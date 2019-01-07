07.01.2019 13:15  NVIDIA объявила о поддержке открытого стандарта FreeSync/VESA Adaptive-Sync

На выставке CES 2019 компания NVIDIA объявила о поддержке технологии FreeSync (VESA Adaptive-Sync), которая позволяет видеокарте менять частоту обновления монитора с тем, чтобы обеспечить плавность и отсутствие рваного изображения во время игр. Вероятно, катализатором для этого решения явилось то, что на рынке число моделей мониторов с технологией FreeSync превышает модели с G-Sync практически на порядок.

Официально заявлено о поддержке всего дюжины моделей, но NVIDIA разрешит включать FreeSync вручную для всех мониторов без исключения. FreeSync на NVIDIA будет работать только для видеокарт поколения Pascal или выше (Volta, Turing).

Драйвер для Windows с поддержкой технологии выйдет через неделю - о драйвере для Linux пока ничего не сообщается, однако, учитывая, что G-Sync поддерживается и в Linux, то в нём можно ожидать поддержку и FreeSync.

До сих пор неизвестно требует ли поддержка FreeSync со стороны NVIDIA соединение по порту DisplayPort или HDMI, или будут работать оба.



