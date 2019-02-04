04.02.2019 11:00  В 29 Android-приложениях для работы с камерой и фото выявлен вредоносный код

3.33 , Ordu ( ok ), 13:00, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – > Вообще можно было бы посоветовать AppStore как идеал, но это решение не для нищуков. Сейчас с айфонами ходит каждый второй, а ты всё ещё веришь в сказки, что iPhone -- это признак состоятельности? iPhone был признаком статуса, он на этом взлетел, но это давно в прошлом. Сегодня iPhone с точки зрения статусности не сильно лучше китайского нонейма.

3.34 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 13:00, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – >но это решение не для нищуков А вот когда я про таких чудаков рассказывал — мне не верили. «Наговариваешь ты, AlexYeCu, на эпплофанатов» — говорили мне.

3.35 , нах ( ? ), 13:01, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – не для нищуков, не умеющих быстро бегать, ты хотел сказать? ;-) Знаю одного мастера, уже три ипхона "подарившего" бедноте. Не, ни один в find-my-shovel не зареген, оно ж за ним следит, пацаны могут пользоваться спокойно. ну и нормальной системы разграничения доступа, управляемой пользователем, а не апсторой, нет и там. 4.41 , Школьник ( ok ), 13:27, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – >ну и нормальной системы разграничения доступа, управляемой пользователем, а не апсторой, нет и там. define "нормальной" И да, есть еще одна маленькая, но очень существенная разница - в AppStore за малейший намек в исходниках на танцы наподобие тех, что вытворяют эти 29 панфиловцев, банят не только приложение, но и разраба с его developer account.

5.50 , Аноним84701 ( ok ), 14:41, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – > И да, есть еще одна маленькая, но очень существенная разница - в AppStore за малейший намек в исходниках на танцы наподобие тех, что вытворяют эти 29 панфиловцев, банят не только приложение, но и разраба с его developer account. Эх, хорошо там, в вашей реальности. А нас, к сожалению, все не так :(

https://appleinsider.com/articles/18/09/07/more-malicious-apps-found-in-mac-ap

> More malicious apps found in Mac App Store that are stealing user data https://www.reddit.com/r/assholedesign/comments/a1h3xf/this_app_tricks_you_int

https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2018/10/19/banned-scam-app-immediate

> The company ran a scammy subscription app that was banned by Apple for a sneaky user interface that conned people into purchasing expensive subscriptions to its simple utility app: QR Code Scanner.

> Now, just a few days later it's back on the App Store. https://www.forbes.com/sites/kateoflahertyuk/2018/12/03/scam-apple-apps-use-th

> These Scam Apple Apps Use The Fingerprint Scanner To Steal Cash .

5.53 , нах ( ? ), 15:19, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – > define "нормальной" вообще-то нормальная - это когда у приложения НЕТ никакого доступа к данным других приложений. Есть лишь апи, причем не позволяющий "нечаяно" что-то потырить. та же адресная книга - нафига к ней кому-то полный доступ? Обычному приложению нужна запись из нее, как правило - одна, ну так и дайте ж пользователю ее выбрать - и отправьте назад только его выбор.

Поиск, управление - оставьте приложению самой адресной книги. Которой при этом нафиг не надо лазить в телефонный модуль, не говоря уже о чем другом. Но это недостижимая мечта, достижимая - хотя бы просто доступный в один тык пальца набор разрешений, который можно менять на ходу - и без возможности опять же приложению их проверить - при обращении к запрещенной юзером камере - получи пустое место. То ли камеры нету, то ли она снимает карман, вид изнутри, то ли тебе не положено. хрен там :-( > банят не только приложение, но и разраба с его developer account. ну новый купит, паспорт от другого китайца возьмет - кто их различает-то?

Они ж не за державу, а за бабки работают (в отличие, что характерно, от многих нормальных разработчиков, которые брезгуют во все это лезть), могут и будут оплачивать нужную и полезную им услугу.