11.02.2019 20:24  В состав OpenBSD добавлена собственная реализация rsync

> [b]нормальная, общепринятая[/b], развивающаяся реализация и есть [b]велосипед из OpenBSD[/b]. Как уже было с [b]doas[/b]

Кхе-кхе.

Во-первых (откуда у sudo ноги растут)

https://www.sudo.ws/changes.html

> 2019-01-07 Todd C. Miller <Todd.Miller [] sudo.ws>

> ...

> 2011-06-18 Todd C. Miller <Todd.Miller [] courtesan.com>

> ...

> 1993-02-15 Todd C. Miller <Todd.Miller [] courtesan.com>

(Внимание, слабонерным не читать! Возможен разрыв пу^W шаблона!)

> In my spare time I still hack on OpenBSD and continue to develop sudo, among other things.

> (c) Todd C. Miller

ну или

https://undeadly.org/cgi?action=article;sid=20080513124856

> OpenBSD Journal: How long have you been with the OpenBSD project?

> Todd Miller: I received commit access in July of 1996.

т.е. sudo -- на самом деле такой же "велосипед" из OpenBSD :)



Во-вторых, заменяли вполне обоснованно:

> There were some concerns that sudo was too big, running too much code in a privileged process.

Причем, Тед (тот самый автор-мейнтейр sudo) вроде тоже не протестовал.

Предполагалось, что те, кому нужны "продвинутые" возможности sudo, будут использовать его.

В-третьих:

https://www.opennet.ru/keywords/sudo.html

[code]

Раздел новостей (19 элементов)

1 [21.03.2018] Оценка влияния на безопасность плагинов к текстовым редакторам

2 [01.06.2017] В sudo устранена уязвимость, позволяющая переписать файл на системах с SELinux

5 [18.05.2012] Уязвимости в sudo, OpenOffice, Sympa, Libxml2, gdk-pixbuf, QuickTime, RealPlayer и Pidgin

6 [31.01.2012] В sudo найдена уязвимость, потенциально позволяющая получить root-доступ

[/code]

=> развитие … такое развитие.

Ну и last, but not least:

> merged "su" command replacement into systemd

> ...

> Replacing 'networking', 'resolvconf' and 'dhclient' by 'systemd-networkd' + 'systemd-resolved'

хотя да -- что позволено Юпитеру …