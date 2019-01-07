07.01.2019 13:15  NVIDIA объявила о поддержке открытого стандарта FreeSync/VESA Adaptive-Sync

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|2.4, Аноним (4), 15:06, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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То самое чувство, когда монитор с freesync, а видеокарта 1080ti - просто праздник какой-то!
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|2.21, Tearing Hater (?), 16:30, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+9 +/–
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Ребят, поясните за Gsync/FreeSync. Это окончательная победа над тирингом в любой ОС (linux/windows)? Они это ГАРАНТИРУЮТ? Потому что за 20 лет у меня был десяток компов, и наверно в 8 из 10 у меня точно был тиринг. И порой неубиваемый. А когда убиваемый, то ценой жесткого проседания фпс. И мне это окончательно надоело. Прочитал что они решили избавиться от проблемы на железном уровне. Мониторы с Gsync/FreeSync стоят в 3 раза дороже. Я так понимаю, если я словлю на таком мониторе тиринг - то смогу без вопросов засунуть этот монитор в зaд тому у кого купил?
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|3.22, Брон (?), 16:33, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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+100500, я лично вообще не понял почему я должен переплачивать за то, чего и так не должно быть (это я про тиринг).
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|3.32, iPony (?), 17:37, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Я так понимаю, если я словлю на таком мониторе тиринг - то смогу без вопросов засунуть этот монитор в зaд тому у кого купил?
Нет конечно. Нужна поддержка от софта.
Вот никто не может помешать криво написать игру с тирингом. Ни этот монитор, ни любая ОС, ни любой композитор, ни любая ДЕ.
Свобода 🙂
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|2.5, Xasd (ok), 15:08, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> они были первыми все же со своим gsync.
если смог "успеть первым" то ещё не значит что ты сделал конфетку а не говнецо.
манагеры во-чтобы-то-ни-стало орущие что самое главное это зайти на рынок первыми -- могут засунуть себе флаг в любое свое место и бегать с ним по сцене :-)
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|3.8, Аноним (8), 15:29, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Бывают, конечно, исключения, но практика показала, кто первый встал - того и тапки. CUDA до сих пор живее, в отличие от OpenCL.
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|4.10, asd (??), 15:34, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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С CUDA там другой момент, ИМХО, с ним гораздо удобнее работать, т.к. там код ядра (GPU) и обычный (CPU) находятся в одном файле и компилируется он сразу, а не как шейдеры в OpenCL.
Ну и CUDA курируется Nvidia, а OpenCL кем? К кому обращаться за комерческой помощью и прочим?
А, ну и еще момент, AMD'шные видюхи для GPGPU так и не запилили нормально, а зачем Nvidia лезть в OCL, если у них CUDA есть?
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|4.20, Xasd5 (?), 16:29, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Бывают, конечно, исключения, но практика показала, кто первый встал - того и тапки.
практика показывает что кто первым встал тот и получил известность..
но качество почти всегда -- у второго (или у третьего). клиенты первого обычно жрут кактусы
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|3.12, asd (??), 15:35, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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С G-Sync была другая проблема, она была дороже, т.к. аппаратная. FreeSync програмный.
P.S. Хотя у той-же Nvidia есть FastSync, это что-то вроде тройной буферизации из OpenGL (и кстати оно и не требуется для OGL, так как уже тыщу лет существует там).
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|3.16, Annoynymous (ok), 16:06, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Это что же, ещё для DVI-мониторов был G-Sync? Потому что никакого HDMI я в те годы не помню
А я помню. HDMI появился в 2002-м, более-менее распространённым стал в 2004-м.
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|3.49, Stax (ok), 22:22, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Я был удивлён, узнав, как давно существует G-Sync. Я открыл ChangeLog проприетарного
> драйвера, там изменения с 2000 года. G-Sync упоминается 7 апреля 2006
> в ChangeLog драйвера 1.0-8756: "Improved G-Sync support". 22 мая 2006, 1.0-8762:
> "Fixed multiple issues with combinations of Stereo, SLI, FrameRendering and G-Sync"
(тут надо смайлик с головой, бьющейся об стену. К сожалению, на opennet нет смайликов...)
Блин, *Quadro G-Sync* там поддержка была. Это такая плата, чтобы несколько карт заставить работать вместе над рендерингом одного кадра, синхронизирующая их работу. Аналог SLI для профессиональных карт Quadro: http://international.download.nvidia.com/quadro/product-literature/user-guide
А тот G-Sync, о котором мы говорим, был анонсирован в 2013 году (поддержка в линуксе появилась через пару лет после этого). Может решили сэкономить на зарегистрированном торговом знаке, не знаю.
