07.01.2019 23:21  GitHub частично перевёл приватные репозитории в разряд бесплатной опции

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|2.6, KonstantinB (ok), 23:39, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Подскажу, как.
Единственный серьезный конкурент гитхаба - битбакет, и бесплатные приватные репозитории - их главное конкурентное преимущество: многие начинают хостить приватные репозитории на битбакете, пока команда маленькая и нет денег, а с ростом покупают платный тариф, чтобы не возиться миграцией не другую платформу.
Уничтожив конкурента, microsoft сможет делать, что захочет - все равно деваться уже будет некуда.
:-)
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|3.8, НяшМяш (ok), 23:47, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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У битбакета на бесплатном тарифе тоже было ограничение - 5 коллабораторов на все твои приватные репозитории. Столкнулся с этим лично - пришлось кикнуть одного некритичного участника со старого проекта, чтобы добавить нужного на нужный проект.
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|3.17, Аноним (17), 00:59, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Битбакет - не конкурент, а говно. На стуле без яваскрипта не работают совсем, на стуле с яваскриптом - куча трекеров. Ни на один не сяду, пошли они на хрен.
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|3.22, zloykakpes (ok), 01:17, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Разве bitbucket это конкурент? Тот же gitlab не имеет ограничений на приватные репозитории, так ещё и CI встроено.
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|3.23, anonymous (??), 01:25, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Gitlab же, ну. Все, что есть в Github по части корпортивного плана, есть в Gitlab, и у него приватные репозитории бесплатные из коробки.
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|2.7, Аноним (7), 23:42, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Скорее, адресный. Я знаю одного смелого, который уже запихал свои .ssh, .aws, .bash* и .gcutil* в «приватный» dotfiles.
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|2.24, Аноним (24), 02:09, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Вас УЖЕ посадили: 95% opensource проектов имеет либо зеркало на этой игле, либо основной/единственный репозиторий.
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|1.12, th3m3 (ok), 00:48, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>для работы с кодом, не подлежащим разглашению
Ага, мелкомягкие и секреты - вещи несовместимые. Следят за своими пользователями. Теперь и за разработчиками на github. Ждём в правилах, что теперь и код принадлежит мелкомягким. Не удивлюсь, если запилят.
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|2.14, имя (?), 00:52, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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так разве сейчас не так? Кажется не особо давно было какое-то изменение соглашения использования гитхаба связанное с владением кода, хостящегося на гитхабе.
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|2.20, Аноним (17), 01:04, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Для поиска по коду (глобальному) логин требуется очень давно, так как ресурсозатратная операция и можно так весь сервис положить.
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|2.21, Аноним84701 (ok), 01:05, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Залогиниться требует для поиска по коду. Недавно лагать начал.
В palemoon/firefox/midori пока еще работает.
Но да, в мидоре (webkit-gtk движок) последние полгода со всем остальным "усе" -- громадная черная шапка на три экрана, бранчи/теги в менюшке не выбираются, статистку (даже по использованным ЯП, о более продвинутой лучше не упоминать) не просмотреть, с логом каммитов тоже проблемы.
А ведь года полтора назад многое даже с отключеным JS работало.
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|2.35, th3m3 (ok), 03:18, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Гитхаб уже начал превращаться в очередной мусор от M$.
> Интерфейсы понемногу приходят в корпоративный стиль.
> Залогиниться требует для поиска по коду.
> Недавно лагать начал.
Недавно заметил, что скорость скачки сильно упала. Видать уже перенесли на своё УГ облако и тормоза пошли.
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|1.18, Anon_Erohin (?), 01:02, 08/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Для думающих - это аналогично признанию что мелкомягким край как нужен закрытый код свободных разработчиков. Нет уж, только локальные репозитории или на крайний случай гитлаб. Скажем нет поприетарщине!
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|2.37, th3m3 (ok), 03:23, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Весь мир свалил с гитхаба на гитлаб после покупки майкрософтом. Теперь что,
> опять обратно?
С чего вдруг обратно то? Приватным репозитарием заманили? Дак на гитлабе они и так есть, и на битбаткете. И без таких ограничений, чем сейчас делают подачку мелкомягкие.
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|2.40, iPony (?), 05:38, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Весь мир свалил с гитхаба на гитлаб после покупки майкрософтом
Чушь. Ну возьми вот тупо программы открытые, которые используешь перебирать.
Я вот десяток перебрал. Ни одной не попалось «мы сбежали с гитхаб».
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|3.41, пох (?), 06:46, 08/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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не, я периодически напарываюсь. Угадай, что у этих программ общего?
подсказка нумер раз: а нахрена мне вообще их репо нужны?
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