The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

18.01.2019 20:51  Релиз языка программирования Rust 1.32

Состоялся релиз языка системного программирования Rust 1.32, развиваемого проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime.

Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

В подготовке нового выпуска приняли участие 152 разработчика. Основные новшества:

  • Добавлен новый макрос "dbg!", позволяющий упростить наблюдение за состоянием переменных в отладочных целях. Кроме непосредственного значения переменной, предложенный макрос также показывает имя файла, номер строки и название переменной, что делает его более удобным инструментом для отладки, чем вывод при помощи "println". Информация выводится в поток "stderr". Макрос также можно применять для анализа вычисления выражений и условных операторов, например, можно указывать "if dbg!(n <= 1) {" или "dbg!(n*f(n-1))";
  • Прекращено использование по умолчанию библиотеки распределения памяти jemalloc в пользу штатных системных функций выделения и освобождения блоков памяти. Несмотря на то, что jemalloc обычно обеспечивает более высокую производительность, его применение приводит к увеличению размера исполняемого файла приблизительно на 300 Кб. Кроме того, jemalloc специфичен для Unix-подобных систем и в некоторых ситуациях приводит к возникновению проблем. При необходимости продолжения использования jemalloc теперь нужно явно подключать пакет jemallocator;
  • Пути к модулям в выражении "use", не начинающиеся с ключевых слов "super", "self" и "crate", теперь приводят к извлечению определённого в модуле элемента (структуры, перечисления и т.п.), до попытки определения внешнего пакета. Например, указание "use Color::*;" при наличии определения "enum Color { Red, Green, Blue };" до выражения "use", приведёт к импорту вариантов значений перечисления "Color";
  • В макросы добавлен новый проверочный признак "literal", позволяющий определить является ли переменная литералом, независимо от типа (строковым, числовым, символьным);
  • В определениях макросов теперь можно использовать оператор "?", позволяющий определить, что шаблон встречается 0 или 1 раз, по аналогии с тем как операторы "*" и "+" проверяют наличие шаблона 0 и более раз или один и более раз;
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы to_be_bytes (big endian), to_le_bytes (little endian) и to_ne_bytes (native) в модулях i8, i16, i32, i64, i128, isize, u8, u16, u32, u64, u128 и usize;
  • 19 различных функций определены с признаком "const" и могут применяться не только как обычные функции, но и использоваться в любом контексте вместо констант;
  • В пакетном менеджере Cargo обеспечена возможность указания имени пользователя внутри URL реестра и добавлена команда "cargo c", которая является сокращённым псевдонимом команды "cargo check".


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/201...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Rust 2018 (1.31)
  3. OpenNews: Релиз языка программирования Rust 1.30
  4. OpenNews: Mozilla и Xiph развивают реализацию видеокодека AV1 на языке Rust
  5. OpenNews: Выпуск libOS, unikernel на языке Rust для запуска приложений поверх гипервизора
  6. OpenNews: Для Linux и Redox представлена реализация Libc на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 20:56, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Ура! X)
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:08, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >Несмотря на то, что jemalloc обеспечивает более высокую производительность

    [[citation needed]]

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 22:02, 18/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    https github com rust-lang rust issues 6897 http ithare com testing-memory-a... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.19, Аноним (19), 22:16, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, они скорее сослались на очень большой размер бинарей и убрали его.
     
  • 1.3, KhabMan (ok), 21:08, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вроде развивается язык довольно стремительно, шуму вокруг него развели нормально. А единственный крупный проект на нем - Firefox,и то пока лишь частично. Это что-то не так с языком или просто ему ещё время нужно?
     
     
  • 2.5, гадалка тётя маня (?), 21:11, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    кол-во хипстеров в природе ограничено,
    и на все языки одновременно их просто не хватает,
    есть же ещё ruby, go, clojure, swift, kotlin и прочие ништяки.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 22:00, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > есть же ещё ruby

    А он разве есть? В среде хипстеров вроде давно как сдох.

