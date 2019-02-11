11.02.2019 20:24  В состав OpenBSD добавлена собственная реализация rsync

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|2.3, Аноним (-), 20:34, 11/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–10 +/–
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Тупохомячковый близорукий брос. Вы в это действительно верите или просто поете не свои общепринятые шаблонные песни?
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|3.20, AntonAlekseevich (ok), 22:12, 11/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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В таком случае могу сказать, что вам нравится трагедия открытого программного обеспечения. (Возможно вы Windows-пользователь с амбицией, а "что просто так повторять".)
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|4.24, gg (??), 22:31, 11/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Запилили конкурента только из-за лицензионных соображений чтоб в свои закрытые системы вкорячить, видимо.
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|6.73, Аноним (73), 08:12, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Люди с советским образованием через 20 лет из разрушенной страны запустили человека в космом, с 2000 года прошло почти 20 лет. и где человек на Луне, хотябы второй раз?
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|8.78, Аноним (73), 09:36, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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А сейчас бумаги завались ко конским ценам, а в космос мы не летаем (вращение на высоте 300 км в последние 20 лет не в счёт).
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|5.68, Аноним (68), 07:17, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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А у вас точно было хорошее советское образование? Вы пишите с ошибками.
А на оппонента, который пишет с ошибками и кичится своим образованием, без смеха смотреть гельщя.
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|4.59, Тот_Самый_Анонимус (?), 06:01, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>Возможно вы Windows-пользователь
Как будто это что-то плохое.
Вы используете грязный приём: кто быстрее обвинит оппонента в том что тот Гитлер (зачёркнуто) Windows-пользователь, тот и прав.
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|7.111, виндотролль (ok), 17:48, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> А люди, которые пользуются линуксом сразу становятся элитой общества. Не давит лично
> вам синдром бога?
Я такого не говорил. Изучите логику, или думайте перед тем как пишете.
Человек, который попробовал и линукс, и виндоуз при прочих равных будет, используя вашу терминологию, "более элитарным"
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|8.126, Любитель правды (?), 08:08, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Спасибо за уточнение того, что синдром бога вам не давит.
Добавил вас в свой игнор лист, чтобы никогда больше не отвечать человеку с таким никнеймом.
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|6.135, Тот_Самый_Анонимус (?), 16:37, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> ну, вообще-то, плохое. С большой вероятностью виндоус пользователь — человек с узким кругозором.
Может это у вас узкий кругозор. раз вы ничего, кроме компьютеров в мире не знаете?
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|7.136, виндотролль (ok), 18:55, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Может это у вас узкий кругозор. раз вы ничего, кроме компьютеров в
> мире не знаете?
утипути. Мы на опеннете, и обсуждаем софт. Речь шла о софте.
Каким боком здесь что-то кроме компьютеров?
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|8.138, Тот_Самый_Анонимус (?), 19:43, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> утипути. Мы на опеннете, и обсуждаем софт. Речь шла о софте.
> Каким боком здесь что-то кроме компьютеров?
утипути мы на опеннете, зачем здесь ваши никчёмные рассуждения о чужом кругозоре?
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|9.139, виндотролль (ok), 19:57, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> утипути мы на опеннете, зачем здесь ваши никчёмные рассуждения о чужом кругозоре?
Вернемся к началу треда. Речь шла об упоминании винды, как будто это что-то плохое.
Да, плохое. Почему, объяснил.
Существуют в индустрии квалифицированные специалисты, которые пользуются виндами, такие знают обычно что-то кроме винды. И у таких людей от, будем честны (смотрите на мой ник), весьма толстого троллинга не пригорает.
Если же у вас пригорело, советую разобраться в себе. А лучше установите себе Linux и расширьте, наконец, свой кругозор.
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|6.125, andy (??), 07:13, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> юниксы при этом тоже угробили, причем больше бесплатностью чем технологическим совершенством
Это же какие например технологические совершенные Unix'ы?
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|2.6, Аноним (6), 20:41, 11/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Множество реализаций ведёт к тому, что есть нормальная, общепринятая, развивающаяся реализация и есть велосипед из OpenBSD. Как уже было с doas, Xorg/Xenocara, собственным форком gcc до этого.
