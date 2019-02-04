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04.02.2019 11:00  В 29 Android-приложениях для работы с камерой и фото выявлен вредоносный код

Компания Trend Micro выявила в каталоге Google Play 29 программ для работы с камерой и обработки изображений, выполняющих скрытые вредоносные действия. Три вредоносных приложения насчитывают более миллиона загрузок (Pro Camera Beauty, Cartoon Art Photo и Emoji Camera), одно - более 500 тысяч загрузок (Artistic effect Filter), а семь - от 100 до 500 тысяч загрузок. В сумме выявленные вредоносные приложения были загружены 4.3 млн. раз.

В части приложений присутствовал код для показа рекламных заставок, отображаемых после разблокировки экрана телефона. Подстановка всплывающего окна с рекламой осуществлялась фоновым обработчиком и производилась независимо от запуска приложений, поэтому большинство пользователей не связывали появление подобной рекламы с установленными приложениями. Кроме того, программы скрывали свои пиктограммы из списка приложений, что затрудняло из удаление. В ряде случаев при клике на фиктивном всплывающем рекламном блоке производился проброс на сайты с фишингом для сбора персональных данных, в некоторых ситуациях на устройство пользователя загружалось платное приложение для показа порнографии.

В другой части программ, как правило предназначенных для обработки селфи, была выявлена скрытая отправка на внешние серверы обрабатываемых или снимаемых на камеру фотографий. При этом в отличие от программ скрыто использующих облачные сервисы для обработки фотографий, в выявленных вредоносных приложениях явно заявлялось об обращении к online-сервисам (например, для ретуширования или улучшения лица на селфи), но на деле фотографии отправлялись на серверы злоумышленников, а вместо возвращения отредактированного изображения выводилось фиктивное приглашение обновить программу. Предполагается, что собираемые селфи использовались злоумышленниками для формирования коллекции уникальных фотографий для создания профилей фиктивных пользователей.

Проблемные приложения (Google уже удалил их из Google Play):

  • Pro Camera Beauty 1,000,000+
  • Cartoon Art Photo 1,000,000+
  • Emoji Camera 1,000,000+
  • Artistic effect Filter 500,000+
  • Art Editor 100,000+
  • Beauty Camera 100,000+
  • Selfie Camera Pro 100,000+
  • Horizon Beauty Camera 100,000+
  • Super Camera 100,000+
  • Art Effects for Photo 100,000+
  • Awesome Cartoon Art 100,000+
  • Art Filter Photo 50,000+

  • Art Filter Photo Effcts 10,000+
  • Cartoon Effect 10,000+
  • Art Effect 10,000+
  • Photo Editor 5,000+
  • Wallpapers HD 5,000+
  • Magic Art Filter Photo Editor 5,000+
  • Fill Art Photo Editor 1,000+
  • ArtFlipPhotoEditing 1,000+
  • Art Filter 1,000+
  • Cartoon Art Photo 1,000+
  • Prizma Photo Effect 1,000+
  • Cartoon Art Photo Filter 100+
  • Art Filter Photo Editor 100+
  • Art Effect 50+
  • Photo Art Effect 10+
  • Cartoon Photo Filter 5+


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.trendmicro.com/tr...)
  2. OpenNews: Для платформы Android обнаружено вредоносное ПО, записывающее телефонные переговоры
  3. OpenNews: Анализ несанкционированной записи звука и видео в Android-приложениях
  4. OpenNews: Большинство VPN-приложений для Android не заслуживают доверия
  5. OpenNews: Анализ уязвимостей в Android-приложениях с открытыми сетевыми портами
  6. OpenNews: В 22 приложениях, загруженных из Google Play более 2 млн раз, выявлен вредоносный код
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: android, malware
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  • 1.1, нах (?), 11:05, 04/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    как, у ведроида всего 29 приложений работающих с камерой?

     
     
  • 2.21, КО (?), 11:55, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +8 +/
    в день. :)
     
  • 1.2, Школьник 9 класс (?), 11:05, 04/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +16 +/
    Вместо того чтобы дать функциональную и гибкую систему управления контроля прав приложений Гугл с запозданием удаляет зловредны.
    Ах, ну да, с гибкой системой управления ведь и аналитику Гугла ограничат - не выгодно.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:57, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Эта проблема решается белыми списками вшитыми намертво.
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 14:54, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Годится только для бытовой техники, а Андроид корчит из себя нечто похожее на компьютер.
     
  • 1.4, К.А. (?), 11:09, 04/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    И у всех названия как под копирку
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:16, 04/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Кто-нибудь удивлён?
     
  • 1.8, InuYasha (?), 11:18, 04/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Вот поэтому F-Droid, и только F-Droid. И никакого гугла на телефоне.
     
