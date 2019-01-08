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08.01.2019 11:19  Релиз командного интерпретатора Bash 5.0

После двух с половиной лет разработки опубликована новая версия командного интерпретатора GNU Bash 5.0, используемого по умолчанию в большинстве дистрибутивов Linux. Одновременно состоялся релиз библиотеки readline 8.0, применяемой в bash для организации редактирования командной строки.

Значительное изменение номера версии Bash связано с внесением изменений, нарушающих обратную совместимость. В частности, в новой версии переработан код, связанный с обработкой ссылочных переменных nameref, что привело к отдельным изменениям поведения при использовании nameref (например, цикл разбора имён nameref внутри функций теперь приводит к определению переменных не в локальном, а в глобальном контексте). Кроме того, по умолчанию переменные BASH_ARGC и BASH_ARGV теперь выставляются только при включении расширенного отладочного режима, что позволило избавиться от проблем с производительностью при передаче скриптами большого числа аргументов. Для работы нового выпуска необходимо наличие свежей библиотеки readline, т.е. для установки Bash 5.0 в дистрибутивах с выпусками readline до 8.0 потребуется переустановка readline или встраивание новой версии библиотеки при сборке Bash.

Из ключевых улучшений можно отметить:

  • Предложены новые переменные окружения: BASH_ARGV0 (принимает значение $0), EPOCHSECONDS (эпохальное время в секундах) и EPOCHREALTIME (эпохальное время с точностью до микросекунд);
  • Во встроенную команду "history" добавлена поддержка выборочного удаления записей из БД с историей операций ("history -d start-end") и возможность указания отрицательных значений в качестве смещения первой удаляемой записи относительно конца списка (например, "-1" указывает на предыдущую команду);
  • Добавлена опция "localvar_inherit", при установке которой локальные переменные наследуют значение переменный с теми же именами, определёнными в вышестоящей области видимости;
  • Добавлена опция "assoc_expand_once", при установке которой оболочка осуществляет раскрытие индексов ассоциативных массивов только один раз;
  • Включена по умолчанию опция "globasciiranges", допускающая использование масок для определения диапазонов символов ([a-z]);
  • Добавлены встроенные реализации команд rm, stat, seq и fdflags;
  • Во встроенной команде "wait" обеспечена возможность ожидания замещения последнего процесса и добавлена опция "-f" для ожидания завершения процесса/работы вместо ожидания изменения состояния;
  • Добавлена возможность жёсткого определения в файле config-top.h значений $PATH и $HISTSIZE. Данные значения будут более приоритетными, чем значения из переменных окружения и могут применяться для создания ограниченных окружений;
  • При автодополнении ввода теперь не учитывается регистр символов для имён функций и псевдонимов (alias), если в readline выставлен режим completion-ignore-case;
  • Во встроенной команде "umask" разрешено использование режимов доступа и масок, превышающих восьмеричное значение 777;
  • Во встроенной команде "times" в зависимости от настройки локали теперь может выводиться не только точка, но и запятая в качестве разделителя дробных значений;
  • Добавлена отключенная по умолчанию и недокументированная опция "syslog_history" для включения отправки в syslog истории ввода команд;
  • Встроенная реализация malloc переведена на использование mmap для обеспечения запроса блоков, размером больше 128 Кб, и возможности возврата страниц памяти ядру после выполнения mfree;
  • В качестве индексов ассоциативных массивов теперь могут использоваться строки, состоящие только из символов пробела;
  • В разряд видимых переведены ранее недокументированные опции localvar_unset и progcomp_alias;
  • Переменная "$_" теперь не меняет своё значение, когда shell запускает команду, выполняющую fork.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.gnu.org/archive/h...)
  2. OpenNews: Релиз командного интерпретатора Bash 4.4
  3. OpenNews: В Bash выявлено ещё четыре уязвимости, эксплуатируемые через переменные окружения
  4. OpenNews: Релиз командного интерпретатора Bash 4.3
  5. OpenNews: Релиз командной оболочки zsh 5.1
  6. OpenNews: Выпуск командной оболочки fish 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: bash, shell
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  • 1.1, Аноним (1), 11:27, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    > Во встроенной команде "umask" разрешено использование режимов доступа и масок, превышающих восьмеричное значение 777

    Просветите, пожалуйста, как umask может быть больше 777

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:35, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Обнуляется
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:42, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    01777
     
  • 2.19, Бананим (?), 12:46, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Видать, добавили поддержку Sticky bit, Set UID, Set GID, получилось 7777.
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:28, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +12 +/
    Астрологи объявили год поломанных скриптов.
     
     
  • 2.15, xm (ok), 12:06, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    > Астрологи объявили год поломанных скриптов.

    Говорила ж мама: "Пиши скрипты только на sh"...

