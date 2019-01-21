21.01.2019 13:07  Крупнейшие DNS-сервисы и серверы прекратят поддержку проблемных реализаций DNS

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|1.1, анон (?), 13:30, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Уау, неужели красные шляпы обновят BIND в своих репозиториях.
Полагаю что опять НЕТ.
Кстати, кто-нибудь знает откуда пошла эта проблема с необновляемым биндом в RedHat?
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|2.2, анонимус (??), 14:00, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Кстати, кто-нибудь знает откуда пошла эта проблема с необновляемым биндом в RedHat?
От RedHat, очевидно.
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|2.3, Аноним (3), 14:05, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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просто версия заморожена. все фиксы выпускаются исправно. еще не хватало, чтобы bind после рейза версии не правильно запустился из-за битого конфига. как это уже бывает в самбе и т.д.
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|2.4, Ivan_83 (ok), 14:06, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Его же ISC писали, там куча легаси кода, наверное даже в рэдхате всех тянет блевать при попытке что то бэкпортировать.
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|2.13, нах (?), 15:19, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Полагаю что опять НЕТ.
опять не успел обмазаться свеженьким?
> Кстати, кто-нибудь знает откуда пошла эта проблема с необновляемым биндом в RedHat?
оттуда же, откуда вообще понятие стабильного дистрибутива, где не обновляют что не попадя ради любителей свежатинки.
Если оно тебе не нравится - ты вполне можешь поставить Б-жественную Десяточку - каждую неделю что-нибудь новенькое, и тебя не спрашивает.
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|4.36, нах (?), 17:07, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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конечно.
хочешь - получаешь, не хочешь - так сидишь. У хомеюзеров б-жественной десяточки такого выбора нет, ну а за юзеров ентер-прайс версий решают ентер-прайс админы.
но ты хочешь не обновлений, а вообще другую версию, причем плевать что у других, не столь рвущихся обмазаться свежайшим, что-то может поломаться. Ну так тебе не за редхатом, твой рак...э...рач...а, арч - в соседнем окошке выдают.
Там у тебя каждый день будет новая версия, прям как в винде.
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|2.22, Дмитрий (??), 16:05, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Сразу видно чувака не понимающего, как работают такие дистры как редхат. Зачем показывать свою некомпетентность?
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|2.10, AnonPlus (?), 15:00, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Основная проблема в том, что по стандарту, если серверу приходит запрос с EDNS, сервер должен ответить, мол, ошибка, я такого не умею. Многие серверы в ответ просто молчат, игнорируя такой запрос. Их теперь выкидывают на мороз.
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|2.19, КО (?), 16:02, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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А так же в проблеме усиления трафика. Забыли ужо, что бывает если DNS сервер непойми кому начинает отвечать всякие глупости.
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|3.37, нах (?), 17:09, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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ага, клаудфлерь-то забыла, поверила, ао ммм.
вот вам,кстати, и защщщщита, занедорого. Первый шприц вообще бесплатно. Только днс придется на наш поменять.
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|3.15, fi (ok), 15:34, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Иначе совершенно непонятно
ну только такому "спецу" непонятно ))))) - мы уже привыкли.
А остальные умеют договариватся когда решают общие проблемы.
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|4.16, нах (?), 15:35, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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чьи проблемы - гугля и клаудфлери, "проблема", надо понимать, в том что они еще не всех под себя подгребли?
Ну да, вот договорились и порешали.
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|5.27, Аноним (27), 16:43, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Ага, гугль и клаудфлэр же не используют _те_же_самые_днссервера_, что и остальные.
Заканчивая с грибами
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|6.42, Анонимус154 (?), 17:54, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Во-первых может и не используют.
Во-вторых кто сказал, что они завтра выкатят у себя bleeding-edge обновление софта?
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|7.43, нах (?), 17:57, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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ну вообще-то им - пофиг.
Могут и выкатить, не у них сломается. И, скорее всего таки выкатят, иначе зачем их имена в списке спонсоров dns breaking day?
Но кто сказал что изменения уже не внесены? Из статьи обратного вовсе не следует.
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|3.25, Ivan_83 (ok), 16:14, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Нет, в данном случае всё правильно.
EDNS уже дофига лет, 15 лет назад я его реализовывал у себя в резолвере, а он был ещё до этого.
То что кто то не осилил правильно написать сервер изначально или поправить его за 15 лет - он ССЗБ.
EDNS нужен был чтобы можно было договорится как заслать большой ответ, это уже позже там крипта -DNSSec появилась (да так до сих пор и не взлетела).
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|4.39, нах (?), 17:18, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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проблема в том, что это как раз не их проблема - это проблема их счастливых юзверей, особенно тех, кто поторопится обновляться.