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|3.11, Аноним84701 (ok), 21:08, 11/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+18 +/–
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> [b]нормальная, общепринятая[/b], развивающаяся реализация и есть [b]велосипед из OpenBSD[/b]. Как уже было с [b]doas[/b]
Кхе-кхе.
Во-первых (откуда у sudo ноги растут)
https://www.sudo.ws/changes.html
> 2019-01-07 Todd C. Miller <Todd.Miller [] sudo.ws>
> ...
> 2011-06-18 Todd C. Miller <Todd.Miller [] courtesan.com>
> ...
> 1993-02-15 Todd C. Miller <Todd.Miller [] courtesan.com>
(Внимание, слабонерным не читать! Возможен разрыв пу^W шаблона!)
> In my spare time I still hack on OpenBSD and continue to develop sudo, among other things.
> (c) Todd C. Miller
ну или
https://undeadly.org/cgi?action=article;sid=20080513124856
> OpenBSD Journal: How long have you been with the OpenBSD project?
> Todd Miller: I received commit access in July of 1996.
т.е. sudo -- на самом деле такой же "велосипед" из OpenBSD :)
Во-вторых, заменяли вполне обоснованно:
> There were some concerns that sudo was too big, running too much code in a privileged process.
Причем, Тед (тот самый автор-мейнтейр sudo) вроде тоже не протестовал.
Предполагалось, что те, кому нужны "продвинутые" возможности sudo, будут использовать его.
В-третьих:
https://www.opennet.ru/keywords/sudo.html
[code]
Раздел новостей (19 элементов)
1 [21.03.2018] Оценка влияния на безопасность плагинов к текстовым редакторам
2 [01.06.2017] В sudo устранена уязвимость, позволяющая переписать файл на системах с SELinux
5 [18.05.2012] Уязвимости в sudo, OpenOffice, Sympa, Libxml2, gdk-pixbuf, QuickTime, RealPlayer и Pidgin
6 [31.01.2012] В sudo найдена уязвимость, потенциально позволяющая получить root-доступ
[/code]
=> развитие … такое развитие.
Ну и last, but not least:
> merged "su" command replacement into systemd
> ...
> Replacing 'networking', 'resolvconf' and 'dhclient' by 'systemd-networkd' + 'systemd-resolved'
хотя да -- что позволено Юпитеру …
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|5.29, Aquarius (ok), 22:50, 11/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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У sudo и su разные области применения: в первом случае всё довольно гибко настраивается, а во втором, как ни крути, необходимо знать пароль root и быть в специальной группе (в разных системах разной)
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|5.33, Ordu (ok), 23:20, 11/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Редокс, Реакт, какая в жо разница как другие свое время и средства
> тратят?
При такой постановке вопроса, всё ещё проще: чего вообще переживать из-за альтернативных реализаций?
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|2.17, пох (?), 22:10, 11/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
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множество реализаций кривого by design хлама ведет только к множеству разнообразно глючащих реализаций кривого хлама. И более ни к чему.
А rdist мертв и похоронен, ага.
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|2.61, Аноним (60), 06:19, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Расскажи это маководам со своими доморощенными readlink, netstat и всем остальным. Ах, им уже ничего не поможет, точно. Ну, пример для наглядности заинтересованным будет.
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|2.5, Аноним (-), 20:39, 11/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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> вместо того, чтобы подавить Linux
Расскажи мне, представитель недалекого электората, зачем давить Linux? В свободном мире (в том числе и свободном для ПО) работают немного другие принципы основой из которых является принцип сосуществования и кооперация (электорату все это чуждо и не знакомо).
Если вычесть деньги и недостаток ресурсов (в идеальном мире нет этих проблем), то по большому счету между GPL или BSD разница пропадает совсем, т.к. и там и там в основе является открытость кода. Тогда и не нужна будет никому тупая возня с закрытием кода и попыткой выжать ресурсы с соседа.
