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07.01.2019 23:21  GitHub частично перевёл приватные репозитории в разряд бесплатной опции

GitHub объявил о предоставлении бесплатной возможности работы с неограниченным числом приватных репозиториев, в которых могут развиваться непубличные или не подлежащие разглашению проекты, доступ к которым предоставляется только узкому кругу разработчиков.

Ранее приватные репозитории могли создавать только платные пользователи. При этом предложенная опция не приведёт к изменению схемы монетизации GitHub так как бесплатные приватные репозитории могут включать не более трёх участников, т.е. они в основном нацелены на ведение личных проектов, а не на групповую разработку. Например, приватные репозитории смогут применяться для проведения непубличных экспериментов перед релизом, для индивидуального ведения закрытых проектов работодателя или для работы с кодом, не подлежащим разглашению. При необходимости подключения к приватному репозиторию более трёх участников потребуется переход на платный тарифный план.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.github.com/2019-0...)
  2. OpenNews: GitLab объявил о покупке Gitter и планирует открыть его код
  3. OpenNews: GitLab запустил зеркало GNU Savannah
  4. OpenNews: Выявлена порция уязвимых SSH-ключей доступа к GitHub
  5. OpenNews: Возможность доступа к приватным репозиториям GitHub при помощи серии незначительных уязвимостей в OAuth
  6. OpenNews: Новый поиск на GitHub привёл к выявлению забытых в репозиториях конфиденциальных данных
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: github
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  • 1.1, Котовшив (?), 23:28, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Уря! Именно этой фичи мне в гитхабе и не хватало.
     
     
  • 2.25, Аноним (-), 02:27, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +21 +/
    M$ EEE в действии. Все нормальные люди давно перешли на GitLab.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 03:27, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Или Gogs (notabug.org)
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 07:43, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    не бывает
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:28, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Подозрительно хорошее решение. Даже не знаю как отхейтить эту новость. Вероятно, опыта не хватает. Но я верю, что олдфаги справятся.
     
     
  • 2.6, KonstantinB (ok), 23:39, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Подскажу, как.

    Единственный серьезный конкурент гитхаба - битбакет, и бесплатные приватные репозитории - их главное конкурентное преимущество: многие начинают хостить приватные репозитории на битбакете, пока команда маленькая и нет денег, а с ростом покупают платный тариф, чтобы не возиться миграцией не другую платформу.

    Уничтожив конкурента, microsoft сможет делать, что захочет - все равно деваться уже будет некуда.

    :-)

     
     
  • 3.8, НяшМяш (ok), 23:47, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У битбакета на бесплатном тарифе тоже было ограничение - 5 коллабораторов на все твои приватные репозитории. Столкнулся с этим лично - пришлось кикнуть одного некритичного участника со старого проекта, чтобы добавить нужного на нужный проект.
     
     
  • 4.29, broforce (?), 02:38, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    5 это довольно мало, проще перейти на GitLab.
     
  • 3.17, Аноним (17), 00:59, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Битбакет - не конкурент, а говно. На стуле без яваскрипта не работают совсем, на стуле с яваскриптом - куча трекеров. Ни на один не сяду, пошли они на хрен.
     
  • 3.22, zloykakpes (ok), 01:17, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Разве bitbucket это конкурент? Тот же gitlab не имеет ограничений на приватные репозитории, так ещё и CI встроено.
     
  • 3.23, anonymous (??), 01:25, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Gitlab же, ну. Все, что есть в Github по части корпортивного плана, есть в Gitlab, и у него приватные репозитории бесплатные из коробки.
     
     
  • 4.26, Тимофей (??), 02:30, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот именно, первым делом перевели свои проекты на гитлаб и не жалеем.
     
  • 1.3, Gentoo Dev (?), 23:29, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это круто!
     
  • 1.4, Константавр (ok), 23:30, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    промышленный шпионаж?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:42, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Скорее, адресный. Я знаю одного смелого, который уже запихал свои .ssh, .aws, .bash* и .gcutil* в «приватный» dotfiles.
     
  • 2.9, YetAnotherOnanym (ok), 23:58, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну что вы, как Вы можете так думать?!
     
  • 1.5, Аноним (5), 23:38, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Да это объявление войны gitlab'у!
     
     
  • 2.13, имя (?), 00:50, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    и битбакету
     
  • 2.34, Аноним (34), 03:03, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Голосую рублем! Я за ГитЛаб. Это наш человек!
     
