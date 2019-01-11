11.01.2019 09:15  Медиаплеер VLC преодолел рубеж в три миллиарда загрузок. Выпуск VLC 3.0.6

Проект VideoLAN сообщил о преодолении рубежа в три миллиарда загрузок видеоплеера VLC, зафиксированных системой сбора статистики, работающей на серверах проекта с февраля 2005 года. Достижение было отпраздновано на выставке всемирной электроники CES 2019, проходящей в эти дни в Лас-Вегасе. Разработчики VideoLAN развернули на своём выставочном стенде информационную панель, скомпонованную из различных смартфонов и планшетов, динамически отражающую состояние счётчика загрузок.

Около 2.4 миллиардов загрузок приходится на сборку VLC для платформы Windows, 267 млн - macOS, 164 млн - Android, 29 млн - iOS и 6.2 млн на архив с исходными текстами. Опубликованные данные не учитывают загрузку VLC для Linux, так как большинство Linux-пользователей VLC получает данный видеоплеер через штатные репозитории своих дистрибутивов. Наиболее популярной версией VLC является 2.2.1, которая была загружена 202 млн раз (для сравнения последний выпуск 3.0.5 был загружен 3.5 млн раз, 3.0.4 - 86 млн, а выпуск 3.0.0 - 6 млн).

Кроме того, проект опубликовал корректирующий релиз медиаплеера VLC 3.0.6, в котором устранены важные регрессивные изменения, внесённые в выпуске 3.0.5 и нарушающие нормальную обработку субтитров DVD. Помимо этого в новой версии добавлена поддержка декодирования потоков AV1 с 12-разрядной глубиной цвета и налажена поддержка HDR для формата кодирования видео AV1.

Разработчики также озвучили планы по интеграции поддержки технологии AirPlay в намеченный на февраль выпуск VLC для платформы Android, что позволит пользователям отправлять видео с мобильных устройств на медиаплееры Apple TV.



