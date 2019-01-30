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30.01.2019 10:30  Релиз дистрибутива Tails 3.12 и браузера Tor Browser 8.0.5

Доступен релиз специализированного дистрибутива Tails 3.12 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 Гб.

В новом выпуске полностью изменены методы установки дистрибутива. Помимо iso-образа теперь формируется преднастроенный системный образ для копирования на USB-носители и запуска в виртуальных машинах. Проведена оптимизация процесса загрузки дистрибутива. Добавлена подсказка при попытке запуска утилиты su вместо sudo. Ядро Linux обновлено до версии 4.19, обновлён микрокод для процессоров AMD и Intel, а также большинство прошивок. Из поставки удалён пакет Liferea (для чтения RSS следует использовать Thunderbird). Tor Browser обновлён до выпуска 8.0.5, а Thunderbird до версии 60.4.0.

Одновременно, выпущена новая версия специализированного браузера Tor Browser 8.0.5, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. В новом выпуске осуществлена синхронизация с выпуском Firefox 60.5.0 ESR, в котором устранено 8 критических уязвимостей (CVE-2018-18500 плюс 7 объединены под CVE-2018-18501). Компоненты Tor обновлены до новой стабильной ветки 0.3.5. Из тестовой ветки Tor Browser 8.5 бэкпортирована поддержка режима изоляции range-запросов при загрузке PDF (в pdfjs включена опция disableRange). Обновлены выпуски встроенных дополнений Torbutton 2.0.10, HTTPS Everywhere 2019.1.7 и NoScript 10.2.1.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.3.5
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.11 и браузера Tor Browser 8.0.4
  4. OpenNews: Доля государственных фондов США в финансировании Tor снизилась с 85% до 51%
  5. OpenNews: Релиз web-браузера GNU IceCat 60.3.0 с поддержкой Tor
  6. OpenNews: Проект Tor начал тестирование браузера для платформы Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tails, tor
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  • 1.1, Аноним (1), 11:07, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Нужно для защиты от патерналистов, которые слишком много о себе воображают.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:58, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Я тут заметил, что при заходе на некоторые сайты с выключенным noscript, браузер начинает пытаться подключиться к локалхосту по vnc. Совсем уже оборзели.
     
  • 2.8, Владислав Терентьев (?), 14:09, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Когда захожу на сайт Нaвaльнoго, мой провайдет из задрищенска сбрасывает коннект, и автоматически не переподключается. Приходится вручную, причем подключиться можно через 5 минут, не раньше. Вряд ли это PКH придумал, видимо какая-то инициатива местных xoлуeв. Так что без Tor'а нынче никак.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 14:26, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Да вообще оборзели! Уже прямо негде почитать про богатства Соловьева.
     
  • 1.2, odd.mean (ok), 11:18, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    А где же тот анон, который "я всегда с собой беру..."? Заболел или на уроках?
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:20, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кто ставит тор в контейнер, тот молодец.
     
     
  • 2.6, DmA (??), 14:02, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    есть как бы для этой цели whonix, но и так пойдёт
     
  • 2.7, Аноним (-), 14:05, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Да прибудет с тобой Whonix, брат! Ставь его на виртуалки и не знай беды. А еще советую почитать документацию на официальном сайте, много полезных советов там есть.
     
  • 1.5, Аноним (-), 14:02, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Я всегда с собой беру Tails и Tor-браузер! :)
     
     
  • 2.9, 50524 (?), 14:11, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ну наконец-то!
     
  • 1.10, Vitas (??), 14:16, 30/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Купил Turris Omnia, настроил на нем Double VPN от 2х провайдеров (получилась цепочка из 4х серверов), а поверх на машинах стоит Tor. Полет нормальный.
     
     
  • 2.13, iPony (?), 14:28, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Turris Omnia

    Тоже вот начал смотреть месяц назад. Но оказалось что версий с 1GB ОЗУ уже не найдёшь так легко. Только 2 ГБ ОЗУ остались. Как-то жирно для роутера.
    Такое ощущение что Turris Omnia в архивные модели у них переходит.

    Там у них MOX скоро бабахнет. https://mox.turris.cz/en/overview/

     
  • 2.14, Аноним (14), 14:32, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    держите в курсе!
     

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