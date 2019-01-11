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11.01.2019 18:42  Рост атак, связанных с захватом контроля над DNS

Компьютерная команда экстренной готовности США (US-CERT) предупредила администраторов о выявлении массовых атак, проводимых через перенаправление трафика на подконтрольный злоумышленникам хост при помощи правки параметров DNS в интерфейсе регистратора или провайдера услуг DNS.

Для получения доступа к настройкам DNS (многие клиенты не запускают свой DNS-сервер, а пользуются сторонним сервисом, как правило предоставляемым регистратором) организаторы атаки подбирают или перехватывают пароль к учётной записи для входа в интерфейс регистратора/DNS-сервиса. Например пароль может быть захвачен в результате внедрения троянских приложений на компьютеры жертв или вычислен, пользуясь совпадениями с паролями из доступных баз учётных записей, захваченных в результате атаки на известные сервисы (многие пользователи используют один пароль на разных сайтах). В отчёте также отмечается выполнение подмены серверов DNS, в случае если пользователь поддерживает собственные DNS-серверы, а не использует DNS-сервис регистратора.

После получения доступа к параметрам DNS атакующие указывают для домена IP-адрес своего хоста, на котором запускают прокси, перенаправляющий весь трафик на легитимный сервер жертвы. В отличие от зафиксированных в прошлые годы подобных атак, злоумышленники получают рабочий SSL-сертификат, подтверждая контроль за доменом в автоматически выдающем сертификаты сервисе Let’s Encrypt. В результате HTTPS трафик на подставной хост воспринимается браузерами как корректный и не вызывает подозрения у пользователей.

Тот факт, что у сайта изменился IP-адрес зачастую остаётся незамеченным длительное время, так как сайт жертвы продолжает работать без изменений, за исключением небольшого увеличения времени отклика из-за дополнительного перенаправления трафика через сервер атакующих. На подконтрольном злоумышленникам сервере, работающем как прокси для совершения MITM-атаки, производится анализ всего транзитного трафика для захвата конфиденциальных данных, паролей и платёжной информации.

Общий масштаб атаки пока не ясен. Cо стороны достаточно трудно выявить факт вмешательства злоумышленников c учётом применения ими корректных SSL-сертификатов и изменения IP в DNS-сервисах (если атака проводится не через подмену DNS-серверов, а через правку привязки IP в интерфейсе управления DNS, то привязанные к домену DNS-серверы регистратора остаются не изменёнными). Среди скомпрометированных систем отмечаются некоторые коммуникационные компании, ISP, государственные организации и крупные коммерческие предприятия.

Для того чтобы не стать жертвой атаки владельцам доменов рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию для входа в интерфейс регистратора или провайдера DNS, а также проверить соответствие выдаваемого для домена IP-адреса с фактическим адресом своего сервера, проанализировать логи на предмет поступления входящих запросов только с одного IP и выполнить поиск дополнительных SSL-сертификатов, сгенерированных для своего домена.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.us-cert.gov/ncas/c...)
  2. OpenNews: Зафиксирована подмена сайта Linux.org через захват DNS
  3. OpenNews: Атакующие получили контроль над доменом проекта Metasploit через обман регистратора
  4. OpenNews: Злоумышленники устроили MitM-атаку на компанию Fox-IT, захватив её домен
  5. OpenNews: Интернет-регистратор APNIC по ошибке опубликовал хэши паролей Whois-сервиса
  6. OpenNews: Техника атаки, позволившая получить контроль над всеми доменами в зоне .io
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: dns, attack
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  • 1.1, Онаним (?), 19:36, 11/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Ну да - это тот самый случае, где летсенкрипт отсасывает, конечно. Платные сертификаты эти ребята стали бы покупать только в самых крайних случаях.
     
     
  • 2.2, Эш Уильямс (?), 19:49, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Это уже не проблемы letsencrypt.
     
     
  • 3.6, Онаним (?), 20:31, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    В самом деле. Отсутствие идентификации персоны, получающей доверенный сертификат - не проблема центра сертификации. Напоминаю, что PKI - это в первую очередь chain of trust, без таковой PKI бесполезна.
     
     
  • 4.7, Онаним (?), 20:32, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вообще же это может стать шагом к тому, что LE вынесут из браузеров.
     
  • 4.10, Эш Уильямс (?), 21:19, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Тут скорее проблема в DNS, решать проблемы dns/dnssec/DoH/DoT на уровне сертификата бесполезны с пробитым днс.
     
  • 1.3, Аноним (3), 19:52, 11/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    КН(Д)Р?
     
     
  • 2.5, гость (?), 20:27, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    в(на)украина?
     
  • 1.8, Аноним (8), 21:09, 11/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > корректных SSL-сертификатов
    > рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию

    Как двухфакторная аутенфикация поможет, если сертификат злоумышленника корректный?

     
  • 1.9, zomg (?), 21:17, 11/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Certificate Transparency пишет логи всех сертификатов. А, например, Certspotter умеет алертать если увидит в логах левый сертификат для вашего домена.
     

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