И кое-кто очень почему-то захотел, чтобы эта проблема у них в одночасье возникла. И, чисто так случайно, эти же кто-то предоставляют прекрасный dns-as-a-service, совпадение, конечно же - совпадение!
> EDNS нужен был чтобы можно было договорится как заслать большой ответ
который без dnssec был практически ненужно, для joe average по крайней мере, зато очень пригодился ддосерам.
Поэтому массхостеры вынуждены были понаставить лимит на размер такого пакета. Для внешнего сервера это выглядит именно как таймаут.
Пострадают, в частности, недостаточно продвинутые обитатели hetzner'а.
У продвинутых, конечно, edns-udp-size 1432 давно в options, но их единицы. Остальным дан четкий сигнал - переносите-как свои ns'ы к правильным пацанам, а не то они работать перестанут.
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|5.44, Ivan_83 (ok), 18:17, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Насчёт одночасья - отчасти соглашусь, а может просто у нас об этом не писали.
С другой стороны - хз сколько таких корявых днс серверов осталось, если 1-5% - то пусть страдают.
EDNS было нужно и без DNSSec, большие ответы с кучей записей прилетали уже давно, тот же список корневых серверов.
Я бы не назвал это чотким сигналом, наверняка уже 100500 перепостов инструкций для копи-пасте макак что и где нужно поправить.
Сделать такое один раз в жизни - не сильно напряжно, я вообще не видел до того чтобы с DNS что то глобально менялось и требовало внимания=телодвижений.
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|6.46, пох (?), 19:36, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> EDNS было нужно и без DNSSec, большие ответы с кучей записей прилетали уже давно, тот же список
> корневых серверов.
его же не запрашивают с васян-сервера, а корневые как-нибудь уж отдадут. Подозреваю - по tcp (фаллбэк на который никто не отменял)
> Я бы не назвал это чотким сигналом, наверняка уже 100500 перепостов инструкций для копи-пасте
> макак что и где нужно поправить.
ну вот если у тебя сервер в хетзнере - я хз где ты найдешь инструкцию что нужно поправить, и вообще как узнать о факте ее существования.
может, конечно, его админы плюнут на анти-ddos и выключат его, или уже выключили, но, учитывая какая у них там последнее время стала квалификация - боюсь, может и не получиться.
> я вообще не видел до того чтобы с DNS что то глобально менялось и требовало
> внимания=телодвижений.
в том и дело. и вот в один прекрасный момент кое-кого это перестало устраивать.
При том что все работало, и чинить несломанное совершенно не требовалось.
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|3.41, Анонимус154 (?), 17:53, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Так речь про то, что с 1 февраля все сломается.
От того, что выйдет новая версия софта ровно ничего не произойдёт. Эта версия софта в прод может поехать через год-два-пять-десять. Если 1 февраля принудительно не обновят 1.1.1.1 и 8.8.8.8, то в общем-то ничего не произойдёт.
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|2.24, Ivan_83 (ok), 16:09, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Нету никакой принудительной поддержки EDNS!
Написано же - есть костыль для тех кто без EDNS: им первый запрос идёт с EDNS флагом, если таймаут то запрос повторяется без флага. (Дальше в кеше наверное такие сервера можно было бы помечать как кривые и всегда сразу слать к ним без флага, хз реализовал ли такое кеширование кто то)
Самому edns уже куча лет, 15 точно есть - я его у себя давным давно реализовывал.
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|1.20, Vadim Deskov (?), 16:03, 21/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+9 +/–
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Рocкомнaдзор скажет что это кибepaтaка на Россию и активирует план "Cheburnet" - потянет за рубильничек, и злые западные интернеты нас больше не побеспокоят. Придется снова работать на местных васянов за гроши.
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|2.34, Ivan_83 (ok), 17:03, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Оно уже сейчас дольше резолвится, а после апдейта перестанет.
Провайдеры слоупоки но даже у них раз в 5-10 лет софт обновляется.
Патча им никто не даст, а сами они не осилят в большинстве своём, крупняк точно не осилит - у них нет спецов таких, там сплошь обмазанные сертификатами вендоров закрутчики хвостов кошкам, можевельникам и плохому пути.
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|4.40, нах (?), 17:21, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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нет, разумеется, иначе "довольные" клиенты могли сбежать. Сработают закладки, установленные разработчиками во _все_ сервера, включая твой личный - и все перестанут ресолвить.
Ну кроме тех у кого rock stable redhat или rock dead debian, наверное - хз когда именно те закладки были внедрены.
Причем их удивительно единодушно внедрили, казалось бы, совершенно несвязанные команды разработчиков.
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|4.45, Ivan_83 (ok), 18:19, 21/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Я брезгую таким пользоваться, разбирайся в этом самостоятельно.
Я просто подумаю стоит ли мне обновлять unbound у меня на роутерах или оставить ещё на пол годика :)
А может он уже обновился и я просто не заметил )
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