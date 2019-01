07.01.2019 13:15  NVIDIA объявила о поддержке открытого стандарта FreeSync/VESA Adaptive-Sync

3.16 , Annoynymous ( ok ), 16:06, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – > Это что же, ещё для DVI-мониторов был G-Sync? Потому что никакого HDMI я в те годы не помню А я помню. HDMI появился в 2002-м, более-менее распространённым стал в 2004-м.

Я был удивлён, узнав, как давно существует G-Sync. Я открыл ChangeLog проприетарного

драйвера, там изменения с 2000 года. G-Sync упоминается 7 апреля 2006

в ChangeLog драйвера 1.0-8756: "Improved G-Sync support". 22 мая 2006, 1.0-8762:

"Fixed multiple issues with combinations of Stereo, SLI, FrameRendering and G-Sync" (тут надо смайлик с головой, бьющейся об стену. К сожалению, на opennet нет смайликов...) Блин, *Quadro G-Sync* там поддержка была. Это такая плата, чтобы несколько карт заставить работать вместе над рендерингом одного кадра, синхронизирующая их работу. Аналог SLI для профессиональных карт Quadro: http://international.download.nvidia.com/quadro/product-literature/user-guide

А тот G-Sync, о котором мы говорим, был анонсирован в 2013 году (поддержка в линуксе появилась через пару лет после этого). Может решили сэкономить на зарегистрированном торговом знаке, не знаю. А в HDMI поддержки (нужного) G-Sync нет. В стандарте 2.1 появился VRR, если брать устройства с ним, то будет работать (теперь). G-sync мониторы если и имеют HDMI вход, то G-Sync при таком подключении по идее просто не работает.