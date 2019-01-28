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28.01.2019 09:50  В Firefox 66 будет включен блокировщик автоматического воспроизведения звука

В Firefox 66 намечено включение по умолчанию блокировки автоматического воспроизведения мультимедийного контента со звуком (использование свойства autoplay без выставления флага mute или отсутствия звуковой дорожки). Воспроизведение звука будет начинаться только при явном действии пользователя, например, при нажатии на кнопку или клике на видеоролике.

В релизе Firefox 66, запланированном на 19 марта, режим блокировки автоматического воспроизведения планируется включить по умолчанию для 25% пользователей браузера, а спустя неделю после релиза расширить охват до 50%. Если не будет выявлено существенных проблем, через две недели после релиза Firefox 66 блокировщик будет активирован для всех пользователей. В любое время пользователь может включить блокировщик вручную через установку опции media.autoplay.default=1 в about:config. Для отключения любого автоматического воспроизведения видео, независимо от наличия звука, можно изменить значение опции "media.autoplay.allow-muted"

При открытии страницы, автоматически воспроизводящей звук, пользователю будет выводится уведомление о блокировке. В уведомлении будет предоставлена опция, позволяющая при желании разрешить автоматическое воспроизведение звука для текущего сайта.

Изменить статус блокировки можно через блок настроек, отображаемый в контекстном меню сайта.

В конфигуратор (about:preferences#privacy или "Preferences/ Privacy & Security/ Permissions") будет добавлена опция для настройки режима блокировки (блокировать по умолчанию, спрашивать каждый раз о блокировке или блокировать только сайты из чёрного списка), а также будет предложен интерфейс для управления белым и чёрным списком.

Предложенный блокировщик позволит противостоять злоупотреблениям на некоторых сайтах, автоматически показывающих видеорекламу со звуком, которая создаёт неудобства и отвлекает пользователя при просмотре страниц. Похожая блокировка ранее была реализована в Chrome 64 и тестировалась в форме скрытой опции начиная с Firefox 62.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Обновление Chrome 66 с отменой ограничений автовоспроизведения звука
  3. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 66
  4. OpenNews: В Firefox 69 планируется по умолчанию отключить поддержку Flash
  5. OpenNews: Firefox 67 начнёт использовать отдельные профили для разных установок
  6. OpenNews: В Firefox 66 будет устранено смещение прокрутки из-за загрузки изображений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox, audio, block
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  • 1.1, Аноним (1), 09:56, 28/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +33 +/
    О боже, уже каждый второй сайт сразу спрашивает какое-нибудь разрешение, а некоторые и два. Я вообще это убрал, чтобы не видеть.

    Умрите в муках, разработчики таких сайтов. А уж за внезапную просьбу ввести почту в огромном окне с затемнением, чтобы подписаться, я бы вообще депортировал в ДР Конго.

     
     
  • 2.12, мурзилла (?), 10:13, 28/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –12 +/
    еще один Ничего что это не сцайт, а МЫ спрашиваем, хм, хм, разрешение о, нет,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.17, Школьник 9 класс (?), 10:24, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Кто мы? Разрешение спрашивает сайт через браузер. Если бы не это сайт просто по умолчанию спасибо бы уведомлениями и получал инфу.

    Телеметрия. Ну да, больная проблема. Но выхотите нормальный браузер и не хотите за это платить. Много на поддержку пожертвовали?
    А у кого руки дошли пожертвовать, наверное, уж знают как её отключить.
    Что поделать, телеметрия это наши современные реалии и дальше будешь больше)

    Можете юзать Хром с вообще неотключаемой телеметрией.

     
     
  • 4.18, Школьник 9 класс (?), 10:27, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >спасибо бы уведомлениями

    = спамил бы уведомлениями

    > Дальше будешь больше

    = Дальше будет больше

    🤔😡

     
     
  • 5.50, НяшМяш (ok), 13:29, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты пробовал не фигачить текст с Т9 и иногда его перечитывать? Зато смайликов не поленился воткнуть.
     
  • 2.32, Анонимфывфыв (?), 11:23, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    дикоплюсую
    каждый второй сайт включает банера и видео автоматом
    хочется их грохнуть этих мамкиных дизигнеров и манагеров доморощенных
     
     
  • 3.47, 500 миллионов (?), 13:16, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > мамкиных дизигнеров

    Это не рукожопство, это - злой умысел.