     
  • 2.9, Школьник 9 класс (?), 11:25, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А у он разве лучше мониторит зловреды? Не особо в курсе его системы работ. Чем его использование безопаснее Гугла? Ну кроме того, что это не Гугл.
     
     
  • 3.13, гимеи (?), 11:36, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +14 +/
    нет приложений, нет дыр. все просто
     
  • 3.28, Qwerty (??), 12:35, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Нет, не лучше. Нет, не безопаснее.
    Просто реклама там не Гугловская, а от разработчиков F-Droid, им-то тоже кушать надо.
     
     
  • 4.32, Ordu (ok), 12:57, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Я не замечал там рекламы. Ты можешь привести пример приложения с рекламой?
     
  • 3.40, Аноним (40), 13:22, 04/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    За все 3 года использования блокировщик Adguard не заблокировал ни одной рекламы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.44, Аноним84701 (ok), 13:39, 04/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Да https f-droid org en about https f-droid org wiki page Antifeatures co... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.49, Аноним (49), 14:38, 04/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Приложения собираются из исходников самим F-Droid, исходники качаются с гитхаб-а... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним (14), 11:41, 04/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Благодаря Google все становится на свои места звонить - телефон, снимать - каме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, DmA (??), 12:12, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да прикольно же было -заходишь на какой-нибудь сайт с помощью ИЕ6, а у тебя сдром выезжает :)
     
  • 1.17, Emma Charlotte Duerre Watson (?), 11:48, 04/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Друг спрашивает, что за платное приложение для показа порнографии?
     
     
  • 2.22, Анимус (?), 11:56, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    - Так, сынок, а это ещё что?
    - Мам, ты не подумай, это зловред из гуглплея сам поставил!
    - Аа, зловред, значит...
     
  • 1.20, Аноним (20), 11:55, 04/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    GPlay - помойка, есть f-Droid с относительно свободным софтом.
     
     
  • 2.27, DmA (??), 12:17, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    лучше ПО скачивать с официальных сайтов, а у большей половины приложений в гугл плей и сайтов-то нет, максимум электронная почта разработчика. Безымянные они там почти все! Сделанные анонимусами, неудивительно, что либо там изначально зловреды, либо разработчик настолько неопытен, что и не знает, что там проблемы c безопасностью...
     
     
  • 3.30, rshadow (ok), 12:53, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну что гусары, кто будет шутить про виндоюзеров?
     
     
  • 4.37, AlexYeCu_not_logged (?), 13:02, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Ну что гусары, кто будет шутить про виндоюзеров?

    Рано, ещё даже про «нет вирусов под линукс» не прокукарекали.

     
     
  • 5.39, Аноним (14), 13:19, 04/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    т к виндоюзерам нечего делать тут Потому что для начала им рекомендуется погуг... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.43, AlexYeCu_not_logged (?), 13:28, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >для начала им рекомендуется погуглить, что называется компьютерным вирусом

    В каждой теме про лишние права и недокументированное поведение Андроидо-приложений появляется виндоюзер с воплями про вирусы под линукс.

     
  • 3.45, iPony (?), 13:52, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > лучше ПО скачивать с официальных сайтов, а у большей половины приложений в гугл плей и сайтов-то нет, максимум электронная почта разработчика

    Это всмысле, если я за день (не торопясь) сделаю сайт моднявый на Bootstrap (или что сейчас модно), то это чего-то меняет?

    Ну что-то похожее на это https://1blocker.com

     
  • 3.47, Аноним (14), 14:14, 04/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Не факт Недавно проверял приложение Commander One для macOS Установленное из м... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.29, Qwerty (??), 12:36, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    F-Droid - ключевое слово "с относительно" свободным. Там те же яйца, только всего одно и маленькое.

    Вообще можно было бы посоветовать AppStore как идеал, но это решение не для нищуков.

     
     
  • 3.33, Ordu (ok), 13:00, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вообще можно было бы посоветовать AppStore как идеал, но это решение не для нищуков.

    Сейчас с айфонами ходит каждый второй, а ты всё ещё веришь в сказки, что iPhone -- это признак состоятельности? iPhone был признаком статуса, он на этом взлетел, но это давно в прошлом. Сегодня iPhone с точки зрения статусности не сильно лучше китайского нонейма.

     
  • 3.34, AlexYeCu_not_logged (?), 13:00, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >но это решение не для нищуков

    А вот когда я про таких чудаков рассказывал — мне не верили. «Наговариваешь ты, AlexYeCu, на эпплофанатов» — говорили мне.

     
  • 3.35, нах (?), 13:01, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не для нищуков, не умеющих быстро бегать, ты хотел сказать? ;-)

    Знаю одного мастера, уже три ипхона "подарившего" бедноте. Не, ни один в find-my-shovel не зареген, оно ж за ним следит, пацаны могут пользоваться спокойно.

