12.02.2019 09:28  Релиз PyPy 7.0, реализации Python, написанной на языке Python

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|3.9, Аноним (4), 12:23, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Тогда я не очень понимаю смысл этого прожекта. Переписать на питоне просто чтобы переписать на питоне?
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|4.11, Аноним84701 (ok), 13:22, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Тогда я не очень понимаю смысл этого прожекта. Переписать на питоне просто чтобы переписать на питоне?
А пройти по ссылке и прочитать не позволяют религиозные убеждения?
> PyPy is a replacement for CPython. It is built using the RPython language that was co-developed with it. The main reason to use it instead of CPython is speed: it runs generally faster (see next section).
> Speed
> Our main executable comes with a Just-in-Time compiler. It is really fast in running most benchmarks – including very large and complicated Python applications, not just 10-liners.
...
> Speed: thanks to its Just-in-Time compiler, Python programs often run faster on PyPy. (What is a JIT compiler?)
> “If you want your code to run faster, you should probably just use PyPy.” — Guido van Rossum (creator of Python)
> Memory usage: memory-hungry Python programs (several hundreds of MBs or more) might end up taking less space than they do in CPython.
> Stackless: PyPy comes by default with support for stackless mode, providing micro-threads for massive concurrency.
>
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|5.34, Mike Lee (?), 16:23, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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ну казалось бы оно работает быстрее не потому что переписано на питоне а потому что есть jit. почему нельзя было например форкнуть cpython и добавить jit туда? ну или если не устраивает именно С, использовать какой-нибудь другой компилируемый язык?
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|6.37, Аноним84701 (ok), 16:50, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> почему нельзя было например форкнуть cpython и добавить jit туда?
Можно. Гугловский Unladen Swallow был именно форком CPython.
PySton был на плюсах и спонсировался дропбоксом. Про psyco (JIT на Си, вроде бы с генерацией машинного кода - не помню уже) или nuitka (транслятор в c++) упоминать не буду.
> ну или если не устраивает именно С, использовать какой-нибудь другой компилируемый язык?е
Очевидно, посчитали что проще писать JIT на RPython, который после оптимизаций, транслируется в Си, чем писать JIT на Си:
https://rpython.readthedocs.io/en/latest/architecture.html
> Goals and Architecture Overview
> High Level Goals
> Traditionally, language interpreters are written in a target platform language such as C/Posix, Java or C#.
> ...
> PyPy is experimenting with a more ambitious approach. We are using a subset of the high-level language Python, called RPython Language, in which we write languages as simple interpreters with few references
>
Оно конечно опеннетчикам виднее, что и как лучше, но вот то, что гугл и дропбокс прикрыли свои форки, так и недобившись цели, а PyPy все еще относительно бодр и жив …
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45984
> 05.02.2017 10:55 Dropbox прекращает разработку Pyston. Опубликован финальный выпуск 0.6.1
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=20981
> 28.03.2009 12:23 Разработчики Google задались целью сделать Python интерпретатор в 5 раз быстрее
.
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|4.30, анонн (?), 15:15, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> ты хоть понимаешь смысл GIL?
>> Конечно! Чтобы не парится с синхронизацией и убыстрять однопоточники отсутсвием оверхеда с локами и прочим
Ох уж эти понимальщики опеннета. Поправил, не благодари.
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|2.7, Аноним (7), 11:51, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Там не так много фич и большинство пакетов с 3.5 еще работают.
Да и воообще в Debian Stretch в репах именго 3.5, и они не парятся, pip работает.
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|3.15, анонн (?), 15:51, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> ??? nodejs is JIT вообще то...
Но не на JS или его подмножестве. Хотя оно и понятно - писать JIT чутка сложнее, чем редактор или плеер на электроне.
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|2.19, Аноним3 (?), 21:54, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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тогда уж чистый си )) наковыряли в плюсах столько что аж страшно)) сделай прогу на си и оберни её на питоне не будет медленнее))
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|4.26, X4asd (ok), 12:11, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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уж лучше сделай прогу на си. сделать всё что требует топорной работы на C а потом сложную прикладную логику (которай на C будет недоставать количество всяких структур и сборки мусора) заэмбедить на Python
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|2.24, лютый жабист__ (?), 05:34, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>C++ и ASM - лучшая связка. Остальное - от лукавого!
Достоверно известно, что требование "чтобы программа ела мало ОЗУ и быстро работала" не попадает в TOP5 (требований) ни у бизнеса, ни у фофанов. Так что лукавым лукавое.
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|3.27, X4asd (ok), 12:18, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Достоверно известно, что требование "чтобы программа ела мало ОЗУ и быстро работала" не попадает в TOP5 (требований) ни у бизнеса, ни у фофанов
достоверно известно что 99% дерьма которое создаёт бизнес (особенно в плане софта) -- не нужно
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|4.39, Урри (?), 17:42, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Только я бы сказал "псевдобизнес". Бизнес, как ни странно, достаточно много книмания уделяет скорости работы.
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|2.29, kai3341 (ok), 13:54, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Два чаю этому господину!
Добавлю, что настоящие профессионалы и на C/C++ напишут код, который тормозит. Речь о банальном -- вчерашние студенты упорно читают все данные в память, даже когда этого не нужно
Программу на Python несложно заставить упираться производительностью в io -- выше не прыгнуть
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|2.31, Andrey Mitrofanov (?), 15:15, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> В Python итак много
>ускорять с помощью С/плюсов - особо нечего.
>о GIL/JIT-тормозах и якобы врожденной "тормознутости" Питона,
> - вот и кажется ещё кому-то что он тормозной.
А тем временем в далёкой-далёкой вселенной...
[I]"" In a new blog post, one of Intel's developers outlines some of their performance tweaks to Python for delivering greater performance... "" --http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Clear-Linux-Python-Perform
> На самом деле - нет, он теперь стал (с 2.3) - быстрее
> сам себя раза в 4-е, а с учетом роста мощи железа
> - во все 10 раз. А вот сишные программы как тогда
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|2.33, Аноним (33), 16:13, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Так надо бы на нём браузер написать, раз в 10 раз быстрее стало. А то до сих люди пор люди на сях страдают.
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|3.35, анонн (?), 16:27, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Так надо бы на нём браузер написать, раз в 10 раз быстрее стало. А то до сих люди пор люди на сях страдают.
Страдальцы уже переписали админ-скрипты, офисные макросы, конвертеры и предложили поддержку? Или как обычно, только указываюти и направляют "как правильно"?
> браузер
> на сях
И где такое чудо (движок, умеющий в современный веб)?
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|2.40, Аноним3 (?), 19:57, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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ну уж извини пробелы и скобки необходимые в сях , в питоне не особо нужны( особенно скобки) в привычном для си написании. они там тоже есть, но используются для другого. честно сказать когда взялся за питон первый раз думал придется долго и нудно учить как в сях. а тут раз и на 3 день начал писать прогу по перелопачиванию xml с помощью регулярок. потом попробовал на сях.... поверь кода точно в 2 раза меньше и вылезающие ошибки правятся моментом( тот же интерпретатор сам все объясняет). на сях ... не так просто оказалось. кода больше и отлов багов сложнее. как по скорости. честно не заметил разницы. ну прога была небольшая.
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