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07.02.2019 09:09  Для Firefox развивается режим строгой изоляции страниц

Разработчики Mozilla сообщили об успехах развития проекта Fission, в рамках которого предпринята попытка модернизации архитектуры Firefox для повышения защищённости браузера. По аналогии с изменениями, предложенными летом прошлого года в Chrome, в Firefox планируется реализовать режим строгой изоляции сайтов, при котором страницы разных сайтов всегда размещаются в памяти разных процессов, в каждом из которых применяется свой sandbox. Разделение осуществляется не по вкладкам, а по доменам, что позволит дополнительно изолировать содержимое внешних скриптов и iframe-блоков.

Проект развивается уже около года и в конце февраля достигнет состояния первого тестового выпуска (Milestone 1), в котором будет реализована возможность выноса выполнения содержимого iframe в отдельные процессы. В дальнейшем начнётся работа по адаптации подсистем Firefox для использования предложенной модернизированной архитектуры. В настоящее время Firefox запускает несколько процессов-обработчиков (от 1 до 7, в зависимости от настроек), каждый из которых обслуживает несколько вкладок, а также запускает отдельные процессы для WebExtension и интерфейса.

  1. Главная ссылка к новости (https://mystor.github.io/fissi...)
  2. OpenNews: Улучшение sandbox-изоляции в Firefox
  3. OpenNews: Выпуск sandboxed-tor-browser, прослойки для изоляции Tor Browser
  4. OpenNews: Усиление защиты Chrome
  5. OpenNews: Оценка потребления памяти Firefox в многопроцессном режиме
  6. OpenNews: Проект по интеграции поддержки Tor в Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 09:24, 07/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Во почему у меня так логаеть.
    До 7 процессоров на вкладки.
    А у меня один, и то двупоточный.
     
     
  • 2.2, Шериф (?), 09:29, 07/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Больше похоже не проблему индейцев.
     
  • 2.13, Ordu (ok), 10:09, 07/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Оу, тебе придётся ещё страдать, и гораздо хуже Mozilla параллелит всё, что можн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:41, 07/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > У меня -- увы -- травы недостаточно, чтобы представить что в результате может получиться.

    OpenCL?
    OpenMP 5.0?

     
  • 1.3, Qwerty (??), 09:31, 07/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >По аналогии с изменениями, предложенными летом прошлого года в Chrome

    Вот так из ведущих Firefox скатился до догоняющего. Gud nite, sweat prints.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:39, 07/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Они не догоняют, а усовершенствуют. Написано же.
     
     
  • 3.9, Qwerty (??), 09:48, 07/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Они не догоняют, а усовершенствуют. Написано же.

    Firefox не догоняет, Firefox совершенствует.
    Firefox не собирает телеметрию, Firefox ведёт наблюдения.
    Firefox не продаёт твои данные, Firefox проводит маркетинговые исследования.
    Firefox не устарел, Firefox консервативен.
    Firefox не плодит процессы пачками, Firefox рационально использует ресурсы ПК.

    Ну вы понели.

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 10:09, 07/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "понели" "понели", уже все "понели".
    А за рекламу Firefox, отдельное огромное спасибо!
     
     
  • 5.18, Qwerty (??), 10:46, 07/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А за рекламу Firefox, отдельное огромное спасибо!

    Firefox не обс@рают, Firefox рекламируют.

     
  • 4.15, Аноним (7), 10:16, 07/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пути Фаерфокса неисповедимы.
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:32, 07/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как же теперь вк будет уведомлениями моргать?..
     
     
  • 2.5, Andrey Mitrofanov (?), 09:37, 07/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как же теперь вк будет уведомлениями моргать?..

    На гугль уповаем:

    ...сделает стандарт на уведомительный светодиод для настоль-PC для файерфокса.   </нет>

     
  • 2.17, Дегенератор (ok), 10:42, 07/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Азбукой Морзе на светодиоде роутера
     
  • 1.6, IronMan (?), 09:38, 07/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    То есть теперь он будет жрать память и ресурсы процессора как хром, или даже больше?
     
     
  • 2.8, Crazy Alex (ok), 09:45, 07/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    оно ж уже?
     
     
  • 3.10, Andrey Mitrofanov (?), 09:48, 07/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > оно ж уже?

    они совершенствуют, а совершенству нет предела.

     
  • 3.11, IronMan (?), 09:57, 07/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    У меня нет. Хромиум на 3 гигах ОЗУ и Intel GMA забивает всю память уже на 4-5 вкладках, при попытке воспроизвести видео чаще всего зависает. Возможно, нужно включить софтовый декодинг, но я просто открываю Фаерфокс и все прекрасно работает.
     
  • 2.12, Аноним (14), 10:06, 07/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну а что Вы хотите, накладные расходы ядра на 171 обслуживание 187 процесса,... весь текст скрыт [показать]
     

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