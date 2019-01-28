28.01.2019 09:50  В Firefox 66 будет включен блокировщик автоматического воспроизведения звука

В Firefox 66 намечено включение по умолчанию блокировки автоматического воспроизведения мультимедийного контента со звуком (использование свойства autoplay без выставления флага mute или отсутствия звуковой дорожки). Воспроизведение звука будет начинаться только при явном действии пользователя, например, при нажатии на кнопку или клике на видеоролике.

В релизе Firefox 66, запланированном на 19 марта, режим блокировки автоматического воспроизведения планируется включить по умолчанию для 25% пользователей браузера, а спустя неделю после релиза расширить охват до 50%. Если не будет выявлено существенных проблем, через две недели после релиза Firefox 66 блокировщик будет активирован для всех пользователей. В любое время пользователь может включить блокировщик вручную через установку опции media.autoplay.default=1 в about:config. Для отключения любого автоматического воспроизведения видео, независимо от наличия звука, можно изменить значение опции "media.autoplay.allow-muted"

При открытии страницы, автоматически воспроизводящей звук, пользователю будет выводится уведомление о блокировке. В уведомлении будет предоставлена опция, позволяющая при желании разрешить автоматическое воспроизведение звука для текущего сайта.

Изменить статус блокировки можно через блок настроек, отображаемый в контекстном меню сайта.

В конфигуратор (about:preferences#privacy или "Preferences/ Privacy & Security/ Permissions") будет добавлена опция для настройки режима блокировки (блокировать по умолчанию, спрашивать каждый раз о блокировке или блокировать только сайты из чёрного списка), а также будет предложен интерфейс для управления белым и чёрным списком.

Предложенный блокировщик позволит противостоять злоупотреблениям на некоторых сайтах, автоматически показывающих видеорекламу со звуком, которая создаёт неудобства и отвлекает пользователя при просмотре страниц. Похожая блокировка ранее была реализована в Chrome 64 и тестировалась в форме скрытой опции начиная с Firefox 62.



