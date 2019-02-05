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05.02.2019 14:12  Уязвимость в Libreoffice и Openoffice, позволяющая выполнить код при открытии документа

Раскрыты сведения об уязвимости (CVE-2018-16858) в офисных пакетах LibreOffice и Apache OpenOffice, позволяющей выполнить код в системе при открытии специально оформленного документа в формате ОDT.

Проблема вызвана отсутствием необходимых проверок в коде обработки встроенных в документ макросов, которые могут вызываться при наступлении различных событий, таких как наведение мыши на элемент. Используя символы "../" в пути к обработчику злоумышленник может выйти за пределы базовых каталогов со скриптами (share/Scripts/python и user/Scripts/python) и запустить при наступлении события произвольную функцию из любого существующего Python-скрипта.

Для выполнения своего кода использована особенность присутствующего в большинстве дистрибутивов скрипта pydoc.py (также входит в поставку LibreOffice для Windows - python-core-3.5.5\lib\pydoc.py), в котором определена функция tempfilepager(), запускающая любой исполняемый файл с произвольными аргументами через вызов функции os.system(). Например, для выполнения калькулятора при наведении ссылки на определённую область в документе достаточно подключить к обработчику события "dom:mouseover" скрипт вида "vnd.sun.star.script:../../lib/python3.5/pydoc.py$tempfilepager(1, gnome-calculator )?language=Python&location=share".

Уязвимость без лишней огласки в прошлом году была устранена в выпусках LibreOffice 6.0.7 и 6.1.3. В актуальном выпуске Apache OpenOffice 4.1.6 проблема остаётся неисправленной. В качестве обходного пути блокирования уязвимости в OpenOffice рекомендуется удалить файл pythonscript.py из каталога приложения (например, /opt/openoffice4/program/pythonscript.py). Проблема также ещё не устранена в Debian Jessie, Ubuntu 16.04 и SUSE/openSUSE. RHEL/CentOS, а также Ubuntu 18.04+ проблеме не подвержены. Обновление пакетов выпущено для Fedora 28.

В OpenOffice и в LibreOffice до версии 6.0 включительно эксплуатация уязвимости ограничена запуском существующих локальных Python-скриптов из-за отсутствия поддержки передачи аргументов в функции, вызываемые из макросов. Для атаки на OpenOffice и на старые версии LibreOffice злоумышленник должен добиться размещения своего Python скрипта, например, распространяя его в ZIP-архиве вместе с ODT-документом. При атаке на LibreOffice 6.1.x можно использовать системный скрипт pydoc.py для выполнения произвольных файлов с любыми параметрами.

Дополнительно упоминается возможный вектор атаки через пакет ImageMagick, который использует LibreOffice для преобразования некоторых типов файлов. Атака через обработчики изображений на базе ImageMagick опасна тем, что документ с эксплоитом можно передать под видом JPEG или PNG-файла, в котором вместо картинки находится файл ODT (такой файл будет обработан так как MIME-тип распознаётся по содержимому, а не полагаясь на расширение). Теоретически проблема может затронуть и автоматические построители миниатюр для рабочего стола и индексаторы файлов, если они используют LibreOffice для разбора документов. В этом случае для атаки может быть достаточно просто загрузить документ с эксплоитом или просмотреть каталог с ним в Nautilus.



  1. Главная ссылка к новости (https://insert-script.blogspot...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.6
  3. OpenNews: Уязвимость в LibreOffice
  4. OpenNews: Уязвимость в Apache OpenOffice
  5. OpenNews: Три уязвимости в Apache OpenOffice
  6. OpenNews: Выпуск LibreOffice 6.0.1 с устранением уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: libreoffice, openoffice
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 14:47, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    > Проблема также ещё не устранена в Debian Jessie, Ubuntu 16.04 и SUSE/openSUSE

    Да зачем им новые версии, за циферками только гнаться

     
     
  • 2.11, Ilya Indigo (ok), 16:10, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    В openSUSE Libreoffice 6.2.0.3, проблемы в 6.2 не могло быть изначально.
    Не понимаю, зачем автор изначальной статьи упомянул об openSUSE поставив её в один ряд с deb-подобными.
     