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|3.9, Аноним (9), 20:55, 11/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Свободный мир с несвободными людьми, справедливое общество в котором правит дискреминация. Что ты куришь брат.
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|4.13, Аноним (-), 21:19, 11/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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А я и не говорил что большая часть "этих" людей пригодна чтобы строить нормальный мир. Ты, например, тоже не годишься.
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|7.39, Qwerty (??), 23:58, 11/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> GPL отвратителен только для проприетарного разработчика.
FreeBSD - проприетарная разработка?
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|8.62, Аноним (60), 06:23, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Естественно. И её цикл жизни это только подтверждает. Увеличение его связано лишь со свободными сторонами BSD, а то, что
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|9.128, псевдонимус (?), 08:19, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>Чисто проприетарные продукты дохнут за 2-4 года.
Вранё
>Свободная разработка впринципе не имеет такого понятия, как смерть
Свистёж
>через 50, через 100 лет можно вернуться к свободному проекту и использовать его тем или иным способом.
Провокация
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|7.56, Андрей (??), 03:41, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Если бы из rsync сделали LGPL librsync и эталонный фронтэнд GPL rsync, то и проблем бы не было. А так существующий librsync - это отдельный несовместимый проект. А rsync - монолитный не unix-way.
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|8.54, Аноним (54), 02:38, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Раньше таких троллей, просто скандирующих херню кругами, называли синонимами умственной неполноценности.
Аж так средняя просела что ли..
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|7.52, аноним3 (?), 02:13, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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нужен ресурс жёстко ограничивающий свободу самовыражения на этом ресурсе.
хахах. тебе бы закопирайтить это. ))) будешь ленином нового свободного мира))
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|2.44, Аноним (42), 01:16, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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нужна была более узкоспециализированная тулза - взяли и написали.
опций меньше - кода меньше. К чему тут весь этот сыр-бор?!
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|2.45, Ключевский (?), 01:21, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> А чем не устраивал оригинальный rsync, только лицензией?
Все много лет назад объяснил Линус Торвальдс. Цитирую: «I think the OpenBSD crowd is a bunch of masturbating monkeys»
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|6.87, Аноним (81), 11:03, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Вот только код Танненбаум изменять запрещал. А это означает, что она была практически проприетарна.
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|8.103, Ключевский (?), 15:20, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Видимо не всем запрещал, потому что в IV главе 'Just for fun'
> написано, что оригинальный Minix был не очень, но к нему были
> заплатки... Поищите "Брюса Эванса".
Лицензия запрещала. Читай внимательней, кудахтило.
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|9.105, ssh (ok), 15:33, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Лицензия запрещала. Читай внимательней, кудахтило.
Видимо поэтому, в той же самой главе написано, что из-за лицензионных ограничений, Линусу пришлось сначала приобрести миникс, а уже потом латать его патчами от Эванса.
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|9.137, Аноним84701 (ok), 19:32, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Лицензия запрещала. Читай внимательней, кудахтило.
Где именно читать?
> Эндрю Таненбаум – тот амстердамский профессор, который написал Minix, – хотел, чтобы система оставалась учебным инструментом. Поэтому она была намеренно изуродована. Существовали заплатки – то есть усовершенствования к Minix, в том числе знаменитая заплатка австралийского хакера Брюса Эванса (это был царь и бог Minix 386). С его заплаткой Minix на 386-м становилась намного лучше. Я начал читать телеконференцию по Minix в онлайне еще до покупки нового компьютера, поэтому с самого начала знал, что хочу установить именно усовершенствованную версию Эванса.[b] Но из-за лицензионных ограничений пришлось сначала купить исходную версию Minix, а потом изрядно повозиться, приделывая заплатки Эванса[/b]. Это было целое дело.
.
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|4.102, Ключевский (?), 15:20, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Кроме того, во времена создания Linux уже существовали альтернативы с открытым исходным
> кодом, так не следует ли и Линуса отнести в разряд "masturbating
> monkeys"?
Альтернатив для 386ых не существовало.
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|5.106, ssh (ok), 15:45, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Альтернатив для 386ых не существовало.
