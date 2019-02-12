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12.02.2019 09:28  Релиз PyPy 7.0, реализации Python, написанной на языке Python

Опубликован релиз проекта PyPy 7.0, в рамках которого развивается реализации языка Python, написанной на языке Python (используется статически типизированное подмножество RPython, Restricted Python). Выпуск подготовлен одновременно для веток PyPy2.7, PyPy3.5 и PyPy3.6 (альфа-версия), обеспечивающих поддержку синтаксиса Python 2.7, Python 3.5 и Python 3.6. Выпуск доступен для Linux (x86, x86_64, PPC64, s390x, ARMv6 или ARMv7 с VFPv3), macOS (x86_64), OpenBSD, FreeBSD и Windows (x86).

Особенностью PyPy является использование JIT-компилятора, на лету транслирующего некоторые элементы в машинный код, что позволяет обеспечить высокий уровень производительности - при выполнении некоторых операций PyPy в несколько раз обгоняет классическую реализацию Python на языке Си (CPython). Ценой высокой производительности и использования JIT-компиляции является более высокое потребление памяти - общее потребление памяти в сложных и длительно работающих процессах (например, при трансляции PyPy силами самого PyPy) превышает потребление CPython в полтора-два раза.

В новом выпуске:

  • Представлен первый альфа-выпуск новой ветки PyPy3.6, предоставляющей поддержку Python 3.6;
  • Добавлена возможность подключения обработчиков к сборщику мусора (GC hooks), позволяющих на низком уровне управлять поведением сборщика мусора, отключая его в моменты, требующие предсказуемой производительности или отсутствия задержек. Следует иметь в виду, что при отключении сборки мусора может наблюдаться неконтролируемый рост потребления памяти. Управление производится при помощи двух функций: gc.disable() для отключения автоматического сборщика мусора и gc.collect_step() для ручного выполнения отдельных шагов для сборки мусора;
  • Обновлены модули CFFI 1.12 (C Foreign Function Interface) и cppyy 1.4 с реализацией интерфейса для вызова функций, написанных на языках Си и C++. В ветках Py3.5 и Py3.6 появилась поддержка cppyy, ранее доступного только в PyPy2.7;
  • Реализованы специфичные для Python 3.6 функции и объекты Py_ReprEnter, Py_ReprLeave(), PyMarshal_ReadObjectFromString, PyMarshal_WriteObjectToString, PyObject_DelItemString, PyMapping_DelItem, PyMapping_DelItemString, PyEval_GetFrame, PyOS_InputHook, PyErr_FormatFromCause, __set_name__, __init_subclass__;
  • В основную ветку PyPy переведена разработка отладчика revdb с поддержкой отладки с возвратом к более ранним состояниям (reverse debugging);
  • Добавлена поддержка платформы GNU Hurd. Улучшена работа в окружении FreeBSD (в том числе теперь работоспособна система профилирования vmprof);
  • Код для перевода внутреннего представления строк на utf8 не вошёл в релиз.


  1. Главная ссылка к новости (https://morepypy.blogspot.com/...)
  2. OpenNews: Релиз PyPy 6.0, реализации Python, написанной на языке Python
  3. OpenNews: Увидел свет язык программирования Python 3.7
  4. OpenNews: Выпуск Nuitka 0.6.0, компилятора для языка Python
  5. OpenNews: Утверждена новая модель управления разработкой Python
  6. OpenNews: Проект RustPython развивает реализацию интерпретатора Python на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pypy, python
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  • 1.4, Аноним (4), 11:02, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Скажите, в этой реализации тоже есть GIL?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:04, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Да есть пользуйся не бойся
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 12:23, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Тогда я не очень понимаю смысл этого прожекта. Переписать на питоне просто чтобы переписать на питоне?
     
     
  • 4.11, Аноним84701 (ok), 13:22, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Тогда я не очень понимаю смысл этого прожекта. Переписать на питоне просто чтобы переписать на питоне?

    А пройти по ссылке и прочитать не позволяют религиозные убеждения?

    > PyPy is a replacement for CPython. It is built using the RPython language that was co-developed with it. The main reason to use it instead of CPython is speed: it runs generally faster (see next section).
    > Speed
    > Our main executable comes with a Just-in-Time compiler. It is really fast in running most benchmarks – including very large and complicated Python applications, not just 10-liners.

