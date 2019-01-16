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16.01.2019 23:24  Выпуск дистрибутива Deepin 15.9, развивающего собственное графическое окружение

Увидел свет релиз дистрибутива Deepin 15.9, основанного на пакетной базе Debian, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment и около 30 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект развивается группой разработчиков из Китая, но поддерживает и русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 2.2 Гб (amd64).

Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ и Go, но интерфейс формируется при помощи технологий HTML5 с использованием web-движка Chromium. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключенные накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка управления с сенсорных экранов при помощи жестов, таких как касание для клика, длительное удержание для вызова контекстного меню и сдвиг для прокрутки;
  • Интегрирована поддержка экранной клавиатуры;
  • Добавлена опция "Smart Mirror Switch" для автоматического выбора наиболее близкого зеркала для ускорения загрузки пакетов;
  • Улучшен интерфейс с настройками для управления питанием, такими как задание параметров перехода в спящий режим и отключения монитора;
  • В центре управления обеспечена проверка стойкости задаваемого пароля и добавлена возможность смены фоновых изображений для загрузочного меню через перемещение картинок в режиме drag&drop;
  • Добавлена функция хранителя экрана, кнопка для перехода в спящий режим и поддержка ограничения числа попыток входа с неверным паролем;
  • Оптимизированы анимационные эффекты при изменении размера панели и улучшено управление с сенсорных экранов;
  • В файловом менеджере проведена оптимизация фонового переименования файлов, добавлена поддержка предпросмотра GIF-изображений, улучшен плагин для монтирования накопителей и модернизирован интерфейс;
  • В просмотрщик изображений добавлен предпросмотр перед выводом на печать;
  • В текстовом редакторе добавлена поддержка редактирования файлов в формате m3u8, в интерфейс добавлена нижняя панель состояния, реализована подсветка скобок и добавлена настройка для управления переносом слов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.deepin.org/en/2019...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.8, развивающего собственное графическое окружение
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.7, развивающего собственное графическое окружение
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.6, развивающего собственное графическое окружение
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.5, развивающего собственное графическое окружение
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.4 с собственным рабочим столом Deepin Desktop Environment
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: deepin
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  • 1.1, proninyaroslav (ok), 23:40, 16/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >интерфейс формируется при помощи технологий HTML5 с использованием web-движка Chromium

    Интересно насколько это лучше Electron. Как минимум в плане памяти это должно быть меньше, так как используется единый инстанс.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:59, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    По факту, deepin в плане прожорливости - ничуть не хуже той же убунту.
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:44, 16/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    у этого DE самый лучший трей
     
  • 1.3, Аноним (4), 23:56, 16/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А Deepin все цветет и пахнет!
     
  • 1.5, Анонимный анонимус (?), 00:08, 17/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Лучший дистрибутив для повседневных задач
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:34, 17/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Плюсую Если не начинать вонять насчет электрона, то весьма юзабельный Можно ск... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:32, 17/01/2019 [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Накатил себе Deepin десктоп энв на Арч и гоняю последний месяц Памяти с открыты... весь текст скрыт [показать]
     

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