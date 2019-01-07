07.01.2019 23:21  GitHub частично перевёл приватные репозитории в разряд бесплатной опции

GitHub объявил о предоставлении бесплатной возможности работы с неограниченным числом приватных репозиториев, в которых могут развиваться непубличные или не подлежащие разглашению проекты, доступ к которым предоставляется только узкому кругу разработчиков.

Ранее приватные репозитории могли создавать только платные пользователи. При этом предложенная опция не приведёт к изменению схемы монетизации GitHub так как бесплатные приватные репозитории могут включать не более трёх участников, т.е. они в основном нацелены на ведение личных проектов, а не на групповую разработку. Например, приватные репозитории смогут применяться для проведения непубличных экспериментов перед релизом, для индивидуального ведения закрытых проектов работодателя или для работы с кодом, не подлежащим разглашению. При необходимости подключения к приватному репозиторию более трёх участников потребуется переход на платный тарифный план.



