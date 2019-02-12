11.02.2019 23:26  Уязвимость в runc и LXC, затрагивающая Docker и другие системы контейнерной изоляции

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|4.10, виндотролль (ok), 03:03, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Смотря кто запускает. Если запускает рут (или пользователь, который может писать в /usr/bin/runc), то привелегированный, otherwise — в пролете.
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|7.39, псевдонимус (?), 13:02, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>А Docker и другие контейнеры - это адская отложенная дыра
да может кроме опенвз
>Накой черт тогда все вокруг онанируют на эти контейнеры?
Переносимост По этой же причине не сдохнет и эектрон
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|8.48, Аноним (48), 15:31, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> да может кроме опенвз
Вы где видели официально стабильный Openvz на ядра выше 2.6.32 ?.. вот вот.. труп оно.
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|8.55, нах (?), 17:56, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>>А Docker и другие контейнеры - это адская отложенная дыра
> да может кроме опенвз
смешно, но его пилили как раз для управления ресурсами в большей степени, чем для надежной изоляции (точнее, тогда меньше боялис-боялис страшного и ужастного хакера, и гораздо больше - долбоящера ,который сожрет все ресурсы дохлого хоста с сотнями таких же рядом)
ну правда его нормальные программисты пилили, не "программисты на go"
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|9.57, псевдонимус (?), 19:35, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>>>А Docker и другие контейнеры - это адская отложенная дыра
>> да может кроме опенвз
> смешно, но его пилили как раз для управления ресурсами в большей степени,
> чем для надежной изоляции
я про это собствено и написа
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|6.38, Owlet (?), 12:49, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Потому что на самом деле его запускает, сюрприз, docker-daemon, и таки да - от рута. Потому что только рут и может создавать все эти прекрасные неймспейсы, монтировать слои трэша и п-ца один поверх другого и выполнять еще кучу стремных действий.
И как тогда podman без рута работает по-твоему?
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|6.61, виндотролль (ok), 21:16, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Потому что на самом деле его запускает, сюрприз, docker-daemon, и таки да - от рута. Потому что только рут и может создавать все эти прекрасные неймспейсы, монтировать слои трэша и п-ца один поверх другого и выполнять еще кучу стремных действий.
> Как только ты дал юзеру права на docker socket - ты ему дал рута, сюрприз, сюрприз.
100%?
Т.е. докер не запускает pid1 контейнера в неймспейсе с маппингом <uid> 0 ? Я не знаком с докером досконально, но изоляция без user namespace имеет мало смысла, я б предположил, что они это делают.
Кто-то из нас не понял суть уязвимости.
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|7.71, нах (?), 11:02, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>> Как только ты дал юзеру права на docker socket - ты ему дал рута, сюрприз, сюрприз.
> 100%?
докер - программа, работающая от рута, причем с максимально широкими правами - всякие аппарморы и группы в панике разбегаются, давая уроду дорогу. А управление ей ты дал левому васяну, как только добавил его в группу имеющих право доступа к сокету, ему больше вообще ничего уже в этой жизни не надо, точнее, он сам себе все возьмет, что только захочет.
то что в ней нашлась и еще одна мелкая дырочка - что васян может быть нелевым, но запустить по дурости левый контейнер, который нештатным образом получит доступ к все той же докер-инфраструктуре на хосте (и станет опять же рутом) - на этом фоне смешное недоразумение.
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|8.81, виндотролль (ok), 18:52, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> докер - программа, работающая от рута, причем с максимально широкими правами -
> всякие аппарморы и группы в панике разбегаются, давая уроду дорогу. А
> управление ей ты дал левому васяну, как только добавил его в
> группу имеющих право доступа к сокету, ему больше вообще ничего уже
> в этой жизни не надо, точнее, он сам себе все возьмет,
> что только захочет.
да ладно? Даже если в ответ демон делает fork() и setuid()?
Даже традиционной системы привилегий достаточно, чтоб сделать все безопасно. Конечно, легко ошибиться и наделать дыр. Но сделать безопасно можно.
И еще раз, проблема проявляется в привелегированных контейнерах. Т.е. таких, где рут внутри == руту в хосте.
