29.01.2019 10:20  Выпуск медиасервера Gerbera 1.3

Доступен релиз медиасервера Gerbera 1.3, продолжающего развитие проекта MediaTomb после прекращения его разработки. Gerbera поддерживает протоколы UPnP, в том числе спецификацию UPnP MediaServer 1.0, и позволяет организовать трансляцию мультимедийного контента в локальной сети с возможностью просмотра видео и прослушивания звука на любом UPnP-совместимом устройстве, включая телевизоры, игровые приставки, смартфоны и планшеты. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2. Поддерживается перекодирование контента на лету для вывода в форматах, поддерживаемых заданным устройством. Управление вещанием производится через web-интерфейс. Из мультимедийных файлов автоматически извлекаются метаданные и строится коллекция, доступная для навигации со всех устройств, оснащённых web-браузером. Особенности нового выпуска: Улучшена поддержка телевизоров Samsung DTV;

В базовую поставку включена поддержка форматов кодирования звука FLAC, Wavpack и DSD (Direct Stream Digital);

Решены проблемы с перекодирование потоков, передаваемых с использованием протокола HTTP;

Обеспечена корректная поддержка свойства upnp:date при сортировке альбомов на UPNP-устройствах;

Организована передача в скрипты импорта опций для управления ресурсами (звуковые каналы и т.п.);

Добавлена поддержка тегов для классической музыки (композитор, дирижёр, оркестр);

Улучшен установочный скрипт;

Добавлена возможность настройки заголовка для основного экрана интерфейса;

Для сборки теперь необходим компилятор с поддержкой стандарта C++17 (clang, gcc-7, gcc-8).





Основные возможности Gerbera: Навигация по мультимедийной коллекции и воспроизведение через UPnP;

Извлечение метаданных из файлов mp3, ogg, flac, jpeg и т.п.;

Построение миниатюр на основе данных из Exif;

Возможность создания определяемого пользователем серверного интерфейса, в зависимости от извлечённых метаданных (настраиваемые через JavaScript виртуальные контейнеры);

Автоматическое сканирование изменения содержимого каталогов (по расписанию или через inotify);

Web-интерфейс с древовидным представлением содержимого БД и файловой системы, позволяющий добавлять, удалять, редактировать и просматривать контент;

Гибкая система перекодировщиков на основе плагинов и скриптов-обработчиков;

Возможность проброса видео с YouTube на UPnP-устройство;

Поддержка информации с сервиса LastFM;

Генерация миниатюр на лету при помощи libffmpegthumbnailer;

Поддержка внешних URL (можно создавать ссылки на определённый интернет-контент и просматривать его через UPnP);

Функция Active Items, позволяющая запускать скрипты на сервере при запросе определённых элементов по HTTP;

Гибкая система настройки, позволяющая изменять поведение сервера;

Поддержка платформ Linux, FreeBSD, NetBSD, macOS, eCS и архитектур x86, Alpha, ARM, MIPS, Sparc, PowerPC.



