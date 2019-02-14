14.02.2019 17:54  Выпуск системного менеджера systemd 241

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|3.13, Канделябры (?), 18:31, 14/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ядро Линукс, например.
Насчёт меняющейся каждые несколько месяцев архитектуры - это вы бабушкам у подъезда рассказывайте.
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|2.19, Andrey Mitrofanov (?), 18:37, 14/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> А systemd точно считается свободным ПО? Какую свободу он даёт?)
А-ага. https://directory.fsf.org/wiki/Systemd
Про четыре свободы пользователя https://www.gnu.org/philosophy/philosophy.ru.html
почитайте как-нибудь всё-таки. Чтоб не позориться.
_Формально_ по лицензии вполне так себе проходит.
Злонамеренный, не склонный к сотрудничеству, оседлавший волну "прогресса" и брандспойт "ченджа", разрушающий сообщества на продажу буржуинам...
...апстрим в _формальное_ определение не вписан. #зависть #грусть #свобода
Где-то в интервью Столмана спросили про s-d, от сказал, мол, сам не видел, не пользовал, не буду,...
...но оно Свободное ПО, ну, и ладно. Или типа того. Кажется.
/// И GPLv2== не объявили анафемой... пока...
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|2.16, Канделябры (?), 18:34, 14/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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У Арчеводов спросите. Через них считай каждый релиз с-д проходит. И живы и ничего. Я сомневаюсь, что в каждом релизе ядра Линукс ломают меньше чем в с-д. Ах, ну да, вам же нужно хайпАть.
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|1.8, псевдонимус (?), 18:10, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>теперь отбрасываются записи со слишком большим числом полей и установлены лимиты на размер данных командной строки.
Какое эllегантное реshение
>В link-файлах реализован новый режим наименования сетевых устройств (NamePolicy) - "keep", который указан по умолчанию в файле 99-default.link (запасной набор настроек). Указанный режим добавлен для решения проблемы с изменением логики переименования сетевых интерфейсов из-за регрессивного изменения в systemd 240. При использовании режима "keep" или при обнаружении версии настроек (naming-scheme) меньше 240 будет сохранено старое поведение, при котором уже установленные в пространстве пользователя имена (например, через опцию NAME в правилах udev) не будут переименовываться на автоматически сгенерированные;
Сказочно и не менее эllегантно
>Реализована возможность настройки выставляемой по умолчанию локали на этапе компиляции. Если не менять настройки локаль по умолчанию будет выбрана автоматически (C.UTF-8, en_US.UTF-8 или C);
Я каждый ден компиlяю системду эта возможност боlshое обlегчение дlя меня
>pam_systemd
Ну вы понимаете наскоко необходима эта сущност...
>meson параметр
Это ещё важнее...
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|1.14, danonimous (?), 18:33, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>В link-файлах реализован новый режим наименования сетевых устройств (NamePolicy) - "keep", который указан по умолчанию в файле 99-default.link (запасной набор настроек для обеспечения обратной совместимости). Указанный режим добавлен для решения проблемы с изменением логики переименования сетевых интерфейсов из-за регрессивного изменения в systemd 240. При использовании режима "keep" или при обнаружении версии настроек (naming-scheme) меньше 240 будет сохранено старое поведение, при котором уже установленные в пространстве пользователя имена (например, через опцию NAME в правилах udev) не будут второй раз переименовываться на автоматически сгенерированные;
Жаль, что спустя 10 лет решили какие-то костыли прикрутить. С правилом трёх П веселее было - переименовывали, переименовываем и будем переименовывать!
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