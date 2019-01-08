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08.01.2019 19:23  В результате двойной траты средств в Ethereum Classic похищен 1.1 млн долларов

Для криптовалюты Ethereum Classic (ETC), занимающей 16 место среди криптовалют по размеру капитализации (не путать с более популярным Ethereum/ETH), зафиксировано и официально подтверждено успешное проведение атаки по двойной трате средств (double spend attack). В настоящее время выявлено 20 успешных реорганизаций блокчейна, позволивших совершить двойные траты средств на сумму 219500 ETC, что соответствует примерно 1.1 млн долларов.

Расщепление блокчейна удалось благодаря тому, что атакующие смогли получить доступ к ресурсам, обеспечивающим 51% от всей имеющейся в сети Ethereum Classic мощности майнинга и позволяющим формировать форки блокчейна с параллельным выстраиванием альтернативных цепочек блоков. Суть атаки по двойной трате средств сводится к тому, что после отправки средств для обмена атакующий дожидается когда для первой транзакции с переводом накопится достаточно подтверждающих блоков и биржа посчитает перевод совершённым. Затем атакующий, пользуясь наличием преобладающей вычислительной мощности, передаёт в сеть альтернативную ветку блокчейна с конфликтующей транзакцией и бо́льшим числом подтверждённых блоков.

Так как при конфликте веток основной признаётся более длинная ветка, подготовленная атакующим альтернативная ветка принимается сетью как основная. Соответственно, первая ветка, на основании которой биржа уже провела транзакцию с переводом, оказывается отброшенной, и принимается ветка в которой перевод бирже не был совершён и деньги остаются в исходном кошельке и доступны для перевода второй раз другой бирже.

Всего в Ethereum Classic за последние дни выявлено около 100 попыток проведения подобных реорганизаций блокчейна, из которых как минимум 20 оказались успешными. До того как ситуация прояснится и будет гарантирована безопасность сети Ethereum Classic многие биржи, включая Coinbase и Kraken, временно приостановили обработку платежей в монетах ETC или существенно повысили число подтверждённых блоков, необходимых для проведения перевода.

В настоящее время атака не блокирована и продолжаются попытки создания форков (за сегодня было зафиксировано три новых форка блокчейна). Пока работа сети не будет стабилизирована биржам и пулам майнинга рекомендовано повысить число блоков подтверждения до 400-4000 (подтверждение может занимать от нескольких часов до суток). Подозревается, что для проведения атаки использованы фермы с новыми специализированными ASIC.



  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/inform...)
  2. OpenNews: Выявлена лёгкая в реализации атака на P2P-сеть криптовалюты Ethereum
  3. OpenNews: В реализации криптовалюты Monero выявлены две критические уязвимости
  4. OpenNews: Атака на биржу криптовалюты через взлом счётчика StatCounter
  5. OpenNews: Криптовалюта Bitcoin Gold подверглась атаке по двойной трате средств
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в Bitcoin Core
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ethereum
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  • 1.1, Аноним (1), 20:30, 08/01/2019 [ответить]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Механизм построения консенсуса по принципу у кого больше денег обречен превратит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:38, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Менее десяти процентов в итоге нагибают всех оставшихся.
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:41, 08/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Всеобщее избирательное право - это DPoS PoS это не про у кого больше денег, это... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним (4), 20:36, 08/01/2019 [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не удивлен что этим все закончилось Точнее даже, ещё не закончилось Ждем новых... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним (5), 20:47, 08/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Шо, опять?! Было же несколько лет назад. Пора снова форкать)
     
  • 1.6, Michael Shigorin (ok), 20:55, 08/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Жаль, что бездарно затраченную энергию в полезное русло уже так просто не вернуть.  А дураков -- нисколечки.
     
     
  • 2.8, Аноним (4), 20:58, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Энергия тратится туда, где платят. И нормальным способом от такого нужно защищаться ценами и квотами.
     
  • 1.9, Андрей (??), 21:16, 08/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > До того как ситуация прояснится и будет гарантирована безопасность сети Ethereum Classic

    Гарантирована? Да ну!

     
  • 1.10, Аноним (10), 21:19, 08/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    То ли дело токены на основе proof-of-stake (ETH)! Там какую центр скажет, такую цепочку все и примут.
     

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