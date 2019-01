18.01.2019 10:46  Выпуск редактора векторной графики Inkscape 0.92.4 и начало тестирования ветки 1.0

Опубликован релиз свободного векторного графического редактора Inkscape 0.92.4 и одновременно альфа-выпуск новой значительной ветки 1.0. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape 0.92.4 подготовлены для Linux (универсальный AppImage, Snap и PPA для Ubuntu) и Windows. Альфа-выпуск 1.0 доступен в форматах AppImage и Snap. Основные новшества Inkscape 0.92.4: Возможность выравнивания нескольких объектов, манипулируя ими как целостной группой, перемещаемой относительно одного отдельного объекта;

Возможность пошагового изменения значений при выборе цвета через удерживание клавиши "Ctrl" во время перемещения ползунка (по умолчанию используется шаг 16 для диапазонов 0-255 и 10 для диапазонов 0-100);

В режиме командной строки появилась поддержка отправки данных изображения через стандартный выходной поток (STDOUT) и чтения изображения из него. Например, теперь можно использовать конструкции вида "cat vector.svg | inkscape --file - --export-png img.png";

Ускорена работа расширений при обработке сложных документов. Обеспечено сохранение состояния выделения объектов после применения расширений;

Ускорено исключение элементов из выделенного блока, содержащего очень большое число узлов;

Ускорена отрисовка результатов применения фильтров;

Обеспечено сохранение размера шрифта дочерних текстовых элементов после отключения группировки;

Появилась возможность вывода на печать и использования корректного размера печатаемой страницы на принтерах Canon, EPSON и Konica Minolta;

Ускорено измерение смещений при помощи инструмента Measure в режиме с видимой сеткой;

При экспорте в PDF обеспечено отображение корректного уровня прозрачности для частично прозрачных встроенных изображений;

Обеспечена сборка с новым выпуском библиотеки poppler 0.72 (решает проблемы со сборкой в mac OS с использованием Homebrew);

Прекращена поддержка Windows XP.





Особенности ветки 1.0: Добавлена поддержка тем оформления и альтернативных наборов пиктограмм. Изменён формат поставки пиктограмм: вместо размещения всех пиктограмм в одном большом файле, каждая пиктограмма теперь поставляется в отдельном файле. Проведена модернизация интерфейса пользователя, в котором задействованы новые возможности из свежих веток GTK+. Переработан кода для обработки и восстановления размера и местоположения окон;

Интерфейс адаптирован для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI);

Добавлена опция, позволяющая считать нулевую точку отчёта относительно верхнего левого угла, что соответствует расположению координатных осей в формате SVG (по умолчанию в Inkscape отчёт для оси Y начинается с нижнего левого угла);

Предоставлена возможность вращения и зеркального отражения холста. Вращение осуществляется колесом мыши при удержании Ctrl+Shift или через ручное определение угла поворота. Зеркалирование выполняется через меню "View > Canvas orientation > Flip horizontally / Flip vertically";

Добавлен новый режим отображения ("View->Display mode->Visible Hairlines"), при котором независимо от выбранного уровня масштабирования все линии остаются видимыми;

Для сенсорных экранов, трекпадов и тачпадов реализован управляющий жест для масштабирования щипком;

В инструменте PowerStroke нажим кисти теперь соответствует давлению, прикладываемому к графическому планшету;

Добавлены расширенные настройки экспорта в формате PNG;

Значительно ускорены операции с контурами и функции снятия выделения с больших наборов контуров;

Изменено поведение команды 'Stroke to Path', которая теперь разделяет сгруппированный контур на отдельные компоненты;

В инструмент создания окружностей добавлена возможность замыкания разрывов одним кликом;

Добавлены недеструктивные булевые операторы для манипуляции применением эффектов к контурам (LPE, Live Path Effects);

Реализован диалог для задания применяемых по умолчанию параметров LPE-эффектов;

Добавлен новый LPE-эффект Dash Stroke для использования прерывистых линий в контурах;

Добавлен новый LPE-эффект "Ellipse from Points" для создания эллипсов на основе нескольких узловых точек на контуре;

Добавлен новый LPE-эффект "Embroidery Stitch" для формирования вышивок;

Добавлены новые LPE-эффекты "Fillet" и "Chamfer" для скругления углов и снятия фаски;

Добавлена новая опция "erase as clip" для недеструктивной очистки любых элементов клипа, включая растровые изображения и клоны;

Реализована возможность использования изменчивых шрифтов (при компиляции с библиотекой pango 1.41.1+);

Предоставлены средства для кастомизации интерфейса. Например, диалоги теперь оформлены в виде glade-файлов, меню можно поменять через файл menus.xml, цвета и стили можно поменять через style.css, а состав панелей определяется в файлах commands-toolbar.ui, snap-toolbar.ui, select-toolbar.ui и tool-toolbar.ui.