аминь ))
Вы прямо эталон двойных стандартов -- хочу вижу, хочу не вижу. Настолько не существовало, что о них даже в JfF написано. Думаю, если "копнуть" ньюсгруппы, окажется что и 386BSD шла ноздря в ноздрю.
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|6.112, пох (?), 20:38, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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она к финальному проигранному суду "шла".
И судьба ее была крайне малопредсказуемой, с прогнозом от хреново до совсем хреново.
к тому же хотела scsi контроллеров, а на типовом железе того времени то ли не запускалась вовсе, то ли с фокусами.
minix в это время был лабораторным нечто, непригодным ни для какой практической цели, да еще и с лицензией "смотри но не смей трогать". (начать с его бесполезной extfs, от которой убежали как только ядро вообще стало хоть как-то собираться)
При этом были вполне работающие SCO и IS, натурально показывающие что сделать по-нормальному - можно, и ничего особо волшебного в этом нет.
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|8.144, пох (?), 23:01, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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были, но либо за недетский прайс (причем за каждую детальку отдельно платить), либо не имело смысла тратить на них время, поскольку их ждал судебный бан (и это был нереальный подвиг, когда сначала выпилили весь at&tшный код, сама по себе задача тяжелая и бесперспективная, а потом таки умудрились дописать недостающее в Lite, причем два раза подряд. Сейчас таких людей не производят, секрет утерян).
А Линусу подвигов не хотелось, ему юникс на десктопе хотелось, ну и курсовик еще такой запилить, чтобы не стыдно сдавать было. Тут как раз и пригодилась поделка Таненбаума - но по своему прямому назначению, как учебная. В смысле, на нее глянули - "смотрите, а кода-то написать надо не так-то и много".
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|7.119, ssh (ok), 23:36, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Полностью согласен, но всё эти факты имеют вес и значимость сейчас, когда мы обладаем постзнанием.
Однако в тот момент, таких сведений не было, а это приводит нас к выводу, что альтернативы были, но они не устроили Линуса по тем или иным причинам и он решил писать своё.
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|3.66, Аноним (60), 06:48, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Дооо, "A Replacement Call for Random". Всё для посвященных. Не, остроумно, конечно. Но это плохо пахнет, когде черное называют белым, в результате.
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|1.43, Оффтоп (?), 01:16, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
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а в rsync можно сделать автоматический бекап в директории вида 'название оригинального местоположения'+'дата и время бекапа'? Или только сторонними скриптами?
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|2.53, ssh (ok), 02:13, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Не понятно, что Вы имеете ввиду под сторонними скриптами. Если речь о запуске: date, pwd, dirname, mkdir, cd, тогда да - сторонними.
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|2.67, Аноним (60), 06:50, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–5 +/–
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ОпенБСД оно ближе к винде по своей сути. И так подлизываются, и эдак, а винда всёравно стянула к себе linux-окружение, т.к. БСД ненужно
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|5.100, Клыкастый (ok), 13:58, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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ну да, ну да. ведь написать хороший софт для хорошей системы запещает лицензия. ой, нет. написать хороший софт для хорошей системы сложно, потому что код и протоколы закрыты. блин, опять нет. программистов под хорошую систему на годный софт нет, все ушли в негодную. опять нет. у вас есть объяснение, как получилось, что в годной хорошей системе с тракциллионом самых лучших в мире программистов, имея перед глазами исходники и открытые протоколы вдруг понадобилось втаскивать куски негодной системы по причине недостатка софта?
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|7.107, ssh (ok), 15:54, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Побуду КО, объясняю. gnu coreutils и всё остальное окружение - удобны. А
> писать их под винду за десятки лет существования никто не осилил.
> На bsd-шные же coreutils плюются все маководы, мс решила не идти
> жрать тот же кактус. Поэтому линукс-окружение.
Имхо не настолько значительная там разница. WSL только для запуска coreutils - слишком глобально. Ну и маководы плюются, из-за того, что не все солюшены со Stack Overflow подходят. ))
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|7.108, анонн (?), 16:21, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> На bsd-шные же coreutils плюются все маководы,
Ну эти-то, с их базовыми bash 3.2, awk (ровесником баша), nano 2.0 и прочим окаменевшим -- действительно авторитетные знатоки.
