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14.02.2019 20:08  Обновление PostgreSQL с устранением серьёзных проблем с fsync

Сформированы корректирующие обновления для всех поддерживаемых веток PostgreSQL: 11.2, 10.7, 9.6.12, 9.5.16 и 9.4.21, в которых исправлено около 70 ошибок. Наиболее значительным изменением стала переработка механизма использования вызова fsync() для обеспечения целостности записываемых на диск данных.

Оказалось, что вызов fsync() некорректно используется в PostgreSQL уже около 20 лет, что потенциально могло приводить в Linux, NetBSD и OpenBSD к потере записываемых данных в случае аппаратных сбоев. Разработчики PostgreSQL полагали, что успешно завершившийся вызов fsync() гарантирует, что поступившие данные записаны на постоянный носитель, но оказалось, что существуют ситуации когда это не так.

В случае когда ядро Linux не может записать данные, например из-за сбоя буферизированного ввода/вывода вследствие аппаратной ошибки, некоторые операционные системы возвращают код ошибки в fsync() и очищают содержимое ожидающих записи буферов. Таким образом, ранее переданные данные отбрасываются, а блоки помечаются как очищенные. Получив код ошибки PostgreSQL опять попытается сбросить на диск данные и ещё раз вызывает fsync().

Так как буферы были очищены повторный вызов будет завершён успешно и PostgreSQL посчитает, что все данные записаны успешно. Но на деле, при чтении блоков, которые PostgreSQL полагает записанными, будет возвращено не то, что ожидается. Проблема усугубляется тем, что в разных операционных системах fsync() ведёт себя по разному и логичным кажется поведение, когда данные не отбрасываются при первой же неудачной попытке записи, а сохраняются в памяти в состоянии "dirty" для повторения попыток записи.

Начиная с выпусков PostgreSQL 11.2, 10.7, 9.6.12, 9.5.16 и 9.4.21 логика обработки ошибок fsync() изменена и PostgreSQL теперь не пытается после сбоя выполнения fsync() повторно вызвать fsync(), а завершается с выдачей фатальной ошибки. Данный шаг даёт возможность при перезапуске восстановить корректное состояние данных на основе WAL-лога, минуя скрытое повреждение содержимого базы. Подобная логика обработки ошибки может показаться неоптимальной, но разработчики сочли данное решение достаточным так как указанные проблемы возникают крайне редко.

Для систем ядро которых не сбрасывает содержимое буфера записи после сбоя в настройки добавлена опция data_sync_retry, позволяющая вернуть старое поведение с двойным вызовом fsync(). Например, FreeBSD не очищает состояние и при повторном вызове fsync() повторно выведет ошибку.

Поведение с очисткой буфера записи после ошибки объясняется тем, что в подавляющем большинстве случаев ошибки ввода/вывода возникают из-за удаления USB-накопителя без отмонтирования. Без очистки ситуация, когда какой-то процесс продолжает пытаться записать большой объём данных, приведёт к накапливанию страниц в состоянии "dirty", вплоть до исчерпания доступной памяти. Очистка же помогает сохранить работоспособность системы в подобных ситуациях.

Дополнительно можно отметить, что факт ошибки не всегда удаётся отследить. Например, если ошибка ввода/вывода возникла до открытия файла, то fsync() завершится успешно. Компания Google для обхода описанной проблемы использует альтернативный метод обработки ошибок ввода/вывода, основанный на сборе сведений об ошибках напрямую из ядра через netlink-сокет. Другим вариантом является использование прямого ввода/вывода (DIO), который предоставляет дополнительные механизмы для отслеживания сброса данных на диск и контроля за активностью ввода/вывода.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: Обновление PostgreSQL 11.1, 10.6, 9.6.11, 9.5.15, 9.4.20 и 9.3.25
  3. OpenNews: Выпуск PipelineDB 1.0.0, надстройки к PostgreSQL для непрерывной обработки потоков
  4. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 11
  5. OpenNews: Для PostgreSQL предложено новое хранилище zheap
  6. OpenNews: Microsoft поглотил компанию Citus, развивающую СУБД на базе PostgreSQL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: postgresql, fsync
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  • 1.1, Аноним (1), 20:16, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    а как с этим обстоят дела у оракала?
     
     
  • 2.20, nobodynoone (?), 22:40, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    O_DIRECT и свой велосипед буферов.
     
  • 1.3, Аноним2 (?), 20:34, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    >  Можно отметить, что компания Google для обхода...

    А добавить свое решение в комьюнити они пробовали? пропиерасты

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:15, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Может и пробовали. Ты думаешь так просто закоммиить в postgres? Ты знаешь сколько желающих запихнуть туда свой exstension, чтобы патчи самим не поддерживать.
     
  • 1.4, Crazy Alex (ok), 20:45, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Ну, при проблемах с диском лучше сразу умереть - это логично. Но интересно, какова мотивация сброса буферов? Кто-нибудь в курсе?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:17, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Но интересно, какова мотивация сброса буферов? Кто-нибудь в курсе?

    Т.е. тебе рассказать зачем нужен fsync?

     
     
  • 3.9, Crazy Alex (ok), 21:24, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не, мне рассказать, зачем сбрасывать буфер если fsync не успешен
     
     
  • 4.11, Аноним (8), 21:40, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А, извини. Я думал ты неуч, а ты просто лентяй и даже новость не прочитал.
     
     
  • 5.17, Crazy Alex (ok), 22:20, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я, конечно, тот ещё лентяй, но новость читал, и даже не раз, так как несколько обалдел от такого контринтуитивного поведения оси. Но да, сейчас добавили абзац об этом.
     
