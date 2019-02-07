07.02.2019 09:09  Для Firefox развивается режим строгой изоляции страниц

Разработчики Mozilla сообщили об успехах развития проекта Fission, в рамках которого предпринята попытка модернизации архитектуры Firefox для повышения защищённости браузера. По аналогии с изменениями, предложенными летом прошлого года в Chrome, в Firefox планируется реализовать режим строгой изоляции сайтов, при котором страницы разных сайтов всегда размещаются в памяти разных процессов, в каждом из которых применяется свой sandbox. Разделение осуществляется не по вкладкам, а по доменам, что позволит дополнительно изолировать содержимое внешних скриптов и iframe-блоков.

Проект развивается уже около года и в конце февраля достигнет состояния первого тестового выпуска (Milestone 1), в котором будет реализована возможность выноса выполнения содержимого iframe в отдельные процессы. В дальнейшем начнётся работа по адаптации подсистем Firefox для использования предложенной модернизированной архитектуры. В настоящее время Firefox запускает несколько процессов-обработчиков (от 1 до 7, в зависимости от настроек), каждый из которых обслуживает несколько вкладок, а также запускает отдельные процессы для WebExtension и интерфейса.



