11.01.2019 09:15  Медиаплеер VLC преодолел рубеж в три миллиарда загрузок. Выпуск VLC 3.0.6

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|2.9, GG (ok), 09:37, 11/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Не всё в этом мире делается для сруба бабла.
Они просто делают плеер для себя потому что хотят себе такой плеер.
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|3.15, Попугай Кеша (?), 09:50, 11/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Это может также означать, что организация платит деньги сотрудникам (читай - зарплату). Но также может считаться некоммерческой. Т.е. не для извлечения прибыли. Т.е. на эту прибыль ничего не покупает для себя.
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|4.23, llolik (ok), 10:35, 11/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Да вроде всё прилично (https://imgur.com/7w1DCfC). Стандартный из реп Mint19 Cinnamon.
Если что, там на сайте скинов куча, можно выбрать какой нравится.
Про рассыпания, они возникают если что-то тормозит: источник (HDD например не поспевает), вывод (до недавних пор по умолчанию был тормозной XVideo и OpenGL приходилось выбирать вручную, теперь ЕМНИП OpenGL по умолчанию) или декодер (если нет VAAPI/VDPAU и всё жуёт CPU и не справляется).
с тех пор, как вышла 3 ветка и VA-API стал работать нормально + OpenGL вывод по умолчанию, рассыпания я не видел даже на тяжёлых MKV (декодирование стоит VAAPI через DRM, вывод автоматический, но можно вручную выставить OpenGL).
Ноут у меня относительно древний если что: i5-2540m, HDD, видео встроенное, Mint19x64 Cinnamon.
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|3.30, Аноним (25), 11:50, 11/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Плейлист нужно собирать, а я хочу в две кнопки: тык файл, посмотрел, тык еще кнопочку. Как в MPC.
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|1.27, Аноним (27), 11:39, 11/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>развернули на своём выставочном стенде информационную панель, скомпонованную из различных смартфонов и планшетов, динамически отражающую состояние счётчика загрузок.
очень энергоэффективно!
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