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07.01.2019 13:15  NVIDIA объявила о поддержке открытого стандарта FreeSync/VESA Adaptive-Sync

На выставке CES 2019 компания NVIDIA объявила о поддержке технологии FreeSync (VESA Adaptive-Sync), которая позволяет видеокарте менять частоту обновления монитора с тем, чтобы обеспечить плавность и отсутствие рваного изображения во время игр. Вероятно, катализатором для этого решения явилось то, что на рынке число моделей мониторов с технологией FreeSync превышает модели с G-Sync практически на порядок.

Официально заявлено о поддержке всего дюжины моделей, но NVIDIA разрешит включать FreeSync вручную для всех мониторов без исключения. FreeSync на NVIDIA будет работать только для видеокарт поколения Pascal или выше (Volta, Turing).

Драйвер для Windows с поддержкой технологии выйдет через неделю - о драйвере для Linux пока ничего не сообщается, однако, учитывая, что G-Sync поддерживается и в Linux, то в нём можно ожидать поддержку и FreeSync.

До сих пор неизвестно требует ли поддержка FreeSync со стороны NVIDIA соединение по порту DisplayPort или HDMI, или будут работать оба.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.anandtech.com/show...)
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Ключевые слова: nvidia, freesync, g-sync, vesa
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  • 1.1, iPony (?), 13:51, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Вот это круто. Пошёл смотреть мониторы.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:06, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    То самое чувство, когда монитор с freesync, а видеокарта 1080ti - просто праздник какой-то!
     
     
  • 3.6, НяшМяш (ok), 15:23, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ура, это мой дешёвый 75гц фрисинк монитор сможет работать в игрунях с 1070
     
  • 3.51, Gemorroj (ok), 23:01, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    то чувство когда у тебя 970 =(
     
  • 2.19, Аноним (-), 16:24, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Что там из Dell с G-Sync есть хорошего?
     
  • 2.21, Tearing Hater (?), 16:30, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Ребят, поясните за Gsync/FreeSync. Это окончательная победа над тирингом в любой ОС (linux/windows)? Они это ГАРАНТИРУЮТ? Потому что за 20 лет у меня был десяток компов, и наверно в 8 из 10 у меня точно был тиринг. И порой неубиваемый. А когда убиваемый, то ценой жесткого проседания фпс. И мне это окончательно надоело. Прочитал что они решили избавиться от проблемы на железном уровне. Мониторы с Gsync/FreeSync стоят в 3 раза дороже. Я так понимаю, если я словлю на таком мониторе тиринг - то смогу без вопросов засунуть этот монитор в зaд тому у кого купил?
     
     
  • 3.22, Брон (?), 16:33, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    +100500, я лично вообще не понял почему я должен переплачивать за то, чего и так не должно быть (это я про тиринг).
     
  • 3.32, iPony (?), 17:37, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >  Я так понимаю, если я словлю на таком мониторе тиринг - то смогу без вопросов засунуть этот монитор в зaд тому у кого купил?

    Нет конечно. Нужна поддержка от софта.
    Вот никто не может помешать криво написать игру с тирингом. Ни этот монитор, ни любая ОС, ни любой композитор, ни любая ДЕ.
    Свобода 🙂

     
     
  • 4.43, Аноним (-), 19:28, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Поддержка от софта... Т.е. миллионы игр, которые вышло ДО gsync как тирили так и будут?
     
  • 3.37, Аноним (37), 17:56, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    С оговорками, все обстоит именно так!
     
  • 1.2, Аноним (2), 14:12, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Ожидаемо. Подоили свой проприетарный синк пока доилось, они были первыми все же со своим gsync.

     
     
  • 2.5, Xasd (ok), 15:08, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > они были первыми все же со своим gsync.

    если смог "успеть первым" то ещё не значит что ты сделал конфетку а не говнецо.

    манагеры во-чтобы-то-ни-стало орущие что самое главное это зайти на рынок первыми -- могут засунуть себе флаг в любое свое место и бегать с ним по сцене :-)

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 15:29, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Бывают, конечно, исключения, но практика показала, кто первый встал - того и тапки. CUDA до сих пор живее, в отличие от OpenCL.
     
     
  • 4.10, asd (??), 15:34, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    С CUDA там другой момент, ИМХО, с ним гораздо удобнее работать, т.к. там код ядра (GPU) и обычный (CPU) находятся в одном файле и компилируется он сразу, а не как шейдеры в OpenCL.
    Ну и CUDA курируется Nvidia, а OpenCL кем? К кому обращаться за комерческой помощью и прочим?
    А, ну и еще момент, AMD'шные видюхи для GPGPU так и не запилили нормально, а зачем Nvidia лезть в OCL, если у них CUDA есть?
     