    ну и нормальной системы разграничения доступа, управляемой пользователем, а не апсторой, нет и там.

     
     
  • 4.41, Школьник (ok), 13:27, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >ну и нормальной системы разграничения доступа, управляемой пользователем, а не апсторой, нет и там.

    define "нормальной"

    И да, есть еще одна маленькая, но очень существенная разница - в AppStore за малейший намек в исходниках на танцы наподобие тех, что вытворяют эти 29 панфиловцев, банят не только приложение, но и разраба с его developer account.

     
     
  • 5.50, Аноним84701 (ok), 14:41, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > И да, есть еще одна маленькая, но очень существенная разница - в AppStore за малейший намек в исходниках на танцы наподобие тех, что вытворяют эти 29 панфиловцев, банят не только приложение, но и разраба с его developer account.

    Эх, хорошо там, в вашей реальности. А нас, к сожалению, все не так :(
    https://appleinsider.com/articles/18/09/07/more-malicious-apps-found-in-mac-ap
    > More malicious apps found in Mac App Store that are stealing user data

    https://www.reddit.com/r/assholedesign/comments/a1h3xf/this_app_tricks_you_int
    https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2018/10/19/banned-scam-app-immediate
    > The company ran a scammy subscription app that was banned by Apple for a sneaky user interface that conned people into purchasing expensive subscriptions to its simple utility app: QR Code Scanner.
    > Now, just a few days later it's back on the App Store.

    https://www.forbes.com/sites/kateoflahertyuk/2018/12/03/scam-apple-apps-use-th
    > These Scam Apple Apps Use The Fingerprint Scanner To Steal Cash

    .

     
  • 5.53, нах (?), 15:19, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > define "нормальной"

    вообще-то нормальная - это когда у приложения НЕТ никакого доступа к данным других приложений. Есть лишь апи, причем не позволяющий "нечаяно" что-то потырить.

    та же адресная книга - нафига к ней кому-то полный доступ? Обычному приложению нужна запись из нее, как правило - одна, ну так и дайте ж пользователю ее выбрать - и отправьте назад только его выбор.
    Поиск, управление - оставьте приложению самой адресной книги. Которой при этом нафиг не надо лазить в телефонный модуль, не говоря уже о чем другом.

    Но это недостижимая мечта, достижимая - хотя бы просто доступный в один тык пальца набор разрешений, который можно менять на ходу - и без возможности опять же приложению их проверить - при обращении к запрещенной юзером камере - получи пустое место. То ли камеры нету, то ли она снимает карман, вид изнутри, то ли тебе не положено.

    хрен там :-(

    > банят не только приложение, но и разраба с его developer account.

    ну новый купит, паспорт от другого китайца возьмет - кто их различает-то?
    Они ж не за державу, а за бабки работают (в отличие, что характерно, от многих нормальных разработчиков, которые брезгуют во все это лезть), могут и будут оплачивать  нужную и полезную им услугу.

     
  • 2.48, Аноним (48), 14:15, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А если туда свободных помоев залить, помойкой не будет?
    Вон в NPM свободные скрипты.
     
  • 1.24, лютый жабист__ (?), 12:04, 04/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    OpenCamera наше всё. Якобы опенсорс. Хотя, на телефоне всё равно пресс другого гогна с троянами, поэтому облегчение весьма условное.
     
  • 1.31, vz_2 (?), 12:56, 04/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    жаль нет нормальных кнопочников с нормальными камерами
     
     
  • 2.36, нах (?), 13:01, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    есть, только там телефон забыли встроить.
     
  • 2.42, Аноним (40), 13:28, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кому нужны кнопочные телефоны в 2019? Бабушкам?
     
     
  • 3.46, YetAnotherOnanym (ok), 14:13, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тем, кто думает своей головой.
     
     
  • 4.54, нах (?), 15:25, 04/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    те кто думают своей, давно сообразили бы, что кнопок по хорошему нужно четыре - принять звонок, сбросить звонок и громкость.

    numpad нафиг не нужен - вручную номера кроме бабушек никто не набирает, в качестве текстовой клавиатуры он чудовищно неудобен.
    Все остальное на сенсорном экране таки делать проще.

    И проблема гуглошпионов не в отсутствии кнопок (хотя этот идиотизм, продвигаемый гуглом принудительно, заставляет таки задуматься, чем именно кнопки помешали рептилоидам) а в том что они шпионы от рождения, сколько намордников не надевай на крокодила - все равно крокодил.

     
  • 1.38, Сергей (??), 13:11, 04/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А почему скайпа в списке нет? Вредоносном софте искать вредоносный код бессмысленно?
     
  • 1.51, Аноним (51), 14:49, 04/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Photo Editor сюда за что? И написано 5000 установок. У него за 50 млн, вроде. И это отличный софт.
     

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