1 и более новых выпусков.

Из планов по дальнейшему развитию RetroShare в этом году отмечается переделка веб-интерфейса с помощью нового API. В этом году также планируют добиться включения пакетов с RetroShare в состав Debian, что является условием включения в поставку Tails. Это следующая задача, над которой разработчики планируют работать после релиза. Кроме того, появление API для общения с libretroshare, открыло много интересных возможностей, например, можно сделать социальную сеть, которая будет работать в браузере во время общения с фоновым приложением RetroShare (по типу ZeroNet).

  1. Главная ссылка к новости (https://retroshareteam.wordpre...)
  2. OpenNews: Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Ring 1.0
  3. OpenNews: Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Ring-KDE 3.0.0
  4. OpenNews: Выпуск платформы для приватного обмена сообщениями RetroShare 0.6
  5. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Briar, способная работать в режиме P2P
  6. OpenNews: Проект Tox развивает свободную альтернативу Skype
Автор новости: Юзер
Тип: Программы
Ключевые слова: retroshare, p2p, f2f
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  • 1.1, Аноним (1), 10:14, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Куда лучше будет чем riot matrix.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:39, 17/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +1 +/
    естественно, работающая программа лучше бесполезного концепта, к которому неведо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, timur.davletshin (ok), 10:42, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересная и вполне себе функциональная вещь, самоотверженный автор, но расчитывать на большой пользовательский охват не приходится.
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 11:40, 17/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    и слава Богу пионеры-из-седьмого-бе пусть дальше пользуют свой телеграмчик, тов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:49, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чепуху ты написал. Больше пользователей это лучший отлов багов, больше участнико и в перспективе donate.
     
     
  • 4.11, Адмирал Майкл Роджерс (?), 12:08, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Совершенно верно, мистер, эээ... кто Вы у нас?... а, да-да, вижу, так вот, мистер Аноним, увеличение числа пользователей есть позитивный фактор. Увеличение числа пользователей притупляет бдительность у интересующих нас по-настоящему опасных противников США, облегчает наблюдение за активностью неблагонадёжных лиц в системах псевдоконфиденциального обмена сообщениями и позволяет получать больше интересующей нас информации, не привлекая нежелательного внимания.
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:54, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Сеть "DigitalResistenc"-ов из 7Б. Наверняка это те же люди, которые на информатике грузятся в Kali Linux, чтобы показать свои "умения".
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:21, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Пожарчик тащмайора индикатор неплохой.  
     
  • 2.12, YetAnotherOnanym (ok), 12:16, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хотел плюсануть, но не буду. Хочу посмотреть, сколько мамкиных рвунов системы отметятся минусом.
     
  • 1.9, nc (ok), 11:44, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересная вещь, движение в правильном направлении, но она слишком F2F. Как я уже говорил в предыдущих обсуждениях, очень не хватает системы структурирования и поиска информации.
    Ну и в целом программа несколько переусложненная, что повышает порог входа.
     
  • 1.13, Аноним (13), 12:25, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что такое эоргономика им неведомо
     
  • 1.14, Аноним (14), 13:37, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Релиз платформы для конфиденциального обмена сообщениями Ret...... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Синий попугай (ok), 13:37, 17/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Идея очень интересная, гуй написан ужасно. Сквозь и рядом едва желтоватый шрифт на ярко белом фоне, свои текстбоксы с едва сереньким шрифтом на белом фоне, нескучные объемные галочки и крестики, градиентные пузыреподобные плашечки и прочие прелести. Создается ощущение, что разработчики никогда не пробовали запускать программу на отличной от своей темы оформления.
    Тем не менее мне очень интересна эта программа, правда удалось найти там только одного персонажа из федиверса.
    Если вдруг кому-нибудь тоже интересно попробовать: пишите на blue@macaw.me - обменяемся ключами.
     
     
  • 2.16, YetAnotherOnanym (ok), 14:01, 17/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Обменяться ключами по e-mail с человеком, с которым никогда раньше не общался - это даёт +100 к секурности, +100 к конфиденциальности и ещё +100 к приватности :D
     

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