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|8.109, ssh (ok), 16:28, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Ну эти-то, с их базовыми bash 3.2, awk (ровесником баша), nano 2.0
> и прочим окаменевшим -- действительно авторитетные знатоки.
Подозреваю, что многие маководы и terminal.app никогда не запускали, а для нуждающихся есть brew.
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|9.110, анонн (?), 17:03, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>> Ну эти-то, с их базовыми bash 3.2, awk (ровесником баша), nano 2.0
>> и прочим окаменевшим -- действительно авторитетные знатоки.
> Подозреваю, что многие маководы и terminal.app никогда не запускали, а для нуждающихся есть brew.
Кэп сказал что плюются, значит плюются!
А то, что в том же бсдшном dd/cp безгеморный просмотр прогресса при копировании завезли лет на 20 до перепончатых "двигателей прогресса" …
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|10.117, пох (?), 22:09, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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не ссы, туда уже забрел "разработчик" которому забыли рассказать про ^T, и запилил такой же как в линуксе, кроме которого он ничего не умеет и не хочет уметь.
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|7.114, пох (?), 20:59, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Побуду КО, объясняю. gnu coreutils и всё остальное окружение - удобны
в современной винде? Найдите им хоть одно применение отдельно от линуксного барахла притащеного в ту же винду?
> А писать их под винду за десятки лет существования никто не осилил.
сигнуса не существовало, так и запишем. (как, впрочем, и возможности самому собрать на коленке)
а умер он ровно потому, что grep по вордовым документам работал как-то не так.
И awk по экселовым таблицам тоже не алле.
А visual basic у нас уже был.
Эх, опоздавшие родиться, вы бы хоть что поспрашивали прежде чем фантазировать.
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|8.124, Клыкастый (ok), 23:47, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> А visual basic у нас уже был.
Так он у вас и сейчас есть. Правда вспоминаете вы о нём всё больше на форумах да когда в смердящее легаси тычете и верещите "ваш либреоффис в нашем г0вне не выплывает".
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|9.145, пох (?), 23:03, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Так он у вас и сейчас есть.
ну просто сейчас много чего другого есть, а тогда он был единственным инструментом.
Но при этом виндоюзеру в разы более полезным чем сигнусовый комплект целиком.
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|6.113, пох (?), 20:55, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> ну да, ну да. ведь написать хороший софт для хорошей системы запещает лицензия. ой, нет.
> написать хороший софт для хорошей системы сложно
не то чтобы сложно, но манки кодер на пехепе - да, не справляется, и если вы видели какой-нибудь wamps или, что интереснее - последствия переноса такой "разработки" на юникс-сервер где ей полагается работать в проде...
> вдруг понадобилось втаскивать куски негодной системы по причине недостатка софта?
потому что юзверь хочет свою любимую бубунточку и ничего не менять, а то рассыпется.
При этом он и бубунточку не может (точнее не может ее совместить со служебными надобностями).
А имея перед глазами исходники и открытые протоколы - было совсем несложно его ублажить и запилить ему его убунточку в окошке винды.
Глядишь, он и дальше далеко ходить не будет, понесет свои денежки в ms'овский, а не какой еще клауд...
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|7.115, пох (?), 21:59, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> не то чтобы сложно, но манки кодер на пехепе - да, не справляется,
вот, собственно, типовые страдания такой обезьянки:
https://toster.ru/q/217009
этот был поумнее среднего, умел копипастить с тостерру и настраивать виртуалки, но, как видите - "очень некомфортно".
пришлось microsoft'у расстараться, сделать ему щастье.
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|8.122, Клыкастый (ok), 23:44, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> этот был поумнее среднего, умел копипастить с тостерру и настраивать виртуалки, но, как видите - "очень некомфортно".
кто бы мог подумать - вантузовое неумение ни во что кроме себя может быть неудобным.
> пришлось microsoft'у расстараться, сделать ему щастье.
