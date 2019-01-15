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15.01.2019 20:05  Обновление VirtualBox 6.0.2

Компания Oracle сформировала корректирующие релизы системы виртуализации VirtualBox 6.0.2 и 5.2.24, в которых отмечено 13 исправлений.

Основные изменения в выпуске 6.0.2:

  • В интерфейс пользователя добавлено новое окно для создания виртуального оптического диска;
  • На стартовую страницу добавлена опция для выбора накопителей хост-системы;
  • В интерфейсе решены проблемы с созданием ярлыков для запуска виртуальных машин и прикреплением пустых накопителей оптических дисков;
  • В дополнениях для гостевых систем на базе Linux решены проблемы со сборкой драйверов в окружении SLES 12.4 и налажена сборка драйвера для совместно используемых каталогов на системах со старыми ядрами Linux;
  • В Linux-бэкенды добавлена поддержка сброса USB-устройств (ранее поступающие из гостевых систем запросы на сброс USB-устройств игнорировались);
  • В PCnet устранено регрессивное изменение, приводящее к проблемам с определением эмулируемого оборудования драйверами для гостевых систем;
  • В компонентах для хостов на базе Linux устранён конфликт между desktop-файлами, предлагаемыми Oracle и поставляемыми в составе дистрибутива Debian;
  • Устранена ошибка, приводящая к недоступности команды VirtualBoxVM в хостах на базе Linux и macOS;
  • В дополнения для гостевых систем на базе Windows внесены исправления, решающие проблемы с драйвером VBoxSVGA, возникающие при использовании нескольких мониторов или отключении поддержки ускорения 3D-операций;
  • Устранена проблема с записью в совместные каталоги из гостевых систем с OS/2.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0
  3. OpenNews: Обновление VirtualBox 5.2.22
  4. OpenNews: Уязвимость в VirtualBox, позволяющая выполнить код на стороне хост-системы
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1.3, Аноним (3), 20:55, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Короче: основные регрессии ветки 6.0 все еще не починили, пользоваться нельзя.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:24, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А где их список посмотреть?
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:30, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Hyper-V на Windows, QEMU+KVM на Linux. Зачем нужен Virtualbox?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 21:48, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > QEMU+KVM на Linux. Зачем нужен Virtualbox?

    А что, в QEMU+KVM нормально заработал Seamless mode?

     
  • 3.9, хотел спросить (?), 22:01, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    На чем из этого можно запустить MacOS Mojave AMD?
     
     
  • 4.10, Аноним (8), 22:09, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > На чем из этого можно запустить MacOS Mojave AMD?

    На VirtualBox-е ванильная макось тоже не любит запускаться. Только хакинтоши

     
     
  • 5.12, Аноним (12), 22:42, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Прекрасно запускается, стоит только подкинуть пару специальных kext файлов. Ну этого не избежать в виду аппаратной специфики реального мака.
     
  • 4.14, пох (?), 23:06, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    на вмвари можно. Даже без kext'ов, полагаю, там все в комплекте.
    Ну,надо ей только немножко помочь на тему появления в меню дополнительных пунктов.

     
  • 1.4, Аноним (4), 21:19, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    звук починили? При использовании ICH AC97 в гостевой системе, ломается воспроизведение видео/аудио. Тоже самое при выводе звука через пшаудио на хосте (с любого виртуалбоксовского контроллера)
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:34, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тоже сталкивался, но на debian было все ровно. В прошлом году обновился до 8 поколения intel. Проблема пропала.
     
  • 1.5, Аноним (-), 21:20, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    VirtualBox это прекрасно. Проприетарные аналоги пусть остаются на винде или открываются.
     
  • 1.13, БешеныйПес (?), 23:05, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А что быстрее/производительнее для кручения Linux под виндой - Vmware или Hyper-V?
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 00:06, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    hyper-v
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:48, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    или Vmware
     
  • 2.17, Аноним (17), 02:22, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    зависит от того, какая у тебя винда.
     

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