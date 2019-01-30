30.01.2019 10:30  Релиз дистрибутива Tails 3.12 и браузера Tor Browser 8.0.5

Доступен релиз специализированного дистрибутива Tails 3.12 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 Гб.

В новом выпуске полностью изменены методы установки дистрибутива. Помимо iso-образа теперь формируется преднастроенный системный образ для копирования на USB-носители и запуска в виртуальных машинах. Проведена оптимизация процесса загрузки дистрибутива. Добавлена подсказка при попытке запуска утилиты su вместо sudo. Ядро Linux обновлено до версии 4.19, обновлён микрокод для процессоров AMD и Intel, а также большинство прошивок. Из поставки удалён пакет Liferea (для чтения RSS следует использовать Thunderbird). Tor Browser обновлён до выпуска 8.0.5, а Thunderbird до версии 60.4.0.

Одновременно, выпущена новая версия специализированного браузера Tor Browser 8.0.5, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. В новом выпуске осуществлена синхронизация с выпуском Firefox 60.5.0 ESR, в котором устранено 8 критических уязвимостей (CVE-2018-18500 плюс 7 объединены под CVE-2018-18501). Компоненты Tor обновлены до новой стабильной ветки 0.3.5. Из тестовой ветки Tor Browser 8.5 бэкпортирована поддержка режима изоляции range-запросов при загрузке PDF (в pdfjs включена опция disableRange). Обновлены выпуски встроенных дополнений Torbutton 2.0.10, HTTPS Everywhere 2019.1.7 и NoScript 10.2.1.



