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14.02.2019 17:54  Выпуск системного менеджера systemd 241

Опубликован релиз системного менеджера systemd 241, в котором устранены ранее выявленные уязвимости в systemd-journald, позволяющие непривилегированному локальному пользователю получить права root. Для защиты от эксплуатации уязвимостей в systemd-journald и systemd-journal-remote теперь отбрасываются записи со слишком большим числом полей и установлены лимиты на размер данных командной строки.

Среди других изменений в systemd 241:

  • Включены по умолчанию sysctl fs.protected_regular и fs.protected_fifos, реализованные в ядре Linux 4.19 и запрещающие в каталогах с флагом sticky (например, /tmp) открытие чужих FIFO-каналов или файлов с флагом O_CREAT (т.е. только владелец может пересоздать свои FIFO и файлы). Активация указанных sysctl позволяет блокировать атаки, в которых злоумышленник создаёт в /tmp подставной fifo или файл, используемый другим процессом. Для отключения в /etc/sysctl.d/60-protected.conf следует изменить значения fs.protected_regular и fs.protected_fifos на "0";
  • В link-файлах реализован новый режим наименования сетевых устройств (NamePolicy) - "keep", который указан по умолчанию в файле 99-default.link (запасной набор настроек для обеспечения обратной совместимости). Указанный режим добавлен для решения проблемы с изменением логики переименования сетевых интерфейсов из-за регрессивного изменения в systemd 240. При использовании режима "keep" или при обнаружении версии настроек (naming-scheme) меньше 240 будет сохранено старое поведение, при котором уже установленные в пространстве пользователя имена (например, через опцию NAME в правилах udev) не будут второй раз переименовываться на автоматически сгенерированные;
  • Реализована возможность настройки на этапе компиляции выставляемой по умолчанию локали. Если не менять настройки локаль по умолчанию будет выбрана автоматически (C.UTF-8, en_US.UTF-8 или C);
  • Строка с номером версии, показываемая systemd и другими утилитами, при сборке из Git теперь включает хэш коммита. При сборке данное поведение можно переопределить и использовать в номере версии, например, версию пакета из репозитория дистрибутива;
  • В утилиту systemd-cat добавлена поддержка фильтрации стандартного ввода (STDIN) и стандартного вывода ошибок (STDERR) на основании уровня приоритета syslog ("--stderr-priority");
  • В pam_systemd обеспечено выставление переменной окружения DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS;
  • Из сборочных опций убран флаг "-fPIE". Для сборки исполняемых файлов в режиме PIE следует использовать в сборочной системе meson параметр "-Db_pie=true";
  • В процессе чтения файлов, указанных в настройке EnvironmentFile для unit-файлов, внутри текста в кавычках теперь обрабатываются обратные слэши, в соответствии с поведением POSIX shell;
  • Команды "udevadm trigger", "udevadm control", "udevadm settle" и "udevadm monitor" теперь автоматически определяют запуск в chroot-окружении и не выполняют в этом случае никаких действий;
  • Строки с флагом "C" в tmpfiles.d/ теперь копируют дерево каталогов не только когда целевой каталог отсутствует, но и когда целевой каталог существует, но не содержит файлов или вложенных каталогов;
  • В команду "udevadm control" добавлена опция "--ping" для проверки запуска и работоспособности процесса systemd-udevd.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Systemd в Debian остался без мэйнтейнера из-за разногласий с разработчиками systemd
  3. OpenNews: В systemd-journald выявлены три уязвимости, позволяющие получить права root
  4. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 240
  5. OpenNews: Удалённая уязвимость в systemd-networkd
  6. OpenNews: Спорная ошибка в systemd, позволяющая повысить привилегии, закрыта без исправления
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: systemd
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  • 1.1, псевдонимус (?), 17:58, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Как говорят на LOR: видеl без комментариев
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 18:28, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +12 +/
    Да воспламенятся седалища всех несогласных! ;)
     
     
  • 3.15, Vittorio (?), 18:33, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Systemd - годно и нужно. А еще скоро выйдет PipeWire - тоже круто.
     
  • 1.2, Аноним (2), 17:59, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А systemd точно считается свободным ПО? Какую свободу он даёт?)
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:01, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Свободу от стабильности.
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:04, 14/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Свободу от баш-портянок Свободу от ситуаций, когда в фирму пришел сисадмин, нак... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 18:18, 14/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Сколько не видел доводов сторонников systemd, всё сводится к одному - противопос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.12, Канделябры (?), 18:29, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не заканчивается. И что?
     
