04.02.2019 11:00  В 29 Android-приложениях для работы с камерой и фото выявлен вредоносный код

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|1.2, Школьник 9 класс (?), 11:05, 04/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+16 +/–
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Вместо того чтобы дать функциональную и гибкую систему управления контроля прав приложений Гугл с запозданием удаляет зловредны.
Ах, ну да, с гибкой системой управления ведь и аналитику Гугла ограничат - не выгодно.
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|2.9, Школьник 9 класс (?), 11:25, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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А у он разве лучше мониторит зловреды? Не особо в курсе его системы работ. Чем его использование безопаснее Гугла? Ну кроме того, что это не Гугл.
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|3.28, Qwerty (??), 12:35, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Нет, не лучше. Нет, не безопаснее.
Просто реклама там не Гугловская, а от разработчиков F-Droid, им-то тоже кушать надо.
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|2.25, DmA (??), 12:12, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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да прикольно же было -заходишь на какой-нибудь сайт с помощью ИЕ6, а у тебя сдром выезжает :)
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|2.22, Анимус (?), 11:56, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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- Так, сынок, а это ещё что?
- Мам, ты не подумай, это зловред из гуглплея сам поставил!
- Аа, зловред, значит...
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|2.27, DmA (??), 12:17, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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лучше ПО скачивать с официальных сайтов, а у большей половины приложений в гугл плей и сайтов-то нет, максимум электронная почта разработчика. Безымянные они там почти все! Сделанные анонимусами, неудивительно, что либо там изначально зловреды, либо разработчик настолько неопытен, что и не знает, что там проблемы c безопасностью...
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|6.43, AlexYeCu_not_logged (?), 13:28, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>для начала им рекомендуется погуглить, что называется компьютерным вирусом
В каждой теме про лишние права и недокументированное поведение Андроидо-приложений появляется виндоюзер с воплями про вирусы под линукс.
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|3.45, iPony (?), 13:52, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> лучше ПО скачивать с официальных сайтов, а у большей половины приложений в гугл плей и сайтов-то нет, максимум электронная почта разработчика
Это всмысле, если я за день (не торопясь) сделаю сайт моднявый на Bootstrap (или что сейчас модно), то это чего-то меняет?
Ну что-то похожее на это https://1blocker.com
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|2.29, Qwerty (??), 12:36, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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F-Droid - ключевое слово "с относительно" свободным. Там те же яйца, только всего одно и маленькое.
Вообще можно было бы посоветовать AppStore как идеал, но это решение не для нищуков.
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|3.33, Ordu (ok), 13:00, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Вообще можно было бы посоветовать AppStore как идеал, но это решение не для нищуков.
Сейчас с айфонами ходит каждый второй, а ты всё ещё веришь в сказки, что iPhone -- это признак состоятельности? iPhone был признаком статуса, он на этом взлетел, но это давно в прошлом. Сегодня iPhone с точки зрения статусности не сильно лучше китайского нонейма.
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|3.34, AlexYeCu_not_logged (?), 13:00, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>но это решение не для нищуков
А вот когда я про таких чудаков рассказывал — мне не верили. «Наговариваешь ты, AlexYeCu, на эпплофанатов» — говорили мне.
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|3.35, нах (?), 13:01, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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не для нищуков, не умеющих быстро бегать, ты хотел сказать? ;-)
Знаю одного мастера, уже три ипхона "подарившего" бедноте. Не, ни один в find-my-shovel не зареген, оно ж за ним следит, пацаны могут пользоваться спокойно.
ну и нормальной системы разграничения доступа, управляемой пользователем, а не апсторой, нет и там.
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|4.41, Школьник (ok), 13:27, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>ну и нормальной системы разграничения доступа, управляемой пользователем, а не апсторой, нет и там.
define "нормальной"
И да, есть еще одна маленькая, но очень существенная разница - в AppStore за малейший намек в исходниках на танцы наподобие тех, что вытворяют эти 29 панфиловцев, банят не только приложение, но и разраба с его developer account.
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|5.50, Аноним84701 (ok), 14:41, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> И да, есть еще одна маленькая, но очень существенная разница - в AppStore за малейший намек в исходниках на танцы наподобие тех, что вытворяют эти 29 панфиловцев, банят не только приложение, но и разраба с его developer account.
Эх, хорошо там, в вашей реальности. А нас, к сожалению, все не так :(
https://appleinsider.com/articles/18/09/07/more-malicious-apps-found-in-mac-ap
> More malicious apps found in Mac App Store that are stealing user data
https://www.reddit.com/r/assholedesign/comments/a1h3xf/this_app_tricks_you_int
https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2018/10/19/banned-scam-app-immediate
> The company ran a scammy subscription app that was banned by Apple for a sneaky user interface that conned people into purchasing expensive subscriptions to its simple utility app: QR Code Scanner.
> Now, just a few days later it's back on the App Store.
https://www.forbes.com/sites/kateoflahertyuk/2018/12/03/scam-apple-apps-use-th
> These Scam Apple Apps Use The Fingerprint Scanner To Steal Cash
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|5.53, нах (?), 15:19, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> define "нормальной"
вообще-то нормальная - это когда у приложения НЕТ никакого доступа к данным других приложений. Есть лишь апи, причем не позволяющий "нечаяно" что-то потырить.
та же адресная книга - нафига к ней кому-то полный доступ? Обычному приложению нужна запись из нее, как правило - одна, ну так и дайте ж пользователю ее выбрать - и отправьте назад только его выбор.
Поиск, управление - оставьте приложению самой адресной книги. Которой при этом нафиг не надо лазить в телефонный модуль, не говоря уже о чем другом.
Но это недостижимая мечта, достижимая - хотя бы просто доступный в один тык пальца набор разрешений, который можно менять на ходу - и без возможности опять же приложению их проверить - при обращении к запрещенной юзером камере - получи пустое место. То ли камеры нету, то ли она снимает карман, вид изнутри, то ли тебе не положено.
хрен там :-(
> банят не только приложение, но и разраба с его developer account.
ну новый купит, паспорт от другого китайца возьмет - кто их различает-то?
Они ж не за державу, а за бабки работают (в отличие, что характерно, от многих нормальных разработчиков, которые брезгуют во все это лезть), могут и будут оплачивать нужную и полезную им услугу.
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|4.54, нах (?), 15:25, 04/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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те кто думают своей, давно сообразили бы, что кнопок по хорошему нужно четыре - принять звонок, сбросить звонок и громкость.
numpad нафиг не нужен - вручную номера кроме бабушек никто не набирает, в качестве текстовой клавиатуры он чудовищно неудобен.
Все остальное на сенсорном экране таки делать проще.
И проблема гуглошпионов не в отсутствии кнопок (хотя этот идиотизм, продвигаемый гуглом принудительно, заставляет таки задуматься, чем именно кнопки помешали рептилоидам) а в том что они шпионы от рождения, сколько намордников не надевай на крокодила - все равно крокодил.
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