  • 1.10, Аноним (10), 00:31, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Протрите красные глазки, фантазеры! Нас хотят подсадить на иглу!
     
     
  • 2.16, Тот_Самый_Анонимус (?), 00:58, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вас и до этого на неё сажали. Как маленькие, прям.
     
  • 2.24, Аноним (24), 02:09, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вас УЖЕ посадили: 95% opensource проектов имеет либо зеркало на этой игле, либо основной/единственный репозиторий.
     
  • 1.11, Аноним (11), 00:43, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Что-то на фоне гитлаба это все равно выглядит скудно.
     
  • 1.12, th3m3 (ok), 00:48, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >для работы с кодом, не подлежащим разглашению

    Ага, мелкомягкие и секреты - вещи несовместимые. Следят за своими пользователями. Теперь и за разработчиками на github. Ждём в правилах, что теперь и код принадлежит мелкомягким. Не удивлюсь, если запилят.

     
     
  • 2.14, имя (?), 00:52, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    так разве сейчас не так? Кажется не особо давно было какое-то изменение соглашения использования гитхаба связанное с владением кода, хостящегося на гитхабе.
     
     
  • 3.19, Аноним (17), 01:02, 08/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Давным давно было изменение, что если код хостится в открытом репозитории, то ег... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, DerRoteBaron (ok), 00:53, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Гитхаб уже начал превращаться в очередной мусор от M$.
    Интерфейсы понемногу приходят в корпоративный стиль.
    Залогиниться требует для поиска по коду.
    Недавно лагать начал.
     
     
  • 2.20, Аноним (17), 01:04, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для поиска по коду (глобальному) логин требуется очень давно, так как ресурсозатратная операция и можно так весь сервис положить.
     
  • 2.21, Аноним84701 (ok), 01:05, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Залогиниться требует для поиска по коду. Недавно лагать начал.

    В palemoon/firefox/midori пока еще работает.
    Но да, в мидоре (webkit-gtk движок) последние полгода со всем остальным "усе" -- громадная черная шапка на три экрана, бранчи/теги в менюшке не выбираются, статистку (даже по использованным ЯП, о более продвинутой лучше не упоминать) не просмотреть, с логом каммитов тоже проблемы.
    А ведь года полтора назад многое даже с отключеным JS работало.

     
  • 2.27, Аноним (-), 02:32, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    M$ это Мидас наоборот.
     
  • 2.35, th3m3 (ok), 03:18, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Гитхаб уже начал превращаться в очередной мусор от M$.
    > Интерфейсы понемногу приходят в корпоративный стиль.
    > Залогиниться требует для поиска по коду.
    > Недавно лагать начал.

    Недавно заметил, что скорость скачки сильно упала. Видать уже перенесли на своё УГ облако и тормоза пошли.

     
  • 1.18, Anon_Erohin (?), 01:02, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Для думающих - это аналогично признанию что мелкомягким край как нужен закрытый код свободных разработчиков. Нет уж, только локальные репозитории или на крайний случай гитлаб. Скажем нет поприетарщине!
     
  • 1.30, Аноним (30), 02:40, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Весь мир свалил с гитхаба на гитлаб после покупки майкрософтом. Теперь что, опять обратно?
     
     
  • 2.33, Аноним (-), 02:53, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    No way. Спасибо, мы уже на лабе уютненько обустроились. ;)
     
  • 2.37, th3m3 (ok), 03:23, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Весь мир свалил с гитхаба на гитлаб после покупки майкрософтом. Теперь что,
    > опять обратно?

    С чего вдруг обратно то? Приватным репозитарием заманили? Дак на гитлабе они и так есть, и на битбаткете. И без таких ограничений, чем сейчас делают подачку мелкомягкие.

     
  • 2.39, Аноним (39), 04:00, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Давай статистику, трепло
     
  • 2.40, iPony (?), 05:38, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Весь мир свалил с гитхаба на гитлаб после покупки майкрософтом

    Чушь. Ну возьми вот тупо программы открытые, которые используешь перебирать.
    Я вот десяток перебрал. Ни одной не попалось «мы сбежали с гитхаб».

     
     
  • 3.41, пох (?), 06:46, 08/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не, я периодически напарываюсь. Угадай, что у этих программ общего?

    подсказка нумер раз: а нахрена мне вообще их репо нужны?

     
  • 1.45, Какаянахренразница (ok), 07:21, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Не, мелкомягкие, я на гитхаб уже не вернусь.
     

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