  • 4.17, Аноним (5), 18:34, 14/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А сторонники других альтернатив не так яростно сражаются в интернетах против сис... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Аноним (6), 18:04, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Свободу от выбора
     
  • 2.9, Аноним (9), 18:11, 14/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Nominally free software как и браузеры к примеру Вроде как бы код есть и вроде ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.13, Канделябры (?), 18:31, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ядро Линукс, например.
    Насчёт меняющейся каждые несколько месяцев архитектуры - это вы бабушкам у подъезда рассказывайте.
     
  • 2.19, Andrey Mitrofanov (?), 18:37, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А systemd точно считается свободным ПО? Какую свободу он даёт?)

    А-ага.  https://directory.fsf.org/wiki/Systemd

    Про четыре свободы пользователя https://www.gnu.org/philosophy/philosophy.ru.html
    почитайте как-нибудь всё-таки.  Чтоб не позориться.

    _Формально_ по лицензии вполне так себе проходит.

    Злонамеренный, не склонный к сотрудничеству, оседлавший волну "прогресса" и брандспойт "ченджа", разрушающий сообщества на продажу буржуинам...
    ...апстрим в _формальное_ определение не вписан.  #зависть #грусть #свобода

    Где-то в интервью Столмана спросили про s-d, от сказал, мол, сам не видел, не пользовал, не буду,...
    ...но оно Свободное ПО, ну, и ладно.  Или типа того.  Кажется.

    /// И GPLv2== не объявили анафемой...  пока...

     
  • 1.3, Аноним (4), 18:00, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Надеюсь он все сломал. В контексте совместимости.
     
     
  • 2.16, Канделябры (?), 18:34, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У Арчеводов спросите. Через них считай каждый релиз с-д проходит. И живы и ничего. Я сомневаюсь, что в каждом релизе ядра Линукс ломают меньше чем в с-д. Ах, ну да, вам же нужно хайпАть.
     
  • 1.7, Qwerty (??), 18:06, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Перепись ретардов объявляется открытой!
     
  • 1.8, псевдонимус (?), 18:10, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >теперь отбрасываются записи со слишком большим числом полей и установлены лимиты на размер данных командной строки.

    Какое эllегантное реshение

    >В link-файлах реализован новый режим наименования сетевых устройств (NamePolicy) - "keep", который указан по умолчанию в файле 99-default.link (запасной набор настроек). Указанный режим добавлен для решения проблемы с изменением логики переименования сетевых интерфейсов из-за регрессивного изменения в systemd 240. При использовании режима "keep" или при обнаружении версии настроек (naming-scheme) меньше 240 будет сохранено старое поведение, при котором уже установленные в пространстве пользователя имена (например, через опцию NAME в правилах udev) не будут переименовываться на автоматически сгенерированные;

    Сказочно и не менее эllегантно

    >Реализована возможность настройки выставляемой по умолчанию локали на этапе компиляции. Если не менять настройки локаль по умолчанию будет выбрана автоматически (C.UTF-8, en_US.UTF-8 или C);

    Я каждый ден компиlяю системду эта возможност боlshое обlегчение дlя меня

    >pam_systemd

    Ну вы понимаете наскоко необходима эта сущност...

    >meson параметр

    Это ещё важнее...

     
     
  • 2.18, Канделябры (?), 18:37, 14/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    [shизоfазия][/shизоfазия]
    Вы забыли.
     
  • 1.14, danonimous (?), 18:33, 14/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >В link-файлах реализован новый режим наименования сетевых устройств (NamePolicy) - "keep", который указан по умолчанию в файле 99-default.link (запасной набор настроек для обеспечения обратной совместимости). Указанный режим добавлен для решения проблемы с изменением логики переименования сетевых интерфейсов из-за регрессивного изменения в systemd 240. При использовании режима "keep" или при обнаружении версии настроек (naming-scheme) меньше 240 будет сохранено старое поведение, при котором уже установленные в пространстве пользователя имена (например, через опцию NAME в правилах udev) не будут второй раз переименовываться на автоматически сгенерированные;

    Жаль, что спустя 10 лет решили какие-то костыли прикрутить. С правилом трёх П веселее было - переименовывали, переименовываем и будем переименовывать!

     

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