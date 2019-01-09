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09.01.2019 10:17  Выпуск криптографической библиотеки Sodium 1.0.17

Доступен выпуск свободной криптографической библиотеки Sodium 1.0.17, которая совместима на уровне API с библиотекой NaCl (Networking and Cryptography library) и предоставляет функции для организации защищённого сетевого взаимодействия, хэширования, генерации псевдослучайных чисел, работы с цифровыми подписями, шифрования с использованием аутентифицированных открытых и симметричных (shared-key) ключей. API Sodium отличается простотой и предлагает по умолчанию наиболее безопасные опции, методы шифрования и хэширования. Код библиотеки распространяется под свободной лицензией ISC.

Основные новшества:

  • В модуле для WebAssembly улучшена совместимость с новыми версиями компилятора Emscripten и реализована система динамического запроса памяти;
  • Внесены изменения, направленные на улучшение переносимости. Улучшена поддержка сборки с использованием Visual Studio 2010;
  • Добавлены проверочные векторы от проекта Wycheproof;
  • Реализованы новые низкоуровневые API для выполнения арифметических операций над простыми числами: crypto_core_ed25519_scalar_random(), crypto_core_ed25519_scalar_reduce(), crypto_core_ed25519_scalar_invert(), crypto_core_ed25519_scalar_negate(), crypto_core_ed25519_scalar_complement(), crypto_core_ed25519_scalar_add() и crypto_core_ed25519_scalar_sub();
  • Реализованы новые низкоуровневые API для выполнения скалярного произведения без ограничения диапазона значений: crypto_scalarmult_ed25519_base_noclamp() и crypto_scalarmult_ed25519_noclamp();
  • Реализована функция sodium_sub();
  • Добавлена поддержка платформы WatchOS;
  • Для FreeBSD 12+ обеспечено использование вызова getrandom() для получения значений от системного генератора псевдослучайных чисел;
  • Добавлен атрибут nonnull;
  • Улучшена надёжность определения поддержки инструкций AVX512.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jedisct1/li...)
  2. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Botan 2.9.0
  3. OpenNews: Значительный выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 1.1.1
  4. OpenNews: Google представил криптографическую библиотеку Tink
  5. OpenNews: Разработчики VPN WireGuard представили новую криптографическую библиотеку Zinc
  6. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Sodium 1.0.16
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sodium, crypt
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