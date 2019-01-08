08.01.2019 11:19  Релиз командного интерпретатора Bash 5.0

После двух с половиной лет разработки опубликована новая версия командного интерпретатора GNU Bash 5.0, используемого по умолчанию в большинстве дистрибутивов Linux. Одновременно состоялся релиз библиотеки readline 8.0, применяемой в bash для организации редактирования командной строки. Значительное изменение номера версии Bash связано с внесением изменений, нарушающих обратную совместимость. В частности, в новой версии переработан код, связанный с обработкой ссылочных переменных nameref, что привело к отдельным изменениям поведения при использовании nameref (например, цикл разбора имён nameref внутри функций теперь приводит к определению переменных не в локальном, а в глобальном контексте). Кроме того, по умолчанию переменные BASH_ARGC и BASH_ARGV теперь выставляются только при включении расширенного отладочного режима, что позволило избавиться от проблем с производительностью при передаче скриптами большого числа аргументов. Для работы нового выпуска необходимо наличие свежей библиотеки readline, т.е. для установки Bash 5.0 в дистрибутивах с выпусками readline до 8.0 потребуется переустановка readline или встраивание новой версии библиотеки при сборке Bash. Из ключевых улучшений можно отметить: Предложены новые переменные окружения: BASH_ARGV0 (принимает значение $0), EPOCHSECONDS (эпохальное время в секундах) и EPOCHREALTIME (эпохальное время с точностью до микросекунд);

Во встроенную команду "history" добавлена поддержка выборочного удаления записей из БД с историей операций ("history -d start-end") и возможность указания отрицательных значений в качестве смещения первой удаляемой записи относительно конца списка (например, "-1" указывает на предыдущую команду);

Добавлена опция "localvar_inherit", при установке которой локальные переменные наследуют значение переменный с теми же именами, определёнными в вышестоящей области видимости;

Добавлена опция "assoc_expand_once", при установке которой оболочка осуществляет раскрытие индексов ассоциативных массивов только один раз;

Включена по умолчанию опция "globasciiranges", допускающая использование масок для определения диапазонов символов ([a-z]);

Добавлены встроенные реализации команд rm, stat, seq и fdflags;

Во встроенной команде "wait" обеспечена возможность ожидания замещения последнего процесса и добавлена опция "-f" для ожидания завершения процесса/работы вместо ожидания изменения состояния;

Добавлена возможность жёсткого определения в файле config-top.h значений $PATH и $HISTSIZE. Данные значения будут более приоритетными, чем значения из переменных окружения и могут применяться для создания ограниченных окружений;

При автодополнении ввода теперь не учитывается регистр символов для имён функций и псевдонимов (alias), если в readline выставлен режим completion-ignore-case;

Во встроенной команде "umask" разрешено использование режимов доступа и масок, превышающих восьмеричное значение 777;

Во встроенной команде "times" в зависимости от настройки локали теперь может выводиться не только точка, но и запятая в качестве разделителя дробных значений;

Добавлена отключенная по умолчанию и недокументированная опция "syslog_history" для включения отправки в syslog истории ввода команд;

Встроенная реализация malloc переведена на использование mmap для обеспечения запроса блоков, размером больше 128 Кб, и возможности возврата страниц памяти ядру после выполнения mfree;

В качестве индексов ассоциативных массивов теперь могут использоваться строки, состоящие только из символов пробела;

В разряд видимых переведены ранее недокументированные опции localvar_unset и progcomp_alias;

Переменная "$_" теперь не меняет своё значение, когда shell запускает команду, выполняющую fork.



