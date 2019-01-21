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21.01.2019 13:07  Крупнейшие DNS-сервисы и серверы прекратят поддержку проблемных реализаций DNS

1 февраля ряд DNS-сервисов и производителей DNS-серверов решили провести день корректной обработки запросов EDNS (DNS flag day). В этот же день организация ISC планирует выпустить новый значительный релиз DNS-сервера BIND 9.14, в который будут внесены изменения, нарушающие совместимость резолвера с некоторыми DNS-серверами, на которых используется старое ПО с некорректно реализованной обработкой запросов EDNS.

EDNS определяет механизм расширения размера параметров DNS и позволяет добавлять в протокол новые флаги. Расширенные флаги кодируются в специальных RR-записях, что позволят сохранить обратную совместимость с классическим протоколом DNS (не поддерживающий EDNS сервер может ответить на запрос без учёта дополнительных флагов). EDNS был стандартизирован в 1999 году в форме RFC 2671, а в 2013 году было выпущено обновление спецификации RFC 6891.

Так как в первом варианте спецификации EDNS не были явно описаны некоторые пограничные ситуации, DNS-серверы по разному реагировали на запросы с применением не поддерживаемых на этих серверах расширений EDNS. Утверждённая спецификация предписывает в случае отсутствия поддержки определённых EDNS-флагов отправлять соответствующий DNS-ответ в старом формате, просто отбрасывая флаги EDNS. Некоторые серверы поступали иначе и игнорировали не поддерживаемые запросы, вообще не отправляя ответный пакет.

Около 20 лет назад в DNS-сервере BIND был реализован обходной манёвр ("грязный хак"), позволяющий корректно взаимодействовать с подобными серверами, который впоследствии был воплощён и в других DNS-резолверах. Суть метода в том, что в качестве признака отсутствия поддержки флагов EDNS использовался таймаут - если после отправки запроса с флагами EDNS через определённый промежуток времени не поступал ответ, DNS-сервер считал, что расширенные флаги не поддерживаются и отправлял повторный запрос без флагов EDNS.

Применение обходного манёвра позволяло сохранить взаимодействие с проблемными серверами, но приводило к увеличению задержек из-за повторной отправки пакетов, повышению нагрузки на сеть и неоднозначности при отсутствии ответа из-за сетевых сбоев, а также мешало внедрению основанных на EDNS возможностей, таких как применение DNS Cookies для защиты от DDoS-атак. Добавление обходного манёвра также привело к тому, что некоторые DNS-серверы не уделяли должного внимания соблюдению стандарта и до недавнего времени практиковали игнорирование пакетов с не поддерживаемыми флагами EDNS.

В частности, в резолвере PowerDNS все замечания в области поддержки спецификации будут устранены только в готовящемся выпуске 4.2. При этом в подготовленной в 2017 году версии PowerDNS 4.1 авторитативный сервер уже полностью соответствовал спецификации EDNS, а в ветке 4.0 всплывали лишь отдельные несовместимости, возникающие при определённом стечении обстоятельств и в общем виде не мешающие нормальной работе.

Теперь разработчики DNS-серверов договорились удалить из реализаций DNS-резолверов поддержку упомянутого обходного метода проверки и более не откатываться на старый вариант протокола в случае наступления таймаута. Изменение планируется произвести в выпусках BIND 9.14 (намечен на 1 февраля), Unbound 1.8.4/1.9.0 и PowerDNS Recursor 4.2.0. В Knot Resolver рассматриваемый обходной метод не применялся изначально. К инициативе также подключились компании CloudFlare, Quad 9, Cisco (OpenDNS) и Google, которые планируют удалить поддержку обходного метода проверки на своих публичных DNS-серверах.

Изменение не повлияет на штатное поведение резолверов - запросы с использованием старого протокола DNS и корректно отбрасываемые не поддерживаемые запросы с EDNS будут обрабатываться как и прежде. Иными словами, авторитативные DNS-серверы как и раньше не обязаны поддерживать EDNS и могут ограничиваться старым классическим протоколом, но они теперь должны корректно реагировать на не поддерживаемые запросы EDNS, а не молча игнорировать их. По сути, DNS-серверы лишь принуждают к соответствию стандарту.