     
  • 2.53, Аноним (53), 13:52, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Туда же "Задайте вопрос нашему консультанту", которое выпрыгивает из угла страницы, перекрывает часть текста прозрачным блоком, а на некоторых сайтах еще и пиликает.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:00, 28/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    как теперь вебм-треды смотреть? Каждый раз кликать на видос? издевательство
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:02, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Там же вон скриншот с запоминанием решения
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:35, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    +1
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:02, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Автоплаю на лимитном соединение (с ограничением на объём), лучше отстреливать...
     
  • 2.51, НяшМяш (ok), 13:30, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если твой вебм-тред автоматом включает видео со звуком - то так ему и надо. Известные мне треды (типа найнгага), воспроизводят без звука, поэтому не пострадают.
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:02, 28/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Т.е. теперь за нас все настройки делаются дистанционно? Они могут что угодно , включить и отключить в профиле мозилла? Т.е. это их браузер, а не наш?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:09, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    degenerat...
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:10, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Истерика? Истерика.
     
  • 2.22, AnonPlus (?), 10:55, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да, могут, потому что:

    - объём кода велик
    - доля Firefox мала

    как следствие, порой не удаётся отловить все баги на всех аппаратных конфигурациях (а телеметрию вы отключили, да?)

    как следствие из следствия, иногда, когда выясняется, что фича вызывает серьёзные проблемы на какой-то аппаратной конфигурации, эту фичу отключают дистанционно, изменив настройку, а не выпуская для этого аж целый релиз

     
  • 2.29, Аноним (29), 11:09, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Купил его? Ну так и заткнись.
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 13:54, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то купил. Mozilla получила деньги от гугл за то что ты установишь Firefox с их поисковиком (для некоторых регионов поисковики другие). Ты установил - значит дал денег Mozilla.
     
     
  • 4.56, Annoynymous (ok), 13:56, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вообще-то купил. Mozilla получила деньги от гугл за то что ты установишь
    > Firefox с их поисковиком (для некоторых регионов поисковики другие). Ты установил
    > - значит дал денег Mozilla.

    Нет, денег мозилле дал гугл, а не ты. Кто даёт денег — тот девушку и танцует.

     
  • 2.33, Annoynymous (ok), 11:26, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ruonce(){
    if (rand() < 0.25) { set media.autoplay.default=1; }
    }
     
  • 1.5, Ilya Indigo (ok), 10:06, 28/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Не ужели оно наконец-то сможет глушить ютуб?
     
     
  • 2.10, мурзилла (?), 10:11, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    а зачем ты ходишь на ютуб, чтобы его не слышать?

     
     
  • 3.15, Ilya Indigo (ok), 10:19, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > а зачем ты ходишь на ютуб, чтобы его не слышать?

    1 Скопировать ссылку на ролик для mpv (Гугл её соим мусором обрамляет, а vk не даёт, пока не кликнешь).
    2 Если это плейлист, то выбрать ссылку нужного ролика или посмотреть названия всех роликов.
    3 Посмотреть название ролика по ссылке.
    4 Посмотреть и/или скопировать что-то из описания к ролику.
    5 Поставить (диз)лайк ролику.
    6 Почитать/написать/ответить на комментарий.
    7 Найти похожие ролики в окне после воспроизведения или предлагаемые справа.

     
     
  • 4.30, iPony (?), 11:09, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Ох уж эти линуксоиды.
    Я надеюсь, что ты этот пос в Emacs писал, а потом скопировал в поле отправки в браузер
     
     
  • 5.34, Annoynymous (ok), 11:27, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Зачем так сложно?

    https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/edit-with-emacs1/

     
  • 5.45, Аноним84701 (ok), 13:11, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ох уж эти линуксоиды.
    > Я надеюсь, что ты этот пос в Emacs писал, а потом скопировал в поле отправки в браузер

    Ох уж эти знатоки …
    https://pic4a.ru/91/jZH.png

     
  • 4.55, Аноним (54), 13:56, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Поставь Iridium и отключи auto play.
     
     
  • 5.57, Ilya Indigo (ok), 14:03, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Поставь Iridium и отключи auto play.

    Благодарю, попробую его.

     
  • 3.20, Школьник 9 класс (?), 10:35, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Зачем вы юзете калькулятор в 2к19?
    Вполне обычный сценарий для меня открывать заинтересовавшее видео средней кнопкой мыши (да, уже есть такие) в новом окне.
    Потом пробегаю по открытым вкладками  и смотрю где тоже интересное видео и его "средней кнопкой мыши"
    А в это время Ютуб во всех 20-30 включает просмотр и можно где-то забыть нажать стоп.