    ...
    > Speed: thanks to its Just-in-Time compiler, Python programs often run faster on PyPy. (What is a JIT compiler?)
    > “If you want your code to run faster, you should probably just use PyPy.” — Guido van Rossum (creator of Python)
    > Memory usage: memory-hungry Python programs (several hundreds of MBs or more) might end up taking less space than they do in CPython.
    > Stackless: PyPy comes by default with support for stackless mode, providing micro-threads for massive concurrency.
    >

     
     
  • 5.34, Mike Lee (?), 16:23, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    ну казалось бы оно работает быстрее не потому что переписано на питоне а потому что есть jit. почему нельзя было например форкнуть cpython и добавить jit туда? ну или если не устраивает именно С, использовать какой-нибудь другой компилируемый язык?
     
     
  • 6.37, Аноним84701 (ok), 16:50, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > почему нельзя было например форкнуть cpython и добавить jit туда?

    Можно. Гугловский Unladen Swallow был именно форком CPython.
    PySton был на плюсах и спонсировался дропбоксом. Про psyco (JIT на Си, вроде бы с генерацией машинного кода - не помню уже) или nuitka (транслятор в c++) упоминать не буду.


    > ну или если не устраивает именно С, использовать какой-нибудь другой компилируемый язык?е

    Очевидно, посчитали что проще писать JIT на RPython, который после оптимизаций, транслируется в Си, чем писать JIT на Си:
    https://rpython.readthedocs.io/en/latest/architecture.html
    > Goals and Architecture Overview
    > High Level Goals
    > Traditionally, language interpreters are written in a target platform language such as C/Posix, Java or C#.
    > ...
    > PyPy is experimenting with a more ambitious approach. We are using a subset of the high-level language Python, called RPython Language, in which we write languages as simple interpreters with few references
    >

    Оно конечно опеннетчикам виднее, что и как лучше, но вот то, что гугл и дропбокс прикрыли свои форки, так и недобившись цели, а PyPy все еще относительно бодр и жив …
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45984
    > 05.02.2017 10:55  Dropbox прекращает разработку Pyston. Опубликован финальный выпуск 0.6.1

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=20981
    > 28.03.2009 12:23  Разработчики Google задались целью сделать Python интерпретатор в 5 раз быстрее

    .

     
  • 2.13, Аноним (13), 14:54, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    ты хоть понимаешь смысл GIL?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 20:18, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ты хоть понимаешь смысл GIL?
    > Конечно! Чтобы тормозить?
     
     
  • 4.30, анонн (?), 15:15, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > ты хоть понимаешь смысл GIL?
    >> Конечно! Чтобы не парится с синхронизацией и убыстрять однопоточники отсутсвием оверхеда с локами и прочим

    Ох уж эти понимальщики опеннета. Поправил, не благодари.


     
  • 1.5, botman (ok), 11:11, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Python версии 3.7, а у этих уже свой путь и более лучшая нумерация версий - 7.0.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:51, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Там не так много фич и большинство пакетов с 3.5 еще работают.
    Да и воообще в Debian Stretch в репах именго 3.5, и они не парятся, pip работает.
     
  • 1.10, ikomb (ok), 13:00, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ннада еще реализацию JS на JS, чтобы был... Так стоп...
     
     
  • 2.14, OpenEcho (?), 15:26, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    ??? nodejs is JIT вообще то...
     
     
  • 3.15, анонн (?), 15:51, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > ??? nodejs is JIT вообще то...

    Но не на JS или его подмножестве. Хотя оно и понятно - писать JIT чутка сложнее, чем редактор или плеер на электроне.


     
  • 1.16, Аноним (16), 19:02, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    > Добавлена поддержка платформы GNU Hurd.

    Оч. нужная платформа.

     
  • 1.18, Ванёк (?), 20:51, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    C++ и ASM - лучшая связка. Остальное - от лукавого!
     
