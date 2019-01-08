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08.01.2019 23:27  Седьмое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-7 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, Bq Aquaris E5/E4.5/M10. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, доступный в сборках для Ubuntu 16.04 и 18.04.

Выпуск сформирован на основе Ubuntu 16.04 (сборка OTA-3 была основана на Ubuntu 15.04, а начиная с OTA-4 осуществлён переход на Ubuntu 16.04). Основные изменения:

  • Добавлена возможность изменения тем оформления экранной клавиатуры. На выбор предложено 9 тем, построенных в светлых и тёмных цветовых гаммах с явным выделением границ клавиш и без окантовки. Для смены тем в настройки добавлена опция "Settings -> Language & Text -> Keyboard theme";
  • Продолжена модернизация web-браузера Morph Browser, построенного на актуальной кодовой базе Chromium. В новой версии добавлена возможность закрытия текущей вкладки при просмотре списка открытых вкладок, добавлена защита от перехода в спящий режим при просмотре видео, реализована опция для задания уровня масштабирования по умолчанию и определения индивидуальных настроек масштабирования для отдельных страниц;
  • Обновлена библиотека libhybris с реализацией прослойки для взаимодействия с оборудованием, позволяющей применять драйверы, созданные для платформы Android 7.1;
  • Добавлена компонент, позволяющий использовать дисплейный сервер Mir на устройствах с чипами Qualcomm, для которых имеются графические драйверы для Android 7.1.
  • Благодаря новым версиям libhybris и Mir существенно упрощено портирование Ubuntu Touch на новые устройства, используя платформу Halium;
  • Реализована возможность установки на устройства Nexus 4 и Nexus 7 2013 (модели с wifi), изначально поставляемые с Android 5.1;
  • Добавлена раскладка клавиатуры для литовского языка;
  • Интерфейс подключения к online-аккаунтам переведён с web-движка Oxide (устаревший QtQuick WebView) на QtWebEngine.

В следующем обновлении OTA-8 ожидается переход на новый выпуск Mir 1.1 и последний выпуск оболочки Unity 8, подготовленный компанией Canonical. Переход на новый Unity 8 приведёт к прекращению поддержки умных областей (Scope) и интеграции нового интерфейса запуска приложений App Launcher. В дальнейшем ожидается появление полнофункциональной поддержки окружения Anbox для запуска Android-приложений.

  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  2. OpenNews: Шестое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Пятое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  4. OpenNews: Проект UBports адаптирует Ubuntu Touch для свободного смартфона Librem 5
  5. OpenNews: Проект UBports продолжил разработку окружения рабочего стола Unity 8
  6. OpenNews: Прошивка UBports (Ubuntu Touch) адаптирована для смартфона Moto G
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubport, ubuntu, touch
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  • 1.1, Аноним (1), 23:31, 08/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Поциент скорее жив, чем мертв?
     
     
  • 2.2, Эш Уильямс (?), 23:37, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Некрономикон
     
  • 2.3, гадалка тётя маня (?), 23:38, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    а был ли поциент?
     
  • 1.4, Vergo (?), 23:39, 08/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Пациент в искусственной коме и пока не ясно когда его выведут.
     
  • 1.5, Яков (?), 23:53, 08/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Обновился. Годно!
     
  • 1.6, тот_же_анон_только_с_мабилы (?), 23:53, 08/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Благодаря новым версиям libhybris и Mir существенно упрощено портирование Ubuntu Touch на новые устройства, используя платформу Halium;

    Когда будет порт на любой актуальный смарт, путем выбора модели в гуи и автоматического залития прошивки в девайсы, не глядя на вендорлок загрузчиков?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:09, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да черт с ним с вендорлоком, готов его решать отдельно. Дайте прошивку на актуальный смарт, а не этих инвалидовиз списка совместимости
     
     
  • 3.8, grizly (?), 00:37, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    обойдешься! Жуй актуальность, потребитель, и радуйся! А я и со своим инвалидушкой нехусом 4 порадуюсь обновке :-р
     

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