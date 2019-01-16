15.01.2019 23:50  Выпуск браузера Pale Moon 28.3

Доступен релиз web-браузера Pale Moon 28.3, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum. В новой версии: Добавлена поддержка кодека AV1 в мультимедийных контейнерах MP4 и MSE (для включения в about:config следует активировать опцию media.av1.enabled);

Улучшена поддержка HiDPI. Пиктограммы в основной панели инструментов и в строке состояния заменены на изображения в векторном формате SVG;

Добавлены индикаторы для пометки вкладок, в которых воспроизводится звук, а также реализована возможность приглушения звука во вкладке одним кликом;

Удалён код, связанный с поддержкой шлемов виртуальной реальности, DirectShow и сервиса Firefox Accounts;

Функции синхронизации настроек между разными экземплярами браузера теперь включаются в качестве опции на этапе сборки и основаны на варианте клиента синхронизации, развиваемого для следующей ветки Pale Moon;

В about:config добавлена настройка browser.chrome.favicons.process для нормализации favicon-изображений в зависимости от параметров экрана;

Библиотеки NSS обновлены до выпуска 3.41 с поддержкой TLS 1.3;

Обновлена реализация API Intersection Observer и свойства location.protocol;

СУБД SQLite обновлена до версии 3.26.0.