     
  • 2.32, Аноним (32), 13:37, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что, скрипты настолько сложны, что трудно подправить?
     
  • 2.37, Аноним (37), 14:08, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я о большей части перечисленного даже не слышал. Думается, большинство этих изменений даже не заметит.
     
  • 1.3, Qwerty (??), 11:30, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Встроенная реализация malloc переведена на использование mmap для обеспечения запроса блоков

    О, а вот и пачка потенциальных уязвимостей и переполнений подъехала.

     
     
  • 2.9, Аноним (7), 11:44, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А теперь расскажи, чем в плане переполнений аллокация через mmap хуже malloc/new (который сам обёртка над mmap/brk в большинстве libc).
     
     
  • 3.27, имя (?), 13:16, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А в каких аллокаторах, кроме, возможно, виндовых, malloc работает через что-то отличное от mmap/(s)brk?
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 14:30, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В Винде всё точно так же, только вызов называется VirtualAlloc. Даже если задать огромную пустую секцию исполняемого файла и аллоцировать кучу там, внизу окажется отображение страниц.
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:48, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это ровно то, что делается в других реализациях malloc.
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:37, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Без https по умолчанию раздавать файлы в наше время - жуткий моветон.

    // b.

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 13:32, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    а еще говорят что шапка из фольги помогает при паранойи. попробуйте.
     
  • 1.6, Какаянахренразница (ok), 11:41, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ядро линукс 5.0, баш 5.0... Что к чему приурочили?
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 11:57, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    К скорому выходу Librem 5.
     
     
  • 3.17, Аноним (40), 12:15, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > К скорому выходу Librem 5.

    С 5 понятно. А 0 к чему?

     
     
  • 4.28, Аноним (28), 13:29, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    символ бесконечного уроборуса. типа всё это фарэвэр
     
     
  • 5.39, Аноним (40), 14:22, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тепрь я спокоен. А то боялся, что выпустят 0 телефонов.
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:46, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    модули до сих пор не завезли нет нормального способа заинклудить другой файл s... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:13, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > bash
    > язык

    Вы это серьёзно? Зачем что-то сложное писать на убогих скриптовых языках?

     
     
  • 3.36, Дартаньян (?), 14:00, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Напиши на "неубогом" языке скрипт восстановления реплики бд мускуля.
     
  • 1.16, Аноним (7), 12:08, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А pre- и post-exec так и приходится пилить либо патчами, либо очень неочевидно приседая.
     
     
  • 2.21, Аноим (?), 12:55, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    systemd твой друг
     
  • 1.18, Alukardd (ok), 12:31, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы двумерные массивы запилили уже, в конце-то концов.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 13:33, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Массивы размерностью больше 1 - зло.
     
     
  • 3.34, Какаянахренразница (ok), 13:44, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Массивы размерностью больше 1 - зло.

    Ы??? Очень неожиданное мнение. Можно получить и его обоснование?

     
     
  • 4.42, йкЛще (?), 14:47, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Запросто. Массивы с размерностью >1 не существуют.
     
     
  • 5.44, Alukardd (ok), 15:09, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скажу по другому: я хочу сложные структуры данных. Так яснее?
     
  • 1.20, Бананим (?), 12:51, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Интересно, в баше, когда-нибудь появится возможность возвращать из функции не только числа от 0 до 256? Для этого как минимум придется сделать исполнение функций не отдельным процессом, а потоком, но, вроде, других ограничений не вижу.
     
     
  • 2.22, Аноим (?), 12:58, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    func () {
    if что-то ; then
      echo "0"
    else
      echo "65535"
    fi
    }

    Пользуйся)

     
     
  • 3.25, Аноним (40), 13:12, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Видел точно такое же на С++
     
  • 2.33, Annoynymous (ok), 13:37, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Из функции можно возвращать строку.

    Если речь про код выхода по команде exit, то там вообще 4 байта.

     
     
  • 3.38, Аноним (37), 14:11, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Из этих 4-х только один - код выхода процесса. И ограничение это не в bash, так что ответ на оригинальный вопрос - не будет этого никогда.
     
  • 1.23, Anon4ik_ (?), 13:06, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Использую zsh, а для сборки пакетов держу dash.
     
     
  • 2.24, Злыдень (??), 13:11, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Держите нас в курсе. Это так интересно.
     
  • 1.29, Аноним (29), 13:31, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Тот редкий случай, когда на ЛОРе новость более полная.

    // b.

     
     
  • 2.41, Аноним (41), 14:39, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В переводе на LOR местами текст очень напоминает машинный перевод. В переводе на opennet выкинута куча малоинтересных мелочей, которые только распыляют внимание и мало кому интересны.
     
  • 1.43, Аноним (43), 14:57, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    BASHism improved...
     

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