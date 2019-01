18.01.2019 20:51  Релиз языка программирования Rust 1.32

Состоялся релиз языка системного программирования Rust 1.32, развиваемого проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime. Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io. В подготовке нового выпуска приняли участие 152 разработчика. Основные новшества: Добавлен новый макрос "dbg!", позволяющий упростить наблюдение за состоянием переменных в отладочных целях. Кроме непосредственного значения переменной, предложенный макрос также показывает имя файла, номер строки и название переменной, что делает его более удобным инструментом для отладки, чем вывод при помощи "println". Информация выводится в поток "stderr". Макрос также можно применять для анализа вычисления выражений и условных операторов, например, можно указывать "if dbg!(n <= 1) {" или "dbg!(n*f(n-1))";

Прекращено использование по умолчанию библиотеки распределения памяти jemalloc в пользу штатных системных функций выделения и освобождения блоков памяти. Несмотря на то, что jemalloc обычно обеспечивает более высокую производительность, его применение приводит к увеличению размера исполняемого файла приблизительно на 300 Кб. Кроме того, jemalloc специфичен для Unix-подобных систем и в некоторых ситуациях приводит к возникновению проблем. При необходимости продолжения использования jemalloc теперь нужно явно подключать пакет jemallocator;

Пути к модулям в выражении "use", не начинающиеся с ключевых слов "super", "self" и "crate", теперь приводят к извлечению определённого в модуле элемента (структуры, перечисления и т.п.), до попытки определения внешнего пакета. Например, указание "use Color::*;" при наличии определения "enum Color { Red, Green, Blue };" до выражения "use", приведёт к импорту вариантов значений перечисления "Color";

В макросы добавлен новый проверочный признак "literal", позволяющий определить является ли переменная литералом, независимо от типа (строковым, числовым, символьным);

В определениях макросов теперь можно использовать оператор "?", позволяющий определить, что шаблон встречается 0 или 1 раз, по аналогии с тем как операторы "*" и "+" проверяют наличие шаблона 0 и более раз или один и более раз;

В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы to_be_bytes (big endian), to_le_bytes (little endian) и to_ne_bytes (native) в модулях i8, i16, i32, i64, i128, isize, u8, u16, u32, u64, u128 и usize;

19 различных функций определены с признаком "const" и могут применяться не только как обычные функции, но и использоваться в любом контексте вместо констант;

В пакетном менеджере Cargo обеспечена возможность указания имени пользователя внутри URL реестра и добавлена команда "cargo c", которая является сокращённым псевдонимом команды "cargo check".