С практической стороны прекращение поддержки обходной проверки может привести к проблемам при взаимодействии с DNS-серверами, использующими очень старые выпуски PowerDNS. Для тестирования корректности реагирования на запросы с EDNS запущены специальные online-сервисы dnsflagday.net и EDNS Compliance Tester. Так как каждый домен обслуживает как минимум 2 разных DNS-сервера, а переход на новые выпуски Unbound и BIND будет выполняться постепенно, эффект от изменения проявится не сразу, но со временем всё больше и больше DNS-резолверов не сможет взаимодействовать с DNS-серверами, некорректно обрабатывающими EDNS-запросы (игнорирующими без отправки ответного пакета).

Проблемы после отмены обходной проверки также могут возникнуть из-за блокирования расширенных DNS-запросов на стороне межсетевых экранов - блокировка DNS-пакетов размером больше 512 байт иногда применяется для противодействия DDoS-атакам, использующим поля EDNS для усиления трафика. Поэтому администраторам межсетевых экранов также следует обратить внимание на корректность пропускания DNS-трафика с флагами EDNS.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Рост атак, связанных с захватом контроля над DNS
  3. OpenNews: Новый этап тестирования DNS поверх HTTPS в Firefox
  4. OpenNews: Анализ перехвата провайдерами транзитного DNS-трафика
  5. OpenNews: Выпуск DNS-сервера KnotDNS 2.7.0
  6. OpenNews: Релиз DNS-сервера Unbound 1.7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: dns
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  • 1.1, анон (?), 13:30, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Уау, неужели красные шляпы обновят BIND в своих репозиториях.
    Полагаю что опять НЕТ.
    Кстати, кто-нибудь знает откуда пошла эта проблема с необновляемым биндом в RedHat?
     
     
  • 2.2, анонимус (??), 14:00, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > Кстати, кто-нибудь знает откуда пошла эта проблема с необновляемым биндом в RedHat?

    От RedHat, очевидно.

     
  • 2.3, Аноним (3), 14:05, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    просто версия заморожена. все фиксы выпускаются исправно. еще не хватало, чтобы bind после рейза версии не правильно запустился из-за битого конфига. как это уже бывает в самбе и т.д.
     
  • 2.4, Ivan_83 (ok), 14:06, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Его же ISC писали, там куча легаси кода, наверное даже в рэдхате всех тянет блевать при попытке что то бэкпортировать.
     
  • 2.13, нах (?), 15:19, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > Полагаю что опять НЕТ.

    опять не успел обмазаться свеженьким?

    > Кстати, кто-нибудь знает откуда пошла эта проблема с необновляемым биндом в RedHat?

    оттуда же, откуда вообще понятие стабильного дистрибутива, где не обновляют что не попадя ради любителей свежатинки.

    Если оно тебе не нравится - ты вполне можешь поставить Б-жественную Десяточку - каждую неделю что-нибудь новенькое, и тебя не спрашивает.

     
     
  • 3.26, Anonymously (?), 16:22, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В rhel, или ещё где то, спрашивали хочу ли я обновления получить?
     
     
  • 4.36, нах (?), 17:07, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    конечно.
    хочешь - получаешь, не хочешь - так сидишь. У хомеюзеров б-жественной десяточки такого выбора нет, ну а за юзеров ентер-прайс версий решают ентер-прайс админы.

    но ты хочешь не обновлений, а вообще другую версию, причем плевать что у других, не столь рвущихся обмазаться свежайшим, что-то может поломаться. Ну так тебе не за редхатом, твой рак...э...рач...а, арч - в соседнем окошке выдают.
    Там у тебя каждый день будет новая версия, прям как в винде.

     
  • 2.22, Дмитрий (??), 16:05, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сразу видно чувака не понимающего, как работают такие дистры как редхат. Зачем показывать свою некомпетентность?
     
  • 2.23, Аноним (-), 16:06, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты что-то сказал невнятное, давай еще разок.
     
  • 1.5, Аноним (5), 14:08, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Так проблема была в кривых dns серверах или не очень умных фаерволах?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:10, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    и там и там.
     
  • 2.10, AnonPlus (?), 15:00, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Основная проблема в том, что по стандарту, если серверу приходит запрос с EDNS, сервер должен ответить, мол, ошибка, я такого не умею. Многие серверы в ответ просто молчат, игнорируя такой запрос. Их теперь выкидывают на мороз.
     
  • 2.19, КО (?), 16:02, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А так же в проблеме усиления трафика. Забыли ужо, что бывает если DNS сервер непойми кому начинает отвечать всякие глупости.
     
     
  • 3.37, нах (?), 17:09, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ага, клаудфлерь-то забыла, поверила, ао ммм.

