29.01.2019 10:20  Выпуск медиасервера Gerbera 1.3

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Доступен релиз медиасервера Gerbera 1.3, продолжающего развитие проекта MediaTomb после прекращения его разработки. Gerbera поддерживает протоколы UPnP, в том числе спецификацию UPnP MediaServer 1.0, и позволяет организовать трансляцию мультимедийного контента в локальной сети с возможностью просмотра видео и прослушивания звука на любом UPnP-совместимом устройстве, включая телевизоры, игровые приставки, смартфоны и планшеты. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.
Поддерживается перекодирование контента на лету для вывода в форматах, поддерживаемых заданным устройством. Управление вещанием производится через web-интерфейс. Из мультимедийных файлов автоматически извлекаются метаданные и строится коллекция, доступная для навигации со всех устройств, оснащённых web-браузером.
Особенности нового выпуска:
- Улучшена поддержка телевизоров Samsung DTV;
- В базовую поставку включена поддержка форматов кодирования звука FLAC, Wavpack и DSD (Direct Stream Digital);
- Решены проблемы с перекодирование потоков, передаваемых с использованием протокола HTTP;
- Обеспечена корректная поддержка свойства upnp:date при сортировке альбомов на UPNP-устройствах;
- Организована передача в скрипты импорта опций для управления ресурсами (звуковые каналы и т.п.);
- Добавлена поддержка тегов для классической музыки (композитор, дирижёр, оркестр);
- Улучшен установочный скрипт;
- Добавлена возможность настройки заголовка для основного экрана интерфейса;
- Для сборки теперь необходим компилятор с поддержкой стандарта C++17 (clang, gcc-7, gcc-8).
Основные возможности Gerbera:
- Навигация по мультимедийной коллекции и воспроизведение через UPnP;
- Извлечение метаданных из файлов mp3, ogg, flac, jpeg и т.п.;
- Построение миниатюр на основе данных из Exif;
- Возможность создания определяемого пользователем серверного интерфейса, в зависимости от извлечённых метаданных (настраиваемые через JavaScript виртуальные контейнеры);
- Автоматическое сканирование изменения содержимого каталогов (по расписанию или через inotify);
- Web-интерфейс с древовидным представлением содержимого БД и файловой системы, позволяющий добавлять, удалять, редактировать и просматривать контент;
- Гибкая система перекодировщиков на основе плагинов и скриптов-обработчиков;
- Возможность проброса видео с YouTube на UPnP-устройство;
- Поддержка информации с сервиса LastFM;
- Генерация миниатюр на лету при помощи libffmpegthumbnailer;
- Поддержка внешних URL (можно создавать ссылки на определённый интернет-контент и просматривать его через UPnP);
- Функция Active Items, позволяющая запускать скрипты на сервере при запросе определённых элементов по HTTP;
- Гибкая система настройки, позволяющая изменять поведение сервера;
- Поддержка платформ Linux, FreeBSD, NetBSD, macOS, eCS и архитектур
x86, Alpha, ARM, MIPS, Sparc, PowerPC.