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|8.72, нах (?), 11:05, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Это и ест дыра Незя дават крутится "под кем хоче" Рут в
> контейнере не дожен превращатся в рут на хосте
контейнер для этого неособенно и нужен - достаточно дать права левому юзеру на доступ к тому, что делается от рута - и необязательно напрямую.
банальный chroot пользователям недоступен - но авторам докера невдомек, почему же это. "какой-то ваш замшелый unixway".
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|9.75, псевдонимус (?), 13:31, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>банальный chroot пользователям недоступен
Вот и именно! "Настоящий" (хостовый) рут дожен быт доступен токо админу хоста В бсдовых жайах это можно обеспечит через джай в джайе не стесняя при этом разработчика в современных lинуксовых "контейнерах" (какое говорящее название сразу возникает ассоциация с мусором) как видиsh
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|10.82, виндотролль (ok), 18:54, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>>банальный chroot пользователям недоступен
> Вот и именно! "Настоящий" (хостовый) рут дожен быт доступен токо админу хоста
> В бсдовых жайах это можно обеспечит через джай в джайе не
> стесняя при этом разработчика в современных lинуксовых "контейнерах" (какое говорящее
> название сразу возникает ассоциация с мусором) как видиsh
вот это вы упрямые. Рут в контейнере не обязательно равне руту в хосте! И если это так (а обычно на продакшнах это так), но уязвимость не проявляется.
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|11.84, псевдонимус (?), 22:14, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Рут в контейнере не обязательно равне руту в хосте!
Но почему-то его периодически поучают Может что-то не так в их испозовании и реаизации?
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|4.23, Аноним (23), 09:58, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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"При этом проблема не проявляется при корректном использованием пространств имён идентификаторов пользователя (user namespaces)"
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|5.37, Аноним (37), 12:48, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Которые в докере, например, не заюзать нормально из-за кучи ограничений (например, невозможность использования volume-ов)
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|2.7, Аноним (7), 01:12, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+11 +/–
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After some discussion with the systemd-nspawn folks, it appears that
they aren't vulnerable (because their method of attaching to a container
uses a different method to LXC and runc).
Наконец-то особый путь Лёни оказался полезен.
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|3.11, Gannet (ok), 03:20, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Wow, первый положительный коммент относительно systemd. Сам пользую systemd-контейнеры. Пока не жалею. Щас набежит толпа хейтеров...
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|2.9, Аноним (9), 02:20, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Еще бы хромы и системд туда же
из системд к сожалению никто не хочет код копипастить к себе в инит.
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|4.19, нах (?), 09:43, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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каждый первый, поскольку далеко не все можно запустить с -u, и даже то что в принципе можно - не оправдывает траходрома
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|4.43, Клыкастый (ok), 14:06, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> В настоящее время массово используются вовсе не для этого, а для деплоя в обход dependency hell и компенсации кривизны средств разработки с их привычками "вали все в home", поэтому смешно ожидать что что-то другое у них будет получаться хорошо.
Хорошо изложил.
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|8.46, Клыкастый (ok), 15:02, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>> Ровно по той же причине, по которой линукса нет на десктопах.
> Это учитывая, что классический десктоп стремительно вымирает
Был вопрос и я ответил. К чему эти пространные оправдания с переводом темы и стрелок, совершенно неясно. Такое впечатление что вы, дорогой аноним, отвечаете на вопрос, который я не задавал.
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|9.80, анонн (?), 18:39, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Панеты и хромыебуки не взетеи(продавеное в американские коы не в счёт)
Авторитетное мнение не имеюего даже заваявсейся вненей кавы ии магазина по бизости и пиуего уже третий ден каки-то ребусы?
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|10.83, псевдонимус (?), 22:07, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>Авторитетное мнение не имеюего даже заваявсейся вненей кавы ии магазина по бизости и пиуего уже третий ден каки-то ребусы?
Ты драйверы usb3 0 на чужой ноут мне постав и я её тут же подкючу
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|11.85, анонн (?), 22:27, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>>заваявсейся вненей кавы ии магазина по бизости
> Ты драйверы usb3 0
>> внешней клавы
> usb3
Кажется, кого-то наеЪали.