А в HDMI поддержки (нужного) G-Sync нет. В стандарте 2.1 появился VRR, если брать устройства с ним, то будет работать (теперь). G-sync мониторы если и имеют HDMI вход, то G-Sync при таком подключении по идее просто не работает.
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|2.18, Аноним (18), 16:22, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
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Вообще, нвидиа - один из лучших друзей опенсорса, я бы удивился, если бы в ней не было движений в сторону открытых стандартов.
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|3.24, dalco (ok), 16:35, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Это да... Ее видеодрайвера для линя просто потрясающие.
Как вспомню, аж трясет :)
P.S. (Не)счастливый обладатель паскаля на одной из своих машин. Благо, машинка для игрушек, поэтому линь там только в качестве запасной операционки.
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|5.28, Аноним (28), 17:02, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Драйвера не откроют.
Это не сделала ни Intel, ни AMD - их open source драйвера для Linux написаны практически с нуля.
IP, понимаешь.
// b.
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|6.38, llolik (ok), 18:05, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Драйвера не откроют.
Где-то читал (честно, не помню, толи здесь, толи фороникс), что они бы и хотели сделать, как AMD, но большое количество лицензированного кода не даёт, но они работают над этим.
И, ИМХО вполне возможно в корне неправильное, как мне кажется у них некоторые Ti и не-Ti отличаются только на уровне драйвера, который по id-карты что-то включает/не включает. Ест-но, что открывать в таком случае драйвер - плохая затея.
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|1.35, ZetaRam (?), 17:42, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Мда, теряют хватку мастадонты айтишного маразма: Япл частично отказалась от своих идеалов,usb-c поди завезут в новый айфон. А Нвидиа то физику откроет, то наконец-то фрисинку в дрова завозит. Недалек тот час как придётся от кожанки отказаться. пс.Надеюсь это не вызовит роста цен на free sync мониторы.
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|4.46, Stax (ok), 20:45, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Tearing не видел ни разу, хотя играю в игры с FPS от 20 (The Division/Hunt Showdown) до 300 (CS:GO).
Так у вас поди vsync включен. С ним тиринга не будет, но при fps рендеринга < герцовки монитора (напр. 60) может иногда ощутимо снижать fps, т.к. когда кадр готов, он лежит в буфере и ждет возможности вывода (т.е. когда пройдет 1/60 с с момента, когда монитор принял предыдущий кадр. А этот момент еще и не синхронизирован с рендерингом), и еще один кадр делать в это время смысла нет - видяха простаивает. Ну и сам факт ожидания буферизированного кадра увеличивает лаг (физика была рассчитана еще до начала рендеринга того кадра, а выведем пользователю мы его еще только когда монитор будет готов отображать следующий кадр).
g-sync/freesync/VRR это механизм, чтобы решить эти проблемы - и падения fps, и лага из-за того, что отрендеренный кадр ждет возможности вывода. Сделали кадр - отправляем его на монитор, и уже рендерим следующий. Лепота.
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|2.45, Школьник (ok), 20:39, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>Япл частично отказалась от своих идеалов,usb-c поди завезут в новый айфон
Может, и завезут. Все дело-то в том, что симметричный Lightning на айфонах появился году в 2012ом (на iPhone 5), а USB-C в андроидофонах стали массово ставить ну может два года назад от силы. Так что Ябблу был определенный резон садиться на Lightning и держаться за него.
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|2.48, Stax (ok), 22:11, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> В теле новости ни разу не упоминают AMD, как будто это не
> их изначально технология.
> https://ru.wikipedia.org/wiki/AMD_FreeSync
Эээ вообще-то не совсем. Изначально это технология Adaptive-Sync в рамках стандарта eDP 1.0, существует еще с 2009 года. Не готов сказать, кто там ее разрабатывал, но вряд ли AMD. Сама по себе технология позволяет иметь изменяемую частоту обновления (VRR). А после выхода G-Sync, в 2014 году AMD предложила Freesync, в котором описала, как использовать Adaptive-Sync для того же, что и G-Sync: убрать влияние vsync на fps и задержки. Freesync это конкретное название того, как AMD реализовала в своих картах использование Adaptive-Sync для этих целей. А у NVidia, строго говоря, своя технология на базе того же VRR, не Freesync.
Что не отменяет того факта, что стараниями AMD по продвижению Freesync они заставили консорциум VESA добавить Adaptive-Sync из стандарта eDP и в стандарт DP 1.2, ну а потом и в HDMI 2.1 это добавили.
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