    вот вам,кстати, и защщщщита, занедорого. Первый шприц вообще бесплатно. Только днс придется на наш поменять.

     
  • 1.7, Анонимус154 (?), 14:53, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А где-то кроме этого сайта есть пруфы, что Гугл, Cloudflare и прочие вендоры включат на своих рекурсорах принудительную поддержку EDNS?
     
     
  • 2.12, нах (?), 15:16, 21/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    а причем тут - вендоры Принудительно отключать поддержку неправильной обработки... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.15, fi (ok), 15:34, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Иначе совершенно непонятно

    ну только такому "спецу" непонятно ))))) - мы уже привыкли.

    А остальные умеют договариватся когда решают общие проблемы.

     
     
  • 4.16, нах (?), 15:35, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    чьи проблемы - гугля и клаудфлери, "проблема", надо понимать, в том что они еще не всех под себя подгребли?

    Ну да, вот договорились и порешали.

     
     
  • 5.21, Аноним (-), 16:04, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ты поять выходишь на связь?
     
  • 5.27, Аноним (27), 16:43, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ага, гугль и клаудфлэр же не используют _те_же_самые_днссервера_, что и остальные.
    Заканчивая с грибами
     
     
  • 6.42, Анонимус154 (?), 17:54, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Во-первых может и не используют.
    Во-вторых кто сказал, что они завтра выкатят у себя bleeding-edge обновление софта?
     
     
  • 7.43, нах (?), 17:57, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну вообще-то им - пофиг.
    Могут и выкатить, не у них сломается. И, скорее всего таки выкатят, иначе зачем их имена в списке спонсоров dns breaking day?

    Но кто сказал что изменения уже не внесены? Из статьи обратного вовсе не следует.

     
  • 3.25, Ivan_83 (ok), 16:14, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нет, в данном случае всё правильно.
    EDNS уже дофига лет, 15 лет назад я его реализовывал у себя в резолвере, а он был ещё до этого.
    То что кто то не осилил правильно написать сервер изначально или поправить его за 15 лет - он ССЗБ.

    EDNS нужен был чтобы можно было договорится как заслать большой ответ, это уже позже там крипта -DNSSec появилась (да так до сих пор и не взлетела).

     
     
  • 4.39, нах (?), 17:18, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    проблема в том, что это как раз не их проблема - это проблема их счастливых юзверей, особенно тех, кто поторопится обновляться.

    И кое-кто очень почему-то захотел, чтобы эта проблема у них в одночасье возникла. И, чисто так случайно, эти же кто-то предоставляют прекрасный dns-as-a-service, совпадение, конечно же - совпадение!

    > EDNS нужен был чтобы можно было договорится как заслать большой ответ

    который без dnssec был практически ненужно, для joe average по крайней мере, зато очень пригодился ддосерам.

    Поэтому массхостеры вынуждены были понаставить лимит на размер такого пакета. Для внешнего сервера это выглядит именно как таймаут.
    Пострадают, в частности, недостаточно продвинутые обитатели hetzner'а.

    У продвинутых, конечно, edns-udp-size 1432 давно в options, но их единицы. Остальным дан четкий сигнал - переносите-как свои ns'ы к правильным пацанам, а не то они работать перестанут.

     
     
  • 5.44, Ivan_83 (ok), 18:17, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Насчёт одночасья - отчасти соглашусь, а может просто у нас об этом не писали.
    С другой стороны - хз сколько таких корявых днс серверов осталось, если 1-5% - то пусть страдают.

    EDNS было нужно и без DNSSec, большие ответы с кучей записей прилетали уже давно, тот же список корневых серверов.

    Я бы не назвал это чотким сигналом, наверняка уже 100500 перепостов инструкций для копи-пасте макак что и где нужно поправить.
    Сделать такое один раз в жизни - не сильно напряжно, я вообще не видел до того чтобы с DNS что то глобально менялось и требовало внимания=телодвижений.

     
     
  • 6.46, пох (?), 19:36, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > EDNS было нужно и без DNSSec, большие ответы с кучей записей прилетали уже давно, тот же список
    > корневых серверов.

    его же не запрашивают с васян-сервера, а корневые как-нибудь уж отдадут. Подозреваю - по tcp (фаллбэк на который никто не отменял)

    > Я бы не назвал это чотким сигналом, наверняка уже 100500 перепостов инструкций для копи-пасте
    > макак что и где нужно поправить.