    Мне это удобнее чем просто добавлять в "просмотреть позже"

     
     
  • 4.28, Аноним (28), 11:08, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Там в настройка ютуба вроде есть галочка "Не воспроизводить автоматически"
     
     
  • 5.39, Ilya Indigo (ok), 12:38, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Там в настройка ютуба вроде есть галочка "Не воспроизводить автоматически"

    Нет там такой галочки!
    Галочка "автовоспроизведение" - это другое, она останавливает воспроизведение другого ролика после завершения текущего.

     
  • 4.37, Аноним (37), 11:43, 28/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    2к19 8212 два килодевятнадцатых Что бы это значило -- Кило приставка для ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.41, A.Stahl (ok), 12:45, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И что тебя смущает?
    Килодевятнадцать это, очевидно, 19000.
    2 килодевятнадцать это 38000.

    При чём тут 98000? Ну мало ли что в интернете пишут. Далеко не во всей такой писанине есть логика и смысл.

     
  • 5.42, Ilya Indigo (ok), 12:45, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если на резисторе (МЛТ, да их давно уже не выпускают, но их ещё очень много) нанесён номинал 2к7, то радиотехнику сразу понятен его номинал, и что это Омы, а не Фарады или Генри!
    А если написать 2.7 кОм то это может или не вместиться, особенно если он маломощный, или быть очень мелко.
    Тут принцип тот же - это проф. жаргон.
     
     
  • 6.44, Annoynymous (ok), 13:04, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. он написал 2190. А этот чувак из будущего шарит в резисторах!
     
     
  • 7.48, Ilya Indigo (ok), 13:16, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Т.е. он написал 2190. А этот чувак из будущего шарит в резисторах!

    Да! 2190 год по резисторному календарю. :-)

     
  • 3.46, Имя (?), 13:13, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скачать и посмотреть в удобное время удобным плеером.
     
  • 2.36, Annoynymous (ok), 11:29, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Пока не вышел свежий FF, попробуй это: https://www.mrfdev.com/enhancer-for-youtube
     
     
  • 3.43, Ilya Indigo (ok), 12:53, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Пока не вышел свежий FF, попробуй это: https://www.mrfdev.com/enhancer-for-youtube

    Благодарю, попробую.

     
  • 3.49, 500 миллионов (?), 13:18, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/youtube-no-buffer-autoplay/

     
  • 1.6, ДмитрийСССР (?), 10:09, 28/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Какие же мерзкие современные сайты, уведомления отключи, автовоспроизведение отключи, с политикой куки согласись, от email подписки откажись, и только тогдаа быть может ты сможешь получить доступ к контенту. Верните мне мой 2007 :(
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:12, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://imgur.com/yfecaTa
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 10:55, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И ещё кофескрипт включи, дабы на фото котиков и пр. посмотреть... Низашто... :p
     
  • 3.26, Пиони (?), 11:07, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    uBlock Origin имеет специальные списки, которые позволяют всю эту срань отключать
     
  • 1.14, Fedor (??), 10:18, 28/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ещё бы вкладки в pulseaudio подписывались, бы. А то в настройках хрен найдешь нужное окно...
     
     
  • 2.58, Аноним (58), 14:04, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    только не открывайте этот ящик пандоры, а то лёня-нот-а-баг скоро попросит интегрировать пульсу в браузер, чтобы что-то там подписывалось.
    p.s. Fedora это твоя родственница?:)
     
  • 1.16, Аноним (11), 10:20, 28/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Она еще неготова. Рано ее включать.
     
  • 1.19, Аноним (19), 10:34, 28/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Отлично, теперь мамка не спалит ночью, если реклама включится.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 11:13, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, реклама
     
  • 2.35, Аноним (35), 11:27, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    твоя мамка ночью свою рекламу смотрит и не палится.
    спроси её как.
     
  • 1.25, Аноним (25), 11:03, 28/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Отлично Файрефокс мой единственно любимый бравузер Пусть информационносодержащ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.27, Аноним (27), 11:07, 28/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Сплю и вижу как негодуют полтзователи YouTube после этого обновления
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 11:52, 28/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Зачем вам в YouTube _автоматическое_ воспроизведение Чтобы в десяти за один за... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.40, Аноним (40), 12:45, 28/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Надеюсь, это не сломает сайты с музыкой. В смысле, чтобы не пришлось на каждый трек в альбоме было кликать, чтобы воспроизвёлся.
     
     
  • 2.52, НяшМяш (ok), 13:34, 28/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Всегда можно добавить сайт в исключения.
     

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