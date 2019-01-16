16.01.2019 23:24  Выпуск дистрибутива Deepin 15.9, развивающего собственное графическое окружение

Увидел свет релиз дистрибутива Deepin 15.9, основанного на пакетной базе Debian, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment и около 30 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект развивается группой разработчиков из Китая, но поддерживает и русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 2.2 Гб (amd64). Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ и Go, но интерфейс формируется при помощи технологий HTML5 с использованием web-движка Chromium. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключенные накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ. Основные новшества: Добавлена поддержка управления с сенсорных экранов при помощи жестов, таких как касание для клика, длительное удержание для вызова контекстного меню и сдвиг для прокрутки;

Интегрирована поддержка экранной клавиатуры;

Добавлена опция "Smart Mirror Switch" для автоматического выбора наиболее близкого зеркала для ускорения загрузки пакетов;

Улучшен интерфейс с настройками для управления питанием, такими как задание параметров перехода в спящий режим и отключения монитора;

В центре управления обеспечена проверка стойкости задаваемого пароля и добавлена возможность смены фоновых изображений для загрузочного меню через перемещение картинок в режиме drag&drop;

Добавлена функция хранителя экрана, кнопка для перехода в спящий режим и поддержка ограничения числа попыток входа с неверным паролем;

Оптимизированы анимационные эффекты при изменении размера панели и улучшено управление с сенсорных экранов;

В файловом менеджере проведена оптимизация фонового переименования файлов, добавлена поддержка предпросмотра GIF-изображений, улучшен плагин для монтирования накопителей и модернизирован интерфейс;

В просмотрщик изображений добавлен предпросмотр перед выводом на печать;

В текстовом редакторе добавлена поддержка редактирования файлов в формате m3u8, в интерфейс добавлена нижняя панель состояния, реализована подсветка скобок и добавлена настройка для управления переносом слов.



