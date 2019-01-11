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11.01.2019 09:15  Медиаплеер VLC преодолел рубеж в три миллиарда загрузок. Выпуск VLC 3.0.6

Проект VideoLAN сообщил о преодолении рубежа в три миллиарда загрузок видеоплеера VLC, зафиксированных системой сбора статистики, работающей на серверах проекта с февраля 2005 года. Достижение было отпраздновано на выставке всемирной электроники CES 2019, проходящей в эти дни в Лас-Вегасе. Разработчики VideoLAN развернули на своём выставочном стенде информационную панель, скомпонованную из различных смартфонов и планшетов, динамически отражающую состояние счётчика загрузок.

Около 2.4 миллиардов загрузок приходится на сборку VLC для платформы Windows, 267 млн - macOS, 164 млн - Android, 29 млн - iOS и 6.2 млн на архив с исходными текстами. Опубликованные данные не учитывают загрузку VLC для Linux, так как большинство Linux-пользователей VLC получает данный видеоплеер через штатные репозитории своих дистрибутивов. Наиболее популярной версией VLC является 2.2.1, которая была загружена 202 млн раз (для сравнения последний выпуск 3.0.5 был загружен 3.5 млн раз, 3.0.4 - 86 млн, а выпуск 3.0.0 - 6 млн).

Кроме того, проект опубликовал корректирующий релиз медиаплеера VLC 3.0.6, в котором устранены важные регрессивные изменения, внесённые в выпуске 3.0.5 и нарушающие нормальную обработку субтитров DVD. Помимо этого в новой версии добавлена поддержка декодирования потоков AV1 с 12-разрядной глубиной цвета и налажена поддержка HDR для формата кодирования видео AV1.

Разработчики также озвучили планы по интеграции поддержки технологии AirPlay в намеченный на февраль выпуск VLC для платформы Android, что позволит пользователям отправлять видео с мобильных устройств на медиаплееры Apple TV.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.videolan.org/news.h...)
  2. OpenNews: Медиаплеер VLC преодолел рубеж в миллиард загрузок
  3. OpenNews: Выпуск медиаплеера VLC 3.0.0
  4. OpenNews: Релиз медиапроигрывателя VLC 3.0.5
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: vlc
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  • 1.2, Fracta1L (ok), 09:22, 11/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Но у них на счётчике 3 миллиона, а не 3 миллиарда.
     
     
  • 2.6, ololo (?), 09:36, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Осмелюсь предложить вам протереть очки
     
  • 2.7, GG (ok), 09:36, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Там на трёх мобилах подсветка перегорела
     
  • 2.8, Александр (??), 09:36, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Верно подмечено
     
  • 2.11, nrv (ok), 09:40, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Тилифоны без подсветки экрана тоже показывают цифирки
     
  • 1.4, denmatv94 (?), 09:35, 11/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А на чем они ЗАрабатывают, одному мне интересно? Хороший плеер, пользуюсь на Винде, Манджаре, и Андроиде
     
     
  • 2.9, GG (ok), 09:37, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не всё в этом мире делается для сруба бабла.
    Они просто делают плеер для себя потому что хотят себе такой плеер.
     
  • 2.10, Владимир (??), 09:38, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.videolan.org/videolan/
    The VideoLAN non-profit organization
    они не зарабатывают в буквальном смысле, т.е. они не могут получать прибыль.
    живут на пожертвования.
     
     
  • 3.15, Попугай Кеша (?), 09:50, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это может также означать, что организация платит деньги сотрудникам (читай - зарплату). Но также может считаться некоммерческой. Т.е. не для извлечения прибыли. Т.е. на эту прибыль ничего не покупает для себя.
     
  • 2.19, Fracta1L (ok), 09:58, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Торгуют дорожными конусами.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 11:13, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не торгуют. Они запатентовали его форму и теперь живут на ренту.
     
  • 2.29, КГБ СССР (ok), 11:46, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Телеметрию собирают, вестимо.
     
  • 1.12, Стяжечка (?), 09:42, 11/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А рассыпающуюся картинку так и не починили. Плеер не подхватывает системную тему. Зато три миллиарда загрузок.
     
     
  • 2.16, BrainFucker (ok), 09:52, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В нормальном DE должен подхватывать.
     
     
  • 3.21, Стяжечка (?), 10:07, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нигде не подхватывает. Возможно в кодое подхватывает, но проверять я это не буду.
     
     
  • 4.23, llolik (ok), 10:35, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да вроде всё прилично (https://imgur.com/7w1DCfC). Стандартный из реп Mint19 Cinnamon.
    Если что, там на сайте скинов куча, можно выбрать какой нравится.

    Про рассыпания, они возникают если что-то тормозит: источник (HDD например не поспевает), вывод (до недавних пор по умолчанию был тормозной XVideo и OpenGL приходилось выбирать вручную, теперь ЕМНИП OpenGL по умолчанию) или декодер (если нет VAAPI/VDPAU и всё жуёт CPU и не справляется).

    с тех пор, как вышла 3 ветка и VA-API стал работать нормально + OpenGL вывод по умолчанию, рассыпания я не видел даже на тяжёлых MKV (декодирование стоит VAAPI через DRM, вывод автоматический, но можно вручную выставить OpenGL).
    Ноут у меня относительно древний если что: i5-2540m, HDD, видео встроенное, Mint19x64 Cinnamon.

     
  • 1.14, Аноним (14), 09:50, 11/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В macOS работает отлично. Одна проблема - как полностью выпилить стандартные типа плееры. Не позволяет.
     
  • 1.18, Аноним (18), 09:54, 11/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    3 миллиарда накручены ботом? Ведь не могли же хоть треть населения мира это скачать.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 09:59, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Думаешь, люди не переустанавливают и не обновляют софт? Один раз накатил и хватит?
     
     
  • 3.31, Sluggard (ok), 11:51, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Он думает, что загрузка доступна только по паспорту. Одна загрузка в одни руки.
     
  • 1.22, Филимон Киноведов (?), 10:11, 11/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Счётчик очень в стиле VLC - выглядит убого, но работает как надо
     
  • 1.25, Аноним (25), 11:24, 11/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, а есть ли какой-то способ заставить VLC подхватывать следующий по имени файл из директории при нажатии >|? А то смотреть сериалы неудобно :)
     
     
  • 2.28, огщгз (?), 11:46, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    плэй лист чем не устраивает?
     
     
  • 3.30, Аноним (25), 11:50, 11/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Плейлист нужно собирать, а я хочу в две кнопки: тык файл, посмотрел, тык еще кнопочку. Как в MPC.
     
  • 1.26, Аноним (26), 11:29, 11/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Сколько ни пытался я юзать этот плеер на протяжении нескольких лет - постоянно е... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.27, Аноним (27), 11:39, 11/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >развернули на своём выставочном стенде информационную панель, скомпонованную из различных смартфонов и планшетов, динамически отражающую состояние счётчика загрузок.

    очень энергоэффективно!

     

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