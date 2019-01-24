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24.01.2019 20:37  Новая критическая уязвимость в Ghostscript, эксплуатируемая через ImageMagick

Объявлено в выявлении новой критической уязвимости (CVE-2019-6116) в Ghostscript, наборе инструментов для обработки, преобразования и генерации документов в форматах PostScript и PDF. Уязвимость позволяет организовать выполнение произвольного кода в системе при обработке специально оформленных документов. Это 14 опасная уязвимость, выявленная в Ghostscript за последние 6 месяцев. На этот раз для обхода режима изоляции "-dSAFER" использованы особенности обработки подпрограмм с псевдооператорами.

Проблема проявляется в том числе в последнем выпуске 9.26 и пока решается только наложением 6 патчей (1, 2, 3, 4, 5, 6). В дистрибутивах проблема уже устранена в SUSE/openSUSE, Ubuntu, RHEL. Проблема остаётся неисправленной в Debian и Fedora. Для проверки своих систем доступен прототип эксплоита.

Напомним, что уязвимости в Ghostscript представляют повышенную опасность, так как данный пакет используется во многих популярных приложениях для обработки форматов PostScript и PDF. Например, Ghostscript вызывается в процессе создания миниатюр на рабочем столе, при фоновой индексации данных и при преобразовании изображений. Для успешной атаки во многих случаях достаточно просто загрузить файл с эксплоитом или просмотреть каталог с ним в Nautilus. Уязвимости в Ghostscript также можно эксплуатировать через обработчики изображений на базе пакетов ImageMagick и GraphicsMagick, передав в них JPEG или PNG-файл, в котором вместо картинки находится код PostScript (такой файл будет обработан в Ghostscript, так как MIME-тип распознаётся по содержимому, а не полагаясь на расширение).

В качестве обходного пути защиты от эксплуатации уязвимости через автоматический построитель миниатюр в GNOME и ImageMagick рекомендуется переименовать исполняемый файл /usr/bin/evince-thumbnailer и запретить обработку форматов PS, EPS, PDF и XPS в ImageMagick, для чего в секцию "policymap" файла конфигурации /etc/ImageMagick/policy.xml следует добавить: 


    ‹policy domain="coder" rights="none" pattern="PS" /›
    ‹policy domain="coder" rights="none" pattern="PS2" /›
    ‹policy domain="coder" rights="none" pattern="PS3" /›
    ‹policy domain="coder" rights="none" pattern="EPS" /›
    ‹policy domain="coder" rights="none" pattern="PDF" /›
    ‹policy domain="coder" rights="none" pattern="XPS" /›


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: В Ghostscript 9.26 устранена очередная порция уязвимостей
  3. OpenNews: В Ghostscript выявлены две новые критические уязвимости
  4. OpenNews: В Ghostscript 9.25 продолжено исправление опасных уязвимостей
  5. OpenNews: Выпуск Ghostscript 9.24 с исправлением уязвимостей, эксплуатируемых через ImageMagick, Evince и Nautilus
  6. OpenNews: Уязвимость в GNOME Evince, позволяющая выполнить код при построении миниатюр
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ghostscript
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  • 1.2, А4 (?), 21:09, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Ну сколько можно-то, а?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:43, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Вы хотите, чтобы перестали искать уязвимости?
     
  • 1.5, PS level 3 (?), 22:03, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Postscript - это полноценный язык программирования, чему тут удивляться, что его интерпретатору на вход скармливают что угодно?!
    Радуйтесь, что пока до сети в нём не добрались. Ждите, будет.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:42, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Но PDF не поддерживает весь PS, а только безопасное подмножество.
     
  • 1.8, Аноним (6), 22:44, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    >автоматический построитель миниатюр

    А почему такое дырявое гoмно до сих пор по умолчанию пихают во все авт. построители миниатюр?

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 01:41, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Заменить нечем
     
  • 1.9, Аноним (9), 22:45, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > уязвимости через автоматический построитель миниатюр в GNOME

    А что если не Гном? Если Кеды? Они не строят миниатюр?

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:31, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Evince если есть достаточно. А довольно популярный в линуксах разных мастей и (само)сборок просмоторщик документов.
     
  • 1.10, Аноним (14), 23:37, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Полез политики imagemagick добавлять а они там уже есть :D
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:51, 24/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Какой дистр Интересно просто В Дебиане 8 так policy domain coder rights ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.13, Аноним (14), 00:00, 25/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    policymap -- https www kb cert org vuls id 332928 mitigation https b... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, Аноним (11), 23:52, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А в Дебиан 9 вообще нет записей с полем "coder" :)
     

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