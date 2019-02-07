07.02.2019 09:09  Для Firefox развивается режим строгой изоляции страниц

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|3.16, Аноним (16), 10:41, 07/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> У меня -- увы -- травы недостаточно, чтобы представить что в результате может получиться.
OpenCL?
OpenMP 5.0?
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|3.9, Qwerty (??), 09:48, 07/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Они не догоняют, а усовершенствуют. Написано же.
Firefox не догоняет, Firefox совершенствует.
Firefox не собирает телеметрию, Firefox ведёт наблюдения.
Firefox не продаёт твои данные, Firefox проводит маркетинговые исследования.
Firefox не устарел, Firefox консервативен.
Firefox не плодит процессы пачками, Firefox рационально использует ресурсы ПК.
Ну вы понели.
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|2.5, Andrey Mitrofanov (?), 09:37, 07/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Как же теперь вк будет уведомлениями моргать?..
На гугль уповаем:
...сделает стандарт на уведомительный светодиод для настоль-PC для файерфокса. </нет>
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|3.11, IronMan (?), 09:57, 07/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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У меня нет. Хромиум на 3 гигах ОЗУ и Intel GMA забивает всю память уже на 4-5 вкладках, при попытке воспроизвести видео чаще всего зависает. Возможно, нужно включить софтовый декодинг, но я просто открываю Фаерфокс и все прекрасно работает.
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