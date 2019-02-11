11.02.2019 20:24  В состав OpenBSD добавлена собственная реализация rsync

7.115 , пох ( ? ), 21:59, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] –1 + / – > не то чтобы сложно, но манки кодер на пехепе - да, не справляется, вот, собственно, типовые страдания такой обезьянки:

https://toster.ru/q/217009 этот был поумнее среднего, умел копипастить с тостерру и настраивать виртуалки, но, как видите - "очень некомфортно". пришлось microsoft'у расстараться, сделать ему щастье.

8.122 , Клыкастый ( ok ), 23:44, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] –2 + / – > этот был поумнее среднего, умел копипастить с тостерру и настраивать виртуалки, но, как видите - "очень некомфортно". кто бы мог подумать - вантузовое неумение ни во что кроме себя может быть неудобным. > пришлось microsoft'у расстараться, сделать ему щастье. это хорошо. а то ещё, раз перспективный, вдруг выяснит, что на вантузоплатформе его держит только привычка да запуск игрушки ААА раз в год... во перспективка-то...

7.120 , Клыкастый ( ok ), 23:39, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] –1 + / – > не то чтобы сложно, но манки кодер на пехепе ну то, что вантузоюзеры, которых вы метко охарактеризовали как манки кодеры не умеют ничего кроме как в вантузе мышкой клац-клац, это понятно. но писать вебсервера они и не должны. и где вебсервера под вантуз, хочется спросить? протоколы открыты, исходники открыты, где тракциллион мегаудобных серверов? нет их. один убогий IIS сиротливо смердит, подыхая в тёмном углу. > потому что юзверь хочет свою любимую бубунточку вот те раз. у него же целый майкрософт - светоч человечества и тракциллион профессиональных программеров уровнем на два порядка выше господа Б-га. откуда взяться любимой убунточке?

> А имея перед глазами исходники и открытые протоколы - было совсем несложно его ублажить и запилить ему его убунточку в окошке винды. Это хорошая идея, не спорю. Нам правда потом расхлёбывать поток ваших недоюзерей и недопрограммеров, но мы постараемся устоять...

8.146 , пох ( ? ), 23:09, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – > и где вебсервера под вантуз, хочется спросить? апач начиная с версии 2.0 чем не устраивает? Только зачем же платить деньги за лицензию (на саму винду), когда за углом БЕСПЛАТНА, ХАЛЯВААААА! ? > откуда взяться любимой убунточке? да я хз, не допрашивал - может дома, в дуалбуте. А может в ютубе. > Это хорошая идея, не спорю. Нам правда потом расхлёбывать поток ваших недоюзерей и

> недопрограммеров, но мы постараемся устоять... это ваши. "Но такое ваше,что лучше бы было наше".

Наши все еще могут в IIS и местами даже в asp. Знаю парочку работающих комьюнити сайтов с 98го года. Все еще живут. Но, опять же - то комьюнити, для себя делалось. А эффективный спросит "а зачем я вам зарплату плачу, чтоб еще и за лицензии отстегивать - вон же, халявное валяется, взять-взять-взять!"

