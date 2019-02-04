04.02.2019 12:19  В eBPF найдена возможность обхода защиты ядра Linux от атаки Spectre

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|1.1, Аноним (1), 12:37, 04/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Поясните мне, я тупенький, это что опять процессоры понерфятся из-за патча от этой фигни? Причём предлагают прямо в ядро запилить, т.е. чтоб отключить это чудо надо будет ядро пересобирать или где?
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|2.4, бублички (?), 12:50, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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читай новость ещё раз. уязвимость в ядре, в ядро и запилят исправление. или тебе иной путь представляется?
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|1.2, Qwerty (??), 12:38, 04/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Интересно, а есть ли хотя бы один массовый случай взлома чего бы то ни было с использованием этих атак? Или вот-вот будет, вот завтра уже, вот готово почти? Такая буря, да, кажется, лишь в стакане.
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|2.5, КО (?), 12:51, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Так эту хрень (tcp стек загружаемый в ядро jit компилятором из под пользователя) только-только стали завозить в обязательном порядке. Поэтому и нет атак. Вот будет в каждом rhel, тогда можно будет про случаи массового взлома рассуждать.
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|3.11, Qwerty (??), 14:39, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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И опять "могут быть". Вай, баюс-баюс, побежал за новым Intel Core i1488, где эта ошибка "исправлена", но через пару лет снова откроется. АТО Путин нападёт^W^W данные украдут!
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|2.8, нах (?), 13:08, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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проблема этих штук в том, что ты не узнаешь - в отличие от типовых атак, которые, даже если ограничились только чтением чего неположенного, все равно могут оставить на память трейсы в логах и прочие подозрительные следы, если не идеально пошло с первого раза, тут будет только повышенная ненадолго загрузка процессора.
поймать такое за ручку - сложно.
А вполне работающих p-o-c - было.
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|1.3, Buzzer (?), 12:44, 04/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Я правильно понимаю, что пока не сменится поколение нынешних процессоров, выпуск патчей против Spectre/Meltdown - это война с ветряными мельницами?..
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|2.6, КО (?), 12:54, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Нет ничего более постоянного, чем временное. Пока памяти в кеше не будет, хоть ... ешь - её будут шарить, пока времени на все проверки не будет, для обработки операции и будут брать любой расшаренный кусок...
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|2.9, AnonPlus (?), 13:10, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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В Coffee Lake часть атак пофиксили на аппаратном уровне, но, в целом, надо кардинально перепиливать архитектуру, а это будет только в следующем поколении.
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|2.13, бублички (?), 14:58, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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с разморозкой. пока ты потчевал к этому приходили и неоднократно. к чему по-твоему Microsoft внедрила DEP начиная с Windows XP? к чему LSM и AppArmor? к чему SELinux? к чему Grsecurity?
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