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25.01.2019 13:50  Google возобновил разбирательство с Oracle, связанное с Java и Android

Компания Google подала в Верховный суд США прошение о возобновлении в более высокой инстанции разбирательства "Oracle против Google", связанного с использованием Java API в платформе Android и тянущегося с 2010 года. Прошение подано после того как Федеральный апелляционный суд США удовлетворил апелляцию компании Oracle и пересмотрел решение 2016 года, вынесенное в пользу Google.

Компания Google просит Верховный суд изучить материалы дела, высказать свою позицию по вопросу принадлежности программных интерфейсов (API) к интеллектуальной собственности и определить границы применимости авторского права к коду. Позиция Google сводится к тому, что создание переносимого программного обеспечения не требует получения лицензии на API, а повторение API для создания совместимых функциональных аналогов относится к "добросовестному использованию". По мнению Google отнесение API к категории интеллектуальной собственности негативно скажется на индустрии, так как подрывает развитие инноваций, а создание совместимых функциональных аналогов программных платформ может стать объектом судебных исков.

Напомним, что в 2012 году судья, имеющий опыт программирования, согласился с позицией Google и признал, что формирующее API дерево имён является частью структуры команд - набора символов, связанного с определённой функцией. Подобный набор команд трактуется законом об авторском праве как не подпадающий под действие копирайта, так как дублирование структуры команд является непременным условием обеспечения совместимости и переносимости. Поэтому идентичность строк с декларациями и заголовочными описаниями методов не имеет значения - для реализации аналогичной функциональности формирующие API имена функций должны совпадать, даже если сама функциональность реализована по-другому. Так как существует только один способ выражения идеи или функции, то каждый волен использовать идентичные декларации и никто не может монополизировать такие выражения.

Компания Oracle подала апелляцию и добилась в Федеральном апелляционном суде США отмены решения - апелляционный суд признал, что Java API является интеллектуальной собственностью Oracle. После этого компания Google сменила тактику и попыталась доказать, что реализация Java API в платформе Android носит характер добросовестного использования, и данная попытка увенчалась успехом.

Компания Oracle второй раз подала апелляцию и опять дело было пересмотрено в её пользу. Суд постановил, что принцип "добросовестного использования" не применим к Android, так как данная платформа развивается компанией Google с корыстными целями, реализуемыми не через прямую продажу программного продукта, а через контроль над сопутствующими сервисами и рекламой. При этом Google удерживает контроль над пользователями через проприетарный API для взаимодействия со своими сервисами, который запрещено использовать для создания функциональных аналогов, т.е. использование Java API не ограничивается некоммерческим применением.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.blog.google/outrea...)
  2. OpenNews: Компания Oracle выиграла апелляцию в деле против Google, связанном с Java и Android
  3. OpenNews: Юристы Oracle считают, что победа Google нанесла серьёзный удар по лицензии GPL
  4. OpenNews: Google одержал победу над Oracle в разбирательстве, связанном с использованием Java API в Android
  5. OpenNews: Компания Oracle оценила ущерб от Google Android в 9.3 млрд долларов
  6. OpenNews: Oracle считает, что Google Android помешал продвижению Java для мобильных устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: google, oracle, java, api
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  • 1.1, Аноним (1), 14:05, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Тот судья из 2012 года за это время не дослужился случайно до Верховного суда? 😀
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:09, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ушёл в отставку на новое ранчо, кроликов разводить.
     
  • 2.10, нах (?), 14:58, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    к сожалению, нет.

    так что ведроид и дальше продолжит победное шествие по планете :-(

     
  • 1.2, Аноним (2), 14:09, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Все такие голодные до бабла.. Ничего удивительного, впрочем
     
  • 1.4, анон (?), 14:13, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А все могло бы быть совсем не так если бы Google приобрело SUN
     
     
  • 2.5, equeim (ok), 14:29, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Если был гугл приобрёл sun, то сейчас бы он пытался засудить кого-нибудь за реализацию java api.
     
     
  • 3.7, Andrey Mitrofanov (?), 14:31, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Если был гугл приобрёл sun, то сейчас бы он пытался засудить кого-нибудь
    > за реализацию java api.

    Что заставляет вас думать, что оракл бы купил гугл?77

     
     
  • 4.11, нах (?), 15:00, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    нууу... в принципе, после покупки гуглом сана и традиционного что для гугля что для оракля промота всех полимеров - денег на покупку подешевевшего гугля у орацла уже могло бы и хватить ;-)

    но это была бы какая-то очень альтернативная реальность.

     
  • 2.16, Amphyby (ok), 15:35, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А всё могло бы быть совсем иначе, победи коммунизм.
     
  • 1.6, Аноним (6), 14:31, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Fuchsia не взлетает и гугл решил не закапывать Android?
     
  • 1.8, Аноним (8), 14:39, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Жаба гадюку жпг
     
  • 1.9, Аноним (9), 14:44, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    И тут же Забавно - если Google выиграет апелляцию, то можно подать против них в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Это я (?), 15:16, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Оракл, дорогой, забери свою жабу. Пусть уходят на раст. Толку для экологии будет больше, чем от отказа от ДВС и перехода на электромобили.
     
  • 1.13, istepan (ok), 15:19, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Одна из причин официальной поддержки Kotlin...
     
  • 1.14, Аноним (14), 15:24, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    И тут слышно в рядах гугла, нужно больше разработчиков фуксии!
     
  • 1.15, YetAnotherOnanym (ok), 15:33, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    История с Гармонией не насторожила Гугл? Ведь ясно же было, что Оракл намерен держать на коротком поводке всех обитателей жаба-вселенной.
    А вообще - не жалко, если Оракл разденет Гугла на n лярдов зелени. Когда я сравниваю затупание своего самсунга (на который разорился только чтобы pdf-ки в маршрутке читать, и щас жалею, лучше бы ебуку взял) и моментальную реакцию 800-рублёвого кнопочника, каждый раз поминаю тихим добрым словом умников из Гугла, выбравших для андроида жабу.
     

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