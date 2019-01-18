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18.01.2019 10:46  Выпуск редактора векторной графики Inkscape 0.92.4 и начало тестирования ветки 1.0

Опубликован релиз свободного векторного графического редактора Inkscape 0.92.4 и одновременно альфа-выпуск новой значительной ветки 1.0. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape 0.92.4 подготовлены для Linux (универсальный AppImage, Snap и PPA для Ubuntu) и Windows. Альфа-выпуск 1.0 доступен в форматах AppImage и Snap.

Основные новшества Inkscape 0.92.4:

  • Возможность выравнивания нескольких объектов, манипулируя ими как целостной группой, перемещаемой относительно одного отдельного объекта;
  • Возможность пошагового изменения значений при выборе цвета через удерживание клавиши "Ctrl" во время перемещения ползунка (по умолчанию используется шаг 16 для диапазонов 0-255 и 10 для диапазонов 0-100);
  • В режиме командной строки появилась поддержка отправки данных изображения через стандартный выходной поток (STDOUT) и чтения изображения из него. Например, теперь можно использовать конструкции вида "cat vector.svg | inkscape --file - --export-png img.png";
  • Ускорена работа расширений при обработке сложных документов. Обеспечено сохранение состояния выделения объектов после применения расширений;
  • Ускорено исключение элементов из выделенного блока, содержащего очень большое число узлов;
  • Ускорена отрисовка результатов применения фильтров;
  • Обеспечено сохранение размера шрифта дочерних текстовых элементов после отключения группировки;
  • Появилась возможность вывода на печать и использования корректного размера печатаемой страницы на принтерах Canon, EPSON и Konica Minolta;
  • Ускорено измерение смещений при помощи инструмента Measure в режиме с видимой сеткой;
  • При экспорте в PDF обеспечено отображение корректного уровня прозрачности для частично прозрачных встроенных изображений;
  • Обеспечена сборка с новым выпуском библиотеки poppler 0.72 (решает проблемы со сборкой в mac OS с использованием Homebrew);
  • Прекращена поддержка Windows XP.



Особенности ветки 1.0:

  • Добавлена поддержка тем оформления и альтернативных наборов пиктограмм. Изменён формат поставки пиктограмм: вместо размещения всех пиктограмм в одном большом файле, каждая пиктограмма теперь поставляется в отдельном файле. Проведена модернизация интерфейса пользователя, в котором задействованы новые возможности из свежих веток GTK+. Переработан кода для обработки и восстановления размера и местоположения окон;
  • Интерфейс адаптирован для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI);
  • Добавлена опция, позволяющая считать нулевую точку отчёта относительно верхнего левого угла, что соответствует расположению координатных осей в формате SVG (по умолчанию в Inkscape отчёт для оси Y начинается с нижнего левого угла);
  • Предоставлена возможность вращения и зеркального отражения холста. Вращение осуществляется колесом мыши при удержании Ctrl+Shift или через ручное определение угла поворота. Зеркалирование выполняется через меню "View > Canvas orientation > Flip horizontally / Flip vertically";
  • Добавлен новый режим отображения ("View->Display mode->Visible Hairlines"), при котором независимо от выбранного уровня масштабирования все линии остаются видимыми;
  • Для сенсорных экранов, трекпадов и тачпадов реализован управляющий жест для масштабирования щипком;
  • В инструменте PowerStroke нажим кисти теперь соответствует давлению, прикладываемому к графическому планшету;
  • Добавлены расширенные настройки экспорта в формате PNG;
  • Значительно ускорены операции с контурами и функции снятия выделения с больших наборов контуров;
  • Изменено поведение команды 'Stroke to Path', которая теперь разделяет сгруппированный контур на отдельные компоненты;
  • В инструмент создания окружностей добавлена возможность замыкания разрывов одним кликом;
  • Добавлены недеструктивные булевые операторы для манипуляции применением эффектов к контурам (LPE, Live Path Effects);
  • Реализован диалог для задания применяемых по умолчанию параметров LPE-эффектов;
  • Добавлен новый LPE-эффект Dash Stroke для использования прерывистых линий в контурах;
  • Добавлен новый LPE-эффект "Ellipse from Points" для создания эллипсов на основе нескольких узловых точек на контуре;
  • Добавлен новый LPE-эффект "Embroidery Stitch" для формирования вышивок;
  • Добавлены новые LPE-эффекты "Fillet" и "Chamfer" для скругления углов и снятия фаски;
  • Добавлена новая опция "erase as clip" для недеструктивной очистки любых элементов клипа, включая растровые изображения и клоны;
  • Реализована возможность использования изменчивых шрифтов (при компиляции с библиотекой pango 1.41.1+);
  • Предоставлены средства для кастомизации интерфейса. Например, диалоги теперь оформлены в виде glade-файлов, меню можно поменять через файл menus.xml, цвета и стили можно поменять через style.css, а состав панелей определяется в файлах commands-toolbar.ui, snap-toolbar.ui, select-toolbar.ui и tool-toolbar.ui.


  1. Главная ссылка к новости (https://inkscape.org/news/2019...)
  2. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 0.92.3
  3. OpenNews: Проект Inkscape перевёл разработку c Bzr и Launchpad на Git и GitLab
  4. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 0.92
  5. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 0.91
  6. OpenNews: Релиз редактора векторной графики Inkscape 0.48
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: inkscape, vector, graph
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  • 1, iPony (?), 11:57, 18/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Альфа-выпуск 1.0 доступен только в формате AppImage.

    А это что? 🤨

    > sudo snap install inkscape --edge

    https://snapcraft.io/inkscape

     
     
  • 3, Аноним (-), 12:05, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Подожду лучше org.inkscape.Inkscape//master.
     
  • 2, Аноним (2), 12:01, 18/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Как на арче 1.0 поставить? Что-то везде в репах 92.4
     
  • 4, Аноним (4), 12:09, 18/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Windows XP поддерживается?
     

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