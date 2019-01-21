21.01.2019 13:07  Крупнейшие DNS-сервисы и серверы прекратят поддержку проблемных реализаций DNS

1 февраля ряд DNS-сервисов и производителей DNS-серверов решили провести день корректной обработки запросов EDNS (DNS flag day). В этот же день организация ISC планирует выпустить новый значительный релиз DNS-сервера BIND 9.14, в который будут внесены изменения, нарушающие совместимость резолвера с некоторыми DNS-серверами, на которых используется старое ПО с некорректно реализованной обработкой запросов EDNS. EDNS определяет механизм расширения размера параметров DNS и позволяет добавлять в протокол новые флаги. Расширенные флаги кодируются в специальных RR-записях, что позволят сохранить обратную совместимость с классическим протоколом DNS (не поддерживающий EDNS сервер может ответить на запрос без учёта дополнительных флагов). EDNS был стандартизирован в 1999 году в форме RFC 2671, а в 2013 году было выпущено обновление спецификации RFC 6891. Так как в первом варианте спецификации EDNS не были явно описаны некоторые пограничные ситуации, DNS-серверы по разному реагировали на запросы с применением не поддерживаемых на этих серверах расширений EDNS. Утверждённая спецификация предписывает в случае отсутствия поддержки определённых EDNS-флагов отправлять соответствующий DNS-ответ в старом формате, просто отбрасывая флаги EDNS. Некоторые серверы поступали иначе и игнорировали не поддерживаемые запросы, вообще не отправляя ответный пакет. Около 20 лет назад в DNS-сервере BIND был реализован обходной манёвр ("грязный хак"), позволяющий корректно взаимодействовать с подобными серверами, который впоследствии был воплощён и в других DNS-резолверах. Суть метода в том, что в качестве признака отсутствия поддержки флагов EDNS использовался таймаут - если после отправки запроса с флагами EDNS через определённый промежуток времени не поступал ответ, DNS-сервер считал, что расширенные флаги не поддерживаются и отправлял повторный запрос без флагов EDNS. Применение обходного манёвра позволяло сохранить взаимодействие с проблемными серверами, но приводило к увеличению задержек из-за повторной отправки пакетов, повышению нагрузки на сеть и неоднозначности при отсутствии ответа из-за сетевых сбоев, а также мешало внедрению основанных на EDNS возможностей, таких как применение DNS Cookies для защиты от DDoS-атак. Добавление обходного манёвра также привело к тому, что некоторые DNS-серверы не уделяли должного внимания соблюдению стандарта и до недавнего времени практиковали игнорирование пакетов с не поддерживаемыми флагами EDNS. В частности, в резолвере PowerDNS все замечания в области поддержки спецификации будут устранены только в готовящемся выпуске 4.2. При этом в подготовленной в 2017 году версии PowerDNS 4.1 авторитативный сервер уже полностью соответствовал спецификации EDNS, а в ветке 4.0 всплывали лишь отдельные несовместимости, возникающие при определённом стечении обстоятельств и в общем виде не мешающие нормальной работе. Теперь разработчики DNS-серверов договорились удалить из реализаций DNS-резолверов поддержку упомянутого обходного метода проверки и более не откатываться на старый вариант протокола в случае наступления таймаута. Изменение планируется произвести в выпусках BIND 9.14 (намечен на 1 февраля), Unbound 1.8.4/1.9.0 и PowerDNS Recursor 4.2.0. В Knot Resolver рассматриваемый обходной метод не применялся изначально. К инициативе также подключились компании CloudFlare, Quad 9, Cisco (OpenDNS) и Google, которые планируют удалить поддержку обходного метода проверки на своих публичных DNS-серверах. Изменение не повлияет на штатное поведение резолверов - запросы с использованием старого протокола DNS и корректно отбрасываемые не поддерживаемые запросы с EDNS будут обрабатываться как и прежде. Иными словами, авторитативные DNS-серверы как и раньше не обязаны поддерживать EDNS и могут ограничиваться старым классическим протоколом, но они теперь должны корректно реагировать на не поддерживаемые запросы EDNS, а не молча игнорировать их. По сути, DNS-серверы лишь принуждают к соответствию стандарту. С практической стороны прекращение поддержки обходной проверки может привести к проблемам при взаимодействии с DNS-серверами, использующими очень старые выпуски PowerDNS. Для тестирования корректности реагирования на запросы с EDNS запущены специальные online-сервисы dnsflagday.net и EDNS Compliance Tester. Так как каждый домен обслуживает как минимум 2 разных DNS-сервера, а переход на новые выпуски Unbound и BIND будет выполняться постепенно, эффект от изменения проявится не сразу, но со временем всё больше и больше DNS-резолверов не сможет взаимодействовать с DNS-серверами, некорректно обрабатывающими EDNS-запросы (игнорирующими без отправки ответного пакета). Проблемы после отмены обходной проверки также могут возникнуть из-за блокирования расширенных DNS-запросов на стороне межсетевых экранов - блокировка DNS-пакетов размером больше 512 байт иногда применяется для противодействия DDoS-атакам, использующим поля EDNS для усиления трафика. Поэтому администраторам межсетевых экранов также следует обратить внимание на корректность пропускания DNS-трафика с флагами EDNS.



