18.01.2019 20:51  Релиз языка программирования Rust 1.32

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|1.3, KhabMan (ok), 21:08, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Вроде развивается язык довольно стремительно, шуму вокруг него развели нормально. А единственный крупный проект на нем - Firefox,и то пока лишь частично. Это что-то не так с языком или просто ему ещё время нужно?
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|2.5, гадалка тётя маня (?), 21:11, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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кол-во хипстеров в природе ограничено,
и на все языки одновременно их просто не хватает,
есть же ещё ruby, go, clojure, swift, kotlin и прочие ништяки.
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|4.29, Аноним (29), 23:12, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Да вот кааанешна, сдох. До сих пор на нём (точнее, на рельсах) сотни сайтов формошлёпают. Потому что быстраааа и мозг включать почти не надо.
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|3.11, Аноним84701 (ok), 21:41, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Что-то не так с языком. Нет ООП.
Не, не оно.
Нет возможности фунционально-логического программирования!
Было бы оно, Rust бы давно взлетел!
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|5.32, Ivan_83 (ok), 23:20, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Вполне прилично, полагаю их каждый час по миру создаётся больше, чем на расте есть за всё время его существования.
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|5.33, Ivan_83 (ok), 23:21, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Потому что это всё нужно только автору патча, который не понимает разницы между компелятором для си и крестов.
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|2.21, JohnSmith1138 (?), 22:35, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Есть ещё популярный стек для Ethereum - Parity. За счёт использования Rust'а он самый быстрый и нетребовательный к ресурсам.
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|2.10, Аноним84701 (ok), 21:35, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Нормальное ООП с нормальным наследованием не завезли. Пока не завезут - нe нyжен.
Нормальное ООП -- это как в Smalltalk? Или как в Жабе?
А наследование лучше single или multiple?
А MRO -- это нормально или лучше без?
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public static const final Borscht borscht = new Borscht()
(c) Аноним
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|2.13, Junior frontend developer (?), 21:41, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Там есть все то же самое, но только лучше, современнее, более расширяемое. Это языки с оопа потихоньку съезжают на подход раста. Например swift называет себя протокол ориентированным, хотя имеет и обычный классический ооп.
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|3.18, Аноним (19), 22:14, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Правильно говоришь, люди еще не знают раста, а уже... Ууу наследования нет, перезагрузки методов нет, ууу. А я скажу что есть и даже больше, только обучения требуется еще больше
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|4.24, Аноним (2), 22:50, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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И кода больше и вообще давайте исключительно на голом llvm-ассемблере без всего писать понтов ради.
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