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09.01.2019 09:17  Обновление ОС Qubes 4.0.1, использующей виртуализацию для изоляции приложений

После десяти месяцев с момента прошлого выпуска подготовлен промежуточный релиз операционной системы Qubes 4.0.1, реализующей идею использования гипервизора для строгой изоляции приложений и компонентов ОС (каждый класс приложений и системные сервисы работают в отдельных виртуальных машинах). Для загрузки подготовлен установочный образ размером 4.2 Гб. Для работы необходима система с 4 Гб ОЗУ и 64-разрядным CPU Intel или AMD с поддержкой технологий VT-x c EPT/AMD-v c RVI и VT-d/AMD IOMMU, желательно наличие GPU Intel (GPU NVIDIA и AMD плохо протестированы).

Приложения в Qubes разделены на классы в зависимости от важности обрабатываемых данных и решаемых задач, каждый класс приложений, а также системные сервисы (сетевая подсистема, работа с хранилищем и т.п.). Когда пользователь запускает из меню приложение, это приложение стартует в определенной виртуальной машине, в котором выполняется отдельный X-сервер, упрощённый оконный менеджер и видеодрайвер-заглушка, транслирующий вывод в управляющее окружение в композитном режиме. При этом приложения бесшовно доступны в рамках одного рабочего стола и выделяются для наглядности разным цветом обрамления окна. Каждое окружение имеет доступ на чтение к базовой корневой ФС и локальному хранилищу, не пересекающемуся с хранилищами других окружений. Пользовательская оболочка построена на основе Xfce.

В новом выпуске обновлены версии программ, формирующих базовое системное окружение (dom0), в том числе осуществлён переход на ядро Linux 4.14 (ранее использовалось ядро 4.9). Внесены улучшения в различные GUI-утилиты, специфичные для Qubes. Шаблоны для формирования виртуальных окружений обновлены до Fedora 29, Debian 9 и Whonix 14.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.qubes-os.org/news/...)
  2. OpenNews: Йоанна Рутковская покинула проект Qubes и присоединилась к работе над платформой Golem
  3. OpenNews: Релиз ОС Qubes 4.0, использующей виртуализацию для изоляции приложений
  4. OpenNews: Доступен Whonix 14, дистрибутив для обеспечения анонимных коммуникаций
  5. OpenNews: Четвёртый тестовый выпуск ОС Subgraph
  6. OpenNews: Спецслужбы Франции опубликовали защищённый дистрибутив CLIP OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qubes
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  • 1.1, Аноним (-), 10:12, 09/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Без Рутковской совсем плохо стало. Минорщина раз в год выходит.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:29, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Она настолько умелый управленец? Или к остальным пришло осознание, зачем оно ей было надо?
     
  • 2.8, Ключевский (?), 11:53, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Она Йоанна Рутковска, а не «Рутковская». Можно же выучить как фамилию писать, не?
     
     
  • 3.9, Аноним (2), 12:02, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А представлялась как Джоанна.
     
  • 3.11, Аноним (-), 12:20, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Рутковска - это по-польски. И как я склонять должен?
     
     
  • 4.14, EHLO (?), 12:33, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >И как я склонять должен?

    Как и раньше, но не забывай про CoC.

     
     
  • 5.17, Michael Shigorin (ok), 12:57, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>И как я склонять должен?
    > Как и раньше, но не забывай про CoC.

    А в кубиках тоже CoC'нулись?

     
     
  • 6.18, Аноним (2), 13:08, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У Джоанны была подружка и до "кубиков".
     
  • 1.3, Нуб (?), 10:33, 09/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    какого типа там виртуализация используется (kvm?) и можно ли подобное сделать на другом дистре? (и что тогда брать как ос для виртуалки? виртуалбокс+рач жрут довольно много даже без иксов)
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:50, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Xen.

    Сделать то можно, да по своему вкусу. Но Qubes - это готовое окружение подобного рода, доступное для использования домохозяйкой.

     
     
  • 3.5, нах (?), 11:00, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    но зачем оно мне?
     
     
  • 4.15, EHLO (?), 12:34, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нах, у тебя много ошибок в слове зачем.
     
     
  • 5.19, A.Stahl (ok), 13:13, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всего лишь 4.
     
  • 4.20, Аноним (20), 13:40, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как зачем? Параноить! Чо как не линуксоид в самом деле
     

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