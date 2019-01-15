15.01.2019 20:05  Обновление VirtualBox 6.0.2

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|3.8, Аноним (8), 21:48, 15/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> QEMU+KVM на Linux. Зачем нужен Virtualbox?
А что, в QEMU+KVM нормально заработал Seamless mode?
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|4.10, Аноним (8), 22:09, 15/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> На чем из этого можно запустить MacOS Mojave AMD?
На VirtualBox-е ванильная макось тоже не любит запускаться. Только хакинтоши
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|5.12, Аноним (12), 22:42, 15/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Прекрасно запускается, стоит только подкинуть пару специальных kext файлов. Ну этого не избежать в виду аппаратной специфики реального мака.
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|4.14, пох (?), 23:06, 15/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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на вмвари можно. Даже без kext'ов, полагаю, там все в комплекте.
Ну,надо ей только немножко помочь на тему появления в меню дополнительных пунктов.
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|1.4, Аноним (4), 21:19, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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звук починили? При использовании ICH AC97 в гостевой системе, ломается воспроизведение видео/аудио. Тоже самое при выводе звука через пшаудио на хосте (с любого виртуалбоксовского контроллера)
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|2.11, Аноним (11), 22:34, 15/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Тоже сталкивался, но на debian было все ровно. В прошлом году обновился до 8 поколения intel. Проблема пропала.
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