     
     
  • 4.29, Аноним (29), 23:12, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да вот кааанешна, сдох. До сих пор на нём (точнее, на рельсах) сотни сайтов формошлёпают. Потому что быстраааа и мозг включать почти не надо.
     
  • 2.6, Аноним (2), 21:11, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то не так с языком. Нет ООП.
     
     
  • 3.11, Аноним84701 (ok), 21:41, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что-то не так с языком. Нет ООП.

    Не, не оно.
    Нет возможности фунционально-логического программирования!
    Было бы оно, Rust бы давно взлетел!


     
  • 3.12, Аноним (12), 21:41, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В Си его на уровне языка тоже нет
     
     
  • 4.14, Аноним (-), 21:43, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И много на С появляется новых проектов?
     
     
  • 5.32, Ivan_83 (ok), 23:20, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вполне прилично, полагаю их каждый час по миру создаётся больше, чем на расте есть за всё время его существования.
     
  • 4.27, Аноним (2), 23:00, 18/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну так ведь и Си не нyжeн Но по уровню фанатизма Си-фанатики И Rust-фанатики ср... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.33, Ivan_83 (ok), 23:21, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что это всё нужно только автору патча, который не понимает разницы между компелятором для си и крестов.
     
  • 2.9, Аноним (-), 21:30, 18/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Крупных проектов на расте, предостаточно Не уровня браузеров, но всё же Браузе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.21, JohnSmith1138 (?), 22:35, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть ещё популярный стек для Ethereum - Parity. За счёт использования Rust'а он самый быстрый и нетребовательный к ресурсам.
     
     
  • 3.30, Аноним (-), 23:14, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В блокчейнах ещё встречается: Grin и Exonum.
     
  • 1.4, Аноним (2), 21:11, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Нормальное ООП с нормальным наследованием не завезли. Пока не завезут - нe нyжен.
     
     
  • 2.7, KhabMan (ok), 21:14, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так вроде ж и не собираются🤔
     
     
  • 3.26, Аноним (2), 22:55, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На нэт и суда нэт. Так и останется маргинальным нeнужным языком.
     
  • 2.8, Amphyby (ok), 21:15, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не надо всё по смеси дерьма с мочой от оракле мерить
     
  • 2.10, Аноним84701 (ok), 21:35, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Нормальное ООП с нормальным наследованием не завезли. Пока не завезут - нe нyжен.

    Нормальное ООП -- это как в Smalltalk? Или как в Жабе?
    А наследование лучше single или multiple?
    А MRO  -- это нормально или лучше без?
    ---
    public static const final Borscht borscht = new Borscht()
    (c) Аноним

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 22:46, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    BorschtFactory забыл.
     
  • 3.25, Аноним (2), 22:52, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нормальное - это прежде всего иаеющееся в наличии.
     
  • 2.13, Junior frontend developer (?), 21:41, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Там есть все то же самое, но только лучше, современнее, более расширяемое. Это языки с оопа потихоньку съезжают на подход раста. Например swift называет себя протокол ориентированным, хотя имеет и обычный классический ооп.
     
     
  • 3.18, Аноним (19), 22:14, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Правильно говоришь, люди еще не знают раста, а уже... Ууу наследования нет, перезагрузки методов нет, ууу. А я скажу что есть и даже больше, только обучения требуется еще больше
     
     
  • 4.24, Аноним (2), 22:50, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И кода больше и вообще давайте исключительно на голом llvm-ассемблере без всего писать понтов ради.
     
  • 2.17, Аноним (19), 22:13, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всмысле, какое наследование? Вы не знаете как пользоватся типажами?
     
     
  • 3.20, Аноним (-), 22:23, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    типажи - это не наследование
     
  • 3.23, Аноним (2), 22:48, 18/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Знаю Но не хочу Один элемент синтаксиса с наследованием заменяет 1, 8734 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.31, Аноним (29), 23:16, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чо сказать-то хотел?
     
  • 1.28, Аноним (28), 23:10, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А Qt когда-нибудь завезут?
     
  • 1.34, Ivan_83 (ok), 23:37, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Раст - не нужен, он собирается дольше, чем FreeBSD целиком.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor