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22.01.2019 09:02  Выпуск дистрибутива Parrot 4.5 с подборкой программ для проверки безопасности

Состоялся релиз дистрибутива Parrot 4.5, основанный на пакетной базе Debian Testing и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены три варианта iso-образов: с окружением MATE (полный 3.7 Гб и сокращённый 1.8 Гб) и с рабочим столом KDE (2 Гб).

Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks.

В новом выпуске:

  • Прекращено формирование 32-разрядных сборок для архитектуры x86 (поддержка 32-разрядных систем ARM сохранена);
  • Помимо установочных и Live образов сформировано преднастроенное окружение в формате OVA для запуска под управлением систем виртуализации, таких как VirtualBox и VMWare;
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 4.19, а фреймворк Metasploit до ветки 5.0.
  • Добавлены мета-пакеты для быстрого формирования окружения разработчика на различных языках программирования: parrot-devel (vscodium, zeal, git-cola, meld и tora), parrot-devel-tools (gcc, python3, ruby, jdk, cython3, rust, vala, mono, php, perl6) и parrot-devel-extra (go, node.js, atom, qtcreator, kdevelop, cmake, nasm, valgrind);



  1. Главная ссылка к новости (https://www.parrotsec.org/blog...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.0 с подборкой программ для проверки безопасности
  3. OpenNews: Выпуск Wifislax 4.12, дистрибутива для тестирования Wi-Fi
  4. OpenNews: Релиз CAINE 10.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2018.4
  6. OpenNews: Новый выпуск BlackArch, дистрибутива для тестирования безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: parrot
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  • 3, Аноним (3), 10:26, 22/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Так себе и представляю, как эксперты по безопасности и криминалисты будут лабать свои скрипты на Java, Vala, C#. Посему польза от наличия JDK, Vala и Mono сомнительна.
     

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