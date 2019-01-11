The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

11.01.2019 10:06  Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.6.0

Состоялся релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 2.0, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 273 Мб (i686, amd64).

Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются ФС: ext2, ext3, ext4, reiserfs, xfs, jfs, FAT, NTFS, HFS+ (macOS), UFS, minix и VMFS (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования в multicast режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин.

В новой версии осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 8 января. Ядро Linux обновлено до версии 4.19.13. Обновлены версии приложений, включая новый выпуск Partclone 0.3.12+gitfeb58af. В состав включены пакеты ldmtool, network-manager (для настройки сети можно использовать nmtui), curl и haveged. Переработана поддержка загрузки на системах UEFI. Реализован новый режим интерактивного развёртывания образов на клиентских системах (предоставляет возможность удалённого управления Clonezilla с системы клиента).



  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/clon...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Clonezilla Live 2.0
  3. OpenNews: Релиз дистрибутивов Parted Magic 2012_05_30 и Clonezilla Live 1.2.12-60
  4. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 8.0
  5. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива 4MLinux 27.0
  6. OpenNews: Релиз Proxmox VE 5.2, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: clonezilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 10:12, 11/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –8 +/
    Вот скажите товарищи чем он лучше того же Acronis?
     
     
  • 2.2, гтщс_г34 (?), 10:18, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Тем, что бесплатный.
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 10:22, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    а по функционалу? чёт мне кажется Acronis не может за бэкапить разделы в формате ext4
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:19, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Потому что продукты Acronis - проприетарные,а Clonezilla - софт с открытым исходным кодом?
     
     
  • 3.12, нах (?), 11:00, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    не, 2.2 - "пусть полное г-но, но буду жрать ложкой, потому что ХАЛЯВАААААА!"

     
  • 2.15, name (??), 11:35, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мышка при использовании не нужна, и на клавиатуре достаточно только стрелок и enter.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:23, 11/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    A зачем в названии zilla,  если это не продукт Mozilla? По названию можно подумать, что что программа типа wgeta с GUI - т.н. оффлайн браузер.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:25, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А Godzilla является продуктом Mozilla или Filezilla/QupZilla?
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:31, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Mozilla не застолбила *zilla (TM).
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:54, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Mozilla не застолбила *zilla (TM).
    >Mozilla

    Может Годзилла?

     
  • 2.19, Dmitry77 (ok), 12:47, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Обычно у программных продуктов с окончанием zilla  открытый исходный код.
    ещё : filezilla, hubzilla
     
  • 1.8, Аноним (7), 10:32, 11/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Если без systemd, то годно.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:37, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё один юродивый вылез.
     
     
  • 3.11, Аноним (10), 10:56, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Луддиты они такие.
     
  • 3.13, Аноним (7), 11:02, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ещё один хипстер приполз.
     
  • 1.14, ОнанВарвар (?), 11:03, 11/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень полезная программа. Требует наличия "прямых рук".
     
     
  • 2.16, огщгз (?), 11:43, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Наличие прямых рук всегда необходимо.
     
  • 2.20, J.L. (?), 12:50, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Очень полезная программа. Требует наличия "прямых рук".

    зачем??? я со своими лапками спокойно пользовался, прямых рук не особо есть

     
  • 1.17, 1 (??), 12:05, 11/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    LVM понимает ?
     
     
  • 2.18, ОнанВарвар (?), 12:10, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://clonezilla.org - Features: LVM2 (LVM version 1 is not) under GNU/Linux is supported
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor