15.01.2019 20:05  Обновление VirtualBox 6.0.2

Компания Oracle сформировала корректирующие релизы системы виртуализации VirtualBox 6.0.2 и 5.2.24, в которых отмечено 13 исправлений. Основные изменения в выпуске 6.0.2: В интерфейс пользователя добавлено новое окно для создания виртуального оптического диска;

На стартовую страницу добавлена опция для выбора накопителей хост-системы;

В интерфейсе решены проблемы с созданием ярлыков для запуска виртуальных машин и прикреплением пустых накопителей оптических дисков;

В дополнениях для гостевых систем на базе Linux решены проблемы со сборкой драйверов в окружении SLES 12.4 и налажена сборка драйвера для совместно используемых каталогов на системах со старыми ядрами Linux;

В Linux-бэкенды добавлена поддержка сброса USB-устройств (ранее поступающие из гостевых систем запросы на сброс USB-устройств игнорировались);

В PCnet устранено регрессивное изменение, приводящее к проблемам с определением эмулируемого оборудования драйверами для гостевых систем;

В компонентах для хостов на базе Linux устранён конфликт между desktop-файлами, предлагаемыми Oracle и поставляемыми в составе дистрибутива Debian;

Устранена ошибка, приводящая к недоступности команды VirtualBoxVM в хостах на базе Linux и macOS;

В дополнения для гостевых систем на базе Windows внесены исправления, решающие проблемы с драйвером VBoxSVGA, возникающие при использовании нескольких мониторов или отключении поддержки ускорения 3D-операций;

Устранена проблема с записью в совместные каталоги из гостевых систем с OS/2.