     
  • 6.19, Crazy Alex (ok), 22:30, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Стоп, всё равно непонятно. Ну ладно, произошла ошибка, зачем дальше позволять что-то в этот файл писать? Ну отбивать последующие write() с -1, да и всё...

    Не говоря о том, что ситуацию "из под фс выдернули носитель" не худо бы отслеживать и как-то осмысленно обрабатывать, тем более если это самый частый случай. В общем, правильно сказали - mess и есть.

     
     
  • 7.21, пох (?), 22:40, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не говоря о том, что ситуацию "из под фс выдернули носитель" не худо бы отслеживать и как-то
    > осмысленно обрабатывать,

    freebsd по сей день очень "осмысленно" наворачивается в kernel panic.
    У линукса чуть лучше - навсегда блокируется точка монтирования и та неудачливая fs которой оно принадлежало.

    Вот ЭТО сделать "как в винде" - то есть вывести юзеру сообщение "верни, козлина, флэшку на место, я ж еще не дописала" и таки попытаться дописать если вернет - с 1995го года нерешаемая задача, совершенно вот ну никак невозможно ее решить по тыщеодной причине, причина первая - не было пороха.

    Ну ничего, зато щас запилим очередной "асинхронный инит", это как-то проще получается.

     
     
  • 8.22, анонн (?), 22:53, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > freebsd по сей день очень "осмысленно" наворачивается в kernel panic.

    Пользуюсь флешками, киндлом, внешними хардами, подключаю телефон через usb, далеко не всегда не забываю отмонтировать. За последние 7 лет припоминаю ровно 0 паник. Странно.

     
     
  • 9.26, пох (?), 00:19, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    пару лет назад у slw@ стабильно воспроизводилось банальным отключением виртуальной "дискеты" bhyve'ом

    сомнительно чтобы с тех пор стало что-то сильно лучше.

     
  • 8.25, universite (ok), 00:11, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/

    >freebsd по сей день очень "осмысленно" наворачивается в kernel panic.

    Будьте добры привести PR.

     
     
  • 9.27, пох (?), 00:20, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Бог подаст.

    Я на альтернативно-одаренных время тратить не планирую.

     
  • 2.12, rshadow (ok), 21:43, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/10/wal-configuration
    Смотри чекпоинты
     
  • 1.5, Аноним (5), 20:45, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Оказалось, что вызов fsync() некорректно используется в PostgreSQL уже около 20 лет

    круто

    никогда бы не подумал

    тегните кто-то слоника-в-домене

     
  • 1.6, Аноним (6), 20:59, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    для тех, кто держит реплики + с отставанием для защиты от дропов - это не важно
     
  • 1.10, Аноним (10), 21:36, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я одно не понял - а что предписывает fsync делать POSIX?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:46, 14/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Реализация на усмотрение разработчиков ОС https www opennet ru man shtml topi... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.14, Аноним (10), 21:54, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо!

    А попадания в буфер (очередь?) входит в эти "I/O operations"?

     
  • 3.18, Аноним (15), 22:22, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кажется, пора им этот пункт пересмотреть
     
  • 1.23, sdog (ok), 23:10, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    ребята из саппорта vmware рассказали что когда стали использовать постгрес для замены mssql то были очень удивлены "надёжностью" постгреса на линуксе, что mssql в ситуациях всяческих крэшей был надёжнее, со временем ситуация улучшилась, и сейчас врод бы как паритет, но вот, такой факт.
     
     
  • 2.30, пох (?), 00:27, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вот лошары...

    в смысле - завидую незамутненности их сознания. Они, наверное, по ночам хорошо спят, поскольку одно это открытие - это еще не все.

     
  • 1.24, nobodynoone (?), 23:23, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Всё гораздо хуже. Это не неправильное использование, а напрочь сломанный *sync().

    В контексте Постгреса: он использует процессы, а не треды. Один из процессов делает fsync(), заботясь только о своём сете данных. Упс, другой процесс уже не увидит ошибки от вызова fsync() со своей стороны. (теперь-то Постгрес запаникует, речь про раньше)

    В глобальном контексте, касается любого приложения: делаете 'sync' в шелле и... См. выше, ситуация аналогична.

    https://www.postgresql.org/message-id/flat/CAMsr%2BYE5Gs9iPqw2mQ6OHt1aC5Q

     
     
  • 2.29, пох (?), 00:25, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    как мне в свое время объяснял ank: 1. нельзя верить манам - их пишут не те кто писали код 2. если какое-то поведение не описано жестко в позиксе - значит, функция может вернуть что угодно, даже если не написано что она вообще что-то возвращает - достаточно и того что она не void 3. если у функции явно описаны возвращаемые коды ошибок, она может вернуть любой другой

    как хотите, так и программируйте под ваш "новый стандарт".

    это, надо понимать, какой-нибудь 99й или еще раньше.

    P.S. с другой стороны - у тебя на ходу отвалился диск под базой. А потом еще и почему-то обратно привалился. Кто при этом думает, что база еще подлежит восстановлению - тот лох педальный.

     
     
  • 3.32, Bx (ok), 00:31, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > P.S. с другой стороны - у тебя на ходу отвалился диск под базой. А потом еще и почему-то обратно привалился. Кто при этом думает, что база еще подлежит восстановлению - тот лох педальный.

    Хе-хе-хе. Впрочем, "пох".

     
  • 2.31, Bx (ok), 00:30, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, треды спасут :) Начнем с вопроса "а какие процессы в пг пишут на диск?".
     
  • 1.28, Bx (ok), 00:22, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хз, в общем, опасность (по личному опыту) преувеличена. Лично видел. БД не пострадала(хз, обычно wal отдельно!). Кейс с tablespace не рассматривался, вроде, еще наступят.
     

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