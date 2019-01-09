09.01.2019 10:17  Выпуск криптографической библиотеки Sodium 1.0.17

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Доступен выпуск свободной криптографической библиотеки Sodium 1.0.17, которая совместима на уровне API с библиотекой NaCl (Networking and Cryptography library) и предоставляет функции для организации защищённого сетевого взаимодействия, хэширования, генерации псевдослучайных чисел, работы с цифровыми подписями, шифрования с использованием аутентифицированных открытых и симметричных (shared-key) ключей. API Sodium отличается простотой и предлагает по умолчанию наиболее безопасные опции, методы шифрования и хэширования. Код библиотеки распространяется под свободной лицензией ISC.
Основные новшества:
- В модуле для WebAssembly улучшена совместимость с новыми версиями компилятора Emscripten и реализована система динамического запроса памяти;
- Внесены изменения, направленные на улучшение переносимости. Улучшена поддержка сборки с использованием Visual Studio 2010;
- Добавлены проверочные векторы от проекта Wycheproof;
- Реализованы новые низкоуровневые API для выполнения арифметических операций над простыми числами: crypto_core_ed25519_scalar_random(), crypto_core_ed25519_scalar_reduce(),
crypto_core_ed25519_scalar_invert(), crypto_core_ed25519_scalar_negate(),
crypto_core_ed25519_scalar_complement(), crypto_core_ed25519_scalar_add() и crypto_core_ed25519_scalar_sub();
- Реализованы новые низкоуровневые API для выполнения скалярного произведения без ограничения диапазона значений: crypto_scalarmult_ed25519_base_noclamp() и crypto_scalarmult_ed25519_noclamp();
- Реализована функция sodium_sub();
- Добавлена поддержка платформы WatchOS;
- Для FreeBSD 12+ обеспечено использование вызова getrandom() для получения значений от системного генератора псевдослучайных чисел;
- Добавлен атрибут nonnull;
- Улучшена надёжность определения поддержки инструкций AVX512.