  • 1.2, Аноним (2), 15:06, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    зачем вообще в документах макросы? Чтоб нескучно было? Документы - чтобы документировать, а не программировать. "Программирую в либреоффисе", бл976.
     
     
  • 2.5, Qwerty (??), 15:35, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >зачем вообще в документах макросы? Чтоб нескучно было?

    Молодой человек предлагает плодить exe-шники на каждый бехгалтерский чих?

     
     
  • 3.6, идиот (?), 15:43, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А неплохая идея так то.

    Шаблонизатор (2 шт.: для документа и для вебморды) + golang = готовый документ на выходе.

     
     
  • 4.13, Qwerty (??), 16:13, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А неплохая идея так то.
    > Шаблонизатор (2 шт.: для документа и для вебморды) + golang = готовый
    > документ на выходе.

    Поздравляю, ты только что изобрёл макросы.

     
     
  • 5.17, Annoynymous (ok), 16:50, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А почему бы не сделать макрос в отдельном файле? Да ещё потребовать бит исполняемый для файла с макросами?

    Ну так, к примеру.

     
  • 3.8, konst555 (?), 16:03, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >бехгалтерский чих

    бехгалтера нужны исключительно для выдачи з/п.
    тот кто их использует как-то иначе - параноик. imho, конечно. И шутка, если кто не поянл.

     
  • 2.10, kuksha12 (ok), 16:07, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я когда-то сделал полуавтоматическое "восстановление буквы ё" в открытом документе MS Word. Потому что это нужно именно в открытом документе, чтобы всегда было у корректора под рукой, а не в отдельной программе. Иначе на пустом месте начинаются пляски с форматированием.
    И куча корректорских задач решается до сих пор на VBA именно по этой причине.
    Никогда не говори "никогда" :)
     
     
  • 3.19, Аноним (2), 17:00, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нужность буквы "ё" под большим сомнением с самого момента выдумывания этой нескучной буквы. ("Щоб було как у французов, алфавит с диакритическими знаками!11")
     
  • 1.4, 111 (??), 15:23, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    ч0рт ! жду ООО 4.1.7 :(
     
  • 1.7, YetAnotherOnanym (ok), 16:01, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "особенность присутствующего в большинстве дистрибутивов скрипта pydoc.py (также входит в поставку LibreOffice для Windows - python-core-3.5.5\lib\pydoc.py), в котором определена функция tempfilepager(), запускающая любой исполняемый файл с произвольными аргументами через вызов функции os.system()"
    Ай, молодцы!
     
     
  • 2.12, аноним3 (?), 16:13, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    это они себе кувалду на ногу уронили)) такие вещи обычно хотя бы ограничивают возможными аргументами. но видно было лень допиливать.
     
  • 1.9, Аноним (9), 16:04, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А что кто-то может прислать файлик в формате ODT? Я думал это что-то вроде локального низкоуровневого файлового кэша)). Описан какой-то не реальный кейс (по крайне мере в кириллицаписной стране).
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:48, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я могу прислать.
     
  • 1.14, Синьор Еврей (?), 16:23, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Пихтон = бэкдор линукса.
    Это как VB эксплоиты на MS Office
     
     
  • 2.18, Аноним (16), 16:51, 05/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Пихтон = бэкдор линукса.

    Если так рассуждать, тогда любой скриптовый - бекдор. Вот Perl возьмём с его однострочниками. Чёрт ногу сломит там загогулину отыскать.

     
  • 1.15, Аноним (15), 16:27, 05/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В шестой версии вордпроцессора либры глючит xneur -- содержимое перекодируемого текста  портится.  
     

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