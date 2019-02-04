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04.02.2019 12:19  В eBPF найдена возможность обхода защиты ядра Linux от атаки Spectre

В ядре Linux найдена уязвимость (CVE-2019-7308), позволяющая обойти защиту от проведения атак класса Spectre v1 через использование подсистемы eBPF. Проблема устранена в выпусках ядра 4.19.19 и 4.20.6, но в дистрибутивах пока остаётся неисправленной (Debian, RHEL, SUSE, Ubuntu).

Для чтения данных из привилегированных областей памяти при помощи атаки Spectre v1 необходимо наличие в привилегированном коде определённой последовательности команд. Подобные сочетания команд были удалены из ядра Linux, но разработчики не учли то, что подсистема eBPF позволяет инициировать выполнение в контексте ядра произвольных BPF-программ. Через манипуляцией с байткодом BPF атакующий может добиться выполнения JIT-компилятором eBPF необходимого для совершения атаки Spectre v1 сочетания машинных инструкций, приводящих к спекулятивному обращению к внешним областям памяти при совершении операций с указателем.

Дополнительно, можно отметить предложение включить в состав ядра Linux патч, реализующий дополнительный режим для отключения базирующейся на использовании PSTATE-бита SSBS (Speculative Store Bypass Safe) защиты от атак Spectre. Подобная защита ощутимо снижает производительность, поэтому включается на уровне приложения при помощи команды PR_SET_SPECULATION_CTRL в prctl (как правило, атаке подвержены программы с JIT, например, Java). Проблема в том, что при отключении спекулятивных операций, данное состояние наследуется и для дочерних процессов. Для отключения наследования защиты (наследования блокировки спекулятивных операций) при запуске новых процессов предложен флаг PR_SPEC_DISABLE_NOEXEC.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Линус Торвальдс поднял вопрос целесообразности расширенной защиты от Spectre v2
  3. OpenNews: Атака NetSpectre, приводящая к утечке содержимого памяти по сети
  4. OpenNews: Два новых варианта уязвимости Spectre. Усиление защиты Chrome
  5. OpenNews: Представлена Spectre-NG, группа из 8 новых уязвимостей в процессорах
  6. OpenNews: Атака по определению состояния памяти процессов при помощи страничного кэша
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: spectre, kernel
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  • 1.1, Аноним (1), 12:37, 04/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Поясните мне, я тупенький, это что опять процессоры понерфятся из-за патча от этой фигни? Причём предлагают прямо в ядро запилить, т.е. чтоб отключить это чудо надо будет ядро пересобирать или где?
     
     
  • 2.4, бублички (?), 12:50, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    читай новость ещё раз. уязвимость в ядре, в ядро и запилят исправление. или тебе иной путь представляется?
     
  • 1.2, Qwerty (??), 12:38, 04/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Интересно, а есть ли хотя бы один массовый случай взлома чего бы то ни было с использованием этих атак? Или вот-вот будет, вот завтра уже, вот готово почти? Такая буря, да, кажется, лишь в стакане.
     
     
  • 2.5, КО (?), 12:51, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Так эту хрень (tcp стек загружаемый в ядро jit компилятором из под пользователя) только-только стали завозить в обязательном порядке. Поэтому и нет атак. Вот будет в каждом rhel, тогда можно будет про случаи массового взлома рассуждать.
     
  • 2.7, GentooBoy (ok), 13:01, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    С учетом массовости облаков, массовые взломы могут быть ну очень массовыми.
     
     
  • 3.11, Qwerty (??), 14:39, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И опять "могут быть". Вай, баюс-баюс, побежал за новым Intel Core i1488, где эта ошибка "исправлена", но через пару лет снова откроется. АТО Путин нападёт^W^W данные украдут!
     
  • 2.8, нах (?), 13:08, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    проблема этих штук в том, что ты не узнаешь - в отличие от типовых атак, которые, даже если ограничились только чтением чего неположенного, все равно могут оставить на память трейсы в логах и прочие подозрительные следы, если не идеально пошло с первого раза, тут будет только повышенная ненадолго загрузка процессора.
    поймать такое за ручку - сложно.
    А вполне работающих p-o-c - было.

     
  • 2.12, asdasdsd (?), 14:44, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А ничего что смысл нахождения уязвимростей в том, чтоб таких случаев небыло?
     
  • 1.3, Buzzer (?), 12:44, 04/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я правильно понимаю, что пока не сменится поколение нынешних процессоров, выпуск патчей против Spectre/Meltdown - это война с ветряными мельницами?..
     
     
  • 2.6, КО (?), 12:54, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет ничего более постоянного, чем временное. Пока памяти в кеше не будет, хоть  ... ешь - её будут шарить, пока времени на все проверки не будет, для обработки операции и будут брать любой расшаренный кусок...
     
  • 2.9, AnonPlus (?), 13:10, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В Coffee Lake часть атак пофиксили на аппаратном уровне, но, в целом, надо кардинально перепиливать архитектуру, а это будет только в следующем поколении.
     
  • 1.10, Аноним (10), 13:59, 04/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    когда они уже наконец придут к выводу, что сама по себе ос - уязвимость? ведь она позволяет исполнять произвольный код
     
     
  • 2.13, бублички (?), 14:58, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    с разморозкой. пока ты потчевал к этому приходили и неоднократно. к чему по-твоему Microsoft внедрила DEP начиная с Windows XP? к чему LSM и AppArmor? к чему SELinux? к чему Grsecurity?
     
     
  • 3.14, arisu (ok), 16:30, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > пока ты потчевал

    кого потчевал, таракан? чем?

     

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