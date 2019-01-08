08.01.2019 11:19  Релиз командного интерпретатора Bash 5.0

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|1.1, Аноним (1), 11:27, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Во встроенной команде "umask" разрешено использование режимов доступа и масок, превышающих восьмеричное значение 777
Просветите, пожалуйста, как umask может быть больше 777
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|2.15, xm (ok), 12:06, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+9 +/–
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> Астрологи объявили год поломанных скриптов.
Говорила ж мама: "Пиши скрипты только на sh"...
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|2.37, Аноним (37), 14:08, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Я о большей части перечисленного даже не слышал. Думается, большинство этих изменений даже не заметит.
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|1.3, Qwerty (??), 11:30, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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>Встроенная реализация malloc переведена на использование mmap для обеспечения запроса блоков
О, а вот и пачка потенциальных уязвимостей и переполнений подъехала.
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|2.9, Аноним (7), 11:44, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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А теперь расскажи, чем в плане переполнений аллокация через mmap хуже malloc/new (который сам обёртка над mmap/brk в большинстве libc).
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|3.27, имя (?), 13:16, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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А в каких аллокаторах, кроме, возможно, виндовых, malloc работает через что-то отличное от mmap/(s)brk?
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|4.40, Аноним (40), 14:30, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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В Винде всё точно так же, только вызов называется VirtualAlloc. Даже если задать огромную пустую секцию исполняемого файла и аллоцировать кучу там, внизу окажется отображение страниц.
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|1.20, Бананим (?), 12:51, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Интересно, в баше, когда-нибудь появится возможность возвращать из функции не только числа от 0 до 256? Для этого как минимум придется сделать исполнение функций не отдельным процессом, а потоком, но, вроде, других ограничений не вижу.
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|3.38, Аноним (37), 14:11, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Из этих 4-х только один - код выхода процесса. И ограничение это не в bash, так что ответ на оригинальный вопрос - не будет этого никогда.
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|2.41, Аноним (41), 14:39, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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В переводе на LOR местами текст очень напоминает машинный перевод. В переводе на opennet выкинута куча малоинтересных мелочей, которые только распыляют внимание и мало кому интересны.
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