     
  • 5.33, Аноним (33), 17:40, 07/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Работать удобнее не из-за этого, а из-за того, что код для по компиляции кода и ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.42, Аноним (42), 19:19, 07/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А OpenCL курируется Khronos Group Соответственно, за помощью и прочим обращатьс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.11, commiethebeastie (ok), 15:34, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Там проблема не в тапках, распространенный opencl 1.2
     
     
  • 5.13, commiethebeastie (ok), 15:36, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ужасный форум, как тут кнопку править вытащить :(
     
  • 4.14, commiethebeastie (ok), 15:37, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Распространенная версия opencl 1.2 не поддерживает ООП.
     
  • 4.17, Xasd5 (?), 16:09, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > CUDA до сих пор живее

    тока не работает нормально

     
  • 4.20, Xasd5 (?), 16:29, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Бывают, конечно, исключения, но практика показала, кто первый встал - того и тапки.

    практика показывает что кто первым встал тот и получил известность..

    но качество почти всегда -- у второго (или у третьего). клиенты первого обычно жрут кактусы

     
     
  • 5.41, Аноним (42), 19:15, 07/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Потому что первые по определению не могут учитывать ошибки предшественников, им ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.12, asd (??), 15:35, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    С G-Sync была другая проблема, она была дороже, т.к. аппаратная. FreeSync програмный.
    P.S. Хотя у той-же Nvidia есть FastSync, это что-то вроде тройной буферизации из OpenGL (и кстати оно и не требуется для OGL, так как уже тыщу лет существует там).
     
  • 2.9, nevfr (?), 15:31, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    он технически посасывал..
     
  • 2.15, Аноним (15), 15:50, 07/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Я был удивлён, узнав, как давно существует G-Sync Я открыл ChangeLog проприетар... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.16, Annoynymous (ok), 16:06, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это что же, ещё для DVI-мониторов был G-Sync? Потому что никакого HDMI я в те годы не помню

    А я помню. HDMI появился в 2002-м, более-менее распространённым стал в 2004-м.

     
  • 3.49, Stax (ok), 22:22, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Я был удивлён, узнав, как давно существует G-Sync. Я открыл ChangeLog проприетарного
    > драйвера, там изменения с 2000 года. G-Sync упоминается 7 апреля 2006
    > в ChangeLog драйвера 1.0-8756: "Improved G-Sync support". 22 мая 2006, 1.0-8762:
    > "Fixed multiple issues with combinations of Stereo, SLI, FrameRendering and G-Sync"

    (тут надо смайлик с головой, бьющейся об стену. К сожалению, на opennet нет смайликов...)

    Блин, *Quadro G-Sync* там поддержка была. Это такая плата, чтобы несколько карт заставить работать вместе над рендерингом одного кадра, синхронизирующая их работу. Аналог SLI для профессиональных карт Quadro: http://international.download.nvidia.com/quadro/product-literature/user-guide


    А тот G-Sync, о котором мы говорим, был анонсирован в 2013 году (поддержка в линуксе появилась через пару лет после этого). Может решили сэкономить на зарегистрированном торговом знаке, не знаю.

    А в HDMI поддержки (нужного) G-Sync нет. В стандарте 2.1 появился VRR, если брать устройства с ним, то будет работать (теперь). G-sync мониторы если и имеют HDMI вход, то G-Sync при таком подключении по идее просто не работает.

     
  • 2.23, Аноним (-), 16:34, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Он хоть нормально работал? тиринга вообще нет?
     
  • 1.3, Annoynymous (ok), 14:44, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Открытый стандарт опять победил.
     
     
  • 2.7, Мимокрокодил (?), 15:27, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    Открытый стандарт победил
    FreeSync оказался сильней...
     
     
  • 3.44, zhuk (?), 20:21, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Последний титан остыл
    Последний геймер устал...
     
  • 2.18, Аноним (18), 16:22, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Вообще, нвидиа - один из лучших друзей опенсорса, я бы удивился, если бы в ней не было движений в сторону открытых стандартов.
     
     
  • 3.24, dalco (ok), 16:35, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это да... Ее видеодрайвера для линя просто потрясающие.
    Как вспомню, аж трясет :)

    P.S. (Не)счастливый обладатель паскаля на одной из своих машин. Благо, машинка для игрушек, поэтому линь там только в качестве запасной операционки.

     
     
  • 4.26, Аноним (-), 16:38, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Открывает помаленьку. Недавно вот физикс, потом глядишь и дрова целиком откроет)
     
     
  • 5.28, Аноним (28), 17:02, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Драйвера не откроют.

    Это не сделала ни Intel, ни AMD - их open source драйвера для Linux написаны практически с нуля.

    IP, понимаешь.

    // b.

