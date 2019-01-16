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15.01.2019 23:50  Выпуск браузера Pale Moon 28.3

Доступен релиз web-браузера Pale Moon 28.3, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка кодека AV1 в мультимедийных контейнерах MP4 и MSE (для включения в about:config следует активировать опцию media.av1.enabled);
  • Улучшена поддержка HiDPI. Пиктограммы в основной панели инструментов и в строке состояния заменены на изображения в векторном формате SVG;
  • Добавлены индикаторы для пометки вкладок, в которых воспроизводится звук, а также реализована возможность приглушения звука во вкладке одним кликом;
  • Удалён код, связанный с поддержкой шлемов виртуальной реальности, DirectShow и сервиса Firefox Accounts;
  • Функции синхронизации настроек между разными экземплярами браузера теперь включаются в качестве опции на этапе сборки и основаны на варианте клиента синхронизации, развиваемого для следующей ветки Pale Moon;
  • В about:config добавлена настройка browser.chrome.favicons.process для нормализации favicon-изображений в зависимости от параметров экрана;
  • Библиотеки NSS обновлены до выпуска 3.41 с поддержкой TLS 1.3;
  • Обновлена реализация API Intersection Observer и свойства location.protocol;
  • СУБД SQLite обновлена до версии 3.26.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Создатели Pale Moon ввели в строй портал проектов на базе XUL
  3. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.0
  4. OpenNews: Позиция проекта Pale Moon в отношении XUL-дополнений
  5. OpenNews: Проект Pale Moon представил новый браузер Basilisk и платформу UXP
  6. OpenNews: Pale Moon на пути создания нового браузерного продукта
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: palemoon
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  • 1.1, Аноним (1), 00:02, 16/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Нормас брозер!
     
  • 1.2, Аноним (2), 00:18, 16/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Midori дает NPAPI, зачем этот монстр?
     
  • 1.3, Аноним (3), 00:20, 16/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    это браузер того чувака, который грозился прислать адвокатов/мафию проекту OpenBSD?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 02:01, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > это браузер того чувака, который грозился прислать адвокатов/мафию проекту OpenBSD?

    нет.

     
  • 2.7, а (?), 02:16, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    В чём можно убедиться даже по намёкам на офсайте, как в BSD-системах пакетированием не владеют. Ну и разборки в багтрекере остались, да.
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:20, 16/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    По сравнению с firefox 64.0, этот Pale Moon тормозит :(
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 02:02, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ваш usecase, пожалуйста Сколько страниц открыто, какие, сколько памяти ест, ско... весь текст скрыт [показать]
     

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