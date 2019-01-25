25.01.2019 13:50  Google возобновил разбирательство с Oracle, связанное с Java и Android

Компания Google подала в Верховный суд США прошение о возобновлении в более высокой инстанции разбирательства "Oracle против Google", связанного с использованием Java API в платформе Android и тянущегося с 2010 года. Прошение подано после того как Федеральный апелляционный суд США удовлетворил апелляцию компании Oracle и пересмотрел решение 2016 года, вынесенное в пользу Google. Компания Google просит Верховный суд изучить материалы дела, высказать свою позицию по вопросу принадлежности программных интерфейсов (API) к интеллектуальной собственности и определить границы применимости авторского права к коду. Позиция Google сводится к тому, что создание переносимого программного обеспечения не требует получения лицензии на API, а повторение API для создания совместимых функциональных аналогов относится к "добросовестному использованию". По мнению Google отнесение API к категории интеллектуальной собственности негативно скажется на индустрии, так как подрывает развитие инноваций, а создание совместимых функциональных аналогов программных платформ может стать объектом судебных исков. Напомним, что в 2012 году судья, имеющий опыт программирования, согласился с позицией Google и признал, что формирующее API дерево имён является частью структуры команд - набора символов, связанного с определённой функцией. Подобный набор команд трактуется законом об авторском праве как не подпадающий под действие копирайта, так как дублирование структуры команд является непременным условием обеспечения совместимости и переносимости. Поэтому идентичность строк с декларациями и заголовочными описаниями методов не имеет значения - для реализации аналогичной функциональности формирующие API имена функций должны совпадать, даже если сама функциональность реализована по-другому. Так как существует только один способ выражения идеи или функции, то каждый волен использовать идентичные декларации и никто не может монополизировать такие выражения. Компания Oracle подала апелляцию и добилась в Федеральном апелляционном суде США отмены решения - апелляционный суд признал, что Java API является интеллектуальной собственностью Oracle. После этого компания Google сменила тактику и попыталась доказать, что реализация Java API в платформе Android носит характер добросовестного использования, и данная попытка увенчалась успехом. Компания Oracle второй раз подала апелляцию и опять дело было пересмотрено в её пользу. Суд постановил, что принцип "добросовестного использования" не применим к Android, так как данная платформа развивается компанией Google с корыстными целями, реализуемыми не через прямую продажу программного продукта, а через контроль над сопутствующими сервисами и рекламой. При этом Google удерживает контроль над пользователями через проприетарный API для взаимодействия со своими сервисами, который запрещено использовать для создания функциональных аналогов, т.е. использование Java API не ограничивается некоммерческим применением.