> на чужой ноут
Кажется, некоторые пользователи виндовс/макоси начали что-то подозревать!
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|12.86, псевдонимус (?), 22:44, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>некоторые пользователи виндовс/макоси начали что-то подозревать!
Соверshенно верно Стараются тепер вас предупредит безрезутатно Будите испозоват недовинду
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|7.67, Gannet (ok), 04:14, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Вот ты срёшь на убунточку, а сам кагбе мимоходом умолчал что сам пользуешь. Давай и мы посрём на твой дистр, чё, слабо, умник?
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|8.73, нах (?), 11:16, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Вот ты срёшь на убунточку, а сам кагбе мимоходом умолчал что сам
"как прибили, так и держится". В смысле - чего клиент требует, из того куличик и слепим. Клиентов требующих не из дерьма и палок и способных за это заплатить - у меня, к сожалению, на горизонте нет. А и появятся - не возьмусь. Клиент не вечен (даже если это какой-нибудь netflix), а строчка в резюме "построил Тадж-Махал в натуральную величину на freebsd" не принесет нынче успеха у следующих работодателей. В отличие от известной субстанции, и можно даже в масштабе 1:10000, но непременно на 1000 инстансов.
> пользуешь. Давай и мы посрём на твой дистр, чё, слабо, умник?
это ты на б-жественную десяточку намекаешь? Не советую, instant karma может настичь: http://bash.org/?163301
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|5.51, SysA (?), 17:17, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Вообще-то контейнеры никогда не позиционировались как ВМы!
Только админам локалхоста не видна разница.
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|6.52, анонн (?), 17:41, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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> Вообще-то контейнеры никогда не позиционировались как ВМы!
Угу, а системда никогда не позиционировалась как "быстрый инит", помним-помним!
https://web.archive.org/web/20110924020630/http://lxc.sourceforge.net/
> The LXC package combines these Linux kernel mechanisms to provide a userspace container object, a [b]lightweight virtual system with full resource isolation[/b] and resource control for an application or a system.
> LXC started out with an efficient mechanism (existing Linux process management) and added isolation, [b]resulting in a system virtualization mechanism as scalable and portable as chroot[/b], capable of simultaneously supporting thousands of emulated systems on a single server while also providing lightweight virtualization options to routers and smart phones.
https://linuxcontainers.org/
> That is, containers which offer an environment as close as possible as the one you'd get from a VM but without the overhead that comes with running a separate kernel and simulating all the hardware.
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|7.77, SysA (?), 13:52, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Для тех, кто в танке:
> That is, containers which offer an environment as close as possible as the one you'd get from a VM but without the overhead that comes with running a separate kernel and simulating all the hardware.
Здесь имеется ввиду ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, а не защита!
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|8.79, анонн (?), 18:28, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Для тех, кто в танке:
>> That is, containers which offer an environment as close as possible as the one you'd get from a VM but without the overhead that comes with running a separate kernel and simulating all the hardware.
> Здесь имеется ввиду ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, а не защита!
Для тех, кто мерзнет вне танка: это современная формулировка.
А что там с (так изящно проигнорированным:
>> a lightweight virtual system with full resource isolation and resource control for an application or a system.
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|7.68, Gannet (ok), 04:16, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>> Вообще-то контейнеры никогда не позиционировались как ВМы!
> Именно так и позиционироваис И старые п-уны да админы окахостов пытаис донести
> мыс что это не совсем так Но кто учитыва мнение этих
> дурачков?
У тебя пальцы перебиты что-ли?
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|3.64, Аноним84701 (ok), 22:35, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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#60 > Именно так и позиционироваис И старые п-уны да админы окахостов пытаис донести мыс что это не совсем так Но кто учитыва мнение этих дурачков?
> Не Сама реаизация инукс-контейнеров и всего производного от них уязвима Даже системдаун-контейнеры(которые тот же lхц)
Похоже, оно еще и портит буквы 'л' и 'ъ', как и знаки препинания o_O …
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|4.65, псевдонимус (?), 22:47, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Просто я заи каву томатным соком Про постоянные дырки в lинукс-контейнерах будет что-нибуд? Норманые опенвз у вас быи тут говорят что они похие и вообще рип Но где же норманые?
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