28.01.2019 23:19  Представлена плата Raspberry Pi Compute Module 3+

Разработчики проекта Raspberry Pi объявили о поступлении в продажу улучшенной платы Raspberry Pi Compute Module 3+ (CM3+), которая представляет собой портативный вариант модели Raspberry Pi 3 B+, оформленный в форм-факторе планки памяти для ноутбука (DDR2 SODIMM, размер 67.6 x 30 мм) и совместимый с ранее выпускаемыми платами ввода/вывода (Compute Module IO Board).

Compute Module 3+ включает 64-разрядный SoC BCM2837B0 (ARMv8, четыре ядра, 1.4 Ghz), идентичный с Raspberry Pi 3 B+. Как и в прошлой модели Compute Module 3 размер ОЗУ составляет 1 Гб, но размер Flash увеличен с 4 до 8 Гб, а также предложены опции с 16 и 32 Гб Flash. Разъём для подключения идентичен слотам оперативной памяти в ноутбуках.

Кроме модернизации SoC в новой плате улучшено управление температурой. При температуре чипа до 70° устанавливается частота 1.4GHz, но если температура превышает 70° частота снижается до 1.2GHz и также снижается подаваемое на чип напряжение, что позволяет минимизировать достижение температуры отсечки (80°). Диапазон рабочих температур расширен и теперь составляет от -20°C до 70°C.

Плата поставляется в двух вариантах: Lite-версия со слотом для SD-карты и полная версия с чипом eMMC Flash-памяти. Стоимость Compute Module 3+ с 8 Гб Flash составляет 30 долларов (16 Гб - $35, 32 Гб - $40), Lite-версии - 25 долларов. Схемы и распайки платы доступны под свободной лицензией. В качестве операционной системы предлагается Raspbian.

Compute Module проблематично использовать без специальных плат ввода/вывода, но модуль рассчитан прежде всего не на обособленное использование, а для упрощения интеграции технологий Raspberry Pi с различными продуктами и для создания специализированных мультимедийных и промышленных встраиваемых систем. Через контакты SODIMM подаётся питание, выведены порты USB, два порта HDMI для подключения экранов и два порта для подключения камер, что позволяет использовать плату в том числе и для интеграции с 3D-телевизорами. Например, поддержка вычислительных модулей Raspberry Pi уже реализована в широкоформатных мониторах компании NEC, которые через подключение указанных плат могут быть превращены в самодостаточную мультимедийную систему.