     
  • 2.19, Аноним3 (?), 21:54, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    тогда уж чистый си )) наковыряли в плюсах столько что аж страшно)) сделай прогу на си и оберни её на питоне не будет медленнее))
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 09:46, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее, прогу на Питоне. Там же есть классы и всё такое, а отдельные критичные методы на C.
     
     
  • 4.26, X4asd (ok), 12:11, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    уж лучше сделай прогу на си. сделать всё что требует топорной работы на C а потом сложную прикладную логику (которай на C будет недоставать количество всяких структур и сборки мусора) заэмбедить на Python
     
  • 2.24, лютый жабист__ (?), 05:34, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >C++ и ASM - лучшая связка. Остальное - от лукавого!

    Достоверно известно, что требование "чтобы программа ела мало ОЗУ и быстро работала" не попадает в TOP5 (требований) ни у бизнеса, ни у фофанов. Так что лукавым лукавое.

     
     
  • 3.27, X4asd (ok), 12:18, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Достоверно известно, что требование "чтобы программа ела мало ОЗУ и быстро работала" не попадает в TOP5 (требований) ни у бизнеса, ни у фофанов

    достоверно известно что 99% дерьма которое создаёт бизнес (особенно в плане софта) -- не нужно

     
     
  • 4.39, Урри (?), 17:42, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Только я бы сказал "псевдобизнес". Бизнес, как ни странно, достаточно много книмания уделяет скорости работы.
     
  • 1.28, economist (?), 12:58, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    В Python итак много сишного и сишных библ, поэтому ускорять с помощью С плюсов -... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, kai3341 (ok), 13:54, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Два чаю этому господину!

    Добавлю, что настоящие профессионалы и на C/C++ напишут код, который тормозит. Речь о банальном -- вчерашние студенты упорно читают все данные в память, даже когда этого не нужно

    Программу на Python несложно заставить упираться производительностью в io -- выше не прыгнуть

     
  • 2.31, Andrey Mitrofanov (?), 15:15, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > В Python итак много
    >ускорять с помощью С/плюсов - особо нечего.
    >о GIL/JIT-тормозах и якобы врожденной "тормознутости" Питона,
    > - вот и кажется ещё кому-то что он тормозной.

    А тем временем в далёкой-далёкой вселенной...

    [I]"" In a new blog post, one of Intel's developers outlines some of their performance tweaks to Python for delivering greater performance... "" --http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Clear-Linux-Python-Perform

    > На самом деле - нет, он теперь стал (с 2.3) - быстрее
    > сам себя раза в 4-е, а с учетом роста мощи железа
    > - во все 10 раз. А вот сишные программы как тогда

     
  • 2.33, Аноним (33), 16:13, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так надо бы на нём браузер написать, раз в 10 раз быстрее стало. А то до сих люди пор люди на сях страдают.
     
     
  • 3.35, анонн (?), 16:27, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Так надо бы на нём браузер написать, раз в 10 раз быстрее стало. А то до сих люди пор люди на сях страдают.

    Страдальцы уже переписали админ-скрипты, офисные макросы, конвертеры и предложили поддержку? Или как обычно, только указываюти и направляют "как правильно"?

    > браузер
    > на сях

    И где такое чудо (движок, умеющий в современный веб)?


     
  • 1.32, Аноним (32), 16:11, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Питон у меня ассоциируется с коболом. Там тоже нужно умело пробелы перед операторами расставлять.
     
     
  • 2.36, жека воробьев (?), 16:37, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    пробелы это не сложно, попробуй
     
     
  • 3.38, Урри (?), 17:36, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не, мы лучше на нормальных языках писать будем.
     
  • 2.40, Аноним3 (?), 19:57, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну уж извини пробелы и скобки необходимые в сях , в питоне не особо нужны( особенно скобки) в привычном для си написании. они там тоже есть, но используются для другого. честно сказать когда взялся за питон первый раз думал придется долго и нудно учить как в сях. а тут раз и на 3 день начал писать прогу по перелопачиванию xml  с помощью регулярок. потом попробовал на сях.... поверь кода точно в 2 раза меньше и вылезающие ошибки правятся моментом( тот же интерпретатор сам все объясняет). на сях ... не так просто оказалось. кода больше и отлов багов сложнее. как по скорости. честно не заметил разницы. ну прога была небольшая.
     

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