22.01.2019 09:02  Выпуск дистрибутива Parrot 4.5 с подборкой программ для проверки безопасности

Состоялся релиз дистрибутива Parrot 4.5, основанный на пакетной базе Debian Testing и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены три варианта iso-образов: с окружением MATE (полный 3.7 Гб и сокращённый 1.8 Гб) и с рабочим столом KDE (2 Гб). Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks. В новом выпуске: Прекращено формирование 32-разрядных сборок для архитектуры x86 (поддержка 32-разрядных систем ARM сохранена);

Помимо установочных и Live образов сформировано преднастроенное окружение в формате OVA для запуска под управлением систем виртуализации, таких как VirtualBox и VMWare;

Ядро Linux обновлено до выпуска 4.19, а фреймворк Metasploit до ветки 5.0.

Добавлены мета-пакеты для быстрого формирования окружения разработчика на различных языках программирования: parrot-devel (vscodium, zeal, git-cola, meld и tora), parrot-devel-tools (gcc, python3, ruby, jdk, cython3, rust, vala, mono, php, perl6) и parrot-devel-extra (go, node.js, atom, qtcreator, kdevelop, cmake, nasm, valgrind);



