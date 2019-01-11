11.01.2019 10:06  Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.6.0

Состоялся релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 2.0, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 273 Мб (i686, amd64).

Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются ФС: ext2, ext3, ext4, reiserfs, xfs, jfs, FAT, NTFS, HFS+ (macOS), UFS, minix и VMFS (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования в multicast режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин.

В новой версии осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 8 января. Ядро Linux обновлено до версии 4.19.13. Обновлены версии приложений, включая новый выпуск Partclone 0.3.12+gitfeb58af. В состав включены пакеты ldmtool, network-manager (для настройки сети можно использовать nmtui), curl и haveged. Переработана поддержка загрузки на системах UEFI. Реализован новый режим интерактивного развёртывания образов на клиентских системах (предоставляет возможность удалённого управления Clonezilla с системы клиента).