31.01.2019 12:13  Развиваемая проектом openSUSE система управления контейнерами Kubic адаптирована для ARM64

Разработчики openSUSE сообщили об обеспечении поддержки архитектуры AArch64 в инструментарии Kubic, позволяющем развернуть и поддерживать кластер для запуска приложений в изолированных контейнерах. Для загрузки предлагается iso-образ (1.1 Гб), предоставляющие готовое решение для создания систем CaaS (Container as a Service) на серверных платах с процессорами на базе архитектуры AArch64. Решение собирается из единой кодовой базы, также используемой для формирования сборок для архитектуры x86_64.

Из ограничений редакции для AArch64 отмечается недоступность некоторых пакетов, специфичных для систем x86_64, например, не поддерживается kubernetes-dashboard. Базовый загрузочный образ сформирован для 64-разрядных ARM-плат с поддержкой UEFI c достаточно большим объёмом ОЗУ (более 1 Гб), таких как Overdrive 1000, D05 и ThunderX2. Для плат без UEFI, таких как Pine64 и Raspberry Pi 3, подготовлен отдельный образ на базе MicroOS (урезанный дистрибутива с атомарной установкой обновлений, настройкой через cloud-init, доступным только для чтения корневым разделом с Btrfs, runtime Podman/CRI-O и Docker). Возможна огранизация автоматизированной установки на большое число машин с использованием типового профиля AutoYaST или загрузка узлов по сети (PXE/tftpboot).

Окружение Kubic построено на базе дистрибутива openSUSE (репозиторий Tumbleweed), инструментария Docker, платформы оркестровки кластера изолированных контейнеров Kubernetes и системы централизованного управления конфигурацией Salt. Для управления кластером предлагается интерфейс Velum, который позволяет в один клик развернуть кластер на базе Kubernetes и организовать управление им, в том числе добавлять и удалять узлы, осуществлять мониторинг сбоев, определять политики установки обновлений. Запуск Kubernetes на узлах осуществляется в виртуальных машинах, развёрнутых на базе libvirt или OpenStack. Поддерживается запуск контейнеров, подготовленных при помощи инструментария Docker. Образы контейнеров распространяются в виде RPM-пакетов.