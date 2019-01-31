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31.01.2019 12:13  Развиваемая проектом openSUSE система управления контейнерами Kubic адаптирована для ARM64

Разработчики openSUSE сообщили об обеспечении поддержки архитектуры AArch64 в инструментарии Kubic, позволяющем развернуть и поддерживать кластер для запуска приложений в изолированных контейнерах. Для загрузки предлагается iso-образ (1.1 Гб), предоставляющие готовое решение для создания систем CaaS (Container as a Service) на серверных платах с процессорами на базе архитектуры AArch64. Решение собирается из единой кодовой базы, также используемой для формирования сборок для архитектуры x86_64.

Из ограничений редакции для AArch64 отмечается недоступность некоторых пакетов, специфичных для систем x86_64, например, не поддерживается kubernetes-dashboard. Базовый загрузочный образ сформирован для 64-разрядных ARM-плат с поддержкой UEFI c достаточно большим объёмом ОЗУ (более 1 Гб), таких как Overdrive 1000, D05 и ThunderX2. Для плат без UEFI, таких как Pine64 и Raspberry Pi 3, подготовлен отдельный образ на базе MicroOS (урезанный дистрибутива с атомарной установкой обновлений, настройкой через cloud-init, доступным только для чтения корневым разделом с Btrfs, runtime Podman/CRI-O и Docker). Возможна огранизация автоматизированной установки на большое число машин с использованием типового профиля AutoYaST или загрузка узлов по сети (PXE/tftpboot).

Окружение Kubic построено на базе дистрибутива openSUSE (репозиторий Tumbleweed), инструментария Docker, платформы оркестровки кластера изолированных контейнеров Kubernetes и системы централизованного управления конфигурацией Salt. Для управления кластером предлагается интерфейс Velum, который позволяет в один клик развернуть кластер на базе Kubernetes и организовать управление им, в том числе добавлять и удалять узлы, осуществлять мониторинг сбоев, определять политики установки обновлений. Запуск Kubernetes на узлах осуществляется в виртуальных машинах, развёрнутых на базе libvirt или OpenStack. Поддерживается запуск контейнеров, подготовленных при помощи инструментария Docker. Образы контейнеров распространяются в виде RPM-пакетов.



  1. Главная ссылка к новости (https://kubic.opensuse.org/blo...)
  2. OpenNews: SUSE и openSUSE представили Kubic, платформу для развёртывания контейнерной инфраструктуры
  3. OpenNews: Выпуск Cilium 1.1, сетевой системы для Linux-контейнеров, основанной на BPF
  4. OpenNews: Оценка безопасности новой системы контейнерной изоляции Nabla
  5. OpenNews: Выпуск cистемы управления контейнерной виртуализацией Docker 18.09
  6. OpenNews: Выпуск RancherOS 1.5, ОС на базе контейнерной изоляции
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kubic, suse, opensuse, arm, container
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  • 1, Аноним (1), 12:46, 31/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Хорошая новость :-) Я думал, что я один слежу за этим. Но оказывается, что кому-то из тех, кто пишет новости, эта тема тоже интересна
     
     
  • 2, A.Stahl (ok), 12:52, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >оказывается, что кому-то из тех, кто пишет новости, эта тема тоже интересна

    Вау, круто!

     

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