это хорошо. а то ещё, раз перспективный, вдруг выяснит, что на вантузоплатформе его держит только привычка да запуск игрушки ААА раз в год... во перспективка-то...
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|7.120, Клыкастый (ok), 23:39, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> не то чтобы сложно, но манки кодер на пехепе
ну то, что вантузоюзеры, которых вы метко охарактеризовали как манки кодеры не умеют ничего кроме как в вантузе мышкой клац-клац, это понятно. но писать вебсервера они и не должны. и где вебсервера под вантуз, хочется спросить? протоколы открыты, исходники открыты, где тракциллион мегаудобных серверов? нет их. один убогий IIS сиротливо смердит, подыхая в тёмном углу.
> потому что юзверь хочет свою любимую бубунточку
вот те раз. у него же целый майкрософт - светоч человечества и тракциллион профессиональных программеров уровнем на два порядка выше господа Б-га. откуда взяться любимой убунточке?
> А имея перед глазами исходники и открытые протоколы - было совсем несложно его ублажить и запилить ему его убунточку в окошке винды.
Это хорошая идея, не спорю. Нам правда потом расхлёбывать поток ваших недоюзерей и недопрограммеров, но мы постараемся устоять...
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|8.146, пох (?), 23:09, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> и где вебсервера под вантуз, хочется спросить?
апач начиная с версии 2.0 чем не устраивает? Только зачем же платить деньги за лицензию (на саму винду), когда за углом БЕСПЛАТНА, ХАЛЯВААААА! ?
> откуда взяться любимой убунточке?
да я хз, не допрашивал - может дома, в дуалбуте. А может в ютубе.
> Это хорошая идея, не спорю. Нам правда потом расхлёбывать поток ваших недоюзерей и
> недопрограммеров, но мы постараемся устоять...
это ваши. "Но такое ваше,что лучше бы было наше".
Наши все еще могут в IIS и местами даже в asp. Знаю парочку работающих комьюнити сайтов с 98го года. Все еще живут. Но, опять же - то комьюнити, для себя делалось. А эффективный спросит "а зачем я вам зарплату плачу, чтоб еще и за лицензии отстегивать - вон же, халявное валяется, взять-взять-взять!"
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|2.98, Клыкастый (ok), 13:53, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Чтобы догнать виндоуз надо бежать туда же, куда бежит виндоуз. Но если вам надо именно туда, может вам Linux/BSD и не нужен?
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|3.116, пох (?), 22:08, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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им еще НАХАЛЯВУ!!!!
А вы думали, им нужен открытый софт? Ха!
А windows "туда" к сожалению, уже не бежит, а летит, периодически шмякаясь о выступы. Закрытие мобильной версии (наплевав на клиентов, которые были им верны до последнего), замена йожа на гуглоэшелон, отказ от QA...
Вендокапец, который так и не принес нам бесплатный шит, вполне способны осуществить дЭффективные менеджеры, без посторонней помощи.
А таких как Билл, увы, не делают больше.
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|4.121, Клыкастый (ok), 23:42, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> им еще НАХАЛЯВУ!!!!
> А вы думали, им нужен открытый софт? Ха!
да я ничего не думал. я сначала спрашиваю, а думаю над ответами уже...
> А таких как Билл, увы, не делают больше.
Да ладно, Брахман вона как отжигает: и ПшеРги прикупил, и опенсорсит. Чай не шудра какой.
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|4.123, псевдонимус (?), 23:47, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> А таких как Билл, увы, не делают больше.
Да адно таких кондомов хот отбавяй Прокормит бы их...прорв ненасытных всё съест готовы
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|2.133, Ананимус (?), 14:54, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Ребятки пишут защищенную OS. В rsynс недавно опять дыру нашли. Ребятки пишут себе защищенный rsync, никого не трогают, а ты батхертишь. Зачем ты так?
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|3.134, Andrey Mitrofanov (?), 15:18, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Ребятки пишут защищенную OS. В rsynс недавно опять дыру нашли. Ребятки пишут
> себе защищенный rsync, никого не трогают, а ты батхертишь. Зачем ты
> так?
Тэо ему шишдошс теребить мешает.
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