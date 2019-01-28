28.01.2019 09:50  В Firefox 66 будет включен блокировщик автоматического воспроизведения звука

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|1.1, Аноним (1), 09:56, 28/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+33 +/–
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О боже, уже каждый второй сайт сразу спрашивает какое-нибудь разрешение, а некоторые и два. Я вообще это убрал, чтобы не видеть.
Умрите в муках, разработчики таких сайтов. А уж за внезапную просьбу ввести почту в огромном окне с затемнением, чтобы подписаться, я бы вообще депортировал в ДР Конго.
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|3.17, Школьник 9 класс (?), 10:24, 28/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Кто мы? Разрешение спрашивает сайт через браузер. Если бы не это сайт просто по умолчанию спасибо бы уведомлениями и получал инфу.
Телеметрия. Ну да, больная проблема. Но выхотите нормальный браузер и не хотите за это платить. Много на поддержку пожертвовали?
А у кого руки дошли пожертвовать, наверное, уж знают как её отключить.
Что поделать, телеметрия это наши современные реалии и дальше будешь больше)
Можете юзать Хром с вообще неотключаемой телеметрией.
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|5.50, НяшМяш (ok), 13:29, 28/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ты пробовал не фигачить текст с Т9 и иногда его перечитывать? Зато смайликов не поленился воткнуть.
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|2.32, Анонимфывфыв (?), 11:23, 28/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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дикоплюсую
каждый второй сайт включает банера и видео автоматом
хочется их грохнуть этих мамкиных дизигнеров и манагеров доморощенных
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|2.53, Аноним (53), 13:52, 28/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Туда же "Задайте вопрос нашему консультанту", которое выпрыгивает из угла страницы, перекрывает часть текста прозрачным блоком, а на некоторых сайтах еще и пиликает.
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|2.51, НяшМяш (ok), 13:30, 28/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Если твой вебм-тред автоматом включает видео со звуком - то так ему и надо. Известные мне треды (типа найнгага), воспроизводят без звука, поэтому не пострадают.
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|1.3, Аноним (3), 10:02, 28/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Т.е. теперь за нас все настройки делаются дистанционно? Они могут что угодно , включить и отключить в профиле мозилла? Т.е. это их браузер, а не наш?
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|2.22, AnonPlus (?), 10:55, 28/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Да, могут, потому что:
- объём кода велик
- доля Firefox мала
как следствие, порой не удаётся отловить все баги на всех аппаратных конфигурациях (а телеметрию вы отключили, да?)
как следствие из следствия, иногда, когда выясняется, что фича вызывает серьёзные проблемы на какой-то аппаратной конфигурации, эту фичу отключают дистанционно, изменив настройку, а не выпуская для этого аж целый релиз
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|3.54, Аноним (54), 13:54, 28/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Вообще-то купил. Mozilla получила деньги от гугл за то что ты установишь Firefox с их поисковиком (для некоторых регионов поисковики другие). Ты установил - значит дал денег Mozilla.
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|4.56, Annoynymous (ok), 13:56, 28/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Вообще-то купил. Mozilla получила деньги от гугл за то что ты установишь
> Firefox с их поисковиком (для некоторых регионов поисковики другие). Ты установил
> - значит дал денег Mozilla.
Нет, денег мозилле дал гугл, а не ты. Кто даёт денег — тот девушку и танцует.
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|3.15, Ilya Indigo (ok), 10:19, 28/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> а зачем ты ходишь на ютуб, чтобы его не слышать?
1 Скопировать ссылку на ролик для mpv (Гугл её соим мусором обрамляет, а vk не даёт, пока не кликнешь).
2 Если это плейлист, то выбрать ссылку нужного ролика или посмотреть названия всех роликов.
3 Посмотреть название ролика по ссылке.
4 Посмотреть и/или скопировать что-то из описания к ролику.
5 Поставить (диз)лайк ролику.
6 Почитать/написать/ответить на комментарий.
7 Найти похожие ролики в окне после воспроизведения или предлагаемые справа.
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|4.30, iPony (?), 11:09, 28/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–5 +/–
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Ох уж эти линуксоиды.
Я надеюсь, что ты этот пос в Emacs писал, а потом скопировал в поле отправки в браузер
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|3.20, Школьник 9 класс (?), 10:35, 28/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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Зачем вы юзете калькулятор в 2к19?
Вполне обычный сценарий для меня открывать заинтересовавшее видео средней кнопкой мыши (да, уже есть такие) в новом окне.
Потом пробегаю по открытым вкладками и смотрю где тоже интересное видео и его "средней кнопкой мыши"
А в это время Ютуб во всех 20-30 включает просмотр и можно где-то забыть нажать стоп.
Мне это удобнее чем просто добавлять в "просмотреть позже"
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|5.39, Ilya Indigo (ok), 12:38, 28/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Там в настройка ютуба вроде есть галочка "Не воспроизводить автоматически"
Нет там такой галочки!
Галочка "автовоспроизведение" - это другое, она останавливает воспроизведение другого ролика после завершения текущего.
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|5.41, A.Stahl (ok), 12:45, 28/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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И что тебя смущает?
Килодевятнадцать это, очевидно, 19000.
2 килодевятнадцать это 38000.
При чём тут 98000? Ну мало ли что в интернете пишут. Далеко не во всей такой писанине есть логика и смысл.
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|5.42, Ilya Indigo (ok), 12:45, 28/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Если на резисторе (МЛТ, да их давно уже не выпускают, но их ещё очень много) нанесён номинал 2к7, то радиотехнику сразу понятен его номинал, и что это Омы, а не Фарады или Генри!
А если написать 2.7 кОм то это может или не вместиться, особенно если он маломощный, или быть очень мелко.
Тут принцип тот же - это проф. жаргон.
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|1.6, ДмитрийСССР (?), 10:09, 28/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+4 +/–
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Какие же мерзкие современные сайты, уведомления отключи, автовоспроизведение отключи, с политикой куки согласись, от email подписки откажись, и только тогдаа быть может ты сможешь получить доступ к контенту. Верните мне мой 2007 :(
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|2.58, Аноним (58), 14:04, 28/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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только не открывайте этот ящик пандоры, а то лёня-нот-а-баг скоро попросит интегрировать пульсу в браузер, чтобы что-то там подписывалось.
p.s. Fedora это твоя родственница?:)
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