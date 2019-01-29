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29.01.2019 10:20  Выпуск медиасервера Gerbera 1.3

Доступен релиз медиасервера Gerbera 1.3, продолжающего развитие проекта MediaTomb после прекращения его разработки. Gerbera поддерживает протоколы UPnP, в том числе спецификацию UPnP MediaServer 1.0, и позволяет организовать трансляцию мультимедийного контента в локальной сети с возможностью просмотра видео и прослушивания звука на любом UPnP-совместимом устройстве, включая телевизоры, игровые приставки, смартфоны и планшеты. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Поддерживается перекодирование контента на лету для вывода в форматах, поддерживаемых заданным устройством. Управление вещанием производится через web-интерфейс. Из мультимедийных файлов автоматически извлекаются метаданные и строится коллекция, доступная для навигации со всех устройств, оснащённых web-браузером.

Особенности нового выпуска:

  • Улучшена поддержка телевизоров Samsung DTV;
  • В базовую поставку включена поддержка форматов кодирования звука FLAC, Wavpack и DSD (Direct Stream Digital);
  • Решены проблемы с перекодирование потоков, передаваемых с использованием протокола HTTP;
  • Обеспечена корректная поддержка свойства upnp:date при сортировке альбомов на UPNP-устройствах;
  • Организована передача в скрипты импорта опций для управления ресурсами (звуковые каналы и т.п.);
  • Добавлена поддержка тегов для классической музыки (композитор, дирижёр, оркестр);
  • Улучшен установочный скрипт;
  • Добавлена возможность настройки заголовка для основного экрана интерфейса;
  • Для сборки теперь необходим компилятор с поддержкой стандарта C++17 (clang, gcc-7, gcc-8).



Основные возможности Gerbera:

  • Навигация по мультимедийной коллекции и воспроизведение через UPnP;
  • Извлечение метаданных из файлов mp3, ogg, flac, jpeg и т.п.;
  • Построение миниатюр на основе данных из Exif;
  • Возможность создания определяемого пользователем серверного интерфейса, в зависимости от извлечённых метаданных (настраиваемые через JavaScript виртуальные контейнеры);
  • Автоматическое сканирование изменения содержимого каталогов (по расписанию или через inotify);
  • Web-интерфейс с древовидным представлением содержимого БД и файловой системы, позволяющий добавлять, удалять, редактировать и просматривать контент;
  • Гибкая система перекодировщиков на основе плагинов и скриптов-обработчиков;
  • Возможность проброса видео с YouTube на UPnP-устройство;
  • Поддержка информации с сервиса LastFM;
  • Генерация миниатюр на лету при помощи libffmpegthumbnailer;
  • Поддержка внешних URL (можно создавать ссылки на определённый интернет-контент и просматривать его через UPnP);
  • Функция Active Items, позволяющая запускать скрипты на сервере при запросе определённых элементов по HTTP;
  • Гибкая система настройки, позволяющая изменять поведение сервера;
  • Поддержка платформ Linux, FreeBSD, NetBSD, macOS, eCS и архитектур x86, Alpha, ARM, MIPS, Sparc, PowerPC.


  1. Главная ссылка к новости (https://v00d00.net/2019/01/27/...)
  2. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 0.15
  3. OpenNews: Выпуск медиасервера Gerbera 1.0
  4. OpenNews: Выпуск LinHES 8.3, дистрибутива для создания медиацентров
  5. OpenNews: Состоялся релиз открытого медиацентра Kodi 17.0
  6. OpenNews: Релиз медиацентра MythTV 0.29
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gerbera, media
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  • 1.3, Аноним (3), 11:26, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Есть что то похожее с поддержкой rtsp потоков на входе ?
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:32, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +/
    кто в теме - это можно применить для связки файлопомойка на атоме и медиаплеер н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:41, 29/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Не в курсе, но когда пользовался RPI1 у меня было ряд проблем с ним, он мог неож... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, Аноним (4), 11:48, 29/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    не, у меня проблем особых нет она включается при включении телека берет от нег... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, freehck (ok), 11:38, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как оно по сравнению с musicpd?
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 13:36, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ты сравнивает музыкальный сервер с мультимедиа сервером?
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:21, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Какие аналоги (из опенсорса) есть? На что оно больше похоже?
     
  • 1.9, Аноним (9), 13:15, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Использую subsonic, всем лучше.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:55, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    К сожалению, уже не опен сорс. :(
     

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