    ну вот если у тебя сервер в хетзнере - я хз где ты найдешь инструкцию что нужно поправить, и вообще как узнать о факте ее существования.

    может, конечно, его админы плюнут на анти-ddos и выключат его, или уже выключили, но, учитывая какая у них там последнее время стала квалификация - боюсь, может и не получиться.

    > я вообще не видел до того чтобы с DNS что то глобально менялось и требовало
    > внимания=телодвижений.

    в том и дело. и вот в один прекрасный момент кое-кого это перестало устраивать.
    При том что все работало, и чинить несломанное совершенно не требовалось.


     
  • 3.41, Анонимус154 (?), 17:53, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так речь про то, что с 1 февраля все сломается.
    От того, что выйдет новая версия софта ровно ничего не произойдёт. Эта версия софта в прод может поехать через год-два-пять-десять. Если 1 февраля принудительно не обновят 1.1.1.1 и 8.8.8.8, то в общем-то ничего не произойдёт.
     
  • 2.14, Andrey Mitrofanov (?), 15:21, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А где-то кроме этого сайта есть пруфы, что Гугл, Cloudflare и прочие
    > вендоры включат на своих рекурсорах принудительную поддержку EDNS?

    Логотипчики на картинке:

    ""A number of DNS software and service providers have announced [...] ""
    --https://www.isc.org/blogs/dns-flag-day/

     
  • 2.24, Ivan_83 (ok), 16:09, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нету никакой принудительной поддержки EDNS!
    Написано же - есть костыль для тех кто без EDNS: им первый запрос идёт с EDNS флагом, если таймаут то запрос повторяется без флага. (Дальше в кеше наверное такие сервера можно было бы помечать как кривые и всегда сразу слать к ним без флага, хз реализовал ли такое кеширование кто то)
    Самому edns уже куча лет, 15 точно есть - я его у себя давным давно реализовывал.
     
  • 1.8, кек (?), 14:56, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    rkn.gov.ru и nalog.ru не проходят проверку :D
     
     
  • 2.11, cat666 (ok), 15:02, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Брехня....
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:46, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Только что проверил. Проходят! All Ok!
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 16:44, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Оперативно. Позавчера не проходили.
     
     
  • 4.33, Andrey Mitrofanov (?), 16:59, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Оперативно. Позавчера не проходили.

    " Внедрение бэкдоров прошло успешно.  Агенть Штунц. "

     
  • 1.20, Vadim Deskov (?), 16:03, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Рocкомнaдзор скажет что это кибepaтaка на Россию и активирует план "Cheburnet" - потянет за рубильничек, и злые западные интернеты нас больше не побеспокоят. Придется снова работать на местных васянов за гроши.
     
     
  • 2.30, Аноним (28), 16:44, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже нет. РКН принял информацию к сведению и обновился.
     
  • 2.31, Аноним (27), 16:46, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Местных володь?
     
  • 1.29, Аноним (29), 16:44, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Опять заголовок кликбейтный Ничего не сломается Будут просто домены на серверах... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, Аноним (28), 16:46, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Windows Server 2003 и более ранние ресолвиться перестанут.
     
  • 2.34, Ivan_83 (ok), 17:03, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Оно уже сейчас дольше резолвится, а после апдейта перестанет.
    Провайдеры слоупоки но даже у них раз в 5-10 лет софт обновляется.
    Патча им никто не даст, а сами они не осилят в большинстве своём, крупняк точно не осилит - у них нет спецов таких, там сплошь обмазанные сертификатами вендоров закрутчики хвостов кошкам, можевельникам и плохому пути.
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 17:07, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И типа 8.8.8.8 / 1.1.1.1 и аналогичные перестанут резолвить первого числа такие домены?
     
     
  • 4.40, нах (?), 17:21, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    нет, разумеется, иначе "довольные" клиенты могли сбежать. Сработают закладки, установленные разработчиками во _все_ сервера, включая твой личный - и все перестанут ресолвить.

    Ну кроме тех  у кого rock stable redhat или rock dead debian, наверное - хз когда именно те закладки были внедрены.

    Причем их удивительно единодушно внедрили, казалось бы, совершенно несвязанные команды разработчиков.

     
  • 4.45, Ivan_83 (ok), 18:19, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я брезгую таким пользоваться, разбирайся в этом самостоятельно.
    Я просто подумаю стоит ли мне обновлять unbound у меня на роутерах или оставить ещё на пол годика :)
    А может он уже обновился и я просто не заметил )
     

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