     
     
  • 6.38, llolik (ok), 18:05, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Драйвера не откроют.

    Где-то читал (честно, не помню, толи здесь, толи фороникс), что они бы и хотели сделать, как AMD, но большое количество лицензированного кода не даёт, но они работают над этим.

    И, ИМХО вполне возможно в корне неправильное, как мне кажется у них некоторые Ti и не-Ti отличаются только на уровне драйвера, который по id-карты что-то включает/не включает. Ест-но, что открывать в таком случае драйвер - плохая затея.

     
  • 3.34, Аноним (33), 17:41, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    как толсто.
     
  • 2.25, Аноним (-), 16:35, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    За это надо выпить, ящитаю! Открыл ящик лемонада. ;-)
     
  • 2.30, Р (?), 17:27, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    НВидиа сделает ему EEE.
     
  • 1.27, Аноним (-), 16:43, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пусть хоть 100500 открытых стандартов поддерживает, какой в этом смысл если дрова проприетарные?
     
  • 1.29, Р (?), 17:24, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошая попытка НВидиа, но нет не верю.
     
  • 1.35, ZetaRam (?), 17:42, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Мда, теряют хватку мастадонты айтишного маразма: Япл частично отказалась от своих идеалов,usb-c поди завезут в новый айфон. А Нвидиа то физику откроет, то наконец-то фрисинку в дрова завозит. Недалек тот час как придётся от кожанки отказаться. пс.Надеюсь это не вызовит роста цен на free sync мониторы.
     
     
  • 2.36, ZetaRam (?), 17:45, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вызовет
     
     
  • 3.39, Аноним (28), 18:13, 07/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Не стоит быть настолько категоричным У меня обычный IPS 24 монитор, GTX 1060... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.46, Stax (ok), 20:45, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Tearing не видел ни разу, хотя играю в игры с FPS от 20 (The Division/Hunt Showdown) до 300 (CS:GO).

    Так у вас поди vsync включен. С ним тиринга не будет, но при fps рендеринга < герцовки монитора (напр. 60) может иногда ощутимо снижать fps, т.к. когда кадр готов, он лежит в буфере и ждет возможности вывода (т.е. когда пройдет 1/60 с с момента, когда монитор принял предыдущий кадр. А этот момент еще и не синхронизирован с рендерингом), и еще один кадр делать в это время смысла нет - видяха простаивает. Ну и сам факт ожидания буферизированного кадра увеличивает лаг (физика была рассчитана еще до начала рендеринга того кадра, а выведем пользователю мы его еще только когда монитор будет готов отображать следующий кадр).

    g-sync/freesync/VRR это механизм, чтобы решить эти проблемы - и падения fps, и лага из-за того, что отрендеренный кадр ждет возможности вывода. Сделали кадр - отправляем его на монитор, и уже рендерим следующий. Лепота.

     
  • 2.45, Школьник (ok), 20:39, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Япл частично отказалась от своих идеалов,usb-c поди завезут в новый айфон

    Может, и завезут. Все дело-то в том, что симметричный Lightning на айфонах появился году в 2012ом (на iPhone 5), а USB-C в андроидофонах стали массово ставить ну может два года назад от силы. Так что Ябблу был определенный резон садиться на Lightning и держаться за него.

     
  • 1.40, Аноним (40), 19:01, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В теле новости ни разу не упоминают AMD, как будто это не их изначально технология.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/AMD_FreeSync
     
     
  • 2.48, Stax (ok), 22:11, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > В теле новости ни разу не упоминают AMD, как будто это не
    > их изначально технология.
    > https://ru.wikipedia.org/wiki/AMD_FreeSync

    Эээ вообще-то не совсем. Изначально это технология Adaptive-Sync в рамках стандарта eDP 1.0, существует еще с 2009 года. Не готов сказать, кто там ее разрабатывал, но вряд ли AMD. Сама по себе технология позволяет иметь изменяемую частоту обновления (VRR). А после выхода G-Sync, в 2014 году AMD предложила Freesync, в котором описала, как использовать Adaptive-Sync для того же, что и G-Sync: убрать влияние vsync на fps и задержки. Freesync это конкретное название того, как AMD реализовала в своих картах использование Adaptive-Sync для этих целей. А у NVidia, строго говоря, своя технология на базе того же VRR, не Freesync.

    Что не отменяет того факта, что стараниями AMD по продвижению Freesync они заставили консорциум VESA добавить Adaptive-Sync из стандарта eDP и в стандарт DP 1.2, ну а потом и в HDMI 2.1 это добавили.

     
  • 1.52, AnonPlus (?), 23:16, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    На реддите пишут, что поддерживаться будут не все мониторы, а определенные, которые пройдут тесты. Из 400 моделей прошло 3%
     

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