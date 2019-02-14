14.02.2019 20:08  Обновление PostgreSQL с устранением серьёзных проблем с fsync

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|2.15, Аноним (15), 22:15, 14/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Может и пробовали. Ты думаешь так просто закоммиить в postgres? Ты знаешь сколько желающих запихнуть туда свой exstension, чтобы патчи самим не поддерживать.
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|2.8, Аноним (8), 21:17, 14/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Но интересно, какова мотивация сброса буферов? Кто-нибудь в курсе?
Т.е. тебе рассказать зачем нужен fsync?
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|5.17, Crazy Alex (ok), 22:20, 14/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Я, конечно, тот ещё лентяй, но новость читал, и даже не раз, так как несколько обалдел от такого контринтуитивного поведения оси. Но да, сейчас добавили абзац об этом.
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|6.19, Crazy Alex (ok), 22:30, 14/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Стоп, всё равно непонятно. Ну ладно, произошла ошибка, зачем дальше позволять что-то в этот файл писать? Ну отбивать последующие write() с -1, да и всё...
Не говоря о том, что ситуацию "из под фс выдернули носитель" не худо бы отслеживать и как-то осмысленно обрабатывать, тем более если это самый частый случай. В общем, правильно сказали - mess и есть.
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|7.21, пох (?), 22:40, 14/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Не говоря о том, что ситуацию "из под фс выдернули носитель" не худо бы отслеживать и как-то
> осмысленно обрабатывать,
freebsd по сей день очень "осмысленно" наворачивается в kernel panic.
У линукса чуть лучше - навсегда блокируется точка монтирования и та неудачливая fs которой оно принадлежало.
Вот ЭТО сделать "как в винде" - то есть вывести юзеру сообщение "верни, козлина, флэшку на место, я ж еще не дописала" и таки попытаться дописать если вернет - с 1995го года нерешаемая задача, совершенно вот ну никак невозможно ее решить по тыщеодной причине, причина первая - не было пороха.
Ну ничего, зато щас запилим очередной "асинхронный инит", это как-то проще получается.
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|8.22, анонн (?), 22:53, 14/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> freebsd по сей день очень "осмысленно" наворачивается в kernel panic.
Пользуюсь флешками, киндлом, внешними хардами, подключаю телефон через usb, далеко не всегда не забываю отмонтировать. За последние 7 лет припоминаю ровно 0 паник. Странно.
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|9.26, пох (?), 00:19, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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пару лет назад у slw@ стабильно воспроизводилось банальным отключением виртуальной "дискеты" bhyve'ом
сомнительно чтобы с тех пор стало что-то сильно лучше.
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|1.23, sdog (ok), 23:10, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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ребята из саппорта vmware рассказали что когда стали использовать постгрес для замены mssql то были очень удивлены "надёжностью" постгреса на линуксе, что mssql в ситуациях всяческих крэшей был надёжнее, со временем ситуация улучшилась, и сейчас врод бы как паритет, но вот, такой факт.
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|2.30, пох (?), 00:27, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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вот лошары...
в смысле - завидую незамутненности их сознания. Они, наверное, по ночам хорошо спят, поскольку одно это открытие - это еще не все.
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|1.24, nobodynoone (?), 23:23, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Всё гораздо хуже. Это не неправильное использование, а напрочь сломанный *sync().
В контексте Постгреса: он использует процессы, а не треды. Один из процессов делает fsync(), заботясь только о своём сете данных. Упс, другой процесс уже не увидит ошибки от вызова fsync() со своей стороны. (теперь-то Постгрес запаникует, речь про раньше)
В глобальном контексте, касается любого приложения: делаете 'sync' в шелле и... См. выше, ситуация аналогична.
https://www.postgresql.org/message-id/flat/CAMsr%2BYE5Gs9iPqw2mQ6OHt1aC5Q
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|2.29, пох (?), 00:25, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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как мне в свое время объяснял ank: 1. нельзя верить манам - их пишут не те кто писали код 2. если какое-то поведение не описано жестко в позиксе - значит, функция может вернуть что угодно, даже если не написано что она вообще что-то возвращает - достаточно и того что она не void 3. если у функции явно описаны возвращаемые коды ошибок, она может вернуть любой другой
как хотите, так и программируйте под ваш "новый стандарт".
это, надо понимать, какой-нибудь 99й или еще раньше.
P.S. с другой стороны - у тебя на ходу отвалился диск под базой. А потом еще и почему-то обратно привалился. Кто при этом думает, что база еще подлежит восстановлению - тот лох педальный.
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|3.32, Bx (ok), 00:31, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> P.S. с другой стороны - у тебя на ходу отвалился диск под базой. А потом еще и почему-то обратно привалился. Кто при этом думает, что база еще подлежит восстановлению - тот лох педальный.
Хе-хе-хе. Впрочем, "пох".
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|1.28, Bx (ok), 00:22, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Хз, в общем, опасность (по личному опыту) преувеличена. Лично видел. БД не пострадала(хз, обычно wal отдельно!). Кейс с tablespace не рассматривался, вроде, еще наступят.
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