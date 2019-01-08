08.01.2019 23:27  Седьмое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-7 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, Bq Aquaris E5/E4.5/M10. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, доступный в сборках для Ubuntu 16.04 и 18.04. Выпуск сформирован на основе Ubuntu 16.04 (сборка OTA-3 была основана на Ubuntu 15.04, а начиная с OTA-4 осуществлён переход на Ubuntu 16.04). Основные изменения: Добавлена возможность изменения тем оформления экранной клавиатуры. На выбор предложено 9 тем, построенных в светлых и тёмных цветовых гаммах с явным выделением границ клавиш и без окантовки. Для смены тем в настройки добавлена опция "Settings -> Language & Text -> Keyboard theme";

Продолжена модернизация web-браузера Morph Browser, построенного на актуальной кодовой базе Chromium. В новой версии добавлена возможность закрытия текущей вкладки при просмотре списка открытых вкладок, добавлена защита от перехода в спящий режим при просмотре видео, реализована опция для задания уровня масштабирования по умолчанию и определения индивидуальных настроек масштабирования для отдельных страниц;

Обновлена библиотека libhybris с реализацией прослойки для взаимодействия с оборудованием, позволяющей применять драйверы, созданные для платформы Android 7.1;

Добавлена компонент, позволяющий использовать дисплейный сервер Mir на устройствах с чипами Qualcomm, для которых имеются графические драйверы для Android 7.1.

Благодаря новым версиям libhybris и Mir существенно упрощено портирование Ubuntu Touch на новые устройства, используя платформу Halium;

Реализована возможность установки на устройства Nexus 4 и Nexus 7 2013 (модели с wifi), изначально поставляемые с Android 5.1;

Добавлена раскладка клавиатуры для литовского языка;

Интерфейс подключения к online-аккаунтам переведён с web-движка Oxide (устаревший QtQuick WebView) на QtWebEngine. В следующем обновлении OTA-8 ожидается переход на новый выпуск Mir 1.1 и последний выпуск оболочки Unity 8, подготовленный компанией Canonical. Переход на новый Unity 8 приведёт к прекращению поддержки умных областей (Scope) и интеграции нового интерфейса запуска приложений App Launcher. В дальнейшем ожидается появление полнофункциональной поддержки окружения Anbox для запуска Android-приложений.



